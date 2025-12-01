Teile die Wahrheit!

Der US-Außenpolitikexperte Elliott Abrams ist wieder aufgetaucht mit bekannten Anweisungen, wie man Venezuela „reparieren“ kann, ein Land, das er weder versteht noch respektiert, das er aber wie ein Möbelstück im Wohnzimmer Washingtons umstellen möchte

Sein neuer Vorschlag ist durchdrungen von der gleichen Kalter-Krieg-Manie und kolonialen Denkweise, die sein Werk in den 1980er Jahren prägten, als die US-Außenpolitik Zentralamerika in einen Friedhof verwandelte.

Meine Kindheit in Venezuela war geprägt von Geschichten aus unserer Region, die die Welt selten zu Gesicht bekommt: Geschichten von Vertreibung, von Todesschwadronen, von Dörfern, die von den Landkarten getilgt wurden, von Regierungen, die gestürzt wurden, weil sie es wagten, außerhalb des Einflussbereichs Washingtons zu agieren. Und ich weiß genau, wer Elliott Abrams ist, nicht aus Biografien von Denkfabriken, sondern aus dem Leid, das die Landschaft Zentralamerikas durchdringt.

Abrams schreibt mit der Selbstsicherheit eines Menschen, der nie in den Ländern gelebt hat, die seine Politik destabilisiert hat. Sein neuestes Argument beruht auf der gefährlichsten Annahme überhaupt: dass die Vereinigten Staaten allein aufgrund ihrer Macht das Recht haben, zu entscheiden, wer Venezuela regiert.

Dies ist die Erbsünde der US-Politik auf dem Kontinent, die alles andere rechtfertigt: die Sanktionen, die Blockaden, die verdeckten Operationen, die Kriegsschiffe in der Karibik. Die Annahme, dass der Kontinent noch immer eine Erweiterung des strategischen Raums der USA ist und nicht eine Region mit eigenem politischen Willen.

In dieser Darstellung wird Venezuela zu einem „Narko-Staat“, einem bequemen Bösewicht

Doch wer sich mit der Struktur des globalen Drogenhandels auseinandersetzt, weiß, dass der größte illegale Markt der Welt die Vereinigten Staaten sind, nicht Venezuela. Die Geldwäsche findet in New York und London statt, nicht in Caracas. Die Waffen, die die Drogenrouten des Kontinents am Laufen halten und mit denen bedroht, erpresst und getötet wird, stammen überwiegend von amerikanischen Produzenten.

Und die Geschichte des Drogenkriegs selbst, von seinen Geheimdienstpartnerschaften bis hin zu seinen paramilitärischen Vollzugseinheiten, wurde in Washington geschrieben, nicht in den Armenvierteln Venezuelas.

Sogar Daten der US-Regierung widersprechen Abrams‘ Darstellung. Berichte der DEA und des UNODC belegen seit Langem, dass der Großteil des für US-Konsumenten bestimmten Kokains aus Kolumbien über den Pazifik und nicht über Venezuela transportiert wird. Washington weiß das. (Demokraten flippen aus, weil Trump ihr „aufrührerisches Verhalten mit Hinrichtung bestrafen will“, da sie mit dem Tiefen Staat kooperieren)

Doch die Fiktion einer „venezolanischen Drogenroute“ ist politisch nützlich: Sie instrumentalisiert eine geopolitische Auseinandersetzung für einen Strafprozess und bereitet die Öffentlichkeit auf eine Eskalation vor.

Auffällig ist, dass Abrams die eigentliche Frontlinie des Drogenhandels – US-Städte, US-Banken, US-Waffenmessen, US-Nachfrage – nie thematisiert. Die von ihm beschriebene Krise hat ihren Ursprung im eigenen Land, doch er sucht die Lösung in ausländischen Interventionen.

Die Vereinigten Staaten haben ihre eigenen „Drogenverbündeten“ lange Zeit bewaffnet, finanziert und politisch geschützt, wenn es ihren übergeordneten strategischen Zielen diente. Die Contras in Nicaragua, paramilitärische Gruppierungen in Kolumbien und Todesschwadronen in Honduras. Dies waren politische Instrumente, und viele von ihnen operierten mit Abrams’ direkter diplomatischer Unterstützung.

Ich bin mit den Geschichten darüber aufgewachsen, was diese Maschinerie unseren Nachbarn angetan hat. Man muss Zentralamerika nicht besuchen, um seine Narben zu verstehen; man muss nur zuhören. In Guatemala trauern Maya-Gemeinden noch immer um einen Völkermord, den US-Beamte nicht anerkennen wollten, obwohl Dörfer ausgelöscht und Überlebende in die Berge geflohen waren.

In El Salvador zünden Familien weiterhin Kerzen für die Hunderten von Kindern und Müttern an, die bei Massakern getötet wurden, die Abrams als „linke Propaganda“ abtat. In Nicaragua sind die Wunden, die die Contras – eine von Washington bewaffnete, finanzierte und politisch unterstützte paramilitärische Truppe – hinterlassen haben, in den Geschichten von niedergebrannten Kooperativen und ermordeten Lehrern noch immer sichtbar.

In Honduras ist das Wort „Verschwunden“ kein fernes Relikt der Vergangenheit; es ist allgegenwärtig und erinnert an die Todesschwadronen, die unter dem Banner des US-Antikommunismus Macht erlangten.

Wenn Abrams also vor „kriminellen Regimen“ warnt, denke ich nicht an Venezuela. Ich denke an die Massengräber, die niedergebrannten Dörfer, die geheimen Gefängnisse und die Zehntausenden von Lateinamerikanern, deren Leben durch die von ihm vertretene Politik zerstört wurde. Und diese Gräber sind keine Metaphern. Sie sind die Landkarte einer ganzen Ära der US-Intervention, jener Ära, die Abrams unbedingt wiederbeleben will.

Abrams fügt dem alten Drehbuch nun neue Bedrohungen hinzu: Warnungen vor „Narko-Terrorismus“, Ängste vor „iranischen Agenten“, Alarme vor „chinesischem Einfluss“. Diese Themen werden aus dem Kontext gerissen, aufgebauscht oder selektiv hervorgehoben, um eine Sicherheitskrise zu erzeugen, wo keine existiert. Venezuela wird nicht wegen Drogen, Iran oder China ins Visier genommen.

Es wird ins Visier genommen, weil es Beziehungen und Entwicklungspfade aufgebaut hat, die nicht Washington unterstehen. Unabhängige Diplomatie, Süd-Süd-Kooperation und vielfältige Allianzen werden als Bedrohungen dargestellt – nicht weil sie die westliche Hemisphäre gefährden, sondern weil sie die US-Dominanz darin schwächen.

Seine Fantasie für Venezuela beruht auf einer weiteren imperialen Illusion. Die Vorstellung, die Vereinigten Staaten könnten Luftwaffenstützpunkte bombardieren, Infrastruktur sabotieren, Spezialeinheiten in ein souveränes Land entsenden, Sanktionen so lange verschärfen, bis die Gesellschaft zusammenbricht, und dann eine gefügige Regierung „einsetzen“, als wäre Venezuela ein unbewohnter Außenposten, ist eine atemberaubende Realitätsflucht. Venezuela ist eine Nation von 28 Millionen Menschen, deren nationale Identität durch den Widerstand gegen Fremdherrschaft, vor allem gegen die Kontrolle über Öl, geprägt ist.

Abrams präsentiert einen militärisch unterstützten Umsturz, als wäre er eine routinemäßige Verwaltungsaufgabe, und blendet dabei die menschlichen Kosten, die regionalen Folgen und die absolute Gewissheit des Volkswiderstands aus. Es ist dieselbe imperiale Fantasie, die Lateinamerika seit Generationen heimsucht: der Glaube, unsere Länder ließen sich mit Gewalt umgestalten und unsere Bevölkerung würde dies gehorsam hinnehmen.

Er geht außerdem davon aus, dass das Öl wie von selbst fließen wird, sobald die von Washington bevorzugte Regierung im Amt ist. Nichts könnte eine größere Unkenntnis über Venezuela offenbaren. Öl ist in Venezuela nicht bloß ein Exportgut oder eine Einnahmequelle; es ist der Boden, auf dem die Souveränität des Landes erkämpft, verraten, zurückerobert und erneut erkämpft wurde.

Es war das Terrain ausländischer Konzessionen, der Schauplatz der Sabotage von 2002, das Rückgrat des bolivarischen Projekts. Venezuelas Raffinerien, Pipelines und Ölfelder sind das Archiv eines Jahrhunderts Kampfes um die Kontrolle über das eigene Schicksal. Zu glauben, ausländische Truppen würden als Verwalter der intimsten Souveränität des Landes willkommen geheißen, zeugt von blanker Arroganz.

Dann ist da noch die Frage der Sanktionen. In Washington werden sie als technische Maßnahmen, politische Hebel, als Druckmittel behandelt. In Venezuela hingegen herrschen Engpässe in Krankenhäusern, lange Schlangen vor Apotheken, eingebrochene Staatseinnahmen, ein rapider Währungsverfall und Familien, die zur Migration gezwungen werden.

Und hier ist Abrams‘ Einfluss unübersehbar: Während Trumps erster Amtszeit fungierte er als „Sonderbeauftragter für Venezuela“ und half dabei, genau jene Sanktionen zu entwerfen und zu verteidigen, die die Wirtschaft strangulierten, für deren Management er nun die Regierung verantwortlich macht. Abrams behauptet, die Sanktionen seien „gescheitert“, als ob sie das Leben in Venezuela hätten verbessern sollen.

Doch die Sanktionen sind nicht gescheitert. Sie haben die Gesellschaft destabilisiert, die öffentlichen Dienstleistungen lahmgelegt und die humanitäre Krise herbeigeführt, die nun als Rechtfertigung für weitere Interventionen dient. Es ist ein Zirkelschluss: Man schafft die Voraussetzungen für den Zusammenbruch und führt diesen dann als Beweis dafür an, dass die Regierung abgesetzt werden muss.

Abrams stellt nun den Regimewechsel als Lösung für Migration dar, doch die Geschichte erzählt eine ganz andere Geschichte. US-Interventionen stoppen Migration nicht; sie erzeugen sie. Die größten Vertreibungswellen in unserer Region folgten auf von den USA unterstützte Putsche, Bürgerkriege, Aufstandsbekämpfungskampagnen und, in jüngster Zeit, den Einsatz von Wirtschaftssanktionen als Waffe.

Die Menschen flohen nicht, weil ihre Regierungen in Ruhe gelassen wurden, sondern weil Washington ihre Länder als Schlachtfelder oder, im Falle von Sanktionen, als Labore für den wirtschaftlichen Zusammenbruch behandelte. Zentralamerikaner flohen vor Kugeln und Todesschwadronen; Venezolaner wurden durch eine Belagerung vertrieben, die darauf abzielte, die Wirtschaft zu zerstören und die Gesellschaft zu spalten.

Das Ergebnis ist dasselbe: Migration, die durch US-Politik herbeigeführt und dann als Rechtfertigung für weitere Interventionen genutzt wird.

Washingtons Argumentation gegen Venezuela stützt sich nun auf altbekannte, konstruierte Alarmmeldungen: Behauptungen, das Land sei zu einem Zentrum des „Narko-Terrorismus“ geworden, beherberge iranische Agenten und chinesische Investitionen seien ein trojanisches Pferd für feindlichen Einfluss. Venezuela wird nicht wegen Drogen, Iran oder China ins Visier genommen.

Es wird ins Visier genommen, weil es Beziehungen aufgebaut und Entwicklungsprojekte initiiert hat, die nicht Washingtons Vorgaben entsprechen. Unabhängige Diplomatie, Süd-Süd-Kooperation und diversifizierte Allianzen werden als Bedrohungen betrachtet, nicht weil sie die westliche Hemisphäre gefährden, sondern weil sie die US-Dominanz darin schwächen.

Solange Washington die Vorstellung, die westliche Hemisphäre zu beherrschen, nicht aufgibt, wird Lateinamerika niemals sicher sein. Nicht vor Abrams, nicht vor Staatsstreichen, nicht vor CIA-Programmen, nicht vor Blockaden und nicht vor der Monroe-Doktrin.

Das wohl deutlichste Zeichen dieser imperialen Heuchelei ist Trumps Vorwurf der „Aufwiegelung“ gegen seine innenpolitischen Gegner wegen eines simplen Videos, in dem Abgeordnete US-Soldaten daran erinnern, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, rechtswidrige Befehle zu verweigern.

Gleichzeitig loben dieselben politischen Kräfte jedoch die Idee, dass venezolanische Offiziere ihre eigene Verfassung brechen, um eine Regierung zu stürzen, die Washington missfällt. Lateinamerika hat lange genug unter dieser Doppelmoral gelitten, und wir sind es leid, den Preis dafür zu zahlen.

USA stellen Maduro Ultimatum: Rücktritt gegen freies Geleit

Die Lage in Venezuela spitzt sich weiter zu, nachdem die USA den venezolanischen Präsidenten zum Verlassen seines Amtes gedrängt haben. Maduro reagiert mit Gegenforderungen und beharrt auf Kontrolle über das Militär. In der Region ist eine deutliche Verstärkung amerikanischer Streitkräfte sichtbar, und Beobachter warnen vor einer möglichen militärischen Konfrontation mit weitreichenden Folgen.

Die Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela erreicht neue Dimensionen. Laut einem Bericht des Miami Herald forderte US-Präsident Donald Trump seinen venezolanischen Amtskollegen Nicolás Maduro in einem vertraulichen Telefonat zum sofortigen Rücktritt auf. Im Gegenzug bot Trump dem Präsidenten und dessen Familie freies Geleit an.

Maduro reagierte auf das Ultimatum mit eigenen Bedingungen. Dem Bericht zufolge verlangte er eine weltweite Amnestie für sich und seine Regierung sowie die Möglichkeit, die Kontrolle über das Militär zu behalten, während er die politische Macht formal an die Opposition überträgt. Dieses Angebot wurde von US-Seite abgelehnt.

Trump kommentierte das Gespräch nur knapp und erklärte, es habe stattgefunden, wolle aber keine weiteren Details nennen. Gleichzeitig hat die US-Regierung die militärische Präsenz in der Karibik verstärkt. Kriegsschiffe, Flugzeuge und sogar ein Atom-U-Boot operieren in der Region offiziell zur Bekämpfung des Drogenhandels. Beobachter vermuten jedoch, dass es auch um Venezuelas Ölreserven geht.

Trump kündigte zudem an, dass Landoperationen „sehr bald“ bevorstehen könnten. Die US-Regierung hat den venezolanischen Drogenkartell-Verbund Cartel de los Soles als Terrororganisation eingestuft, um rechtliche Spielräume für militärische Einsätze zu erweitern. Die USA setzen außerdem ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar auf Maduro aus.

Maduro selbst trat nach Tagen der Abwesenheit wieder im Fernsehen auf und bezeichnete Venezuela als „unzerstörbar, unangreifbar, unbesiegbar“. Er appellierte gleichzeitig an die OPEC-Staaten, eine mögliche US-Aggression zu verhindern.

In Washington wird die Rechtmäßigkeit der bisherigen US-Einsätze kritisch hinterfragt. Laut einem Bericht der Washington Post sollen Überlebende mutmaßlicher Drogenschmuggler nach Angriffen gezielt getötet worden sein. Trumps Verteidigungsminister wies dies zurück. Abgeordnete beider Parteien fordern eine parlamentarische Überprüfung der Vorfälle.

Die Lage in der Region ist weiterhin kritisch. Trump treibt seine militärischen Optionen voran, während Maduro die Unabhängigkeit Venezuelas unterstreicht. Fachleute warnen vor einer Eskalation, die weitreichende Konsequenzen sowohl für Lateinamerika als auch global haben könnte.

INFO Schweiz berichtet:

💥 Es sieht so aus, als stünden wir kurz vor einem Krieg der USA mit Venezuela.

Trump wird so tun, als ginge es hier um Drogen, aber das Problem ist, dass er gleichzeitig einen der berüchtigtsten Drogenbosse aus Honduras begnadigen wird – Juan Orlando Hernandez, der eine 45-jährige Haftstrafe verbüßt, weil er zusammen mit El Chapo mehr als 400 Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt hat.

Also. Drogen?

Hier geht es um Öl.

Und um Epstein.

Und darum, um von seiner ruinierten 🇺🇸 Wirtschaft abzulenken.

Und darum, sich in einer Ausnahmesituation noch mehr präsidiale Macht zu sichern und auszubauen.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca/rtnewsde.com am 01.12.2025