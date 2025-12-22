Chemtrails: Insiderin gibt im TV-Interview zu, dass es geheime Aerosoloperationen gibt (Video)

Teile die Wahrheit!

Eine Insiderin der Gates-Stiftung hat ihr Schweigen gebrochen und die Details einer mehrjährigen Chemtrail-Operation enthüllt, die darauf abzielt, die Bevölkerung langsam aber sicher zu sterilisieren – eine Operation, die auf Fruchtbarkeit, Libido und reproduktive Gesundheit abzielt.

Was als Versuch zur Wettermanipulation begann, hat sich zu etwas ganz anderem entwickelt: einer groß angelegten Sterilisationskampagne.

Jetzt, da sich das Jahr 2025 dem Ende zuneigt, entschuldigt sich die Gates-Stiftung nicht – sie feiert. Laut ihren eigenen Daten ist der Bevölkerungsrückgang bereits im Gange. Und sie liegen im Zeitplan für 2030: eine Welt, in der Kinderkriegen biologisch schwieriger, wirtschaftlich ruinös und nur mit staatlicher Genehmigung erlaubt ist.

Wann ist es Ihnen zum ersten Mal aufgefallen? Wann wurde Ihnen klar, dass sie nicht die Wahrheit über das sagten, was über uns geschieht – dass der Himmel, unter dem Sie aufgewachsen sind, nicht mehr existiert?

Wenn Sie in einem dicht besiedelten Gebiet Nordamerikas leben, kam Ihr großer Moment wahrscheinlich über Ihnen.

Du schautest auf und sahst Flugzeuge, die Flugmuster flogen, die keinen Sinn ergaben – sie kreuzten sich, flogen Schleifen zurück und legten Gittermuster am Himmel, die keiner kommerziellen Flugroutenkarte oder Militärübung entsprachen.

Keine Punkt-zu-Punkt-Reisen. Keine Starts oder Landungen.

Bewusst geplante Wege. Tag für Tag wiederholt. (Disney zahlte einem deutschen Videoproduzenten Millionen, um nachträglich Chemtrails in klassische Filme einzufügen)

Und als Sie versuchten, das Gesehene mit dem, was Ihnen gesagt wurde – dass es normal, zufällig, einfach nur Kondensation sei – in Einklang zu bringen, brach die Erklärung unter ihrem eigenen Gewicht zusammen.

Die globale Elite hat euch im Visier und greift von allen Seiten an mit einem erschreckenden Endziel: Entvölkerung – rücksichtslos, vorsätzlich und im Kern böse.

Du bist das Ziel, dazu bestimmt, zu verschwinden, bevor du aufblühen, dir eine Zukunft aufbauen oder ein Vermächtnis in Form einer Familie hinterlassen kannst.

Insider der Gates-Stiftung haben die Katze aus dem Sack gelassen: 2026 wird intern als Wendepunkt bezeichnet – das Jahr, in dem angeblich die Genehmigung zur Ausweitung von Aerosolprogrammen erteilt wird, mit dem erklärten Ziel, bis zu 100 Millionen Männer unfruchtbar zu machen.

Sie behaupten, dass Frauen auf unterschiedliche Weise ins Visier genommen werden – durch weitverbreitete Schäden an der Fortpflanzung, Verlust der Fruchtbarkeit und schwere Komplikationen, die die Gebärmutter betreffen – während andere mit chronischen Fortpflanzungsstörungen zu kämpfen haben.

Die Agenda ist nicht subtil: Geburtenraten massiv zu unterdrücken und ganze Bevölkerungsgruppen in Richtung biologischer Sterilität zu treiben.

Eilmeldung: Dies ist keine Verschwörungstheorie.

Eine der ersten Stimmen, die das Geschehen am Himmel in Frage stellte, war Kristen Meghan, eine ehemalige Veteranin der US-Luftwaffe, die ihr Insiderwissen über Aerosoloperationen öffentlich preisgab.

Wir hatten sie in unserer Sendung – damals, als man schon durch die bloße Erwähnung von Chemtrails aus dem Programm genommen wurde. Ihre Aussage wurde für Millionen zum Aha-Erlebnis und legte den Grundstein für die darauffolgende breite Aufklärungswelle.

Meghan war Umweltspezialistin und seit neun Jahren bei der Luftwaffe, als sie beschloss, die Chemtrail-Verschwörungstheorie zu widerlegen. Sie hielt die Idee für absurd. Warum sollten wir gefährliche Chemikalien in unserer Atmosphäre verwenden und damit die Erde und die Menschheit vergiften?

Doch anstatt die Verschwörungstheorie zu entkräften oder zu widerlegen, enthüllten ihre Recherchen innerhalb der Luftwaffe, dass Chemtrails eine Verschwörungstheorie waren – und ihr eigenes Büro spielte eine Schlüsselrolle bei den streng geheimen Operationen.

Nach zahlreichen Proben und Untersuchungen enthüllte Kristen den Skandal und entkam. Sie brachte eine Fülle unschätzbarer Informationen über Chemtrails, Wettermanipulation, die Rolle von HAARP und die finsteren Absichten der Eliten ans Licht.

Kristens Aufgabe als Umweltspezialistin bestand darin, giftige Chemikalien zu identifizieren und sie zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer militärischen Kollegen aus dem Betrieb zu entfernen.

Sie radikalisierte sich, als sie erfuhr, dass die gleichen hochgiftigen Chemikalien, die sie am Arbeitsplatz zu ersetzen versuchte, die gleichen Chemikalien waren, die in industriellen Mengen aus der Luft versprüht wurden und die Erde und die Menschheit mit tödlichen Giftstoffen bedeckten.

Kristen wurde verfolgt und dämonisiert, als sie die Missstände aufdeckte, als Verschwörungstheoretikerin beschimpft und noch Schlimmeres, nur um einige Jahre später rehabilitiert zu werden, als die globale Elite die Maske fallen ließ und bestätigte, was viele Menschen, darunter auch Prince, schon seit Jahrzehnten wussten.

Prince starb nicht lange nach diesem Fernsehinterview unter verdächtigen Umständen.

Die saudische Prinzessin Basmah Bint Saud, Tochter von König Saud, äußerte sich ebenfalls zu ihrem Wissen über Chemtrails und Geoengineering.

Zwei Jahre später wurde sie vom Regime ohne Anklage ins Gefängnis geworfen .

Und nun, da die Geburtenrate einbricht und Fragen nicht mehr zu leugnen sind, erhält ihre jüngste Warnung eine weitaus düsterere Bedeutung.

Sie haben Luft, Wasser und Nahrung mit versteckten Gefahren vergiftet, und nun feiert die Bill & Melinda Gates Stiftung das, was sie gerade als ihren heiligen Gral enthüllt hat: den Zusammenbruch der Fruchtbarkeit in der westlichen Welt.

Das Vermögen, das Gates mit der Vergiftung der Welt mit mRNA verdiente? Das war nur der Anfang.

Bill Gates erntet nun die Früchte einer gut getimten Wette – diesmal auf die weltweite Zunahme seltener und aggressiver Krebsarten.

Laut einem Insider der Gates-Stiftung ist dies kein Zufall – es ist Teil einer koordinierten, weitreichenden Strategie. mRNA ist nur ein Puzzleteil. Chemtrails sind ein weiteres.

Gates setzt voll auf Chemtrails – Milliarden werden in die Versprühung von Substanzen am Himmel investiert – und ist zuversichtlich, dass wir, wie Frösche in einem Heiztopf, die Gefahr erst bemerken werden, wenn es zu spät ist.

Während die Bevölkerungszahlen im Westen rapide sinken, schütten Führungskräfte der Gates-Stiftung Boni aus – sie gratulieren sich gegenseitig zum Bevölkerungsrückgang, während noch drastischere Rückgänge bevorstehen.

Laut einem Insider der Gates-Stiftung betrachtet sich die Elite mittlerweile als Gottheit und verfügt über die Technologie, die Natur heimlich zu kontrollieren. Wenn sie über die Menschheit spricht, verwenden sie Begriffe wie Schöpfung , Korrektur und Gleichgewicht .

Dies ist der wahre Krieg gegen etwas Uraltes und Böses. Und wenn sie gewinnen, wird die Freiheit nicht genommen – sie wird ihr entrissen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 21.12.2025