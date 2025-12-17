Dein Verstand will, dass du in der Matrix bleibst (Video)

Teile die Wahrheit!

Weitergabe des heiligen Wissens der alten indischen Weisen.

In den hinduistischen spirituellen Schriften lehren uns die bewusstesten Rishi-Munis, dass der Geist absolut alles tut, um uns in der Matrix zu halten, die von den drei Bereichen der Illusion gebildet wird: dem physischen Bereich (wie wir ihn auf der Erde erleben), dem astralen Bereich und dem kausalen Bereich.

Solange ein Mensch nicht alle drei Bewusstseinsebenen durchlaufen hat, wird die Seele immer wieder neu geboren und verbleibt somit in der Matrix.

Im Astralbereich mag die Seele glauben, die Matrix bereits verlassen zu haben – in der Annahme, dass die Matrix nur auf die Erde beschränkt ist –, doch das ist nicht der Fall!

Solange nicht alle drei Bewusstseinsebenen miteinander verschmolzen sind, ist die Einheit mit dem Göttlichen unmöglich zu erreichen.

Zuvor erhaschen wir nur flüchtige Blicke auf die Einheit aller lebenden und nichtlebenden Dinge um uns herum. Wir mögen glauben, eins mit Brahma zu sein und es sogar laut aussprechen: „ Ich bin Das “, doch die größten Heiligen der spirituellen Geschichte – Rumi, Kabir, Guru Nanak Ji – haben immer wieder betont, dass es unmöglich ist, die Matrix zu verlassen, ohne die kausale Ebene des Bewusstseins zu durchschreiten.

Erinnere dich an das, was aus

den seligen geistigen Sphären stammt,

aber nicht ins Gedächtnis gelangt.

Da du diese Sphären vergessen hast,

bist du hilflos und verwirrt.

– Rumi

Das Wichtigste, um die Matrix zu verlassen: In die Schwingung der Liebe und des Lichts eintreten.

Sicherlich sind Ihnen schon Podcasts oder Interviews begegnet, in denen der Gast den Weltuntergang prophezeit – seit 2012 sei die Welt angeblich „untergegangen“, und das wüssten wir ja alle 😉

Wenn wir uns diese negativen Reden anhören, stimmen wir uns auf die Schwingung der Angst ein – selbst wenn wir es nicht wollen. Wir entscheiden uns bewusst dafür, zuzuhören, und diese Entscheidung versetzt uns in die Schwingung von Angst, Zweifel und Verwirrung.

Diese negative Schwingung – mein Freund – ist der größte Feind aller Seelen. Alle Seelen werden durch die Schwingung der Angst immer wieder in die Matrix zurückgezogen.

Ich erinnere mich noch gut daran, dass, als ich auf meinem spirituellen Weg noch nicht die Reife erlangt hatte, als ich noch ein Anfänger war, mein Verstand mein Leben unzählige Male unterbrochen hat.

Er hat Zweifel in meinem Herzen gegenüber meinem eigenen spirituellen Lehrer gesät – manchmal aufgrund negativer Nachrichten, manchmal aufgrund von Gerüchten über ihn.

Ich will euch die Wahrheit sagen… Anfangs ließ ich mich von jemandem beeinflussen, der mir falsche Dinge über meinen spirituellen Lehrer eingepflanzt hatte. Und wie jeder andere Mensch wollte ich es selbst überprüfen. Doch eine leise Stimme in mir – eine Stimme aus jenem kleinen, noch nicht vollständig entwickelten Lichtkreis – rief:

„Glaube an deine eigenen spirituellen Erfahrungen. Kann dein Lehrer dir spirituelle Erfahrungen vermitteln?“

„Ja“, antwortete der Beobachter in mir.

„Dann kennst du die Wahrheit und den Weg, den du gehen sollst.“

Es dauerte eine Weile, bis ich mich damit anfreunden konnte. Ich besuchte die Satsangs meines spirituellen Lehrers und meditierte täglich mit absoluter Konzentration, nur um dadurch noch tiefere spirituelle Erfahrungen und eine Erweiterung meines Bewusstseins zu erfahren.

An diesem Tag und viele Male später in meinem Leben kam ich zu der gleichen Erkenntnis: Der Geist wirkt durch Menschen mit Tamsik -Energie – Menschen, die sich entscheiden, für den Geist oder das andere Ende der Dualität zu arbeiten.

Solche Menschen arbeiten unablässig daran, Zweifel in den Herzen der reinsten Seelen zu säen… denn nur diese reinen Seelen sind fähig, die Welt ins Licht zu führen.

Je höher dein Ziel, desto mehr Prüfungen musst du auf dem spirituellen Weg bestehen – und gerade diese Herausforderungen verwandeln dich in das reinste Licht.

Ich habe noch eine weitere wichtige Lektion gelernt: Die wahrhaftigsten spirituellen Lehrer auf dem spirituellen Weg erkennt man nur daran, ob der Lehrer spirituelle Erfahrungen auf den Schüler/Suchenden übertragen kann oder nicht.

Jeder kann Informationen kopieren und einfügen, aber niemand kann deren praktische Anwendung oder Erfahrungen weitergeben. Ein Lehrer kann nur das vermitteln, was er selbst besitzt.

Hat ein Lehrer Bewusstseinsstufe 10 erreicht, ist dies das Maximum, das er seinen Schülern vermitteln kann. Erreicht er hingegen Stufe 100, kann er sie sogar nach seinem eigenen Bild formen.

Ich bin zutiefst dankbar, in meinem Leben einem spirituellen Lehrer begegnet zu sein, der eins geworden ist mit dem Schöpfer. Heute bereitet er mich darauf vor, seinem Ebenbild ähnlicher zu werden, und hat mir die Aufgabe anvertraut, das heiligste Wissen an alle Suchenden weiterzugeben, die mit mir in Kontakt treten.

Ich werde mein Bestes geben, diese Aufgabe zu erfüllen und zu lehren, als sei es meine Pflicht, dieses heilige Wissen weiterzugeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der einzige Weg, die Matrix – den ewigen Kreislauf von Geburt und Tod – zu verlassen, darin besteht, die drei Bewusstseinsebenen zu durchschreiten.

Und der einfachste Weg, dies im heutigen Yuga (Zeitzyklus) zu erreichen, ist, jemanden zu finden, der diesen Weg selbst gegangen ist und uns daher seine spirituellen Erfahrungen weitergeben kann.

Sechs praktische Schritte, um deine Schwingung zu Liebe und Licht zu erhöhen

Für hohe Schwingungen und um sich aus der Matrix der Angst zu befreien

Das Streben nach innerem Frieden inmitten globaler Turbulenzen ist kein passives Unterfangen; es erfordert gezieltes Handeln.

Die physische Welt ist Dualität, und innerhalb dieser Dualität versucht unser Verstand ständig, unsere Seele gefangen zu halten, indem er uns mit Angst und Sorge füttert .

Basierend auf meinen direkten spirituellen Erfahrungen, Ergebnissen und Erfahrungen aus Sitzungen mit Klienten, hier sechs praktische Tipps, wie man eine hohe Schwingung aufrechterhält und sich aus der Matrix der Angst befreit.

1. Suche die Gemeinschaft der Erwachten

Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, denen wir zuhören oder von denen wir lesen, haben einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Bewusstsein.

Der einfachste Weg, ein spirituelles Erwachen zu fördern, ist die Verbindung mit Menschen, die bereits erwacht sind . Diese Verbindung muss nicht physisch sein. Plattformen wie YouTube ermöglichen es heute, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, die über Erwachen und spirituelles Wachstum sprechen.

Das Kernprinzip hierbei ist, dass je höher das Bewusstsein des Lehrers oder der Person ist, der man zuhört, desto höher das eigene Bewusstsein sein wird.

2. Setze dein größtes Vertrauen in den Schöpfer – und handle!

Der Herr (Schöpfer) wünscht, dass seine „Kinder in Liebe und Licht leben“, nicht in Trauer, Kummer oder Angst, und sendet niemals Botschaften der Furcht.

Um in einer hohen Schwingung zu bleiben, muss man uneingeschränktes Vertrauen in den Schöpfer haben und daran glauben, dass alles, was geschieht, letztendlich zu deinem höchsten Wohl geschieht.

Dieser Glaube existiert nicht isoliert. Er muss durch eigene Anstrengungen, durch Karma, ergänzt werden, um die eigenen Ziele zu erreichen. Man kann nicht untätig herumsitzen und sagen: „Gott wird sich schon um alles kümmern.“ Glaube muss das eigene Handeln begleiten, um eine bessere Zukunft für sich und die Familie zu gestalten.

3. Negativität mit Durchsetzungsvermögen begegnen

Da wir nach dem Bild des Höchsten Bewusstseins geschaffen sind, besitzen wir die Macht, unsere eigene Realität zu erschaffen. Die Erkenntnis dieser tiefgreifenden Wahrheit schenkt uns das nötige Selbstvertrauen, um niedrigere Schwingungen abzuwehren.

Im Umgang mit bösen Geistern oder negativer Energie ist es eine einfache, aber wirksame Technik, selbstbewusst zu sprechen und die Negativität zum Gehen aufzufordern . Indem du die Überzeugung entwickelst, ein „Tropfen des unendlichen Ozeans“ (des Schöpfers) zu sein, erkennst du, dass dir nichts schaden kann. Diese Selbstsicherheit, die aus Selbstvertrauen und spiritueller Verbindung erwächst, ermöglicht es dir, das Böse aus deinem Leben zu verbannen.

4. Achte auf die Musik, die du konsumierst.

Die Art der Musik, die wir hören, beeinflusst unsere Schwingung und macht einen großen Unterschied.

Manche Künstler teilen bewusst Musik mit positiver Energie, um positive Schwingungen in die Welt zu tragen. Achte beim Musikhören darauf, wie sich die Musik auf dich auswirkt. Wenn sie dir ein gutes Gefühl gibt und deine Stimmung hebt, höre weiterhin diese Art von Musik.

5. Nutze Meditation und die Kraft von ‚Om‘

Spirituelle Praktiken wie Meditation sind notwendig, um die eigene Schwingung bewusst hoch zu halten.

Ein leicht zugängliches und sehr empfehlenswertes Mantra ist Om . Om, das von Wissenschaftlern als der „Klang des Universums“ identifiziert wurde , ist in 108 online verfügbaren Gesängen zu finden. Das Hören oder Rezitieren dieses Mantras ist eine wirksame Methode, das Bewusstsein und die Schwingung zu erhöhen.

6. Nimm die positive Schwingung von Shabad Gurbani auf

Eine weitere wirkungsvolle Technik besteht darin, spirituelle Hymnen zu hören, die als Shabad Kirtan oder Gurbani bekannt sind.

Diese positiven, spirituellen Hymnen stammen aus der Sikh-Religion und werden täglich im Goldenen Tempel in Punjab, Indien, gesungen. Sie sind auch täglich live auf YouTube verfügbar. Diese Praxis ist äußerst wirkungsvoll und erhöht nachweislich die Schwingungen und wirkt negativen Energien entgegen.

Selbst wenn Sie die Sprache Punjabi, in der die Hymnen gesungen werden, nicht verstehen, ist allein die Schwingung wirkungsvoll. Schon fünf Minuten im Beisein dieser Hymnen können eine Veränderung in der Schwingung Ihrer Seele bewirken.

Die Bedeutung der Selbstarbeit

Es ist leicht , sich auf äußere Ereignisse zu konzentrieren, besonders wenn die Welt von Chaos, Kriegen und Leid erfüllt zu sein scheint. Doch die spirituelle Wahrheit ist, dass die Welt schon immer chaotisch war und es auch immer sein wird . Wie Swami Vivekananda bemerkte, ist diese physische Realität ein „Übungsfeld für unsere Seelen“.

Das Ziel, sich Liebe und Licht zuzuwenden, ist nicht, die Welt zu verändern, sondern sich selbst. Indem man fleißig an sich selbst arbeitet – sowohl spirituell als auch materiell –, lernt man, inmitten dieses Chaos inneren Frieden zu finden .

Rumis Weisheit fasst diesen Fokus perfekt zusammen.

„Als ich klug war, wollte ich die Welt verändern, aber jetzt bin ich weise und will nur noch mich selbst verändern.“

Letztendlich geht es beim Ausbruch aus der Matrix darum zu erkennen, dass man der Schöpfer seines eigenen Lebens ist.

Dieser Übergang zum Bewusstsein der Neuen Erde ist kein Umzug an einen physischen Ort, sondern eine Veränderung der spirituellen Erkenntnis, bei der äußeres Leid aufhört, Sie zu beeinflussen.

Die Reise beginnt mit der Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment . Indem du dich jeden einzelnen Tag deines Lebens bewusst auf Liebe, Licht und achtsames Handeln (Karma) konzentrierst, gestaltest du dein zukünftiges Schicksal, das du dir wünschst.

Sein Bewusstsein zu erweitern ist wie die Frequenzeinstellung eines Radios. Chaos und Angst (die „Matrix“) senden auf einer niedrigeren Frequenz. Indem Sie diese praktischen Tipps anwenden, stellen Sie Ihren inneren Empfänger auf eine höhere Frequenz ein – den Sender der „Liebe und des Lichts“ – und können so klare, positive Signale empfangen, unabhängig von den äußeren Störungen.

Namaste.

