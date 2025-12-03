3I/ATLAS ist der Erde nah wie nie zuvor – und könnte DEIN Bewusstsein verändern!

Teile die Wahrheit!

Die ATLAS-Theorien sind völlig unterschiedlich.

Da 3I/ATLAS morgen an der Erde vorbeifliegen soll, haben die Spekulationen über seine Natur ihren Höhepunkt erreicht. Eine neue Studie behauptet, dass sich unser interstellarer Besucher wie andere Kometen in unserem Sonnensystem verhält – eine Theorie, die der Harvard-Wissenschaftler Avi Loeb als Scheinargument bezeichnet, da sie die vielen „Anomalien“ des Kometen ignoriere.

In der in den Research Notes of the AAS veröffentlichten Studie bezeichnete der Hauptautor Thomas Marshall Eubanks von der Raumfahrtfirma Space Initiatives die nicht-gravitative Beschleunigung von 3I/ATLAS als „typisch für normale Kometen“, berichtete Spaceweather.com.

Loeb hatte zuvor die Fortbewegung von ATLAS als anomal bezeichnet und dabei auf das ungewöhnliche Manöver von ATLAS während seiner größten Annäherung an die Sonne im letzten Monat verwiesen, das er als Beweis dafür wertete, dass ATLAS möglicherweise technologische Triebwerke eingesetzt habe.

Eubanks und Kollegen stellten jedoch fest, dass diese raketenartigen Bewegungen tatsächlich durch den sanften Schub verursacht wurden, den Kometen durch Ausgasungen erfahren.

Die meisten aktiven Kometen bewegen sich auf diese Weise, da Gas und Staub in der Nähe unserer Sonne von ihrer Oberfläche abgestoßen werden und dem Objekt winzige Stöße verleihen, die seine Geschwindigkeit, Umlaufbahn und Rotation verändern.

„Das Team ermittelte dies durch die Messung der nicht-gravitativen Beschleunigung von 3I/ATLAS mithilfe von Langbasis-Astrometrie (der Wissenschaft der Messung der Positionen, Entfernungen und Bewegungen von Himmelskörpern) von der NASA-Raumsonde Psyche und dem Mars Trace Gas Orbiter der ESA aus“, erklärte Eubanks.

Ihr abschließendes Fazit: „3I/ATLAS ist exotisch und wundervoll. Es ist auch ein Komet.“

„Es weist offensichtliche kometenartige Ausgasungen auf, die mit einer nichtgravitativen Beschleunigung einhergehen“, schrieb das Team. „Die Behauptung, es handele sich ebenfalls um ein Raumschiff, passt nicht zu den Daten.“

Loeb bezeichnete den Zusammenhang jedoch als schwach – vergleichbar damit, eine aufgewirbelte Staubwolke zu sehen und anzunehmen, sie werde von einem Lebewesen verursacht.

„Wenn man in der Wüste eine Staubwolke sieht, könnte man argumentieren, dass sie von einem Tier verursacht wird, denn Tiere wirbeln beim Laufen in der Wüste Staub auf“, sagte er der „Washington Post“. „Es könnte aber auch ein Auto sein. Daher ist es sehr oberflächlich zu sagen: ‚Nur weil wir Staub sehen, muss es ein Komet sein.‘“

Er fügte hinzu: „Anstatt die Gemeinsamkeiten mit bekannten Kometen zu erklären, was sie oft tun, sollten sie die Anomalien erklären.“

Loeb argumentierte, dass sie es versäumt hätten, auf die 13 nicht-kometenartigen Merkmale von 3I/ATLAS einzugehen, darunter der hohe Nickelgehalt (ein Industriemetall) in seiner Eruptionswolke , seine ungewöhnliche Flugbahn um unsere Planeten und ein Schweif, der zur Sonne hin und nicht wie üblich von ihr weg zeigt.

In einem kürzlich erschienenen Beitrag auf Medium brachte der Astrophysiker eine 14. Anomalie ins Spiel – eine Rotationsachse in Richtung Sonne, die seiner Vermutung nach ein Hinweis auf einen solaren Deflektorschild sein könnte.

Loeb bezog sich auf einen neuen Brief , der in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurde und in dem spanische Astronomen zwischen Anfang Juli und September einen „wackelnden Höhenstrahl“ im ATLAS-Teleskop entdeckten.

Sie stellten fest, dass der nach Süden gerichtete „Anti-Schweif“ innerhalb von acht Grad von den Polen abgewinkelt ist, die mit der Rotationsachse des Objekts verbunden sind – eine äußerst spezifische Ausrichtung.

Laut Loeb bedeutet dies, dass „3I/ATLAS eine konstante Tagseite und eine konstante Nachtseite hat, die während ihrer größten Annäherung an die Sonne, die am 29. Oktober stattfand, die Rollen tauschen“.

Loeb hielt es für höchst unwahrscheinlich – die Wahrscheinlichkeit lag bei lediglich 0,5 % –, dass ein interstellares Objekt so konstant sonnenwärts ausgerichtet wäre und einen so nahtlosen Übergang von der Tag- zur Nachtseite bieten würde, wenn es nicht möglicherweise künstlichen Ursprungs wäre.

Eine Theorie, so Loeb gegenüber der Post, besagt, dass ATLAS „technologisch“ sei und einen sonnenzugewandten, jetartigen Schutzschild eingesetzt habe, um sich vor Sonnenwind und Strahlung zu schützen. „Es würde einen Strahl ausstoßen, der die Sonnenwindpartikel irgendwie immer in Richtung Sonne ablenkt“, mutmaßte er.

Er sagte, dies könne erklären, warum der Strahl so stark „kollimiert“ sei – zehnmal länger als breit –, anstatt sich in alle Richtungen auszubreiten, wie es typisch sei, wenn eine Eisblase verdunstet.

Dieser konzentrierte Strahl würde theoretisch die technologische oder biologische Außenfläche vor jeglichen Gefahren durch die Sonne schützen.

Der Mensch ist ein faszinierendes kosmisches Wesen. Vor über vier Jahrhunderten waren wir überzeugt, dass sich das Universum um uns dreht. Kürzlich erkannten wir, dass es in der Milchstraße, dem kosmischen Zentrum des Universums, etwa zehn Milliarden Häuser wie unseres gibt, die meisten davon entstanden Milliarden von Jahren vor dem Erde-Sonne-System.

Unsere gängige Vorstellung ist jedoch, dass Besucher aus diesen Häusern in unserer kosmischen Nachbarschaft auftauchen könnten, weil sie sich für unser Zuhause interessieren. Nun, denken Sie mal: Wenn Sie zu spät zu einer Party kommen und nicht im Mittelpunkt stehen, dreht sich die Party nicht um Sie. Wir sind nicht nur nicht das Zentrum des Universums, sondern auch nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit interstellarer Besucher.

Diese unmissverständliche Flaschenpost erreichte die Erdbewohner am 19. Dezember 2025 durch das interstellare Objekt 3I/ATLAS , als es mit 268,91 Millionen Kilometern seine größte Entfernung zur Erde erreichte. 3I/ATLAS zeigte dabei weder Manöver noch sonstige ungewöhnliche Aktivitäten. Seine Flugbahn verläuft bis auf 5 Grad zur Ekliptik, doch verfehlte es die Erde, indem es am 29. Oktober 2025 auf der sonnenabgewandten Seite vorbeiflog.

Eine Aufnahme von 3I/ATLAS bei seiner größten Annäherung an die Erde am 19. Dezember 2025, die einen markanten Heckstrahl in Richtung Sonne, unten links, zeigt

Manche empfinden diese Aussage als beleidigend. Fakt ist jedoch, dass die Reise von 3I/ATLAS durch die Milchstraße mit einer interstellaren Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Sekunde Milliarden von Jahren gedauert haben muss. Als 3I/ATLAS seine Reise antrat, gab es noch keine Menschen auf der Erde. Und unter den Planeten unseres Sonnensystems steht Jupiter im Mittelpunkt, da seine Masse 318-mal größer ist als die der Erde.

Die Menschheit kam zu spät zur kosmischen Party und konnte nur die letzten 0,0001 Sekunden der Geschichte der Milchstraße miterleben. Daher sollte es uns nicht überraschen, dass interstellare Besucher – die viel länger dabei waren – nicht vorhatten, mit uns zu tanzen.

Bislang wurden die am 19. Dezember aufgenommenen Bilder von 3I/ATLAS ausschließlich von Amateurastronomen veröffentlicht. Sie zeigen einen markanten, auf die Sonne gerichteten Anti-Schweif-Jet, der zehnmal länger als breit ist und eine Länge von einer Million Kilometern aufweist. Ein solch langer und eng gebündelter Anti-Schweif wurde noch nie beobachtet. Um die Natur von 3I/ATLAS vollständig zu verstehen, müssen wir diese Anomalie sowie die hier aufgeführten weiteren erklären .

Uri Geller schreibt auf Facebook:

🌌🚨 3I/ATLAS ist am 19. Dezember so nah an der Erde wie nie zuvor – und könnte DEIN Bewusstsein verändern! 🚨🌌 Freunde – das interstellare Objekt 3I/ATLAS passiert die Erde HEUTE näher als je zuvor auf seiner Flugbahn.

Viele Wissenschaftler halten es für einen riesigen Kometen; aber ich muss ehrlich sein: Ich bin nicht überzeugt, dass es nur das ist.

Meiner Ansicht nach deuten seine Flugbahn, der Zeitpunkt und seine Herkunft stark darauf hin, dass es sich um eine außerirdische Sonde oder einen interstellaren Sender handeln könnte – intelligent gestartet und durch das Universum getrieben – vielleicht mit der Mission, ein energetisches Frequenzsignal und ein bewusstseinsveränderndes Signal an jede Zivilisation auf seinem Weg zu senden.

Ich bin überzeugt, dass es ein Katalysator ist – hier, um etwas Tiefes in uns zu erwecken, um uns daran zu erinnern, dass wir NICHT allein sind und dass wir nicht nur Bürger der Erde, sondern Bürger eines riesigen kosmischen Ganzen sind.

Im Laufe der Geschichte verstanden antike Zivilisationen Himmelsbesucher als Symbole des Wandels.

Römer, Babylonier, Ägypter und Maya – fast alle antiken Kulturen – sahen Kometen und Himmelsereignisse als kraftvolle Vorzeichen der Transformation, da sie intuitiv wussten, dass Himmel und Menschheit eng miteinander verbunden sind.

Wie oben, so unten!

Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass 3I/ATLAS einen großen Wandel für die Menschheit ankündigt.

Und ich glaube, dieser Wandel könnte mit der Offenlegung der Wahrheit zusammenhängen!

Jahrzehntelang haben Regierungen die Wahrheit über UFOs/UAPs und Außerirdische verschwiegen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung!

Doch die Öffentlichkeit wurde durch Filme, Fernsehen und Kultur langsam darauf vorbereitet. Es war nie nur Unterhaltung. Es war Vorbereitung!

Spielbergs nächster Blockbuster ist nur ein Teil dieser letzten Phase.

Ich glaube, eine bahnbrechende Enthüllung steht unmittelbar bevor – eine, die das Selbstverständnis der Menschheit und ihren Platz im Universum verändern wird.

Denken Sie an „2001: Odyssee im Weltraum“. In dieser Geschichte erscheint der Monolith in entscheidenden Momenten, um Bewusstseinssprünge auszulösen.

Ich glaube, 3I/ATLAS spielt eine ähnliche Rolle – es bewirkt einen Wandel in unserem Verständnis davon, wer wir sind.

Das Universum ist nicht zufällig.

Es ist ein Dialog – und heute spricht es durch 3I/ATLAS.

Quellen: PublicDomain/nypost.com am 20.12.2025