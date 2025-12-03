3I/ATLAS weist einen seltsamen, herzschlagähnlichen Puls auf, der auf außerirdische Technologie hindeuten könnte

Folgt 3I/ATLAS seinem Herzen?

Der Harvard-Wissenschaftler Avi Loeb glaubt, dass 3I/ATLAS einen „herzschlagartigen“ Puls aufweist, der Beweise für seinen künstlichen Ursprung liefern könnte – und möglicherweise sogar auf die inneren Abläufe eines Raumschiffs hinweisen könnte.

„Bei den Impulsen könnten es periodische Schubkräfte zur Bahnkorrektur oder ein anderer interner Zyklus innerhalb des Raumfahrzeugs sein“, sagte der Astrophysiker gegenüber der Post.

In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag auf Medium mit dem Titel „Pulsieren die Jets des 3I/ATLAS-Teleskops wie ein Herzschlag?“ schrieb Loeb, dass das Licht unseres interstellaren Besuchers seit seiner Entdeckung im Juli in einem regelmäßigen Zyklus blinkt, der sich alle 16,16 Stunden wiederholt – ähnlich einem interstellaren Leuchtturm.

Diese sogenannte kosmische Kadenz wurde in einer Studie beobachtet, die im Sommer in der Fachzeitschrift „ Astronomy and Physics“ veröffentlicht wurde.

Loeb schrieb, dass dieser himmlische Trommelschlag auf einer Reihe von „gut kalibrierten“ Fotos von ATLAS über mehrere Tage hinweg hätte erkennbar sein müssen, aber keines davon sei „in der veröffentlichten Literatur systematisch untersucht“ worden.

