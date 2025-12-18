Der Aufstieg von Candace Owens und Tucker Carlsons und ihre Verbindung zur CIA

Teile die Wahrheit!

Anfang dieses Jahres berichteten wir, dass Candace Owens ihrem Ehemann George Farmer von Allie Hanley vorgestellt wurde, der Ehefrau von William Lee Hanley Jr., der den Medienbereich der CIA, die Corporation for Public Broadcasting, leitete. Lassen Sie uns tiefer graben!

Die CPB ist im Wesentlichen die inländische Version von Voice of America (dem internationalen Medienzweig der CIA, der von Tucker Carlsons Vater geleitet wurde).

Lee Hanley, der die CPB unter der Reagan-Regierung leitete, war auch ein enger Freund und Geldgeber des CIA-Direktors Porter Goss.

Tucker Carlsons Vater, Dick Carlson, leitete nicht nur Voice of America, sondern wurde 1992 auch CEO der Corporation for Public Broadcasting, nur wenige Jahre nachdem Lee Hanley diese Position innehatte. Was für eine kleine Welt, in der Candace und Tucker gelebt haben!

Wir haben von Insidern bei TPUSA die Bestätigung erhalten, dass Allie Hanley 2018 bei einer Veranstaltung von Turning Point UK an der Vorstellung von Owens und Farmer beteiligt war.

Der CEO von Parler und Vorsitzende von Turning Point UK, George Farmer, machte ihr dann 17 Tage später auf sehr seltsame Weise über Facetime einen Heiratsantrag.

Farmer bat Owens während eines FaceTime-Anrufs am 29. Dezember 2018 um ihre Hand, nur 17 Tage nachdem er sie zum ersten Mal getroffen hatte:

Ich war gerade auf dem Weg nach Südafrika, um dort Silvester zu feiern, und ich rief sie an und sagte einfach: Hör mal, ich weiß, das ist total verrückt, und wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber was hältst du davon, mich zu heiraten? Ganz schnell, erklärte Farmer dem australischen Podcaster und Professor Matt Fradd in einer Folge von ‚Pints With Aquinas‘.

Die stürmische Romanze bedeutete, dass Owens und Farmer vor ihrer Verlobung keine Beziehung hatten. Farmer Fradd erzählte:

Wir waren noch nicht miteinander ausgegangen. Wir hatten noch nicht über Heirat oder die Zukunft oder irgendetwas gesprochen. Es war wirklich eine Sache Gottes. Der Herr hatte die Kontrolle über den gesamten Prozess.

Das Erste, woran man sich in Lee Hanleys Nachruf erinnert, ist, wie sehr er an die „jüdisch-christlichen Werte“ glaubte, und dann verkuppelt Allie Hanley Owens mit dem Sohn von Lord Michael Farmer, dem christlichen stellvertretenden Vorsitzenden des Rates für Christen und Juden. Seltsam.

Farmer sagte, die Notlage der Zivilisten in Gaza sei ebenfalls absolut erschreckend, aber ich sehe für Israel kaum eine andere Möglichkeit, als seinen Feind dort zu bekämpfen, wo er sich versteckt – in Tunneln unter wichtigen Infrastruktureinrichtungen und hinter unschuldigen Zivilisten.

In einem kürzlich veröffentlichten Brief internationaler Militärführer heißt es, dass die israelischen Streitkräfte in einem äußerst komplexen und schwierigen Umfeld in hohem Maße verantwortungsbewusst handeln.

Wir dürfen nicht vergessen, dass sie gezwungen waren, diesen Krieg zu führen. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass ich der christliche stellvertretende Vorsitzende des Rates für Christen und Juden bin. Dieser wurde 1942 als Bollwerk gegen Antisemitismus gegründet, und unsere Monarchin war stets seine Schirmherrin.

Laut seiner Website ist der Rat für Christen und Juden das „führende Forum für christlich-jüdisches Engagement“ im Vereinigten Königreich.

Und George Farmers Vater, Michael Farmer, Mitglied des House of Lords, leitet ihn. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die republikanische Milliardärin Rebekah Mercer Mitbegründerin von Parler war, dessen CEO George Farmer war. Mercer ist auch eine wichtige Geldgeberin für JD Vances Rockbridge Network und Investorin bei 1789 Capital, das sowohl Tucker Carlson als auch Rockbridge finanziert.

Candace Owens ist möglicherweise die größte Betrügerin in der Geschichte der Konservativen. Im Jahr 2017 behauptete sie: „Ich wurde über Nacht zur Konservativen … Ich erkannte, dass die Liberalen die wahren Rassisten sind.“ Seltsamerweise war es ebenfalls 2017, als sie erstmals von der israelischen Agentur Explore Talent gefördert wurde!

Explore Talent wurde vom israelischen Pornografen und Tech-Unternehmer Amiram Shafir gegründet. Weitere prominente Konservative, die von Explore Talent gefördert wurden, sind unten aufgeführt. Übrigens war der Privatdetektiv, der Khait und Price in Nummer 7 engagiert hatte, Erik Prince. Ein ziemlich seltsames Netzwerk.

Bislang hat die National Justice die folgenden bekannten Namen aus der Welt der Republikanischen Partei als Schauspieler oder Models identifiziert, die in den letzten zehn Jahren auf der Website zu sehen waren:

1) Candace Owens – Die wenige Monate nach der Erstellung ihres Explore Talent-Profils im Jahr 2017 begann, professionelle konservative Inhalte zu produzieren.

2) Die Kongressabgeordnete Lauren Boebert – Nahm 2011 am Galerie-Wettbewerb der Website teil, zwei Jahre bevor sie das Restaurant „Shooters Gril” eröffnete, das ihr nationale Bekanntheit verschaffte und ihre politische Karriere vorantrieb.

3) Tomi Lahren – Ein bekanntes Gesicht in den konservativen Medien. Sie arbeitete zuvor bei The Blaze und war neben Rudy Giuliani im PAC von Donald Trump tätig. Derzeit arbeitet sie als Mitwirkende für Fox News.

4) Mellissa Carone – Rudy Giulianis Starzeugin in seiner Klage wegen Wahlbetrugs im vergangenen Dezember. Derzeit kandidiert sie für ein Amt in Michigan.

5) Scott Presler – Ein homosexueller konservativer Influencer, der häufig bei Kundgebungen im Vorfeld der Wahl Trumps zu sehen war. Presler sprach auf der CPAC 2020.

6) Emma DiGiovine – Assistentin bei Fox News, für die Jesse Waters seine Frau verlassen hat.

7) Anna Khait und Tarah Price – Zwei Frauen, die von privaten Geheimdienstmitarbeitern angeheuert wurden, um den nationalen Sicherheitsberater Lt. Gen. H.R. McMaster zu verführen und zu erpressen, nachdem die jüdischen Großspender Sheldon Adelson und Robert Mercer sich bei Trump beschwert hatten, dass er nicht ausreichend pro-israelisch sei.

ExploreTalent war im Wesentlichen ein Facebook für Menschen, die in die Unterhaltungsindustrie einsteigen wollten, mit 11 Millionen Nutzern. Im Sinne einer objektiven Berichterstattung sollten wir daher klarstellen, dass die Verbindung zwischen Owens und Shafrir nicht besonders stark ist, das ExploreTalent-Netzwerk jedoch interessant ist. Owens‘ Geschichte, wie sie zur Konservativen wurde, lautete, dass Liberale sie 2016 wegen ihrer Website SocialAutopsy.com bloßstellten, die von vornherein eine Doxxing-Website war, sodass sie natürlich, sowohl von Liberalen als auch von Konservativen diffamiert wurde. Wir glauben ihre Geschichte nicht.

Verletzung der Privatsphäre, Gamergate und politischer Wandel

Owens startete 2016 SocialAutopsy.com, eine Website, die ihrer Aussage nach Mobber im Internet durch die Verfolgung ihrer digitalen Spuren entlarven sollte.

Die Website hätte Nutzer dazu aufgefordert, Screenshots von beleidigenden Beiträgen zu machen und diese an die Website zu senden, wosie nach dem Namen des Nutzers kategorisiert worden wären. Sie nutzte Crowdfunding auf Kickstarter für die Website. Der Vorschlag war sofort umstritten und zog Kritik nach sich, dass Owens Internetnutzer de-anonymisierte und ihre Privatsphäre verletzte.

Laut The Daily Dot „kritisierten Menschen aus allen Lagern der Anti-Belästigungs-Debatte die Datenbank umgehend und bezeichneten sie als öffentliche Schandliste, die Doxing und Vergeltungsmaßnahmen fördern würde.“ Sowohl Konservative, als auch Progressive verurteilten die Website. Als Reaktion darauf begannen die Leute, Owens‘ private Daten online zu veröffentlichen.

Ohne ausreichende Beweise gab Owens den Progressiven die Schuld für das Doxing. Daraufhin erhielt sie Unterstützung von Konservativen, die an der Gamergate-Hasskampagne beteiligt waren, darunter rechte politische Kommentatoren, wie Milo Yiannopoulos und Mike Cernovich. In der Folge wurde Owens konservativ und erklärte 2017:

Ich wurde über Nacht konservativ … Ich erkannte, dass die Liberalen in Wirklichkeit die Rassisten waren. Die Liberalen waren in Wirklichkeit die Trolle … Social Autopsy ist der Grund, warum ich konservativ bin.

Kickstarter setzte die Finanzierung von Social Autopsy aus, und die Website wurde nie erstellt. Nach TPUSA ging Owens zu Ben Shapiro von Daily Wire, einem Vertrauten Netanjahus und Israels wichtigstem Propagandisten in Amerika.

Lange Zeit war Owens eine große Förderin von Locals.com, selbst nachdem sie Daily Wire verlassen hatte, das von Dave Rubin und dem ehemaligen IDF-Soldaten Assaf Lev gegründet worden war. Wie sollen wir glauben, dass ihr Zerwürfnis mit Daily Wire echt war, wenn man all diese Verbindungen zu Israel bedenkt?

Owens hat auch seltsame Verbindungen zum Thielverse. Im Jahr 2022 war Peter Thiel ein wichtiger Geldgeber für eine vermeintlich „anti-woke” Bank namens GloriFi. Candace Owens wurde gebeten, das öffentliche Gesicht von GloriFi zu werden, aber das Projekt scheiterte letztendlich.

Der Business Insider berichtete:

Das von Peter Thiel gegründete Unternehmen „Annahs ter a“ wird nach nur drei Monaten geschlossen. GloriFi hat im letzten Jahr 50 Millionen Dollar an Investitionen von konservativen Geldgebern angezogen. Ein leitender Angestellter machte ‚Angriffe auf den Ruf‘ und ‚zahlreiche negative Berichte‘ für das Scheitern verantwortlich.

Eine Bank, die sich als ‚anti-woke‘ Alternative zur Wall Street präsentierte und die Unterstützung von Peter Thiel und Candace Owens gewann, schließt nur drei Monate nach Aufnahme ihres Betriebs.

Owens, eine konservative Kommentatorin, erklärte sich bereit, das öffentliche Gesicht von GloriFi zu werden, als das Unternehmen gegründet wurde. In einer Email erklärte sie dem Journal:

Ich glaube fest an GloriFi und betrachte es als erstes echtes Zeichen für das, was ich als eine wettbewerbsfähige, konservative Wirtschaft betrachte, die sich gerade heranbildet.

Das Scheitern von GloriFi war letztendlich gut für Candaces „unabhängige Journalistin”-Masche, die sie seit ihrem Weggang von Daily Wire betreibt, denn es würde kein gutes Licht auf sie werfen, wenn sie mit Thiel in Verbindung gebracht würde, während sie frankistische Subversion betreibt. Das wäre zu offensichtlich.

Oh, aber es ist offensichtlich, dass Candace Teil des Thiel-Netzwerks ist. Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass der Gründer des Freedom Phone, dessen Markteinführung Owens für 2021 angekündigt hat, Erik Finman ist, den CNBC als „Peter Thiels Bitcoin-Verbündeten” bezeichnet hat, der Thiel als einen seiner Helden betrachtet?

Produktwerbung

Im Juli 2021 kündigte Owens die Markteinführung eines Geräts namens „Freedom Phone“ an, das für 500 US-Dollar verkauft wurde, an Trump-Anhänger vermarktet wurde und laut Owens „nicht von Apple oder Google kontrolliert” wurde. 60 Die Markteinführung des Geräts wurde von Fachpublikationen wegen mangelnder Transparenz, sowie Sicherheitsbedenken kritisiert.

Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gerät um eine White-Label-Version des Umidigi A9 Pro handelte, einem chinesischen Smartphone, das für 120,60 US-Dollar erhältlich ist, und dass sein „unzensierbarer” PatriApp-Store eine umbenannte Version des Aurora Store ist, einem Open-Source-Frontend für den Google Play Store.

Im August 2022 warb Owens bei einer Veranstaltung der Conservative Political Action Conference für GloriFi, eine „anti-woke” Startup-Bank, und bewarb sie im Oktober desselben Jahres auf ihren Social-Media-Konten. Die Bank schloss im November, nachdem sie keine zusätzlichen Finanzmittel sichern konnte.

Und was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es Anfang dieses Jahres Berichte gab, wonach der südafrikanisch-chinesische Milliardär und Eigentümer der Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, eine Zusammenarbeit mit Owens in Betracht zog und Soon-Shiong von Thiel für den Posten des Direktors des NIH nominiert wurde?

Dies berichtete Soon-Shiong selbst in einem Interview mit Tucker Carlson, einem weiteren seltsamen Interview von Tucker Carlson:

TUCKER CARLSON: Ich glaube, bei den letzten Wahlen ging es zum Teil darum. Ich glaube, die nationale Erkenntnis, dass COVID da war, war etwas sehr Dunkles. Es war nicht nur ein Virus, das uns auf natürliche Weise heimgesucht hat, sondern es steckte viel Böses darin. Aber lassen Sie mich kurz zurückkommen: Sie sagten, Sie hätten aus COVID gelernt, dass wenige Menschen so vielen Schaden zufügen können. Wer sind diese Menschen?

DR. PATRICK SOON-SHIONG: Ich glaube, der Hauptschuldige war wirklich Collins.

TUCKER CARLSON: Francis Collins.

DR. PATRICK SOON-SHIONG: Francis Collins. Und er kontrollierte einen Mann. Ich hatte Präsident Trump mitgeteilt, dass Francis Collins nicht der Direktor des NIH sein sollte. Er bot mir einen Job an. Peter Thiel nominierte mich, und seitdem habe ich E-Mails von Francis Collins gefunden, in denen er einem Politiker schrieb: ‚Alarmglocken, Alarmglocken. Peter Thiel hat Patrick Soon-Shiong nominiert.

Wir müssen einen Weg finden, das zu verhindern.‘ Bis heute gibt es Macht, Gier, politische Notwendigkeit. Er hat dasselbe mit Craig Venter gemacht. Ich erinnere mich an Clintons Zeit mit dem Humangenomprojekt, als Craig Venter die Sequenzierungsmaschine für mehrere zehn Millionen Dollar erfand und Milliarden Dollar ausgab, ohne etwas zu tun, außer die Anerkennung zu wollen.

Erinnern Sie sich daran, wie George Farmer erzählte, dass er auf dem Weg nach Südafrika war, als er Candace Owens per Facetime anrief, um ihr einen Heiratsantrag zu machen? Was hat es mit all diesen Südafrikanern in der amerikanischen Politik auf sich? Musk, David Sacks, Roelof Botha und jetzt Soon-Shiong?

Bei all den Milliardären, mit denen Candace Owens zu tun hat (Thiel, Mercer, Soon-Shiong), warum versuchen sie, Tucker Carlson und Elon Musk weiterhin, Nick Fuentes zu fedjacken, der letzte Woche berichtete, dass John Mappin ebenfalls daran beteiligt war, Farmer und Owens miteinander bekannt zu machen. (Vgl. x.com)

John Mappin und Allie Hanley waren beide bei der Veranstaltung „Turning Point UK” dabei, bei der George Farmer und Candace Owens vorgestellt wurden. Außerdem ist die Familie Mappin der offizielle Juwelier der britischen Krone.

Was ist also der Sinn des Ganzen? Viele glauben, dass Candace Owens sich „verändert” hat, nachdem sie Daily Wire verlassen hat. Aber wenn ihre Ehe möglicherweise von den Bundesbehörden arrangiert wurde und sie immer noch enge Verbindungen zu mehreren Milliardären (und der britischen Aristokratie) hat und dies verschweigt, hat sie sich dann wirklich verändert?

Wenn sie sich immer noch weigert, sich eingehend mit JD Vance und seinem Netzwerk im Silicon Valley, sowie seinem äußerst seltsamen Hintergrund, zu dem auch die Förderung durch Peter Thiel gehört, zu befassen, hat sie sich dann wirklich verändert oder ist sie genauso unecht wie Vance?

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 14.12.2025