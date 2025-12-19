Befürchtungen vor einem biblischen Omen nach Fund einer großen Blutlache in der US-Wüste

Teile die Wahrheit!

Einige Betrachter meinten, die Bilder zeigten einen „großen Bluthaufen“, der aus dem Erdinneren emporsteigt.

Die Entdeckung hat Befürchtungen ausgelöst, es könnte sich um ein Zeichen einer biblischen Plage handeln.

Beunruhigende Satellitenbilder aus einem trostlosen Wüstengebiet in New Mexico haben im Internet die Aufmerksamkeit von Millionen auf sich gezogen und zu weit verbreiteten Spekulationen über apokalyptische Phänomene geführt.

Nutzer, die Google Earth erkundeten, stießen auf die Koordinaten 35°39′11″ N, 106°08′49″ W, die einen abgelegenen Ort nordwestlich von Santa Fe lokalisieren.

Die eindrucksvollen Bilder haben einige Betrachter zu der Annahme veranlasst, dass es sich um einen „großen Bluthaufen“ handelt, der aus dem Erdinneren aufsteigt.

Die Entdeckung hat bei einigen Social-Media-Nutzern Besorgnis ausgelöst, die Parallelen zu biblischen Plagenerzählungen zogen.

Während die blutrote Formation zahlreiche Beobachter beunruhigt hat, lässt sich das beunruhigende Erscheinungsbild durch eine einfache geologische Erklärung erklären und hat keinen übernatürlichen Ursprung.

Experten haben die Formation als Schlackenkegel identifiziert, eine Art vulkanischer Struktur, die aus angesammelter Asche, Gesteinsfragmenten und Schlacken besteht, die sich während alter vulkanischer Episoden um einen Ausbruchsschlot herum gebildet haben. (Die biblische Prophezeiung über die „drei Tage der Finsternis“)

Das geologische Merkmal ist tatsächlich älter als die nahegelegene Valles-Caldera, was darauf hindeutet, dass es während einer noch früheren Periode vulkanischer Aktivität in der Region entstanden ist.

Das eisenreiche vulkanische Material im Inneren des Kegels wurde über Tausende von Jahren oxidiert, wodurch die charakteristische tief purpurrote Färbung entstand.

Das trockene Wüstenklima im Norden von New Mexico hat eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung dieses lebendigen Erscheinungsbildes gespielt.

Da nur geringe Niederschläge die Erosion und die Auswaschung von Mineralien verhindern, die sonst den markanten roten Farbton mindern würden.

Ein Beitrag in den sozialen Medien, der die unheimlichen Bilder teilte, hat mittlerweile mehr als zwei Millionen Aufrufe erzielt.

Es lautet: „Zunehmende Besorgnis über den großen Bluthaufen in der Wüste.“

Der virale Inhalt hat Hunderte von Reaktionen hervorgerufen, wobei viele Nutzer die Frage aufwerfen, ob die Seite mit Endzeitprophezeiungen über die Verwandlung von Wasser in Blut in Verbindung stehen könnte.

Ein Nutzer schrieb: „Steht das nicht in der Bibel?“ – eine offensichtliche Anspielung auf das Buch Exodus, in dem die zehn Plagen beschrieben werden, die über Ägypten verhängt wurden, darunter auch der Moment, als Moses mit seinem Stab auf den Nil schlug und dessen Wasser purpurrot färbte.

Andere Nutzer wählten einen unbeschwerteren Ansatz und scherzten, die Formation könne alles Mögliche sein, von einer von der Mafia kontrollierten Farm bis hin zum Blut eines Titanen.

Das auf den Satellitenbildern sichtbare rote Material wird aktiv aus dem Gelände für praktische Zwecke gewonnen, unter anderem für den Straßenbau, Landschaftsbauprojekte und Wasseraufbereitungsanwendungen.

Jeglicher Wasserabfluss aus dem Gebiet erfolgt auf natürliche Weise und stellt keine Gefahr für die Umwelt dar, obwohl seine Farbe die Illusion einer dunkelroten Flüssigkeit erzeugen kann, die aus dem Boden sickert.

Das Phänomen in New Mexico folgt einem ähnlichen Vorfall im August, als sich der See Genezareth in Israel leuchtend blutrot färbte und Besucher beunruhigte, die biblische Vorzeichen befürchteten.

Das israelische Umweltministerium bestätigte anschließend, dass die Veränderung auf eine Blüte der Grünalge Botryococcus braunii zurückzuführen sei, die unter intensiver Sonneneinstrahlung ein rotes Pigment produziert.

Tests des Kinneret-Forschungslabors ergaben, dass von den Algen keine Gesundheitsrisiken ausgingen.

Regen färbt das Meer vor der iranischen Insel Hormuz leuchtend rot – ein surreales Naturschauspiel

Heftige Regenfälle spülen eisenhaltigen Boden auf der Insel Hormuz ins Meer und verursachen so auffällige rote Gezeiten.

Heftige Regenfälle auf der Insel Hormuz im Süden Irans verwandelten Teile der Küste – lokal als Roter Strand bekannt – in ein leuchtend rotes Meer und begeisterten Besucher und Beobachter in den sozialen Medien. Videos und Bilder, die online geteilt wurden, zeigen, wie das Regenwasser mineralreiche rote Böden von den Hängen ins nahegelegene Meer spült und sowohl das Wasser als auch den Sandstrand intensiv rot färbt.