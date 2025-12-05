American-Bitcoin-Kurssturz: Trump-Kryptos riskanter als riskant

Teile die Wahrheit!

Krypto-Projekte aus dem Umfeld der Familie Trump sind eine mehr als windige Kiste. Ein Überblick der verschiedenen Token und Aktien.

Wo Kryptowährungen sowieso schon eine hochriskante Spekulation darstellen, da sind unbekanntere Nischen-Coins noch viel riskanter. Und noch mal riskanter und windiger sind die Krypto-Projekte aus dem Umfeld der Trump-Familie.

Finger weg, kann man da nur sagen? Zuletzt zeigte die Aktie „American Bitcoin“ die ganze Instabilität solcher Hype-Projekte, die wohl vor allem vom Namen Trump leben.

Der Einbruch bei der Krypto-Miningfirma American Bitcoin am Dienstag erfolgte schlagartig. Um 9:31 Uhr an der Wall Street — nur eine Minute nach Handelsbeginn — lagen die Aktien bereits 33% im Minus.

Fünf Minuten später hatten sich die Verluste auf 42% ausgeweitet und um 9:56 Uhr auf mehr als 50%. Zeitweise notierten die Titel nur noch bei 1,74 Dollar.

Dazu berichtet Bloomberg News: Der Absturz war so spektakulär, dass American Bitcoin rasch zum Sinnbild nicht nur des Krypto-Marktcrashs Ende 2025 wurde, sondern auch für das Scheitern zahlreicher Projekte, die die Trump-Familie im vergangenen Jahr in der Welt der Digitalwährungen vorangetrieben hat.

Während breitere Kryptomärkte in den vergangenen zwei Monaten deutlich gefallen sind — im Fall des Leitwerts Bitcoin um rund 25% — liegen Projekte mit Trump-Bezug weit tiefer im Minus. (Die größte Blase unserer Zeit ist weder Bitcoin noch die Marktkapitalisierung von Nvidia noch die Pyramide der US-Schulden)

World Liberty Financial, mitbegründet von US-Präsident Donald Trump und seinen Söhnen, verzeichnet beim WLFI-Token seit dem Höchststand Anfang September ein Minus von 51% und damit größere Verluste als Bitcoin. Auch ein Index kleinerer Digitaltoken schlägt sich vergleichsweise besser.

Alt5 Sigma, ein von den Trump-Söhnen beworbenes Unternehmen, ist um rund 75% eingebrochen und kämpft mit einer wachsenden Zahl rechtlicher Probleme.

Hinzu kommen die Memecoins, die nach dem Präsidenten und seiner Frau Melania benannt sind und seit ihren Rekordhochs im Januar um rund 90% beziehungsweise 99% gefallen sind.

American Bitcoin, mitbegründet von Eric Trump, lag nach dem Einbruch am Dienstag insgesamt 75% im Minus. Am Mittwoch erholten sich die Titel auf 2,39 Dollar, nach 5,09 Dollar Anfang November.

Die Abverkäufe haben einen erheblichen Teil des Krypto-Vermögens vernichtet, das die Präsidentenfamilie früher im Jahr aufgebaut hatte. Zugleich sind sie von größerer Bedeutung für die gesamte Digital-Asset-Branche und für das öffentliche Image des Präsidenten.

Trumps Unterstützung hatte in den frühen Monaten seiner zweiten Amtszeit zahlreiche Krypto-Token beflügelt und den Bitcoin-Kurs zu einem Gradmesser seines politischen Erfolgs gemacht.

Nun jedoch hat sich das, was zunächst wie ein Trump-Aufschlag wirkte, in einen Trump-Abschlag verwandelt — und einen der zentralen Pfeiler unter den Krypto-Assets weggezogen. Das zeigt, wie schnell das Vertrauen in diese spekulativen Märkte — und sogar in den Präsidenten selbst — erodieren kann.

“Die Trump-Präsidentschaft war ein zweischneidiges Schwert für die Legitimität”, sagte Hilary Allen, Politikprofessorin am Washington College of Law der American University.

“Trump begann mit der Lancierung eigener Krypto-Projekte, von denen viele sehr schnell an Wert verloren. Wenn das Ziel war, über die Trump-Familie Legitimität zu erreichen, hat das nicht geholfen.”

World Liberty Financial und das Unternehmen hinter Trumps Memecoin Fight Fight Fight reagierten nicht unmittelbar auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Während der Präsident seine öffentliche Krypto-Werbung zuletzt zurückgefahren hat, schob Eric Trump die schwache Performance von American Bitcoin am Dienstag in sozialen Medien auf das Ende der Lock-up-Periode für die Aktien — und nicht auf eine grundsätzliche Schwäche.

“Unsere Fundamentaldaten sind nahezu unerreicht”, schrieb er in einem Beitrag auf X. “Ich bin 100% entschlossen, die Branche anzuführen.”

Die heftigen Kursbewegungen bei Trump-nahen Assets sind allerdings nichts Neues für eine Branche, die von Volatilität geprägt ist. Digitale Token haben in der Vergangenheit starke Einbrüche erlebt und sich später wieder erholt.

Am Dienstag, während American Bitcoin strauchelte, verzeichnete Bitcoin einen seiner besten Tage der vergangenen Wochen und stieg um rund 6%.

Früher im Jahr schien Trumps Unterstützung der Technologie jedoch ausreichend zu sein, um Digitaltoken aus ihrem endlosen Boom-und-Bust-Zyklus zu befreien und sie zu einem verlässlicheren Teil des Finanzsystems zu machen.

Viele Krypto-Anhänger gingen zumindest davon aus, dass Trump genügend Einfluss hätte, um die Projekte zu stützen, die ihm am wichtigsten waren.

Und eine Zeit lang schienen die vielen Cross-Promotions zu wirken. Menschen, die ihre Unterstützung für den Präsidenten zeigen wollten, kauften Trump-Token und trieben deren Kurse nach oben.

Die Aktie von Gryphon Digital sprang um 173%, nachdem im Mai die Fusion mit Eric Trumps American Bitcoin angekündigt worden war. Am ersten Handelstag nach Vollzug der Fusion im September legte die Aktie von American Bitcoin weitere 16% zu.

Diese Projekte profitierten auch von politischen und regulatorischen Initiativen, die Trump vorantrieb — darunter Gesetzgebung, die darauf abzielte, Krypto-Stablecoins, die an den Dollar gekoppelt sind, stärker in den Mainstream zu bringen.

Die Warnsignale mehrten sich jedoch. Die kurz vor der Amtseinführung lancierten Memecoins, die Trump selbst energisch bewarb, verloren im Zeitverlauf stetig an Schwung — mit nur vereinzelten Erholungsphasen wie der Rally im April, nachdem der Präsident den größten Coin-Holdern ein gemeinsames Dinner angeboten hatte.

Joel Li, Geschäftsführer eines Online-Marktplatzes für Elektrofahrzeuge, kaufte den Memecoin, um an dem Dinner teilnehmen zu können, verkaufte jedoch wenig später wieder. Besonders schlecht sei es geworden, sagte er, nachdem Trump im Oktober eine neue Salve von Zöllen gegen China verhängt hatte.

“Die Leute begannen zu begreifen, dass dies vielleicht nicht das war, was sie gedacht hatten”, sagte Li.

Der langjährige Krypto-Investor Michael Terpin sagte, die Zollmaßnahmen seien eine ernüchternde Erinnerung gewesen: “Trump gibt, und Trump nimmt wieder.”

Die Probleme gehen jedoch über die allgemeinen Marktbewegungen hinaus. American Bitcoin musste sich mit einem Bericht auseinandersetzen, wonach die verwendete Mining-Hardware eines chinesischen Herstellers als Risiko für die nationale Sicherheit der USA untersucht worden sei.

Alt5 Sigma, ein börsennotiertes Unternehmen, das einen der Token von World Liberty Financial kaufen wollte, verlor zahlreiche Führungskräfte, nachdem bekannt geworden war, dass gegen eine Tochtergesellschaft in Ruanda strafrechtlich ermittelt wurde.

Alt5 Sigma reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu den jüngsten Entwicklungen.

Seit Oktober hat der Abwärtstrend mehr als eine Milliarde Dollar des Vermögens vernichtet, das die Trumps mit ihren Krypto-Projekten und anderen Geschäften aufgebaut hatten.

Laut Bloomberg-Milliardärsindex sitzen sie jedoch weiterhin auf beträchtlichen Gewinnen. Besonders hart trifft es Privatanleger, die nahe der Höchststände eingestiegen waren und nun die schmerzhaftesten Verluste tragen.

Kevin Hu, ein 22-jähriger Student in Vancouver, hatte auf eine Fortsetzung der Rally gesetzt, sah sein Portfolio digitaler Token jedoch bis Mitte November um bis zu 40% fallen.

“Man könnte meinen, dass die Krypto-Freundlichkeit des Präsidenten einen Boden schaffen würde”, sagte er. “Aber der Markt hat nicht so reagiert. Und die ganze Sache mit den Memecoins hat viele Leute einfach abgeschreckt.”

Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de am 05.12.2025