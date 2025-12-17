Am Anfang des Kreditvernichtungszyklus

Der ehemalige Wall-Street-Vermögensverwalter und Finanzanalyst Ed Dowd von PhinanceTechnologies.com warnte im September, wir stünden am Beginn eines panikartigen Zinssenkungszyklus.

Seit dieser Prognose hat die Fed die Zinsen dreimal gesenkt. Dowd hatte also Recht. Wann genau setzt die Panik ein? Dowd erklärt:

„Die Panik setzt ein, sobald es zu Turbulenzen im Banken- oder Aktienmarkt kommt, die sich gerade anbahnen. Probleme zeigen sich zuerst im Bereich der privaten Kredite. Tricolor Holdings (Insolvenz im Bereich Subprime-Autokredite) und First Brands (Insolvenz) sind pleitegegangen .

Das betrifft alles private Kredite. Auch andere Kreditgeber wie PrimaLend (Insolvenz) stehen kurz vor dem Aus. Private Kredite sind wie Subprime-Kredite.

Sie spielen zwar keine große Rolle in der Kreditkette, reichen aber aus, um eine Kettenreaktion von Folgeeffekten auszulösen.“

Wir befinden uns also am Anfang des Kreditzerstörungszyklus. Die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten erreichen Rekordhöhen, ebenso wie bei Autokrediten. Als Nächstes werden wir Zahlungsrückstände bei Hypotheken sehen.

Die Menschen stellen zuerst ihre Kreditkartenzahlungen ein, dann ihre Autokredite und zuletzt ihre Hypotheken.

Mit zunehmenden Entlassungen – und wir sehen bereits jetzt vermehrt prominente Entlassungen bei Amazon, UPS und anderen Unternehmen – werden die Ausfallraten weiter steigen.

Dowd prognostiziert deutlich niedrigere Hauspreise. Er erklärt: „Es besteht ein klares Ungleichgewicht zwischen dem Angebot an zum Verkauf stehenden und dem tatsächlichen Kaufvolumen. (Michael Burry aus „The Big Short“ verteidigt seine Wette über 840 Millionen Pfund auf ein Ereignis, das die Weltwirtschaft verwüsten wird)

Viele Menschen wollen ihre Häuser verkaufen, aber es gibt zu wenige Käufer. Das Angebot wächst stetig. … Die einzige Möglichkeit, dieses Ungleichgewicht zu beheben, sind Preissenkungen. Die Hauspreise fallen. Aufgrund der illegalen Einwanderung gab es einen Überbau an Mehrfamilienhäusern.

Diese Geschäfte platzen und werden immer wieder verschoben. Auch die Mieten sinken. … Die Entwicklung verläuft alles langsam in die falsche Richtung und wird 2026 ein allgegenwärtiges Thema sein.“

In früheren Interviews wies Dowd auf massiven Wahlbetrug in der Biden-Regierung hin, insbesondere bei den Arbeitslosenzahlen. Auch das wird ans Licht kommen. Deshalb betonte Dowd letztes Jahr, Präsident Trump habe „eine marode Wirtschaft geerbt“.

Edelmetalle, insbesondere Gold, sind derzeit gefragt. Dowd geht nicht davon aus, dass Gold in absehbarer Zeit an Glanz verlieren wird. Er sagt: „Sollte es zu einer Kreditkrise kommen, könnte Gold vorübergehend unter Druck geraten.

Die Leute verkaufen dann, was sie können, aber nicht, was sie wirklich wollen. Langfristig gesehen dürfte der Goldpreis bis 2030 die 10.000-Dollar-Marke pro Unze erreichen. Fundamentale und technische Faktoren deuten alle darauf hin.

Gold wurde als erstklassiges Anlagegut eingestuft. Dadurch hat Gold im Bankensystem wieder an Wert gewonnen. … Ich würde meine physischen Goldbestände daher nicht so schnell auflösen.“

Dowd hat eine neue, hochaktuelle Analyse zu China für institutionelle Anleger veröffentlicht. China ist deutlich schwächer, als man annehmen kann. Dowd erklärt:

„China hat nicht nur langfristige strukturelle Probleme, unser Bericht identifiziert auch einen sehr akuten Aspekt der Immobilienkrise, die jetzt beginnt und sich bis 2026 beschleunigen wird. … China kämpft mit enormen Schwierigkeiten. Wir haben mehr Verhandlungsmacht, als viele von uns glauben. Wenn ich höre: ‚China hat alle Trümpfe in der Hand und Trump ist erledigt‘, lache ich.“

Das System birgt heute mehr Risiken als je zuvor – Bill Holter

Der Finanzjournalist und Edelmetallexperte Bill Holter (auch bekannt als Mr. Gold) sagte vor einem Monat, dass die steigenden Gold- und Silberpreise ein Warnsignal für Risiken seien.

Offenbar wittert auch die US-Notenbank (Fed) ein Risiko. Sie hat kürzlich still und leise innerhalb von nur fünf Tagen 125 Milliarden Dollar in die Banken gepumpt. Das Geld floss in den Repo-Markt. Herr Gold sagt: „Das ist nur ein vorübergehendes Beben, die Liquidität fließt in den Repo-Markt. Man muss verstehen, dass es mehr ausstehende Derivate und Schulden gibt.

Egal, welche Kennzahl man verwendet, das System birgt heute mehr Risiken als je zuvor. Denken Sie an 2008 und 2009 zurück: Wir standen kurz vor einem kompletten Zusammenbruch, die Märkte öffneten montagmorgens nicht.

Man beklagte sich über die 700 Milliarden Dollar aus dem TARP-Programm, während die Federal Reserve hinter den Kulissen 16 oder 17 Billionen Dollar schuf und weltweit verlieh. Das hat das Schiff zwar nicht gerettet, aber vor dem Untergang bewahrt. Ich frage Sie: Hat sich irgendetwas geändert oder wurde irgendetwas verbessert? Wurden die Probleme von 2008 und 2009 angegangen? Die Antwort ist nein. Im Gegenteil, die gleichen Maßnahmen wurden sogar noch verschärft.“

Herr Gold fährt fort: „Sie versuchen, ein Schuldenproblem mit Liquidität zu lösen. Die Liquidität ist wie eine Betäubungsspritze. Sie verschafft einem kurzfristig ein besseres Gefühl, löst aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass die ausstehenden Schulden – gemessen an allen Kriterien – viel zu hoch sind. Ob man nun das Verhältnis von Schulden zu Cashflow oder von Schulden zu Eigenkapital betrachtet, ein perfektes Beispiel ist der US-Dollar.

Die Vereinigten Staaten haben derzeit eine Schuldenquote von 130 % des BIP, und, ganz nebenbei bemerkt, der Dollar ist immer noch die Weltreservewährung. Als ich 1982 mein Studium abschloss, galt ein Land mit einer Schuldenquote von 100 % des BIP als Bananenrepublik. Man könnte sogar sagen, die ganze Welt sei eine Bananenrepublik, weil sie als Reservewährung etwas verwendet, das von einem bankrotten Unternehmen ausgegeben wurde.

Es ist zahlungsunfähig, denn sehen Sie sich die Bilanz der Fed an. Die Fed hat jetzt ein negatives Eigenkapital. Sie hat mit Anleihen, die sie 2008 und 2009 gekauft hat, so viel verloren, und die Zinsen sind gestiegen. Das bedeutet, dass ihr Portfolio gefallen ist … zwei oder mehr …“

Vor drei Jahren operierten sie mit lediglich 65 Milliarden Dollar Eigenkapital. Sie verfügten über Billionen von Dollar, und wenn man Derivate mit einbezieht, tanzten Quadrillionen von Dollar (an Schulden) auf der Spitze einer 65-Milliarden-Dollar-Stecknadel.“

Herr Gold ist angesichts der jüngsten Korrektur der Gold- und Silberpreise nicht beunruhigt. Holter sagt: „Achten Sie auf einen möglichen Lieferausfall von physischem Gold und Silber zum Jahresende. …

Ein Lieferausfall würde den Betrug aufdecken und das Ende der Metallkontrakte bedeuten. Immer mehr Marktteilnehmer bestehen nun auf physischer Lieferung.“

Angesichts des Regierungsstillstands und der Einstellung der Lebensmittelhilfe (SNAP) – wo soll das enden? Herr Gold sagt: „Manche drohen online damit, dass sie stehlen werden, um ihre Familien zu ernähren, wenn die Lebensmittel wegfallen. … Mad Max, so endet das Ganze. Wird das noch jahrelang so weitergehen?

Vielleicht zwei Wochen oder zwei Monate. Gott bewahre, dass es sechs Monate dauert, denn die Fähigkeiten zum Jagen und Ackerbau sind verloren gegangen. Was die Leute jetzt noch können, ist, ins Auto zu steigen und zum nächsten Laden zu fahren.“

Holter schließt mit dem Hinweis: „Ziehen Sie Ihr Kapital aus dem System heraus.“ Der Kauf von physischem Gold und Silber bedeutet, Bargeld aus dem System zu entfernen und es unter Ihre direkte Kontrolle zu bringen.

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 15.12.2025