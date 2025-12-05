Die biblische Prophezeiung über die „drei Tage der Finsternis“

Teile die Wahrheit!

„ Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völker; aber über dir wird der HERR aufgehen, und seine Herrlichkeit wird über dir erscheinen. “ Jesaja 60,2 (ESV)

Ich höre viel Gerede, sowohl prophetisch als auch auf andere Weise, über finstere Tage, die bald kommen sollen. Manche sagen drei Tage, andere zehn.

Die „Drei Tage der Finsternis“ sind eine Adaption eines prophetischen Begriffs aus der katholischen Tradition, dessen Herkunft sich jedoch nicht belegen lässt.

Dieser Begriff wird mit dem sechsten Siegel und der fünften Schale in der Offenbarung des Johannes (6,12 und 16,10) in Verbindung gebracht. Manche glauben, er stamme von der heiligen Hildegard von Bingen, andere schreiben ihn dem heiligen Patrick oder der heiligen Teresa von Ávila zu. Die Prophezeiung wird vor allem mit Anna Maria Taigi und der französischen Mystikerin Mary Jane Jahenny aus dem 19. Jahrhundert in Verbindung gebracht .

Sie warnt vor drei Tagen, an denen eine buchstäbliche, aber unnatürliche Finsternis die Erde bedecken wird, während das Böse entfesselt wird und Dämonen frei umherstreifen und allerlei Unheil anrichten.

Gläubige werden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, Fenster und Türen geschlossen und verbarrikadiert zu halten. Sie sollen beten, Buße tun, nur reine und heilige Bienenwachskerzen verbrennen und sich auf die Entrückung vorbereiten. Diese Version der Prophezeiung besagt, dass alle Feinde Gottes während dieser drei Tage vernichtet werden.

Es gibt eine aktuelle, überarbeitete Version der dreitägigen Finsternis, in der Planet Neun (auch bekannt als Planet X) eine dreitägige totale Sonnenfinsternis verursacht, die zum vollständigen Zusammenbruch und zur Zerstörung aller Stromnetze und elektronischen Geräte auf dem Planeten führen wird.

Es wird zu beispielloser, entfesselter dämonischer Aktivität kommen, weshalb wir davor gewarnt werden, während dieser drei Tage auch nur nach draußen zu schauen. Wie beim ersten Passahfest sollen wir im Haus bleiben, da der Geist des Todes diejenigen vernichten will, die nicht mit dem Blut des Lammes bedeckt sind. (Die drei Tage der Finsternis und die Prophezeiungen der Endzeit)

Uns wird gesagt, dass Gott unseren Planeten auf übernatürliche Weise schützen wird, indem er die Temperatur bei 13 Grad Celsius hält. Offenbar findet die Entrückung am Ende der Finsternis statt, und der Rest der Welt wird in eine dreieinhalb- oder siebenjährige Trübsalszeit eintreten.

Die Zehn Tage der Finsternis werden vielfältig interpretiert und genießen heute deutlich mehr Glaubwürdigkeit. Einige hochangesehene prophetische Stimmen warnen eindringlich vor einem bevorstehenden Ereignis. Doch auch Menschen weltweit erkennen die Zeichen und warnen vor einer zehntägigen Periode der Dunkelheit.

Manche behaupten, sie stehe in Zusammenhang mit der Aktivierung des Notfall-Rundfunksystems (EBS). Das Internet werde ausfallen und durch Starlink-Übertragungen ersetzt, die ununterbrochen Tribunale und die Wahrheit über die Machenschaften der Globalisten, der Kabale und der Verräter zeigen. Andere sagen, diese zehn Tage würden NESARA, QFS und einen gesellschaftlichen Neustart freisetzen.

Wieder andere prophezeien Stromausfälle und vielleicht sogar einen kompletten Blackout, aus dem eine völlig neue und kostenlose Energiequelle hervorgehen werde, die uns lange verborgen geblieben sei.

Manche behaupten sogar, es habe alles mit der bevorstehenden Umstellung unseres aktuellen Systems zu tun, und dass diese nicht wirklich zehn Tage dauern werde, sondern in Phasen erfolgen werde: von kurzen Ausfällen von Minuten bis Stunden über gezielte Offline-Schaltungen bestimmter Regionen für „Quanten“-Synchronisierungen bis hin zur vollständigen Umstellung des Systems, die jeden Bildschirm, jedes Radio und jedes Telefon auf dem Planeten betrifft.

Das Verrückte daran ist, dass schon viele Termine festgelegt wurden und verstrichen sind. Manche sagen, es werde dieses Jahr während Rosch Haschana und Jom Kippur geschehen, also zwischen dem 22. September und dem 2. Oktober. Dieser Zeitraum fällt mit dem hebräischen Neujahr 5786, den Hohen Feiertagen und dem Versöhnungstag zusammen – die höchsten und heiligsten Tage des Jahres!

Im Grunde genommen heißt es immer wieder: Bereitet euch darauf vor, bis zu zehn Tage lang in euren Häusern eingeschlossen zu sein. Sorgt also für ausreichend Essen, Wasser und alles, was ihr für einen Stromausfall oder eine Ausgangssperre braucht!

Ob wörtlich, sinnbildlich oder spirituell gemeint – ich glaube nicht, dass die Entrückung nach diesem Stromausfall stattfindet. Wir sind nicht dazu berufen, uns zu verkriechen und auf die rettende Entrückung zu warten, die uns aus dieser bösen, finsteren Welt befreit.

Was sagt die katholische Kirche zu Prophezeiungen?

Zur Aufklärung konsultieren wir die Katholische Enzyklopädie, um einige Richtlinien zu Prophezeiungen zu finden. Die folgenden Erklärungen wurden wörtlich von der Website „New Advent“ übernommen:

In der mystischen Theologie bezeichnet der Begriff sowohl die Prophezeiungen der kanonischen Schrift als auch private Prophezeiungen.

Im engeren Sinne bedeutet es die Vorhersehung zukünftiger Ereignisse, obwohl es sich manchmal auch auf vergangene Ereignisse beziehen kann, an die es keine Erinnerung gibt, und auf gegenwärtige verborgene Dinge, die mit dem natürlichen Licht der Vernunft nicht erkannt werden können.

Der heilige Paulus beschränkt in 1 Korinther 14 den Begriff der Prophetie nicht auf Vorhersagen zukünftiger Ereignisse, sondern schließt auch göttliche Eingebungen in Bezug auf das Verborgene mit ein, seien sie nun zukünftig oder nicht.

Da jedoch die Offenbarung verborgener gegenwärtiger Geheimnisse oder vergangener Ereignisse unter die Offenbarung fällt, müssen wir hier unter Prophezeiung das verstehen, was in seinem strengen und eigentlichen Sinne gemeint ist, nämlich die Offenbarung zukünftiger Ereignisse.

Das Wissen muss übernatürlich und von Gott eingegossen sein, da es Dinge betrifft, die über die natürlichen Fähigkeiten der geschaffenen Intelligenz hinausgehen; und das Wissen muss entweder durch Worte oder Zeichen manifestiert werden, da die Gabe der Prophetie in erster Linie zum Wohl anderer gegeben ist und daher manifestiert werden muss.

Es ist ein göttliches Licht, durch das Gott Dinge über die unbekannte Zukunft offenbart und durch das diese Dinge in gewisser Weise dem Geist des Propheten vermittelt werden, dessen Pflicht es ist, sie anderen zu offenbaren.

Bei der Urteilsfindung sollte man Klugheit üben.

Die Kirche betrachtet die Offenbarung als göttlich inspiriert und sieht sie als das letzte prophetische Werk, das sie als solches anerkennt. Obwohl der prophetische Geist über die Jahrhunderte hinweg fortbestand, hat die Kirche nie ein anderes prophetisches Werk gefördert, obwohl sie unzählige Heilige verkündet hat, die mit der Gabe der Prophetie begabt waren.

Die Kirche lässt klugerweise großen Spielraum bei der Annahme oder Ablehnung von persönlichen oder individuellen Prophezeiungen, je nach den dafür oder dagegen sprechenden Beweisen.

Die katholischen Gläubigen sollten sich stets mit Bedacht und Ausgewogenheit verhalten und sorgfältig abwägen, ob sie solche Prophezeiungen annehmen oder ablehnen, insbesondere wenn sie aus vertrauenswürdigen Quellen stammen und nicht der katholischen Lehre und Moral widersprechen.

Wie schneiden sie im Vergleich ab?

Die Richtigkeit ihrer Erfüllung bleibt der entscheidende Prüfstein, an dem alle Prophezeiungen gemessen werden. Das Spektrum dieser Prophezeiungen ist breit gefächert und reicht von frommen Erwartungen an die göttliche Vorsehung über Ereignisse im Leben von Heiligen und das Schicksal von Nationen bis hin zu Päpsten und dem Papsttum sowie apokalyptischen Katastrophen, die zum Weltuntergang führen.

Sie können sich teilweise erfüllen oder teilweise sogar im Widerspruch zu den tatsächlichen Ereignissen stehen. Aufgrund des bedingten Charakters mancher Prophezeiungen ist ihre Erfüllung ungewiss.

Prophezeiungen über die „letzten Zeiten“

Das gemeinsame und herausragende Merkmal der Prophezeiungen der Endzeit scheint die Vorahnung einer schrecklichen Zerstörung der Welt durch eine unbußfertige Menschheit, das Wiedererstarken der Kirche und die Bekehrung der Welt zu sein. E. H. Thompson wies in seiner Biografie „Das Leben der Anna Maria Taigi“ (Kapitel 18) treffend darauf hin, dass die Offenbarungen folgende Merkmale aufweisen:

„Erstens deuten sie alle auf eine gewaltige Erschütterung hin, auf eine Revolution, die aus tiefster Gottlosigkeit entspringt, in einem formellen Widerstand gegen Gott und seine Wahrheit besteht und zur heftigsten Verfolgung führt, der die Kirche je unterworfen war. Zweitens verheißen sie alle der Kirche einen Sieg, der glorreicher ist als alles, was sie je auf Erden errungen hat.“

Die Fatima-Prophezeiungen passen genau in diese Kategorie, denn Unsere Liebe Frau sprach von einer schrecklichen Strafe, wenn die Menschen nicht Buße tun und ihr Leben nicht bessern, aber sie gab auch Hoffnung, indem sie versprach, dass am Ende Ihr Unbeflecktes Herz triumphieren wird.

Die drei Tage der Dunkelheit

In den heiligen Schriften finden wir viele Hinweise auf Tage der Finsternis, die bekannteste ist vielleicht die neunte Plage, die zur Zeit Moses über den Pharao und die Ägypter hereinbrach:

Aber der Herr sprach zu Mose:

Strecke deine Hand gen Himmel! Und es möge Finsternis über das Land Ägypten kommen, so dicht, dass man sie greifen kann! Und Mose streckte seine Hand gen Himmel. Und es entstand eine schreckliche Finsternis im ganzen Land Ägypten für drei Tage. Niemand sah seinen Bruder und rührte sich nicht von der Stelle, wo er war. Aber überall, wo die Israeliten wohnten, war Licht. (2. Mose 10,21–23)

Auch der Prophet Jesaja sprach von einem Tag der Finsternis:

Siehe, der Tag des Herrn kommt, ein grausamer Tag voller Zorn, Grimm und Grimm, der das Land verwüstet und die Sünder daraus vertilgt. Denn die Sterne des Himmels und ihr Glanz werden ihr Licht nicht mehr zeigen; die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern, und der Mond wird seinen Schein nicht mehr scheinen. Ich werde das Böse in der Welt heimsuchen und die Frevler wegen ihrer Schuld bestrafen; ich werde den Stolz der Ungläubigen zunichtemachen und die Überheblichkeit der Mächtigen stürzen. ( Jesaja 13,9-11 )

Aus dem Neuen Testament:

Wir erfahren auch, dass ein Mantel der Finsternis die Welt umhüllte, als unser Herr auf Golgatha starb, wie es von den Evangelisten aufgezeichnet wurde:

Von der sechsten Stunde an herrschte Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. (Matthäus 27,45)

Und als die sechste Stunde gekommen war, entstand Finsternis auf der ganzen Erde bis zur neunten Stunde. (Mk 15,33).

Es war aber fast die sechste Stunde, und es herrschte Finsternis auf der ganzen Erde bis zur neunten Stunde. (Lukas 23,44).

Um nicht unnötig ins Detail zu gehen, genügt es zu sagen, dass es noch einige weitere biblische Texte gibt, die sich auf Tage der Finsternis beziehen, und dass es eine solide Grundlage gibt, auf der spätere Prophezeiungen, ob symbolisch oder nicht, basierten.

Prophezeiungen der Neuzeit

Von den neueren Enthüllungen über diese finsteren Tage wollen wir nur zwei erwähnen: die der Seligen Anna-Maria Taigi und der Ehrwürdigen Elizabeth Canori-Mora.

Anna-Maria Taigi (19. Jahrhundert, Italien)

Obwohl sie eine gewöhnliche Hausfrau und Mutter war, führte die selige Anna-Maria Taigi ein vorbildliches spirituelles und christliches Leben, das ihr den Ruf einer der größten Heiligen aller Zeiten einbrachte.

Sie erlebte häufig Ekstasen, vollbrachte wundersame Heilungen, las Herzen, sagte Todesfälle voraus und prophezeite das Eintreten zukünftiger Ereignisse.

Sie sagte die ersten beiden Weltkriege voraus, die im 20. Jahrhundert verheerende Schäden anrichteten.

Achtzehn Jahre nach ihrem Tod war ihr Körper noch immer geschmeidig und unversehrt. Unter großem Lob sprach Papst Benedikt XV. sie am 20. Mai 1920 selig.

Folgendes ist ihre Offenbarung über drei Tage der Dunkelheit:

„Gott wird zwei Strafen senden: Die eine wird in Form von Kriegen, Revolutionen und anderem Übel auf Erden erfolgen. Die andere wird vom Himmel kommen. Drei Tage und drei Nächte lang wird eine tiefe Finsternis über die ganze Erde hereinbrechen. Nichts wird zu sehen sein, und die Luft wird von einer Seuche erfüllt sein, die vor allem, aber nicht nur, die Feinde der Religion dahinraffen wird. Während dieser Finsternis wird es unmöglich sein, künstliches Licht zu benutzen, außer geweihten Kerzen. Wer aus Neugier sein Fenster öffnet, um hinauszuschauen, oder sein Haus verlässt, wird auf der Stelle tot umfallen. Während dieser drei Tage sollen die Menschen in ihren Häusern bleiben, den Rosenkranz beten und Gott um Gnade anflehen.“

„Alle Feinde der Kirche, ob bekannt oder unbekannt, werden während dieser allgemeinen Finsternis auf der ganzen Erde umkommen, mit Ausnahme einiger weniger, die Gott bald bekehren wird. Die Luft wird von Dämonen erfüllt sein, die in allerlei grässlichen Gestalten erscheinen werden.“

„Die Religion wird verfolgt und Priester massakriert werden. Kirchen werden geschlossen, aber nur für kurze Zeit. Der Heilige Vater wird gezwungen sein, Rom zu verlassen.“

Ehrwürdige Elisabeth Canori-Mora (19. Jahrhundert, Italien)

Die selige Elisabeth Canori Mora wurde 1774 geboren und lebte bis zu ihrem heiligen Tod im Jahr 1825 in Italien. Dank ihres Beichtvaters wurden ihre Offenbarungen auf Hunderten von Seiten ihrer eigenen Schriften bewahrt.

Heute bewahren die Trinitarierpatres von San Carlino in Rom ihre Manuskripte in ihren Archiven sicher auf.

Diese Schriften wurden eingehend und sorgfältig geprüft, um doktrinäre Irrtümer auszuschließen, als Papst Pius IX. die Einleitung des Seligsprechungsverfahrens für Elisabeth Canori Mora genehmigte.

Der vom Heiligen Stuhl beauftragte kirchliche Zensor veröffentlichte sein offizielles Urteil am 5. November 1900. Darin hieß es: „Es gibt nichts, was gegen den Glauben und die guten Sitten verstößt, und es wurden keine doktrinären Neuerungen oder Abweichungen festgestellt.“

Elizabeth Canori Mora wurde 1994 seliggesprochen.

Einige ihrer Prophezeiungen lauten wie folgt:

Am Weihnachtstag des Jahres 1816 sah die selige Elisabeth die Muttergottes, die sehr traurig wirkte. Auf ihre Frage nach dem Grund antwortete die Muttergottes: „Sieh, meine Tochter, welch große Gottlosigkeit!“ Die selige Elisabeth sah daraufhin „Abtrünnige, die dreist versuchten, ihren heiligsten Sohn aus ihren Armen zu reißen.“ Angesichts dieser Ungeheuerlichkeit hörte die Mutter Gottes auf, für die Welt um Gnade zu bitten, und flehte stattdessen den Ewigen Vater um Gerechtigkeit an. In seiner unerbittlichen Gerechtigkeit gehüllt und voller Empörung wandte er sich der Welt zu.

„In diesem Augenblick geriet die gesamte Natur in Aufruhr, die Welt verlor ihre normale Ordnung und wurde von der schrecklichsten vorstellbaren Katastrophe heimgesucht. Dies wird etwas so beklagenswertes und grausames sein, dass es die Welt in die tiefste Verzweiflung stürzen wird.“

Am Fest der Heiligen Petrus und Paulus, dem 29. Juni 1820, sah sie den heiligen Petrus vom Himmel herabsteigen, in päpstliche Gewänder gehüllt und umgeben von einer Legion Engel. Mit seinem Krummstab zeichnete er ein großes Kreuz über die Erde und teilte sie in vier Viertel. In jedem dieser Viertel ließ er einen Baum hervorsprießen, der neues Leben spendete. Jeder Baum hatte die Form eines Kreuzes und war in strahlendes Licht gehüllt. Alle frommen Laien und Ordensleute suchten unter diesen Bäumen Schutz und blieben von der schrecklichen Strafe verschont. „Wehe! Wehe den ungläubigen Ordensleuten, die ihre heiligen Regeln verachten! Sie alle werden in der furchtbaren Strafe umkommen, zusammen mit allen, die sich der Ausschweifung hingeben und den falschen Maximen ihrer verwerflichen zeitgenössischen Philosophie folgen!“

Der Himmel färbte sich unheilvoll blau und jagte allen, die ihn ansahen, einen Schauer über den Rücken. Ein dunkler Wind wehte überall. Ein leidenschaftliches, klagendes Kreischen erfüllte die Luft, wie das furchtbare Gebrüll eines wilden Löwen, und hallte in blutrünstigen Echos über die ganze Erde wider.

„Alle Menschen und Tiere waren von Entsetzen erfüllt. Die ganze Welt erbebte, und jeder schlachtete jeden erbarmungslos ab…“

„Wenn dieser blutige Kampf kommt, wird Gottes rachsüchtige Hand auf den Verhängnisvollen lasten, und in seiner Allmacht wird er die Stolzen für ihre Unbesonnenheit und schamlose Frechheit bestrafen. Gott wird die Mächte der Finsternis einsetzen, um diese sektiererischen, ruchlosen und verbrecherischen Männer auszurotten, die planen, die katholische Kirche, unsere Heilige Mutter, zu vernichten, indem sie sie an ihren tiefsten Wurzeln ausreißen und zu Boden werfen.“

Relevanz in unserer Zeit

Aus den beiden obigen Offenbarungen geht klar hervor, dass Gott die Menschheit vor einer großen und furchtbaren Strafe gewarnt hat. Sie mögen übertrieben und hart erscheinen, doch angesichts der grassierenden Gottlosigkeit, Blasphemie, Entweihung, Korruption und Unmoral unserer Zeit liegt die Vermutung nahe, dass die Welt solch schwere Strafen tatsächlich verdient.

Leider ist der Mensch immer weiter auf den Abgrund des Stolzes und der Arroganz abgerutscht und hat sich von schlimm zu schlimm entwickelt!

Quellen: PublicDomain/athensprayernetwork.com/americaneedsfatima.org am 05.12.2025