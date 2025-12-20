Deutschland: Weihnachtsmarkt → Schulhof: Das Labor der Zukunft

Teile die Wahrheit!

Es riecht nach Mandeln, Zimt und öffentlicher Ohnmacht. Zwischen Krippe und Glühwein hat sich der neue Katechismus der Sicherheit ausgebreitet: tonnenschwere Betonboller, drapiert wie Adventskränze aus Granit. In den Pressemitteilungen heißen sie „temporäre Maßnahmen“, in der Realität sind sie ein Beton gewordener Offenbarungseid: Der Staat kann, was er muss, nicht mehr leisten. Also zeigt er, was er kann: Symbolik.

Noch vor ein paar Jahren umstellte man die Märkte mit Zäunen gegen das „Virus der Unvernunft“ – Ungeimpfte galten als akute Gefahr. Heute schützt man dieselben Plätze mit großkalibrigem Beton gegen das, worüber man am liebsten nicht spricht: importierte Konfliktkulturen, entgleiste Einzeltäter, eskalierte Aggressionen.

Man tauscht Narrative, nicht Probleme. Es ist ein Rollentausch, der wirkt wie eine Satire, dabei ist er nur staatlich subventionierter Selbstbetrug: Gestern war der Bürger der Gefährder, heute ist er der zu schützende Kollateralschaden einer Politik, die ihre eigenen Folgen nicht beim Namen nennen will.

Parallel rutscht im Schatten der Lebkuchenherzen der Alltag ab: Schulen werden zu Seismographen der gesellschaftlichen Verrohung. Nicht in Leitartikeln, sondern auf Toiletten und Pausenhöfen zeigt sich, was die Ministerialbürokratie nicht buchstabieren möchte.

Zahlen aus NRW (LKA/Uni Köln) melden Anstiege, die jede Talkshow in Schockstarre versetzen müssten – täten sie das noch, wozu sie einmal da waren: fragen, zweifeln, einordnen. Stattdessen beschwichtigen Regierung und Leitmedien, erklären, relativieren, verschieben Schuldachsen.

So verdichtet sich in der Adventszeit das Paradox eines Landes, das seine Bürger mit Moralsprache erzieht, aber nur noch mit Beton schützt. Und die Frage, die man nicht mehr wegerziehen kann, bleibt: Ist das Unwissenheit – oder Absicht ?

Der Betonstaat: Von der Schutzmacht zur Schutmimikry

Sicherheitspolitik wurde einmal an Ergebnissen gemessen: weniger Straftaten, mehr aufgeklärte Delikte, sichtbare Präsenz, klare Kante. Heute wird sie an Kulissenteilen gemessen. Poller sind die Windräder der Inneren Sicherheit: sichtbar, teuer, moralisch angenehm, real unzureichend. Sie zeigen Handlung, ohne Ursache zu behandeln. Wie Windräder, die Dunkelflauten nicht verhindern, verhindern Betonblöcke keinen Vorsatz. Sie erschweren, sie lenken um; sie eliminieren keine Motivation, keine Milieus, keine ideologischen Treibstoffe.

Die Politik liebt diese Mimikry, weil sie doppelt Dividende bringt:

schnelle Bilder für die Nachrichtenlage; Verlagerung der Debatte vom Wer und Warum zum Wie viel und wo genau. Man diskutiert die Geometrie der Poller, nicht die Geografie der Problemzonen. Man feilt am „Sicherheitskonzept“ statt an der Sicherheitskultur.

Ursachenarbeit ist schmerzhaft, weil sie Tabus berührt: Grenzregime, Rückführungsquoten, Kriminalitätsbelastung nach Herkunftsgruppen, die Frage nach der Integrationsarchitektur, die Sanktions- und Vollstreckungsschwäche des Rechtsstaats. Also verschiebt man das Problem in die Infrastruktur. Der Bürger stolpert über Beton, nicht mehr über Begriffe wie „Fehlanreize“ oder „Paralleljustiz“.

Dabei ist die Poller-Ästhetik selbst ein Eingeständnis: Wir haben Einfallstore, die wir nicht zu schließen wagen; wir haben Täterkonstellationen, die wir nicht so nennen wollen; wir haben eine Sicherheitsindustrie, die gute Geschäfte macht, und eine politische Klasse, die gute Pressebilder braucht. Die perfekte Symbiose: Der Hersteller liefert, der Minister eröffnet, die Redaktion filmt, der Bürger beruhigt sich – bis zur nächsten Schlagzeile.

Zwischen Polizisten, die mittlerweile Weihnachtsmärkte als Wehrgänge betrachten müssen, und Ordnungsämtern, die Amtshilfe als Atemtechnik lernen, steht der Souverän und fragt sich: Wann ist Schutz wieder Schutz – und nicht Kulisse?

Die ehrliche Antwort wäre brutal einfach: Wenn man Ursachen benennt und Konsequenzen ohne Ausnahmen zieht. Doch wo Konsequenz beginnt, fühlt sich die politische Sprache beleidigt. Also polstern wir die Beleidigungen mit Beton.

Die Moderatorendemokratie: Moral-Sound statt Wirklichkeit

Leitmedien pflegen heute eine Tonlage, die wie Lavendel über Müllhalden gestreut wird: Es riecht gepflegt, bis der Wind dreht. Schlagzeilen wie jene des Focus zur explodierenden Gewalt an Schulen („besonders stark bei Migranten und Mädchen“) funktionieren nach dem Dreischritt: Fakt – Fön – Filter.

Man nennt harte Zahlen, föhnt sie mit empathischen Erklärstücken trocken und filtert die Schlussfolgerungen, die „falsche Leser“ freuen könnten. Der Leser soll wissen, dass es schlimm ist, aber nicht warum in den Parametern, die politisch wehtun.

Die Talkshow-Ökonomie tut ihr Übriges: Fünf Gäste, sieben Narrative, null Verbindlichkeit. Am Ende steht eine moralische Gesamtrechnung, in der jeder ein bisschen Recht hat – außer der Realität. Die sagt: Wenn bestimmte Milieus in bestimmten Sozialräumen mit bestimmten Normen kollidieren, kracht es.

Nicht, weil Gene böse wären, sondern weil Verhalten Konsequenz von Rahmenbedingungen ist. Wer Rahmen relativiert, verschiebt Verantwortung an das Klima, an den Russen oder Corona.

Corona ist in dieser Grammatik die semantische Feuerwehr: kein Brand, den sie nicht löschen soll. Steigende Jugendgewalt? Corona. Psychische Auffälligkeiten? Corona. Elternhaus? Corona. Integration? Corona. Wenn es nicht Corona ist, ist es „soziale Medien“. Die beiden sind die Geschwister, mit denen man jeden Elefanten im Raum als Mücke etikettiert.

Der Journalismus, der einmal Macht kontrollieren sollte, kontrolliert heute Worte. Er exmatrikuliert Begriffe: „Ausländerkriminalität“ wird zu „gruppenbezogener Delinquenz in transkulturellen Kontexten“, „Clan“ wird zu „Großfamilie“, „No-Go-Zone“ wird zu „herausforderndem Sozialraum“. Das ist keine Sensibilität, das ist semantische Sterbehilfe an der Wirklichkeit.

NRW als Brennglas: Schulgewalt, Dunkelfeld, Hellfeld

Die Untersuchung von LKA NRW und Universität Köln (Vergleich 2013–2024; Schulen in Gelsenkirchen, Marl, Herten; ≈ 3.800 Befragte in Klassen 7 und 9; Abgleich Hellfeld/Dunkelfeld) taugt als Brennglas, weil sie nicht an Anekdoten klebt, sondern an Daten. Diese Daten erzählen eine Geschichte, die jeder Rektor unterschreiben könnte: Die Gewaltintensität steigt, die Hemmschwelle sinkt, die Konfliktkompetenz bricht in relevanten Segmenten weg.

Besonders brisant: die Entwicklung unter im Ausland geborenen Schülern. Wenn Zuwächse im hohen dreistelligen Bereich gemeldet werden, muss man – wissenschaftlich redlich – zunächst methodisch prüfen (Stichprobe, Baseline-Kleinheit, definitorische Änderungen). Aber selbst bei konservativer Lesart bleibt der Befund: Die Dynamik ist disproportional. Während bei deutschen 11- bis 13-Jährigen keine vergleichbare Eskalation sichtbar wird, verzeichnet die im Ausland geborene Kohorte massive Zuwächse. Das ist kein rassistisches Faktum, sondern ein integrationspolitisches.

Hinzu tritt ein zweiter Schock: Mädchengewalt nimmt klar zu. Unter 14-jährige tatverdächtige Mädchen +150 %, Jungen +104 %. Wer Schulen kennt, weiß: Mädchen sind nicht „braver“ geworden, sie sind in denselben Kommunikationsruinen angekommen wie Jungen – nur später.

Wo männliche Aggression traditionell physisch poltert, holt weibliche Aggression in „neuen Normalitäten“ auf: Statuskämpfe, Respektlogiken, Cliquenökonomie, Social-Media-Triggerspiralen. Wenn Autorität als Willkür gilt und Regeln als Diskriminierung, wird Aggression zur Muttersprache der Anerkennung.

Dazu passt: Übergriffe auf Lehrkräfte steigen deutlich – +53 % bei Neuntklässler-Jungen, +90 % bei Mädchen. Das korreliert mit dem Befund, dass Vertrauen in Lehrerintervention dramatisch sinkt (68 % → 39 %). Wenn die Instanz, die Konflikte schlichten soll, nicht mehr als schlagkräftig wahrgenommen wird, verlagern Schüler ihre Konfliktbearbeitung ins „Selbsthilfesystem“: Drohen, Schubsen, Filmen, Posten.

Psychische Auffälligkeiten klettern steil, vor allem bei Mädchen (Angst/Depression: Klasse 7 ~33 %, Klasse 9 ~50 %). Das ist ernst – und doch wird es regelmäßig als Generalentschuldigung missbraucht. Denn psychische Last erklärt nicht, warum gerade bestimmte Verhaltensnormen in bestimmten Gruppen die Eskalationskurve treiben.

Hier kollidieren Sozialisationen: patriarchal geprägte Ehrkulturen, autoritäre Erziehungsstile, Konflikterwartungen aus Herkunftsräumen – und ein westlicher Schulbetrieb, der auf Dialog, Empathie, Regelklarheit setzt, diese aber immer seltener durchsetzt.

Das ist kein „Kulturen-Bashing“, sondern die nüchterne Realität der Normkonkurrenz. Integration ist nicht das gleichberechtigte Nebeneinander beliebiger Regeln, sondern die Unterordnung unter eine Rechts- und Werteordnung, die für alle gilt. Wer das verschweigt, verwechselt Respekt mit Rückzug. Ergebnis: Beton am Weihnachtsmarkt, Resignation im Lehrerzimmer.

Politikbetrieb: Vom Maßnahmen-Management zur Verantwortungs-Vermeidung

Innenministerielle Statements folgen einem vertrauten Ritual: „besorgniserregend“, „früh ansetzen“, „Prävention stärken“. Übersetzt: Wir sehen die Flammen, wir organisieren Fortbildungen zum Thema Feuerwehr. Natürlich braucht es Prävention, Sozialarbeit, Schulpsychologie. Aber Prävention ohne Sanktion ist wie Tempolimit ohne Polizei. Es beruhigt die Guten und ignoriert die Schlechten.

Die Verantwortungs-Architektur knickt an vier Punkten:

Grenz- und Asylregime – Ankunft ohne belastbare Identitätsprüfung, lähmende Verfahren, niedrige Rückführungsquoten, fehlende Sanktionsschärfe bei Identitätstäuschung. Jugendstrafrecht – pädagogisch intendiert, praktisch häufig folgenarm bei seriellem Fehlverhalten; zu wenig schnelle, sichtbare Konsequenzen, die Normsignale senden. Schulrecht – Vollzugsdefizit: Lehrkräfte mit Pflichten, ohne wirksame Werkzeuge; Schulverwaltungen, die Einzelfalljuristerei betreiben, statt Hausordnungen mit Zähnen zu garantieren. Kommunale Überforderung – verdichtete Problemlagen in wenigen Stadtteilen; Förderprogramme zersplittern, Evaluationskultur schwach, Erfolgsdefinition politisch bequemer als messbar.

Die Medien flankieren diesen Drift, indem sie die Ebenen verwechseln: Sie behandeln Politik als pädagogische Einrichtung („Wir müssen reden“) und Schulen als politische Pilotprojekte („Wir müssen aushandeln“). Ergebnis: eine Moderatorendemokratie, in der die Kunst des Gesprächs die Pflicht zur Entscheidung ersetzt.

Und weil Entscheidungen weh tun, entpolitisiert man die Politik ins Projektmanagement. Es gibt „Taskforces“, „Runde Tische“, „Roadmaps“. Was fehlt, sind klare Grenzsignale: Das gilt. Das passiert, wenn es nicht gilt. Für alle. Wer das fordert, gilt als hart; wer es verweigert, gilt als human. In Wahrheit ist es umgekehrt: Klarheit schützt die Schwächsten. Unklarheit schützt die Lautesten.

Sprache als Fluchtfahrzeug: Eufemismen, Ersatzhandlungen, Empathie-Inflation

Es beginnt mit kleinen Wortverschiebungen und endet in großen Wirkungsdefiziten. „Gewalt“ wird zur „Konfliktspirale“, „Täter“ zum „Herausgeforderten“, „Sanktion“ zur „pädagogischen Konsequenz“. Das klingt netter – und wirkt fatal. Kinder und Jugendliche lesen Autorität nicht in Adjektiven, sondern in Erfahrungen. Wenn die Erfahrung lautet: „Passiert eh nichts“, dann ist die Grammatik der Schule egal; dann spricht die Grammatik der Straße.

Euphemismen sind nicht harmlos. Sie sind Ersatzhandlungen. Sie ersetzen Durchsetzung durch Deutung, Verantwortung durch Verständnis, Regeln durch Gefühle. In Elternbriefen steht dann, es sei zu „zwischenmenschlichen Irritationen“ gekommen, wo es eigentlich heißt: Schläge. Medien übernehmen diese Zahmheit, weil sie Anschlussfähigkeit mit Anerkennung verwechseln.

Die Empathie-Inflation fördert Statusspiele: Wer am lautesten Opfer sein kann, gewinnt. Täter-Narrative versuchen, auf dem Opfermarkt Anteile zu erobern („System“, „Diskriminierung“, „Trigger“). Aber Gerechtigkeit ist keine Druckerpresse. Je mehr Opfer-Claims gedruckt werden, desto weniger Kaufkraft hat der Begriff – vor allem für die echten Opfer: Mitschüler, Lehrkräfte, Passanten.

Weihnachtsmarkt → Schulhof: Das Labor der Zukunft

Was heute auf Weihnachtsmärkten mit Beton beantwortet wird, taucht morgen im Kleinen auf dem Schulhof auf: die Banalität der Eskalation. Ein schiefer Blick, ein falsches Wort, ein Handyvideo – und aus Nichts wird etwas, aus etwas wird ein Vorfall, aus einem Vorfall eine Gruppe, aus der Gruppe ein Mob. Wer hier glaubt, es handle sich um isolierte Ereignisse, hat das Ökosystem verkannt.

Die Schule ist ein Minimodell des Gemeinwesens: Wenn dort die Legitimität der Regelinstanz sinkt, sinkt sie überall. Wenn dort die Konfliktbearbeitung in die Selbstjustiz rutscht, tut sie es auch auf Straßenfesten, in Schwimmbädern, im Nahverkehr. Die Betondekoration der Innenstädte ist das späteste Symptom einer frühen Unterlassung: Wir haben verlernt, Autorität als Dienstleistung zu verstehen – und sie als Diskriminierung geframt, wenn sie nicht jedem gefällt.

Die Frage „Unfähigkeit oder Absicht?“ bekommt hier Zähne. Unfähigkeit wäre entschuldbar; Absicht wäre unerträglich. Die Wahrheit liegt perfide dazwischen: Absichtsvolle Unfähigkeit. Man kultiviert die eigene Hilflosigkeit, um nicht entscheiden zu müssen. Denn Entscheidungen polarisieren. Und Polarisierung gefährdet Wiederwahlquoten. So wird Realpolitik zu Repräsentationspolitik: Zeige Anteilnahme, markiere Haltung, meide Kosten. Beton ist billig – im Vergleich zu Mut.

Was tun, wenn man wirklich wollte?

Der Unterschied zwischen populistischer Pose und liberalem Rechtsstaat lässt sich in fünf nüchternen Linien ziehen – ohne Ideologie, mit Wirkung:

Konsequente Identitätsfeststellung & Rückführung

Schnellverfahren, Beweislastumkehr bei Identitätstäuschung, EU-weit verknüpfte Register, klare Priorisierung: Wer Gewalt begeht, verliert Bleibeperspektive. Das ist nicht „rechts“, das ist rechtsstaatlich – Schutz der Allgemeinheit vor Wiederholung, Durchsetzung des Rechts.

Jugendstrafrecht mit Zähnen

Erziehung durch spürbare Konsequenz: zeitnahe, verbindliche Auflagen (soziale Dienste, Täter-Opfer-Ausgleich, verpflichtende Trainings), flankiert von digitalen Compliance-Checks (Erscheinen, Fristen, Nachweise). Wiederholungsfälle: zügige Eskalation der Sanktionen.

Schulrecht als Schutzrecht

Klare Hausordnungen mit Vollstreckungsregeln: temporäre Platzverweise, verpflichtende Konflikttrainings, Schulsozialarbeit als Durchsetzungsinstanz, nicht nur Kaffeeküche. Schutz der Lehrkräfte als Amtsträger: Angriff = Straftat mit beschleunigtem Verfahren.

Milieupolitik statt Phrasen

Brennpunktfonds, gebunden an Ergebnisse: Absenken definierter Deliktgruppen um X % → Mittel frei; Zielverfehlung → Mittel blockiert, Führungskräftewechsel. Bonus-Malus-Prinzip auch in Ministerien: Papier ohne Wirkung = Karriere ohne Stufe.

Medienpflicht zur Vollständigkeit

Keine vorgeschriebene Meinung, aber vorgeschriebene Vollständigkeit: Wer Delikte berichtet, berichtet auch Täterkontexte, sofern rechtlich zulässig. Wer systematisch Kontext unterschlägt, korrigiert. Pressefreiheit ist auch Freiheit zur Unbequemheit.

Das ist nicht die „harte Hand“, die Populisten fordern. Es ist die klare Hand , die der liberale Rechtsstaat braucht, um nicht die Nerven zu verlieren. Man muss keine Menschen verachten, um Normen zu verteidigen. Man muss nur die Verwechslung beenden, Empathie sei Ersatz für Verantwortung.

Abschluss & Moral – Deutschland, lerne wieder Ja zu sagen

Wir haben uns an „Vielleicht“ gewöhnt: Vielleicht sind es die sozialen Medien, vielleicht Corona, vielleicht toxische Männlichkeit, vielleicht die Sterne. „Vielleicht“ ist die höflichste Art, Nein zu vermeiden. Ein Rechtsstaat, der sein Nein verlernt, verlernt sein Ja:

Ja zum Schutz der Schwachen,

Ja zur Autorität des Lehrers,

Ja zu Grenzen,

Ja zu Konsequenzen – für alle .

Betonpoller sind das stumme Mahnmal dieser Verwechslung. Sie sagen: Wir schützen euch, aber nicht vor Ursachen. Wir lieben euch, aber nur als Zielgruppe. Wir hören euch, aber nur, wenn ihr nicht stört. So verwandelt sich Bürgernähe in Bürgerpflege; aus Souveränen werden Schutzbedürftige, aus Verantwortlichen werden Verwaltete.

Moral ohne Mut ist Dekoration. Medien ohne Rückgrat sind PR. Politik ohne Entscheidung ist Eventmanagement. Wenn wir wollen, dass Weihnachtsmärkte wieder Lichter statt Bollwerke brauchen und Schulhöfe wieder Pausen statt Polizeiberichte kennen, dann braucht es kein neues Gefühl – sondern alte Tugenden: Wahrheit vor Worte, Regel vor Ritual, Schutz vor Symbolik.

Die gute Nachricht: Alles Nötige steht bereits im Gesetz. Die schlechte: Man muss es anwenden. Und das ist, im Deutschland der gut eingerichteten Ausnahmen, der radikalste Akt.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

