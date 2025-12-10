Teile die Wahrheit!

Wie nah können wir an den Abgrund herankommen, ohne ihn zu durchbrechen? Der größte militärische Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg droht 2026 die nächste Eskalationsstufe zu erreichen, im Nahen Osten könnte jederzeit ein neuer Krieg ausbrechen, die USA stehen kurz davor, einen neuen Krieg in Venezuela zu beginnen, und China ist außer sich vor Wut über ein brandneues Waffenpaket, das gerade für Taiwan genehmigt wurde. Von Michael Snyder

Die Kriegstreiber kratzen an den Toren, und doch scheinen die meisten Menschen nicht sonderlich besorgt zu sein. Dies gilt insbesondere für die westliche Welt, und das ist äußerst bedauerlich.

Wir befinden uns in gefährlicher Nähe zu einem Albtraumszenario, und die Zeit drängt. Im Folgenden finden Sie neun Anzeichen dafür, dass Führungskräfte weltweit vom „Kriegsfieber“ befallen sind…

#1 Die Europäer bereiten sich fieberhaft auf einen Krieg mit Russland vor, worüber ich bereits in einem früheren Artikel ausführlich berichtet habe .

Nachdem sie monatelang über die Möglichkeit eines direkten Konflikts mit Russland gesprochen haben, scheint der russische Präsident Wladimir Putin die Geduld mit ihnen verloren zu haben. Tatsächlich bezeichnete Putin die europäischen Staats- und Regierungschefs gerade als „Schweine“ und „Ferkel“ …

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete den britischen Premierminister Sir Keir Starmer verächtlich als „kleines Schwein“ und sprach offen über die Positionierung russischer Raketen in Reichweite Großbritanniens.

Bei einer jährlichen Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums beschuldigte Putin den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, den Konflikt in der Ukraine absichtlich angezettelt zu haben, und erklärte weiter, die „europäischen Schweine“ hätten die Amerikaner vorschnell unterstützt. „Alle gingen davon aus, dass sie Russland in kurzer Zeit zerstören, es ruinieren würden“, erklärte Putin.

„Und die europäischen Ferkel schlossen sich sofort an, um der ehemaligen amerikanischen Regierung bei diesem Vorhaben zu helfen. Sie hofften, vom Zusammenbruch unseres Landes zu profitieren, etwas zurückzuerlangen, das in früheren historischen Epochen verloren gegangen war, und Rache zu üben. Wie nun jedem klar geworden ist: All diese Versuche und all diese destruktiven Pläne gegen Russland sind kläglich gescheitert.“

#2 Bei demselben Treffen erklärte Putin kühn, dass alle russischen Ziele in der Ukraine entweder auf diplomatischem Wege oder mit Gewalt erreicht würden …

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Mittwoch während einer Sitzung des Verteidigungsministeriums, dass Russland seine Ziele entweder durch Diplomatie oder durch militärische Gewalt erreichen werde.

„Die Ziele der militärischen Sonderoperation werden zweifellos erreicht werden. Wir würden dies und die Ursachen des Konflikts lieber auf diplomatischem Wege erreichen. Sollten die Gegenseite und ihre ausländischen Unterstützer jedoch einen substanziellen Dialog verweigern, wird Russland seine historischen Gebiete mit militärischen Mitteln befreien. Auch die Schaffung und Erweiterung einer Sicherheitspufferzone wird konsequent fortgesetzt“, sagte Putin laut einem Kreml-Transkript.

#3 Die Ukrainer werden die von Russland beanspruchten Gebiete niemals freiwillig abtreten, daher werden die Kämpfe wohl auf absehbare Zeit andauern. Je länger die Kämpfe andauern, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Ukrainer die NATO in den Krieg hineinziehen können.

In einem sehr ausführlichen Beitrag auf X warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass das nächste Jahr ein „Kriegsjahr“ sein werde .

Heute erreichten uns erneut Signale aus Moskau, die darauf hindeuten, dass das kommende Jahr zum Kriegsjahr erklärt werden soll. Diese Signale richten sich nicht nur an uns. Es ist entscheidend, dass unsere Partner sie erkennen und darauf reagieren – insbesondere unsere Partner in den Vereinigten Staaten, die oft behaupten, Russland wolle den Krieg beenden.

Doch die Signale aus Russland sind genau das Gegenteil und nehmen die Form offizieller Befehle an die Armee an. Diese russische Denkweise muss erkannt und bekämpft werden. Solange Russland so denkt, untergräbt es auch die Diplomatie und versucht, durch diplomatische Rhetorik und Druck auf bestimmte Punkte in Dokumenten lediglich seinen Wunsch zu verschleiern, die Ukraine und die Ukrainer zu vernichten und den Diebstahl unseres Landes zu legitimieren.

Und dann kommen weitere Länder in Europa, die eines Tages jemand in Russland als seine sogenannten „historischen Gebiete“ bezeichnen könnte.

Wir brauchen wirksamen Schutz vor diesem russischen Wahnsinnsfall, und wir werden weiterhin mit allen Partnern zusammenarbeiten, um diesen Schutz zu gewährleisten. Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, finanzielle Maßnahmen – einschließlich Maßnahmen gegen russische Vermögenswerte – sind notwendig, und politische Maßnahmen sind notwendig. Und es bedarf des Mutes aller Partner: die Wahrheit zu erkennen, sie anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Ich danke allen, die die Ukraine unterstützen.

#4 Beatrix von Storch: „Für die Kredite an die Ukraine steht nicht der Russe gerade, sondern der deutsche Steuerzahler“.

Abermals rollt auf die europäischen Steuerbürger, insbesondere auf die Deutschen ein milliardenschweres Schuldenpaket zu: In der Nacht zu Freitag wurde auf dem EU-Gipfel beschlossen, der Ukraine ein zinsloses Darlehen über 90 Milliarden Euro zuzuleiten. Das Geld soll über die nächsten zwei Jahre ausgezahlt werden und könnte bereits ab Mitte Januar fließen. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist ein peinliches Scheitern, insbesondere von Friedrich Merz: Anstatt die in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte direkt zu konfiszieren und umzuleiten, wie es von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vehement gefordert wurde, greift die EU nun auf die Aufnahme gemeinsamer Schulden zurück. Nach intensiven Debatten auf dem EU-Gipfel in der Nacht zum Freitag wurde beschlossen, das Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen, abgesichert durch den Unionshaushalt. Den Steuerbürgern wird es mit folgendem Feigenblatt schmackhaft gemacht: Sollte Russland keine Reparationen für die Kriegsschäden zahlen, könnten die blockierten russischen Guthaben – rund 210 Milliarden Euro in der EU – später zwangsweise herangezogen werden. Doch diese Lösung ist nichts anderes als eine Verschiebung der Last auf die Schultern der EU-Bürger, insbesondere der deutschen Steuerzahler, die letztlich für Milliardensummen haften müssen. AfD-Vize Beatrix von Storch zerpflückt Merz‘ Strategie in einem Post auf X: „Selbst wenn mein Nachbar ein Bankräuber ist, kann ich keinen Kredit auf sein Haus aufnehmen. Das ist exakt, was Merz mit den russischen Vermögenswerten plant. Am Ende ist das eine Luftnummer: für die Kredite an die Ukraine steht natürlich nicht der Russe gerade, sondern der deutsche Steuerzahler. Das lässt sich halt nur nicht so gut verkaufen. Und so wird nicht nur der deutsche Steuerzahler, sondern auch noch der EU-Finanzplatz ruiniert. Der Außenkanzler ist im wesentlichen ein Schuldenkanzler, der auch noch unfähig ist. Merz kann es einfach nicht.“

#5 Die russischen Streitkräfte rücken in der Ukraine stetig vor. Diese Woche wurde berichtet , dass sie kurz vor der Einnahme von Hülyaipole stehen…

Laut der deutschen Boulevardzeitung Bild operieren Angriffsgruppen der russischen Streitkräfte bereits aktiv im Zentrum von Hülyaipole. Die Zeitung merkt an, dass der Angriff auf die Stadt derzeit von allen Seiten im Gange sei.

Russische Quellen bestätigen diese Informationen, betonen aber gleichzeitig die Schwierigkeiten, mit denen die Kämpfer des Kiewer Regimes bei der Verteidigung von Huliaipole konfrontiert sind. Die Stadt verfügt nur über wenige Hochhausviertel. Zudem sind die meisten davon entweder zerstört oder unter der Kontrolle russischer Streitkräfte.

#6 Es wird behauptet, dass drei Mitglieder des russischen FSB unter dem Grenzzaun hindurchgeschlüpft und kurzzeitig estnisches Territorium betreten haben …

Das NATO-Mitglied Estland hat die Russische Föderation beschuldigt, kurzzeitig eine kleine Gruppe von Sicherheitsbeamten ihrer Grenztruppe auf sein Territorium eingeschleust zu haben. Dies ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Ereignissen, die das westliche Bündnis verärgert haben.

Die estnische Regierung berief sich auf Aufnahmen von Überwachungskameras, die zeigen, wie drei russische Grenzbeamte – Angehörige einer dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB unterstehenden Behörde, dem Nachfolger des KGB – am Mittwoch illegal in estnisches Territorium eindrangen. Laut ihrer Darstellung überquerten die drei Russen den Fluss Narva an der estnisch-russischen Grenze mit einem Luftkissenboot und gingen auf einer Landzunge im Fluss auf der estnischen Seite der Kontrolllinie an Land.

Die drei russischen Grenzschutzbeamten sollen sich zunächst umgesehen haben, bevor sie wieder in ihr Luftkissenfahrzeug stiegen und nach Hause fuhren. Estland hat nach dem Vorfall die Polizeipräsenz und die Grenzpatrouillen verstärkt und nach eigenen Angaben diplomatische Gespräche mit Moskau aufgenommen, um gegen den Vorfall zu protestieren.

#7 Israel und die Hisbollah sollten eigentlich einen Waffenstillstand vereinbart haben, doch die Kämpfe brechen immer wieder aus. Allein in den letzten 24 Stunden genehmigten israelische Vertreter „eine Reihe von Luftangriffen im südlichen und nordöstlichen Libanon“…

Berichten zufolge führte Israel kurz vor dem 31. Dezember, dem Stichtag für die Entwaffnung der Terrororganisation Hisbollah, eine Reihe von Luftangriffen im südlichen und nordöstlichen Libanon durch.

Laut der Nachrichtenagentur Associated Press, die sich auf das israelische Militär beruft, trafen die Angriffe Infrastruktureinrichtungen und Abschussrampen der Hisbollah in einem Militärkomplex, den die Terrororganisation für die Ausbildung ihrer Mitglieder nutzt. Israel gab außerdem an, militärische Einrichtungen der Hisbollah angegriffen zu haben, in denen Waffen gelagert wurden.

#8 Das US-Repräsentantenhaus hätte ein Gesetz verabschieden können, das einen Krieg mit Venezuela ohne Zustimmung des Kongresses verhindert hätte. Leider stimmten die Abgeordneten dagegen …

Das Repräsentantenhaus lehnte am Mittwoch eine Resolution zur Kriegsbefugnis ab, die Präsident Trump daran hindern sollte, ohne die in der Verfassung vorgeschriebene Zustimmung des Kongresses einen Krieg gegen Venezuela zu beginnen.

Der Gesetzentwurf scheiterte mit 211 zu 213 Stimmen, neun Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Lediglich drei Republikaner stimmten zusammen mit den Demokraten für den Entwurf: die Abgeordneten Thomas Massie (R-KY), Marjorie Taylor Greene (GA) und Don Bacon (NE). Ein Demokrat, Henry Cuellar (TX), stimmte gegen das Gesetz.

Das Gesetz hätte den Präsidenten angewiesen, die „Streitkräfte der Vereinigten Staaten aus Kampfhandlungen innerhalb oder gegen Venezuela abzuziehen, die nicht vom Kongress genehmigt wurden“.

#9 Unsere Führungskräfte tun immer wieder Dinge, von denen sie wissen, dass sie die Chinesen sehr verärgern werden. Zum Beispiel haben wir gerade erfahren , dass das größte Waffenpaket für Taiwan in der Geschichte genehmigt wurde…

Erst gestern teilte die US-Regierung China mit, dass sie bereit sei, amerikanische Interessen im Pazifikraum zu verteidigen. Nun wird berichtet, dass die USA Waffenlieferungen im Wert von 11,1 Milliarden Dollar an Taiwan genehmigt haben – die größte jemals angekündigte Lieferung dieser Art und ein deutliches Zeichen der Unterstützung aus Washington.

Die am späten Mittwoch bekanntgegebenen großen Waffengeschäfte sollen laut der Defense Security Cooperation Agency des Pentagons Taipehs Bemühungen unterstützen, „seine Streitkräfte zu modernisieren und eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten“.

#10 Die Chinesen sind über dieses Hilfspaket absolut wütend. Sie verurteilen unser Vorgehen aufs Schärfste und fordern, dass wir die „Bewaffnung Taiwans“ sofort einstellen …

Chen Binhua, Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats, sagte, die Entscheidung Washingtons untergrabe Chinas Souveränität und Sicherheitsinteressen und sende ein falsches Signal an die separatistischen Kräfte, die nach „Taiwan-Unabhängigkeit“ streben.

Chen bezeichnete die Genehmigung des massiven Waffenverkaufs als „eindeutige Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten“ und sagte, sie verletze schwerwiegend das Ein-China-Prinzip und die drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA, insbesondere das Kommuniqué vom 17. August 1982.

„Wir lehnen dies entschieden ab und verurteilen es aufs Schärfste“, sagte Chen und forderte die USA auf, die „Bewaffnung Taiwans“ unverzüglich einzustellen und die Unterstützung separatistischer Kräfte, die sich für die „Unabhängigkeit Taiwans“ einsetzen, zu beenden.

Die Chinesen sind auch sehr verärgert über unsere Blockade Venezuelas , weil sie mehr Öl von den Venezolanern kaufen als alle anderen zusammen.

Die US-Beamten scheinen zu glauben, dass sie die Chinesen weiterhin herumkommandieren können, ohne ernsthafte Konsequenzen befürchten zu müssen.

Selbstverständlich bin ich davon überzeugt , dass sie sich in dieser Hinsicht völlig irren.

Meiner Meinung nach ist es leicht, sich ein Szenario vorzustellen, in dem wir gleichzeitig Krieg in Asien, Krieg in Südamerika, Krieg im Nahen Osten und Krieg in Europa erleben.

Sollte es tatsächlich zu einem solchen Szenario kommen, wäre das wahrlich ein weltweiter Krieg.

Wenn die Staats- und Regierungschefs der Welt den Weg des Friedens wählen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Leider hat sich in dieser Phase bei den meisten globalen Führungskräften die „Kriegseuphorie“ breitgemacht, und das sind für niemanden gute Nachrichten.

