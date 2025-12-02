Der Niedergang Hollywoods setzt sich fort – die Kinoeinnahmen im Oktober waren enttäuschend, der Sommer 2025 der schlechteste seit Jahrzehnten

New York Times: Ist die Ära der Hollywood-Filmstars vorbei?

Willkommen zur Party, Freunde.

Die New York Times veröffentlichte einen düsteren Überblick über die diesjährigen Kinostarts. Der Bericht bestätigt, was rechtsgerichtete Kommentatoren schon seit Jahren feststellen. (Hollywood-Filme: 7 Dystopien, die schon real sind (Videos))

Die Ära des Filmstars ist inoffiziell vorbei.

Das Timing hätte nicht prophetischer sein können. Glen Powell, ein Schauspieler mit Cruise-ähnlicher Ausstrahlung und dem Willen, es allen recht zu machen, konnte „The Running Man“ nicht an die Spitze der Kinocharts bringen. Der Film startete mit schwachen 17 Millionen Dollar…

Warum? Wie viel Zeit haben Sie? Es ist leicht, auf die offensichtlichen Gründe hinzuweisen:

– Der Aufstieg des Streaming-Wettbewerbs

– Das immer kürzer werdende Zeitfenster für Filme auf VOD-Plattformen

– Der Aufstieg einflussreicher Videospieltitel

– Soziale Medien

– Die sinkende Aufmerksamkeitsspanne der Generation Z

– Die Folgen der Pandemie

Und die Themen, die die Medien meiden.

– Stars haben sich mit ihren politischen Ansichten für die Hälfte des Landes unbeliebt gemacht.

– Stars sind größtenteils überpräsent.

– Die Filme sind insgesamt einfach nicht besonders gut.

– Der „Woke-Virus“ grassiert noch immer in der Branche.

– Hollywood hat den Kontakt zum einfachen Mann verloren.

John Nolte von Breitbart News, der häufig über Filme und die Unterhaltungsindustrie schreibt, vertritt eine ähnliche Ansicht:

„Überlebe bis ’25“, lautete das Hollywood-Mantra, als ob der Reiz und die Qualität des Produkts nichts mit diesem Überleben zu tun hätten.

„Ist es an der Zeit, dass Hollywood einräumt, dass viele Kinobesucher in Nordamerika nie wiederkommen werden? Dass die Kinos dauerhaft 20 bis 25 Prozent ihrer Kundschaft verloren haben?“, fragte die Times.

Ja, aber nur aus einem einzigen Grund – der nichts mit der Pandemie, Streaming oder vorzeitigen Veröffentlichungen auf dem Heimvideomarkt zu tun hat. Und dieser eine Grund ist … die Attraktivität.

Wenn Streaming-Dienste, Kinostarts und die Pandemie für die schlechtesten Sommer-Einspielergebnisse seit 44 Jahren gesorgt haben, warum erzielten die Sommer 2022, 2023 und 2024 dann bessere Ergebnisse an den Kinokassen?

Wie viele andere kulturelle Institutionen Amerikas braucht auch Hollywood eine neue Führung.

Die Verantwortlichen der Unterhaltungsindustrie scheitern nicht nur daran, neue Filme zu verkaufen, sie haben auch Marken zerstört, die einst als unzerstörbar galten.

Kommentar:

Das gesamte Phänomen Film entstammt frühen Versuchen, eine Massenmedienmaschine zu errichten, um die Gedanken und das Denken der Öffentlichkeit zu beeinflussen und durch psychologische Manipulation subtile, aber unerbittliche Propaganda und Narrative zu schaffen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Wissenschaft perfektioniert und später vom Fernsehen und dann vom Internet abgelöst. Die nächste logische Weiterentwicklung ist die direkte physische Kontrolle des Geistes mithilfe biochemischer und elektromagnetischer Technologien, und diese Entwicklung ist zweifellos bereits in vollem Gange.

25.11.2025