Der „lebende Nostradamus“ warnt eindringlich vor der Vorhersage, vor der er sich am meisten fürchtet: Sie könnte 2026 eintreffen

Der Mystiker teilt seine am meisten gefürchtete Vorhersage mit.

„Der lebende Nostradamus“ verrät, welche Vorhersage für 2026 ihm am meisten Angst macht.

Der brasilianische Prophet Athos Salomé, der oft als „lebender Nostradamus“ bezeichnet wird, hat eine beunruhigende Warnung bezüglich der Vorhersage ausgesprochen, vor deren Eintreten er sich „am meisten fürchtet“.

Nach einem Gespräch mit Tyla von Ladbible präsentierte der Mystiker eine ziemlich lange Liste von Ereignissen, die seiner Meinung nach im Jahr 2026 eintreten werden.

Zu seinen Vorhersagen zählten Wirtschaftskrisen, zunehmende internationale Konflikte, die einen Dritten Weltkrieg auslösen könnten , das Wachstum digitaler Währungen und eine neue tödliche Krankheit, die zu ultimativem Chaos führen könnte.

Doch in einem Interview mit UNILAD hob Salomé eine besondere Bedrohung durch verheerende Sonnenstürme hervor. Die selbsternannte Seherin behauptete, dass „übereinstimmende Beweise“ darauf hindeuten, dass das vorhergesagte Weltraumwetterereignis Anfang März 2026 eintreten werde.

„Seit 2024 hat die Sonnenaktivität ihren Höhepunkt erreicht und zeigt einen deutlichen Trend zunehmender Instabilität. Das ist keine Übertreibung. Es spiegelt ein reales physikalisches Risiko wider, das Monat für Monat wächst“, erklärte Salomé.

„Meine direkte und objektive Einschätzung ist folgende: Sonnenstürme erscheinen derzeit als das plausibelste Szenario für so unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag, und dies wird durch fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt .“

Salomé fügte hinzu: „Dem muss unsere volle Aufmerksamkeit gewidmet werden. Nicht aus Angst, sondern aufgrund messbarer Signale, die mit potenziellen Stromausfällen, Kommunikationsstörungen und technologischen Ausfällen in den betroffenen Regionen einhergehen.“

Seine anderen Prognosen für 2026 sind zwar besorgniserregend, aber sie vollziehen sich in kleinen, allmählichen Zyklen, wohingegen Sonnenaktivität „plötzlich und ohne große Vorwarnung“ auftreten kann.

„Deshalb sehe ich es als einen der heikelsten und risikoreichsten Wendepunkte für das Jahr 2026 an“, sagte Salomé und fügte hinzu, dass Sonnenstürme massive Störungen und größere Stromausfälle verursachen könnten.

Laut NASA ist ein Sonnensturm eine Explosion von Partikeln, Magnetfeldern und Trümmern, die von der Sonne ins Sonnensystem geschleudert werden. Wenn diese extremen Wetterphänomene auf die Erde treffen, können sie das Magnetfeld des Planeten stören und möglicherweise die von Salomé befürchteten Stromausfälle verursachen.

Die Raumfahrtbehörde merkt jedoch an, dass diese Ereignisse voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Menschen am Boden haben werden.

Salomés Warnungen finden in der Wissenschaft Unterstützung; ABC berichtet, dass derzeit ein Sonnenereignis stattfindet. Der Sonnenzyklus begann im November 2024 und wird voraussichtlich im März 2026 enden.

Die NASA erklärt, dass sich etwa alle 11 Jahre, während des Höhepunkts des Sonnenzyklus, die magnetischen Pole der Sonne umkehren und der Stern von einem ruhigen Zustand in einen aktiven, turbulenten Zustand übergeht.

Natürlich hat unser Planet schon früher Sonnenstürme erlebt. Der bekannteste ereignete sich im September 1859 und ist als Carrington-Ereignis bekannt.

Dies ist nach wie vor der stärkste jemals dokumentierte geomagnetische Sturm und soll laut Recherchen des Geophysikalischen Instituts der Universität von Alaska zu atemberaubenden Polarlichtern geführt und Brände an Telegrafenstationen ausgelöst haben.

Beispielhaft für große Veränderungen war der 07. Dezember 2025:

🌋⚡☀️ Heute geschieht etwas Seltsames auf der Erde…

Drei bedeutende Ereignisse – alle innerhalb weniger Stunden.

Ein Erdbeben der Stärke 7,0 erschütterte den Yukon.

Der Kīlauea auf Hawaii brach aus und schleuderte Feuer und Lava in den Himmel.

Und als ob das nicht genug wäre… ein gewaltiger Sonnensturm der Stärke 8,1 störte die Funkverbindungen auf der sonnenbeschienenen Seite der Erde.

Ein offizieller Zusammenhang zwischen den Ereignissen wurde noch nicht bestätigt…

…aber der Zeitpunkt gibt allen Anlass zum Nachdenken.

Erdbeben, Vulkanausbrüche und Sonnenaktivität treten normalerweise nicht so gehäuft gleichzeitig auf. Wenn mehrere Systeme gleichzeitig aktiv werden, ist das ein Zeichen dafür, dass sich der Planet auf eine Weise verändert, die Wissenschaftler noch nicht vollständig verstehen.

Ich will damit nicht sagen, dass etwas Größeres unausweichlich ist – aber wenn die Erde an einem einzigen Tag so deutliche Signale aussendet, sollte man aufmerksam zuhören.

