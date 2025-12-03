3I/ATLAS weist einen seltsamen, herzschlagähnlichen Puls auf, der auf außerirdische Technologie hindeuten könnte

Analysten behaupteten, der „Herzschlag“ entstehe durch die Rotation des Atomkerns, doch Loeb erklärte gegenüber der Post, dies sei unwahrscheinlich, da „weniger als zehn Prozent des Lichts“ aus dem Zentrum kämen.

Vielmehr geht aus dem Bild des Hubble-Weltraumteleskops vom 21. Juli 2025 hervor, dass der Löwenanteil des Leuchtens von der Koma ausgeht – dem Halo aus Gas und Staub, der sich um den festen Kern bildet, wenn sich der Komet der Sonne nähert.

„Die periodische Modulation seines Lichts muss daher von den Gas- und Staubwolken herrühren, die das Sonnenlicht um es herum streuen“, erklärte Loeb gegenüber der Post. „Die Wolken sind periodisch, wie der Blutstrom eines Herzschlags.“ (Die UN bestätigt, dass die planetaren Verteidigungssysteme den interstellaren Kometen 3I/ATLAS beobachten werden, während er durch unser Sonnensystem rast)

Der Forscher bekräftigte in seinem Blogbeitrag, dass ATLAS über mehrere Düsen verfügt – bei denen es sich seiner Vermutung nach um hochentwickelte künstliche Triebwerke handeln könnte . Er merkte an, dass die Koma, falls das Objekt in regelmäßigen Abständen Material freisetzt, in einem entsprechenden Rhythmus heller und dunkler werden würde, da sie Sonnenlicht reflektiert – quasi intergalaktischer Morsecode.

Wenn ATLAS ein natürlicher Komet wäre, schrieb Loeb, könnte dieses Phänomen „von einem sonnenwärts gerichteten Jet (Anti-Schweif) ​​herrühren“, der nur dann pulsiert, „wenn eine große Eisansammlung auf einer Seite des Kerns der Sonne zugewandt ist“.

„Das Koma wird jedes Mal verstärkt, wenn die Eisblase der Sonne zugewandt ist“, erklärte er.

Wenn ATLAS hingegen künstlich ist, könnte die Position des pulsierenden Jets in Bezug auf unseren Sonnenstern „willkürlich“ sein, da möglicherweise ein anderer interner Mechanismus am Werk ist.

Loeb behauptete, Aufnahmen, die die zunehmende Helligkeit der Jets um 3I/ATLAS über mehrere Tage zeigen, könnten Aufschluss darüber geben, ob es sich um natürliche oder technologische Phänomene handelt, je nachdem, ob die blinkenden Leuchtfäden zur Sonne gerichtet sind. Man könnte es sich wie ein kosmisches Herz-Kreislauf-System vorstellen.

Warum sollte der Strahl pulsieren, wenn er außerirdischen Ursprungs wäre? Loeb vermutete, dass ATLAS Schubkräfte ausführt, um die Flugbahn des Objekts anzupassen oder eine andere Funktion zu erfüllen.

Letzte Woche stellte Loeb die These auf, dass die bizarre Flugbahn des Kometen in Richtung Jupiter – den er im März erreichen wird – darauf hindeutet, dass er den Gasplaneten mit „Satelliten“ übersät, um Informationen für eine „außerirdische Zivilisation“ zu sammeln.

Er vermutete, dass es während seines einmonatigen Durchgangs nahe dem Perihel – dem sonnennächsten Punkt des Objekts – möglicherweise sogar Raketenantriebe eingesetzt hat, um den Kurs zu ändern und sicherzustellen, dass es sich in der richtigen Reichweite befand.

„Möglicherweise hat es seine Flugbahn mithilfe von [künstlichen] Triebwerken feinjustiert“, sagte er.

Die offizielle Position der NASA, die die Behörde vor zwei Wochen bei ihrer mit Spannung erwarteten Fotoveröffentlichung in Maryland bekräftigte, bleibt die, dass 3I/ATLAS ein Komet ist.

Das Rätsel vertieft sich, da der Schweif von 3I/ATLAS möglicherweise aus einem „Schwarm“ unbekannter Objekte besteht

Könnte es sich hierbei um mehr als nur eine Geschichte aus Feuer und Eis handeln?

Der Komet 3I/ATLAS hat eine Vielzahl atypischer Merkmale gezeigt, von seiner bizarren Flugbahn durch unser Sonnensystem bis hin zu einer komplexen Jetstruktur.

Nun behauptet der Harvard-Wissenschaftler Avi Loeb, eine weitere nicht-kometenartige Anomalie entdeckt zu haben: einen sonnenzugewandten „Anti-Schweif“, der aus einem Schwarm von Objekten besteht.

In einem neuen Blogbeitrag auf Medium schrieb der Astrophysiker, dass Bilder von ATLAS, die im November nach dem Perihel aufgenommen wurden, eine tropfenförmige Struktur in der Koma zeigten – dem Halo aus Gas und Staub, der sich um den festen Kern bildet, wenn sich der Komet der Sonne nähert –, die zur Sonne gerichtet war.

„Das liegt daran, dass 3I/ATLAS durch seine nicht-gravitative Beschleunigung relativ zu den Objekten von der Sonne weggedrängt wird“, behauptete Loeb, der seine Theorie auch in einem auf arXiv veröffentlichten Preprint-Entwurf skizzierte.

„Bei der aktuellen Entfernung von 3I/ATLAS von der Sonne von 270 Millionen Kilometern (167.770.221 Meilen) würde die Verschiebung bedeuten, dass die Objekte etwa 54.000 Kilometer (33.554 Meilen) näher an der Sonne sind als 3I/ATLAS“, schrieb er. „Diese Entfernung ist vergleichbar mit der sonnenwärts gerichteten Ausdehnung des tropfenförmigen Leuchtens um 3I/ATLAS.“

Loeb fügte hinzu, dass diese sogenannte kosmische Begleitung eine viel größere Oberfläche als 3I/ATLAS aufweisen würde, selbst wenn ihre Gesamtmasse nur einen Bruchteil der Masse des Kometen ausmachen würde.

„Dieser Schwarm würde den Anschein einer Koma erzeugen, die 99 % des Sonnenlichts im Leuchten um 3I/ATLAS reflektiert“, erklärte er.

Bislang gehen die Forscher davon aus, dass es unklar ist, ob die Objekte natürlichen oder künstlichen Ursprungs sind.

„Wenn der Antischweif tatsächlich mit einem Schwarm nicht verdampfender Objekte um 3I/ATLAS zusammenhängt, stellt sich die interessante Frage nach der Natur dieser Objekte“, schrieb Loeb. „Handelt es sich um Gesteinsfragmente oder etwas anderes?“

Anfang dieses Monats stellte Loeb jedoch die These auf, dass der Anti-Schweif des Kometen darauf hindeute, dass das Objekt möglicherweise einen Lichtstrahl aussendet, der dazu dient, winzige Meteore aus seiner Bahn zu fegen.

Das verlängerte Leuchten befindet sich vor dem Objekt und nicht hinter ihm, wie man es von einem Kometenschweif erwarten würde“, erklärte Loeb gegenüber der „Washington Post“.

„Im Falle eines technischen Objekts könnte es sich um einen Partikel- oder Lichtstrahl handeln, der den Weg ausleuchtet, um die Gefahren von Mikrometeoriten zu vermeiden.“