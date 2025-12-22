Der Raumfahrt-Schwindel: Entführt von Außerirdischen? Genforschung und MK-ULTRA

Teile die Wahrheit!

Aus der ganzen Welt liegen Berichte von Entführungen durch Außerirdische vor. Opfer haben ausgesagt, dass sie an Bord von Raumschiffen gebracht wurden, wo sie Schmerz und Folter ausgesetzt waren. Frauen haben berichtet, dass sie schwanger wurden und behauptet, Hybrid-Kinder zur Welt gebracht zu haben.

Doch bis heute gibt es keinerlei Beweise, dass diese Kinder existieren. Auch die Frage, ob die maßgeblichen Entführungsopfer tatsächlich Kontakt zu Astronauten von einem anderen Stern hatten, bleibt bis heute unbeantwortet, was den Schluss nahelegt, dass die Entführungsgeschichten ein perfekt inszenierter Schwindel sind. Auszug aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

Es geschah am Abend des 19. September 1961. Das Ehepaar Betty und Barney Hill war auf der Heimfahrt aus dem Urlaub in Kanada nach Portsmouth in New Hampshire.

Die Uhr zeigte 22:30 Uhr, als das Paar südlich von Lancaster, einem 3.000-Seelen-Nest in New Hampshire, einen seltsamen Schimmer am Himmel beobachtete, den sie zunächst für eine Sternschnuppe hielten und später für ein Linienflugzeug. Ohne weiter darüber nachzudenken, fuhren die Hills weiter zum Pass von Franconia, der in die White Mountains führt.

In der Nähe des Cannon Mountain erkannte das Paar schließlich ein in Licht gehülltes Objekt am Nachthimmel, das über ihrem Wagen schwebte. Als die Hills am nächsten Tag wieder zu sich kamen, stand ihr Auto zirka 56 Kilometer weiter südlich

Was geschah zwischen 22.30 Uhr und dem nächsten Morgen? Zunächst hatte das Paar nur schattenhafte Erinnerungen. Ein paar Tage später konnte Betty anhand beunruhigender Träume die Spur dieser verrückten Nacht rekonstruieren.

Sie hat behauptet, es war eine Entführung durch eine Gruppe militärisch organisierter Humanoider; ein Anführer, der sie in einer Art Laboratorium ausfragte und später beruhigte und ein emotionsloser Wissenschaftler, der sie von Kopf bis Fuß untersuchte, ihr Haare abschnitt, ein Stück Fingernagel und eine Schuppe der Haut nahm.

Der ehemalige US-Major Donald E. Keyhoe, der zahlreiche Bücher über fliegende Untertassen veröffentlicht hat, machte den Fall weltweit bekannt. Eine Frage aber konnte auch er nicht klären: Hatte das Paar wirklich Kontakt zu einer außerirdischen Spezies?

Der Vorfall ereignete sich zu einer Zeit, als viele Amerikaner glaubten, Kontakt mit Außerirdischen zu haben. Auch der New Yorker Künstler Budd Hopkins beschäftigte sich mit dem Thema und entwickelte daraus eine ausgesprochen clevere Geschäftsidee.

Er versetzte Opfer und Augenzeugen in Hypnose, fragte sie aus und ließ sie berichten, was sie an Bord der Raumschiffe erlebt haben.

Die Geschichten, die Hopkins zu hören bekam, klingen selbst heute noch mehr als schräg, seltsam und abenteuerlich. Ein Zeuge berichtete, dass sie ihm das rechte Auge herausgenommen hätten, ein anderer glaubte, dass ihm Nadeln in Augen und Ohren gestochen wurden, und ein drittes, weibliches Opfer erzählte, dass sie ein Alien-Baby verloren habe.

Hopkins Kunstgriff war clever – er löste, wie auch immer, die künstliche Gedächtnis-Blockade, die den Opfern auferlegt wurde. Mit seinem Bestseller „Intruders“ sicherte sich Hopkins schon bald die „Lufthoheit“ in Sachen Alien-Entführung auf dem Büchermarkt weltweit.

Die Entführer der Hills kamen aus dem Doppel-Sternsystem Zeta Reticuli – 39 Lichtjahre von der Erde entfernt. Viele Experten zweifelten recht bald die Erlebnisse der Hills an. Zu Recht?

War es tatsächlich nur Lüge, Wahn, Einbildung, oder steckte mehr dahinter? Viele tausend Entführungsfälle durch Außerirdische wurden mittlerweile in den USA untersucht.

Im Mittelpunkt steht immer eine ganz bestimmte Spezies: graue Gestalten mit riesigen Köpfen und großen, schwarzen schrägstehenden Augen. Bekanntheit erlangten sie unter der Bezeichnung „The Greys“.

Es wird behauptet, dass die Greys eine hy-bride Mensch-ET-Spezies züchten. Bisher konnte von keinem Wissenschaftler bestätigt werden, dass die Aussagen der Opfer stimmen. Es kann sich also um eine Räuberpistole handeln. Doch warum sollte sich jemand so eine Geschichte ausdenken?

Als Mitte der 1980er-Jahre die ersten Berichte über rituellen Missbrauch bekannt wurden und die Entführungen ins Zen-trum der UFO-Forschung rückten, war klar, dass es frappierende Ähnlichkeiten zwischen den Fällen rituellen Missbrauchs und UFO-Entführungsfällen gibt.

Auffällig ist, dass es zu den Berichten von Opfern aus den Mind-Control-Programmen MILAB und MK-ULTRA verblüffende Parallelen zu den Aussagen von Entführungsopfern gibt – beispielsweise die Umgebung (Labore, Keller und Tunnels), die Art der Entführung (Untersuchungen von Genitalien, Kopf, Folter und Gehirnwäsche), bis hin zu den bekannten Nebenwirkungen wie Amnesie, Halluzinationen und Angststörungen.

Die seltsamen Übereinstimmungen sind sogar dem FBI-Forscher Kenneth Lanning aufgefallen, jedoch den vermeintlichen Spezialisten, Harvard-Professor John Mack und Budd Hopkins, nicht. Warum nicht?

Stattdessen haben sie in ihren Bestsellern lieber Panik über Aliens verbreitet, die angeblich zu Tausenden auf die Erde kommen, um Experimente an Menschen und Tieren durchzuführen.

Tatsache ist aber, dass sich die Berichte von Entführungsopfern und die Berichte von Opfern diverser schwarzer Projekte zur Bewusstseinskontrolle auf ein Haar gleichen. Das kann kein Zufall sein – auch nicht die Tatsache, dass Experten wie Mack und Hopkins die Übereinstimmungen nicht aufgefallen sind. Aber vielleicht durfte es ihnen ja nicht auffallen, weil sie möglicherweise Teil der schwarzen Programme waren.

Die perfiden Techniken zur Steuerung und Beeinflussung des Bewusstseins sind seit den 1960er-Jahren verfügbar, und sie wurden ausgiebig und auf brutalste Weise an unschuldigen Opfern angewendet.

Viele litten ein Leben lang darunter oder tun dies sogar noch heute, sofern sie noch am Leben sind. Opfer des Programms MONARCH haben behauptet, dass Alien-Programme auf verschiedenen Militärbasen durchgeführt wurden, vor allem in den abgelegenen Bergregionen im US-Bundesstaat Colorado.

Den Opfern wurden UFO-Modelle in Höhlen gezeigt, für die hypno-programmierten Deck-Erinnerungen wurden Masken verwendet. Ein ehemaliges Mind-Control-Opfer hat ausgesagt, dass sie als Kind ein Ganzkörperkostüm eines Greys tragen musste, um einen Alien zu spielen.

Bei der Gesichtsmaske waren der Kopf und der Nacken elektronisch manipulierbar, um einen möglichst natürlichen Effekt zu erreichen. Des Weiteren wurde ein Mikrowellensender verwendet, der Stimmen „telepathisch“ in den Kopf der Entführungsopfer spielte.

Hinzu kommt, dass die Entführungsopfer ausnahmslos unter Drogen gesetzt wurden. Vor allem halluzinogene Drogen wie DMT (Dimethyltriptamin) eignen sich hierfür hervorragend.

Die Droge ist dazu imstande, fantastische Landschaften und Begegnungen mit fremden Wesenheiten vorzuspielen. Den Opfern erscheint es so, als würden sie direkt mit den Wesen kommunizieren. Ein Entführungsopfer, das unter dem Einfluss von DMT stand, hat berichtet: „Alles, an was ich mich erinnern kann, sind die außerirdischen Wesen. Sie starrten mich an und untersuchten mich.“

Das bedeutet, dass die Opfer ihre Entführung nur deshalb als real erlebten, weil sie unter dem Einfluss von DMT standen. Auch unter LSD kommt es bekanntlich zur Begegnung mit fantastischen Wesen.

Selbst vielen ehemaligen Opfern und auch Forschern ist mittlerweile bewusst, dass bei diesen Entführungen Gedankenkontroll-Programme und Hypnose-Techniken im Spiel sind und dass sich die Opfer fälschlicherweise an Außerirdische erinnern.

Gibt es einen besseren Weg, geheime Technologien und menschliche Experimente zu verbergen, als sie in eine Science-Fiction-Cover-Geschichte zu verpacken – mit Halluzinogenen, Alien-Masken, Hologrammen und elektronischen Effekten – und am Ende auch noch öffentlich darauf zu beharren, dass Entführungen durch Außerirdische das Produkt einer krankhaften Fantasie sind?

Sogar real existierende Antischwerkraft-Fahrzeuge wurden im Rahmen dieser vermeintlichen Alien-Entführungen eingesetzt. Der folgende Fall ereignete sich am 19. Juli 1984.

Das spätere Opfer, ein junger Mann Anfang zwanzig, war mit seinem Wagen spätabends auf einer Landstraße zwischen den Bundesstaaten New York und Connecticut unterwegs, als ihm gegen 23 Uhr ein pechschwarzes Dreieck auffiel, das zu landen schien.

Daheim angekommen, stellte der junge Mann fest, dass ihm „Zeit fehlte“. Außerdem klagte er über körperliche Beschwerden. Schließlich nahm er Kontakt mit dem UFO-Forscher und Autor Philip Imbrogno auf, der ihm eine Hypnose-Regression empfahl, die schließlich eine klassische Entführung durch Greys zutage förderte, inklusive medizinischer Untersuchungen an Bord des Schiffes.

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“ dieses ist auch auf Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

