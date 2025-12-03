Der aufziehende Sturm

Teile die Wahrheit!

Während viele Menschen nach den besten Online-Urlaubsangeboten suchen und überlegen, was sie heute Abend auf Netflix schauen sollen, braut sich ein Sturm zusammen.

Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, könnten den Lauf der Menschheitsgeschichte radikal verändern, aber der Großteil der Bevölkerung ist so mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht einmal merkt, was passiert. Wir könnten uns bald in mehreren globalen Kriegen gleichzeitig wiederfinden, und sobald wir diesen Punkt erreicht haben, gibt es kein Zurück mehr. Von Michael Snyder

Zu diesem Zeitpunkt steht eine Marine-Einsatzgruppe, zu der auch der modernste Flugzeugträger der Welt gehört, bereit, Venezuela anzugreifen …

Die Ankunft der USS Gerald R. Ford gibt der in der Region stationierten US-Einsatzgruppe die Möglichkeit, im Falle eines Befehls von Präsident Trump eine Vielzahl von Angriffen gegen Landziele durchzuführen. Medienberichten zufolge befinden sich derzeit 15.000 Soldaten in der Region, darunter Marinesoldaten auf Schiffen und rund 5.000 Angehörige auf Stützpunkten in Puerto Rico.

Mit diesem massiven Truppenaufmarsch wollte man wohl Maduros Anhänger davon überzeugen, dass ein Eingreifen der USA nun eine Option ist.

Viele von uns hatten gehofft, dass diese Machtdemonstration lediglich dazu diente, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro einzuschüchtern.

Doch nun hat Präsident Trump Maduro ein Ultimatum gestellt, und der Rest der Welt weiß von diesem Ultimatum …

Während sich Washington auf Bodenangriffe in Venezuela vorbereitet, enthielt ein lang erwartetes Telefonat zwischen dem Weißen Haus und Caracas, das der Entschärfung der Krise dienen sollte, eine unmissverständliche Botschaft an Machthaber Nicolás Maduro: „Sie können sich und Ihre Nächsten retten, aber Sie müssen das Land jetzt verlassen“, sagten Quellen, die mit dem Gespräch vertraut waren, dem Miami Herald.

Das Telefonat – über das die New York Times letzte Woche berichtete – geriet schnell in eine Sackgasse, da deutlich wurde, dass die Positionen beider Seiten weit auseinanderlagen. Washington forderte Maduro und seine engsten Verbündeten auf, Venezuela unverzüglich zu verlassen, um die Wiederherstellung der Demokratie zu ermöglichen, während die Führung des Regimes vorschlug, die politische Kontrolle an die Opposition abzugeben, aber das Kommando über die Streitkräfte zu behalten.

Den Quellen zufolge war die Botschaft der USA an Maduro eindeutig: Ihm, seiner Frau Cilia Flores und seinem Sohn würde nur dann freies Geleit garantiert, wenn er sich bereit erkläre, unverzüglich zurückzutreten.

Auf die Frage nach diesem Telefonat bestätigte Präsident Trump, dass es stattgefunden hatte …

Präsident Donald Trump bestätigte am Sonntag an Bord der Air Force One gegenüber Reportern, dass er mit Venezuelas sozialistischem Diktator Nicolás Maduro telefoniert habe.

„Ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben. Die Antwort lautet ja“, sagte Präsident Trump auf die Frage nach einem Bericht, der am Freitag von der linksorientierten Zeitung New York Times veröffentlicht wurde, für die Maduro als Mitarbeiter tätig ist. Darin hieß es, Trump habe kürzlich mit Maduro gesprochen.

Maduro hat beschlossen, Trumps Bluff zu durchschauen, und so befindet sich Trump nun in einer sehr unangenehmen Lage. (Warum erwachen Vulkane, die seit Ewigkeiten geschlafen haben, plötzlich überall auf der Welt zum Leben?)

Wenn Trump das Militär nicht einsetzt, gewinnt Maduro und Trump wird wie ein Dummkopf dastehen.

Doch der Beginn eines Krieges zum Regimewechsel in Venezuela würde uns zwingen, einen großen Teil unserer militärischen Ressourcen über einen längeren Zeitraum einzusetzen, unsere Beziehungen zu Russland und China schwer schädigen und möglicherweise einen größeren Konflikt auslösen.

Wir sollten in Kürze Klarheit darüber erhalten, was als Nächstes ansteht. CNN berichtet , dass für Montagabend ein Treffen im Weißen Haus angesetzt war, um über die „nächsten Schritte in der Venezuela-Frage“ zu beraten.

Präsident Donald Trump wird am Montagabend im Weißen Haus ein Treffen abhalten, um über das weitere Vorgehen in der Venezuela-Frage zu beraten, wie mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber CNN mitteilten. Die Regierung verstärkt damit ihren Druck auf das Land, und es mehren sich die Fragen, ob das Militär seine rechtmäßigen Befugnisse überschreitet.

Es wird erwartet, dass wichtige Mitglieder von Trumps Kabinett und seinem nationalen Sicherheitsteam, darunter Verteidigungsminister Pete Hegseth, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine, und Außenminister Marco Rubio, sowie die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, und der stellvertretende Stabschef Stephen Miller, teilnehmen werden.

Selbst zu dieser späten Stunde bleibt zu hoffen, dass die Vernunft siegt.

Eine ehemalige Diplomatin sagte jedoch gegenüber Fox News, sie erwarte, dass die Militäroperationen sofort beginnen würden …

„Ich denke, die Operationen werden in Kürze beginnen“, sagte die ehemalige venezolanische Diplomatin Vanessa Neumann gegenüber Fox News Digital.

„Die Räumung des Luftraums ist ein Indiz und eine klare öffentliche Warnung, dass Raketenangriffe auf Führungs- und Kontrollinfrastruktur oder Vergeltungsinfrastruktur erfolgen könnten“, sagte Neumann. „Es geht nicht darum, ein Glas in tausend Stücke zu zerbrechen; hier kann die Machtkonzentration verringert werden, und die Lage lässt sich leichter kontrollieren.“

„Die Ziele wurden in den letzten Jahren durch verdeckte Operationen von Einsatzkräften vor Ort identifiziert“, fuhr sie fort. „Sie sind also genau bekannt. Es geht um Gefangennahme oder Tötung, aber es gibt eine Grenze, wie viele Personen man schnell ausschalten kann.“

Unterdessen nehmen die Spannungen in Europa immer weiter zu.

Aus irgendeinem Grund hielt der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses es für eine gute Idee, öffentlich zu erklären, dass das Bündnis möglicherweise zu einem bestimmten Zeitpunkt präventive Maßnahmen gegen Russland ergreifen müsse …

Die NATO könnte angesichts Wladimirs eskalierendem Schattenkrieg gegen Europa den ersten Schuss gegen Russland abgeben, warnte ein hochrangiger Admiral.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, Vorsitzender des Militärausschusses der NATO, sagte, das Bündnis könne zu einem Präventivschlag gezwungen sein – was eine Verschärfung seiner derzeitigen Politik des Abwartens und Reagierens bedeuten würde.

Wow.

Warum in aller Welt sollte er so eine Aussage machen?

Admiral Dragone deutete weiterhin an, dass ein Präventivschlag gegen Russland möglicherweise als Verteidigungsmaßnahme betrachtet werden könnte …

Der Admiral sagte, ein „Präventivschlag“ könne unter bestimmten Umständen als Verteidigungsmaßnahme eingestuft werden – obwohl er „weit von unserer normalen Denk- und Verhaltensweise entfernt“ sei.

Diese Denkweise könnte uns in einen Atomkrieg führen.

Die Russen waren natürlich nicht amüsiert …

Dragones Äußerungen seien „ein äußerst unverantwortlicher Schritt, der die Bereitschaft des Bündnisses zur weiteren Eskalation erkennen lässt“, sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, laut staatlichen Medienberichten vom Montag.

Die Europäer haben von Anfang an versucht, die Friedensverhandlungen mit den Russen zu sabotieren.

Es besteht wohl praktisch keine Chance, dass Russen und Ukrainer irgendeine Art von Einigung erzielen können, aber sollte Präsident Trump ein diplomatisches Wunder vollbringen, so berichtet eine große britische Nachrichtenquelle, seien die Europäer offenbar bereit, eine „nukleare Option“ anzuwenden…

Europäische Staaten erwägen die Anwendung der „nuklearen Option“ – die Zerstörung der US-Wirtschaft –, sollte Donald Trump die Ukraine verraten und die Sicherheit des Kontinents gefährden. Die Gespräche zwischen US-amerikanischen und ukrainischen Vertretern wurden am Sonntag in Miami fortgesetzt, wobei beide Seiten um ein Friedensabkommen ringen.

Diese „nukleare Option“ würde Berichten zufolge den Verkauf von US-Staatsanleihen im Wert von Billionen Dollar beinhalten …

Quellen berichteten dem WSJ, dass europäische Staats- und Regierungschefs die Einführung extremer Gegenmaßnahmen als Vergeltung erwägen, die darauf abzielen, in den USA wirtschaftliches Chaos auszulösen.

Der angebliche Plan sieht vor, Billionen an US-Staatsschulden, die sich im Besitz europäischer Staaten befinden, einfach abzuladen.

Ein rascher Ausverkauf würde höchstwahrscheinlich einen Wertverfall des US-Dollars auslösen, zu einem Liquiditätsengpass im Bankensystem führen und die Kreditkosten massiv in die Höhe treiben. Er würde den amerikanischen Finanzsektor zudem in eine noch gravierendere Lähmung stürzen als die Krise von 2008.

Warum sind die Europäer so entschlossen, diesen Krieg fortzusetzen?

Die Ukraine verliert fast täglich weiteres Territorium.

Tatsächlich haben die Russen gerade Pokrowsk und Wowtschansk eingenommen …

Russland gab am Montag endgültig und offiziell bekannt, dass seine Streitkräfte die Stadt Pokrowsk in der Ostukraine, das lange umkämpfte strategische Militärlogistikzentrum, sowie die Stadt Wowtschansk im Nordosten erobert haben.

Die Einnahme von Pokrowsk galt schon lange als unvermeidlich, nachdem vor einigen Wochen russische Truppen dabei gefilmt wurden, wie sie ungehindert und lässig in einem südlichen Stadtteil patrouillierten, der vor dem Krieg 60.000 Einwohner zählte.

Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow habe am Sonntag Präsident Wladimir Putin über die Befreiung der Städte Krasnoarmeisk und Wowtschansk informiert, hieß es in einer Kreml-Mitteilung, die am Montag zuerst auf Telegram veröffentlicht wurde. Krasnoarmeisk ist der russische Name für Pokrowsk.

Die Ukraine könnte den Krieg nur gewinnen, wenn NATO-Truppen direkt eingreifen.

War das von Anfang an der Plan?

Wenn dem so ist, dann ist es ein wahnsinniger Plan, denn das würde uns nur einen Schritt vom Atomkrieg entfernt bringen.

Ich möchte diesen Artikel nicht beenden, ohne über die Situation im Nahen Osten zu sprechen.

Vor wenigen Stunden haben die Iraner einen weiteren Öltanker beschlagnahmt …

Der Iran hat ein Schiff beschlagnahmt, das nach seinen Angaben geschmuggelten Treibstoff transportierte. Dies stellt die jüngste Eskalation in einer wachsenden Reihe von maritimen Konfrontationen in den ohnehin schon unruhigen Gewässern nahe der Straße von Hormuz dar.

Der Vorfall ereignet sich in einer Zeit, in der sich die Spannungen zwischen dem Iran, seinen regionalen Nachbarn und den Vereinigten Staaten weiter verschärfen. Ins Stocken geratene Diplomatie und erneute Sanktionen tragen zu einem Klima erhöhter regionaler Instabilität bei.

Seit dem Ende des Zwölftagekrieges haben die Iraner fieberhaft ihr Raketenarsenal wieder aufgebaut.

Und sie versprechen, ihr Atomprogramm niemals aufzugeben.

Es wäre wunderbar, wenn eine friedliche Lösung möglich wäre, aber zum jetzigen Zeitpunkt weigern sich die Iraner, mit den Vereinigten Staaten zu sprechen, und mit Israel wollen sie ganz sicher nicht reden.

Am Montag räumte ein israelischer Beamter ein, dass man die Aktivitäten des Iran beobachte, und warnte, dass „alle Fronten noch offen sind“ …

Der iranische Verteidigungsminister Amir Baram warnte, dass der „rasante Truppenaufmarsch Irans im Bereich der Luftverteidigung und der ballistischen Raketenkapazitäten“, der durch „seine extremistische Ideologie“ angetrieben werde, bedeute, dass „alle Fronten noch offen sind“.

Israel arbeitet an neuen Technologien für den nächsten möglichen Krieg mit dem Iran, sagte Verteidigungsministeriumsdirektor Amir Baram am Montag.

Baram warnte auf der vom Verteidigungsministerium und der Universität Tel Aviv gemeinsam veranstalteten Konferenz „Defense Tech“, dass „Irans rascher Truppenaufbau im Bereich der Luftverteidigung und der ballistischen Raketenkapazitäten“, der durch „seine extremistische Ideologie“ angetrieben werde, bedeute, dass „alle Fronten noch offen sind“ und die israelischen Streitkräfte auf weitere Kampfrunden vorbereitet sein müssten.

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Israel und Iran wieder Krieg führen.

Und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Konflikt in der Ukraine die nächste Stufe erreicht.

Es ist also ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um in Venezuela einen Krieg zum Regimewechsel zu beginnen, aber genau das wird offenbar passieren.

Der Sturm sammelt sich, meine Freunde.

Bereiten Sie sich darauf vor, solange Sie noch können.

