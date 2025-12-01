Das „Mitternachtsabkommen“, die jährliche Versammlung im Schatten

Teile die Wahrheit!

„Ancient Whispers“ berichtet auf Facebook:

Jedes Jahr, fernab von Kameras, Schlagzeilen und offiziellen Terminen, begibt sich eine Gruppe der bekanntesten Staats- und Regierungschefs der Welt an einen Ort, der nur durch verschlüsselte Andeutungen bekannt ist.

Außenstehende nennen ihn das „Mitternachtsabkommen“ – ein Titel, der in Sicherheitshallen geflüstert und nur bruchstückhaft erwähnt wird.

Der Ort wechselt ständig. Mal ist es ein verlassenes Herrenhaus, mal ein abgeriegelter Flügel einer ausländischen Botschaft, mal ein Ort, über den es keinerlei öffentliche Aufzeichnungen gibt.

Drinnen herrscht gedämpftes Licht, die Atmosphäre ist kontrolliert, und der Ton ist so gewählt, dass die Welt die Gespräche niemals hören soll.

Das Treffen findet an einem langen Tisch statt, an dem die Staatsoberhäupter mit bedächtigen, bedächtigen Stimmen sprechen. Dolmetscher sitzen still am Rand, ausgewählt nicht aufgrund ihres Ruhms, sondern wegen ihrer Fähigkeit, zuzuhören, ohne zu reagieren.

Während des Gipfels sprechen die Staats- und Regierungschefs über seltsame Lieferungen ohne Begleitpapiere, über Maschinen, die angeblich die Zeit im Kleinen verzerren, und über Einflussnetzwerke, die über Grenzen und politische Bündnisse hinausreichen.

Öffentliche Erklärungen sprechen später von Zusammenarbeit, doch hinter verschlossenen Türen findet ein anderer Austausch statt. (Verborgene Blutlinien kontrollieren die Machtstrukturen, während gestaltwandelnde Eliten im Geheimen agieren)

Es ist ein Tauschhandel: Schweigen gegen Zugang, Geheimhaltung gegen Vorteile und Wissen gegen Gehorsam.

Die Diskussionen konzentrieren sich auf geplante Veränderungen im globalen Verständnis. Die Teilnehmer gestalten mit, wie Gesellschaften mit neuen Informationen umgehen, wann Enthüllungen veröffentlicht werden sollen und welche Länder Technologien testen, die angeblich nichtmenschlichen Ursprungs sind.

Es gibt detaillierte Regeln für den Umgang mit Kulturgütern, das akzeptable Risiko und was in geheimen Archiven verbleiben muss. Einige führende Persönlichkeiten argumentieren, diese Maßnahmen schützten die Menschheit vor Unsicherheit.

Andere befürchten, sie würden die Kontrolle schleichend an Kräfte abgeben, die Erinnerung, Zeit und Biologie als formbare Größen betrachten.

Draußen vor dem Saal kursieren Gerüchte darüber, wer wirklich am Tisch sitzt. Manche behaupten, bestimmte außerirdische Gruppen fungierten als Hüter vergessener Geschichten.

Erzählungen beschreiben reptilienartige Delegierte, die mit uralten Machtstrukturen verbunden sind, Graue Wesen, die angeblich neuronale Daten gegen unbekannten Schutz eintauschen, und hochgewachsene, leuchtende Gestalten, die als Archivare von Zivilisationen fungieren, die einst vor Anbeginn der Zeit aufstiegen und untergingen.

Ein seltsamer Gedanke durchzieht jede Theorie: Das „Mitternachtsabkommen“ verwaltet womöglich nicht nur verborgenes Wissen.

Es könnte die Geschichte der Menschheit formen, Stück für Stück, Treffen für Treffen.

Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion„:

„Du bist verrückt!“

Sobald Sie „Reptilien“ sagen, wollen die Leute automatisch lachen und Sie abtun – besonders, wenn sie noch nie davon gehört haben. Sie haben keine Beweise dafür gesehen, aber sobald Sie es sagen, kommt die Reaktion: „Sie sind verrückt.“

Aber sie haben nicht nachgeschaut. Woher sollten sie es wissen? Dr. Wayne Dyer: „Die höchste Form der Ignoranz ist, wenn man etwas ablehnt, von dem man nichts weiß.“

So oft kommt es nur wegen der verwendeten Wörter zu Meinungsverschiedenheiten. Manchmal gibt es überhaupt keine Einwände, wenn wir einfach andere Wörter verwenden, um dasselbe zu beschreiben. Beispiel: Wenn Sie in eine Kirche gehen und über Reptilien-Aliens sprechen, werden Sie sehr schnell weggeschickt.

Wenn Sie stattdessen die Wörter „Dämon“, „Satan“ und „Teufel“ verwenden, erhalten Sie eine ganz andere Reaktion. Die ganze Sache könnte ansonsten auf genau dieselbe Weise erklärt werden, aber was Sie sagen, wird akzeptiert statt abgelehnt, wenn Sie „ihre Sprache sprechen“ und Dinge mit Begriffen beschreiben, die ihnen vertrauter und angenehmer sind.

Wenn wir das Problem mit den Wörtern schließlich hinter uns lassen, stellen wir fest, dass wir über dasselbe sprechen. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Reptil und einem Dämon – sie sind dasselbe Wesen, werden aber anders genannt. Wie auch immer Sie es nennen, Sie müssen eine vertraute Sprache sprechen, sonst werden die Leute nie verstehen, wovon Sie reden.

Es wird sein, als würden Sie eine Fremdsprache sprechen. Wir können es ein Reptil nennen, oder wir können es einen Dämon nennen. Es macht keinen Unterschied, außer in der Wahrnehmung des Dolmetschers.

Zu sagen, dass eine Person von einem nichtmenschlichen, nichtphysischen Reptilien-Alien aus einer anderen Dimension kontrolliert wird, ist dasselbe wie zu sagen, dass jemand „von Dämonen besessen“ oder „vom Teufel besessen“ ist.

Menschen, die „von Dämonen besessen“ sind, sind nicht schuld oder verantwortlich für das, was das Wesen, das sie besetzt, tut. Wenn eine Person „vom Teufel besessen“ ist, ist sie genauso ein Opfer wie jeder, den sie missbraucht. Wir sollten diejenigen bemitleiden, die von nichtmenschlichen Wesen besessen und kontrolliert werden.

Wir können deutlich sehen, dass sie sich selbst nicht unter Kontrolle haben. Diese Denkweise sollte laut einigen Forschern auf die herrschende Elite angewendet werden – die ebenfalls „Menschen“ sind, die anscheinend von nichtmenschlichen Wesen besessen und kontrolliert werden. Anders ausgedrückt:

Wir sollten die dämonisch besessenen Menschen bemitleiden, die diesen Planeten regieren. Sie sind nicht für ihre Taten verantwortlich, weil sie erbärmlich sind und von nichtmenschlichen, nichtphysischen Reptilien-Aliens aus einer anderen Dimension kontrolliert werden.

Laut Forschern sind einige der herrschenden Eliten nicht einmal vollständig menschlich. Sie sind Hybriden, und es gibt nichts „Menschliches“ an dem, was sie kontrolliert.

Die herrschende Elite ist laut Theoretikern die am meisten versklavte Gruppe von allen. Ihre DNA selbst wurde angepasst und verändert, um sie zu dem zu machen, was sie sind.

Wenn das wahr ist, sollten wir Mitleid mit ihnen haben. Mitleid mit ihnen zu haben bedeutet jedoch sicherlich nicht, dass wir sie anbeten, uns vor ihnen verneigen oder uns ihrem Willen unterwerfen sollten, wenn dieser die Freiheit beeinträchtigt.

Diese „Illuminati-Blutlinien“, wie sie genannt werden, sind nicht zu hassen und zu verachten, sie sind zu bemitleiden, weil sie die am meisten versklavten von allen sind – auf die verstörendste und abstoßendste Art und Weise, die es jemals gegeben hat, irgendwo, jemals.

Sie sind der Theorie zufolge so erbärmlich, dass die gesamte genetische Geschichte ihrer gesamten Abstammung seit Tausenden von Jahren manipuliert und kontrolliert wurde – sie sind die am meisten versklavten „Menschen“, die diese Welt je gesehen hat.

Wir nennen sie Präsidenten, Politiker, Premierminister, Könige, Königinnen, Königsfamilien und andere so prestigeträchtig klingende Titel. Nein, nichts dergleichen!

Verwechseln Sie das nicht: Laut Forschern bedeuten Titel wie „König“, „Präsident“ und „Königlich“, dass die Person ein totaler Sklave ist, der nur genau das tut, was ihm befohlen wird.

Wenn das wahr ist, sollte man sie bedauern. Sie sind die absolut schlimmste Art von Sklaven, die es geben kann: Sie sind Sklaven, die andere versklaven – absolut bedauernswert. …

Quellen: PublicDomain/Facebook am 01.12.2025