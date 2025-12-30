Der Raumfahrt-Schwindel: Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986?

Teile die Wahrheit!

Der 28. Januar 1986 war für die US-Weltraumagentur NASA ein rabenschwarzer Tag. Um 11.38 EST explodierte 73 Sekunden nach dem Start das dritte Space Shuttle der NASA, die Challenger, vor der Küste von Cap Canaveral. Keines der insgesamt sieben Besatzungsmitglieder hat die Katastrophe überlebt.Auszug aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

Die Weltöffentlichkeit hielt den Atem an, als die Bilder um die Welt gingen. In einer offiziellen Erklärung der NASA hieß es, dass ein fehlerhafter Dichtungsring für das Unglück verantwortlich sei.

Die Mannschaftskabine wurde nach tagelanger Suche am Grund des Atlantiks gefunden. Von den Leichen der Besatzung fehlte jede Spur. Vor mehr als zehn Jahren machte das Gerücht die Runde, dass die Crew die Katastrophe überlebt haben könnte.

Wer die Bilder gesehen hat, wusste sofort, dass das Unglück niemand überlebt haben konnte. Die Besatzung eines außer Kontrolle geratenen Kampfjets hat noch die Möglichkeit, das Flugzeug über den Schleudersitz zu verlassen.

Das konnte die Crew der Challenger nicht. Sie waren ihrem Schicksal ausgeliefert. Selbst wenn die Kabine kein Feuer gefangen hätte und durch die Wucht der Fliehkraft der Detonation der Treibstofftank hätte entkommen können – spätestens der Aufprall auf der Meeresoberfläche hätte ein tödliches Ende genommen. Wasser ist aus der Höhe hart wie Beton.

Die Katastrophe führte zu einem herben Rückschlag. Das Shuttle-Programm wurde für 32 Monate ausgesetzt. Das Unglück wurde im Rahmen einer Sonderkommission untersucht, die vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan ernannt wurde.

Bis heute sind viele Fragen offen, vor allem die Frage, warum die Leichen der Besatzung nie gefunden wurden. Das einzige, was gefunden wurde, waren die Helme, die die Besatzung eigentlich hätte tragen müssen. Warum haben sie ihren Helm abgenommen?

2019 wurde auf der Blogseite „viefag.wordpress.com“ die Behauptung geäußert, dass die sieben Besatzungsmitglieder das Unglück überlebt haben und dass einige von ihnen sogar ihren alten Namen behalten haben.

Wenn das tatsächlich stimmt, steht die Frage im Raum, warum das vor der Öffentlichkeit verschwiegen wurde. Sollte die Besatzung die Katastrophe tatsächlich überlebt haben, gibt es nur eine Erklärung dafür: dass das Unglück nicht so abgelaufen ist, wie es der Öffentlichkeit erklärt und gezeigt wurde.

Verschwörungstheoretiker haben später behauptet, dass der Shuttle ohne Besatzung abhob und über dem Atlantik gesprengt wurde. Eine gewagte Theorie!

Wenn das so war, gibt es bis heute keine Erklärung auf die Frage, warum die NASA das Unglück hätte inszenieren sollen. Selbst wenn sie aus dem kostspieligen Shuttle-Programm hätte aussteigen wollen, hätte sie das anders erklären können. Dafür braucht es keine so schreckliche Inszenierung. Sollten die Kritiker mit ihrer Theorie recht haben, muss es einen anderen Grund geben.

Zu den Besatzungsmitgliedern gehörten Francis Richard Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Sharon Christa McAuliffe und Gregory Jarvis.

Kommandant Francis Richard Scobee wurde am 19. Mai 1939 geboren und war zum Zeitpunkt des Unglücks 46 Jahre alt. Die Macher der Blogseite wollen herausgefunden haben, dass es noch heute einen Francis Richard Scobee in den Vereinigten Staaten gibt, was an sich nicht auffällig ist. Namensdoppelgänger gibt es schließlich wie Sand am Meer.

Dieser Richard Scobee ist Leiter einer Marketing-Werbefirma namens „Cows in the Trees“ in Chicago – und er soll eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Kommandanten Richard Scobee haben. Zu den auffälligen Merkmalen gehören die hohe Stirn, die Augenbrauen und auseinanderstehende Augen, die an den äußeren Ecken leicht nach unten zeigen.

Besucht man die Internetseite der Agentur, fällt sofort eine mystische Animation auf, die eine Kuh mit einer Rakete auf dem Rücken zeigt, die eine lange, zu einer Sechs geformten Rauchfahne zieht – ähnlich wie bei der Shuttle-Katastrophe. Was will die Agentur mit dieser Animation sagen?

1 2 11 12 13

Michael J. Smith, Pilot der Challenger, wurde am 30. April 1945 geboren. Er war 41 Jahre alt, als der Shuttle explodierte. Es gibt einen Michael J. Smith, der dem Challenger-Piloten verblüffend ähnlich sieht, der mittlerweile Professor im Ruhestand ist. Vor seiner Pensionierung war er an der Universität von Wisconsin-Madison im Fachbereich Industrie- und Systemengineering tätig.

Auffällig sind die horizontalen Augenbrauen, die grau-blauen Augen und die vertikale Vertiefung auf der Nasenspitze. Allerdings gibt es Abweichungen bei den Ohren, was man unschwer auf den Aufnahmen erkennen kann, was aber durchaus einer kosmetischen Korrektur geschuldet sein kann.

Ronald McNair war Mission Specialist auf der Challenger und wurde am 21. Oktober 1950 geboren. Er besaß den Doktorgrad der Physik. Wenn McNair heute noch leben würde, würde er vielleicht seinem Bruder Carl McNair ähnlichsehen, der als Autor und Bildungsberater tätig ist. Außerdem ist Carl McNair Gründer und emeritierter Präsident der Ronald-McNair-Stiftung.

Ellison Onizuka war ebenfalls als Mission Specialist an Bord der Challenger tätig. Er wurde am 24. Juni 1946 auf Hawaii geboren und war der erste japanisch-amerikanische Astronaut. Onizuka hat ebenfalls einen Bruder, Claude Onizuka. Auch Ellison Onizuka würde heute wahrscheinlich seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlichsehen – die Augenbrauen, die Krähenfüße, die Nase, der Scheitel. Claude Onizuka lebt noch heute auf Hawaii und ist Vorstandsmitglied der Abteilung Alkoholkontrolle im County of Hawaii in Hilo.

Judith Resnik, ebenfalls Mission Specialist, wurde am 5. April 1949 geboren und hat im Fach Elektrotechnik promoviert. Sie war die erste jüdisch-amerikanische und die zweite Astronautin an Bord der Challenger.

Wäre sie heute noch am leben, könnte man glauben, dass sie die Judith Resnik, Professorin für Recht an der Yale Law School ist – dunkles lockiges Haar, dunkle Augen, die gleiche Augenbrauenform, identische Linien auf beiden Seiten des Gesichts, die vom Kinn nach oben gehen. Interessant ist auch, dass bei beiden Judith Resniks die Oberlippe eine leicht spitze Form annimmt, wenn sie sprechen.

Sharon Christa McAuliffe war als Playload Specialist an Bord. Sie wurde am 2. September 1948 geboren und war Sozialstudienlehrerin an der Concord High School in New Hampshire, als sie unter mehr als 11.000 Bewerbern für das NASA-Projekt „Teacher in Space“ ausgewählt wurde.

McAuliffe wäre die erste Lehrerin im Weltraum gewesen. Allerdings gibt es noch heute eine Sharon McAuliffe. Sie ist als außerordentliche Professorin an der Rechtsfakultät der Syracuse University tätig. Auch bei ihr gibt es frappierende Ähnlichkeiten zu der NASA-Astronautin: der Haarwirbel, der von der Mitte ihrer Haarlinie zur linken Seite der Stirn verläuft.

Die Macher der Blogseite fanden auch heraus, dass die Juraprofessorin aus Syracuse eine Cousine von Terry McAuliffe ist, dem Gouverneur von Virginia, der Co-Chairman von Ex-Präsident Bill Clintons Kampagne zur Wiederwahl im Jahr 1996 war, sowie Co-Chairman zur Präsidentschaftswahl von Hillary Clinton 2008.

Ist es wirklich ein Zufall, dass sechs von sieben Besatzungsmitgliedern der Challenger-katastrophe Doppelgänger haben und in einigen Fällen sogar noch die gleichen Namen tragen?

Abb. 47: Was passierte wirklich?

Wenn wirklich alle Besatzungsmitglieder – oder auch nur ein Teil – das Unglück überlebt haben, warum wird das der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt?

Sollte es sich bei der Katastrophe tatsächlich, wie von Kritikern behauptet wird, um ein Täuschungsmanöver gehandelt haben? Wie wurde vorgegangen?

Im Grunde genommen gibt es nur eine Option: Der Shuttle ist ohne Besatzung gestartet. Die NASA steht schon lange im Verdacht, ein Unternehmen der Täuschung zu sein. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“ dieses ist auch auf Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

Unsere Lektorin die seit über 10 Jahren auch Bücher (u.A. unsere Bücher „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ oder „Antarktis: Hinter der Eiswand“ oder „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ oder „Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist„) von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert schreibt:

Dies ist ein wundervolles Buch. Es deckt viele geheim gehaltene Aspekte der Raumfahrt auf und zahlreiche Lügen, mit deren Hilfe versucht wird, das geheime Raumfahrtprogramm zu verheimlichen.

Die Besatzung vieler UFOs scheint eher irdisch als außerirdisch zu sein, und dennoch wird die Existenz außerirdischer Lebewesen und Technologien hier nicht geleugnet.

Es ist dem Autor gelungen, dieses umstrittene Thema umfangreich von allen möglichen Seiten zu beleuchten, ohne dem Leser dabei in irgendeiner Weise seine Meinung aufzudrängen.

Er zählt zahlreiche Fakten auf und überlässt es letzten Endes dem Leser selbst, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein ganz besonderes Buch, das mir sehr gut gefallen hat!

Ein faszinierendes Buch und eine spannende Lektüre für jeden, der sich in irgendeiner Weise für Raumfahrt interessiert.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 30.12.2025