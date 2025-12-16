Die Büchse der Pandora in der Pandemie: Was passiert, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt?

Teile die Wahrheit!

Im ersten Teil dieser dreiteiligen Serie habe ich dargelegt, warum COVID-19 nach wie vor das größte Tabuthema der Welt ist. Ich habe auch auf mehrere „plötzliche und unerwartete“ Todesfälle junger, sportlicher Menschen hingewiesen, die sich in den Tagen vor der Veröffentlichung des Artikels ereignet haben. Und das passiert jeden Tag!

Teil 2 geht noch einen Schritt weiter. Hier untersuche ich, warum dieses Thema weiterhin tabu ist. Sollte es jedoch zu einer (teilweisen) Aufdeckung der COVID-19-Scamdemic kommen, werde ich erläutern, warum dies nicht zu Wiedergutmachung, sondern vielmehr zu weiterer Tyrannei führen könnte.

Teil 3 erläutert anhand einer fiktionalisierten Erzählung aus meinem Roman „ Die elektrische Abrechnung “, wie der „größte geplante Völkermord der Geschichte“ vonstatten ging . Fiktion war die einzige Möglichkeit, die politischen, psychologischen und verschwörerischen Dynamiken in wenigen fesselnden Passagen zu veranschaulichen. Von Dr. Mathew Maavak

Der Elefant im globalen Raum

Es ist schwer vorstellbar, dass die Welt jemals begreifen wird, was womöglich die größte psychologische Operation der modernen Geschichte ist. Spielen wir also den wahrscheinlichsten Auslöser durch. Eine geschwächte Präsidentschaft Trumps, zerrissen von internen Machtkämpfen und völlig überrascht von den brisanten Jeffrey-Epstein-Akten, könnte nach der ultimativen Ablenkung suchen.

Die Regierung könnte behaupten, SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, sei in einem US-Militärlabor entwickelt worden. Sie könnte behaupten, dies sei ohne Wissen des Kongresses, des Senats oder gar des Weißen Hauses geschehen.

Dadurch würde die Regierung bequemerweise nicht als Täter, sondern als Opfer einer abtrünnigen Gruppierung dargestellt, die im Schatten des amerikanischen Tiefen Staates agiert – einer Gruppierung, die in stiller Absprache mit ähnlichen Netzwerken im Tiefen Staat anderer Länder, darunter strategische Rivalen wie Russland und China, zusammenarbeitet.

Diese Behauptung steht nicht aus dem Nichts: Mehrere bekannte Kommentatoren haben bereits ähnliche Aussagen getroffen. In Teil 1 zitierte ich Jeffrey Sachs, einen renommierten Ökonomen und bekannten Kommentator, der solche Behauptungen aufgestellt hatte. Die amtierende Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, hatte vor ihrer Ernennung in ihren Social-Media-Beiträgen eine solche Möglichkeit angedeutet.

Eine Enthüllung dieser Tragweite würde keine explizite Erklärung erfordern, wie das Virus angeblich von einer amerikanischen Einrichtung nach Wuhan, China, und von dort in den Rest der Welt gelangte.

Diese fehlenden Verbindungen ließen sich leicht einem milliardenschweren, inoffiziellen Netzwerk von Agenten zuschreiben, deren Loyalität außerhalb jeglicher demokratischer Strukturen liegt. Die Unklarheit selbst wird zum Vorteil, da sie gerade genug Details für öffentliche Empörung und gerade genug Unsicherheit liefert, um institutionelle Verantwortung zu verhindern.

Die Epstein-Akten könnten letztendlich durch stark geschwärzte, unspektakuläre oder strategisch bereinigte Versionen entschärft werden. Oder durch unerbittliche juristische Auseinandersetzungen. Die brisantesten Dokumente, jene mit dem Potenzial, ganze Regierungen zu stürzen, werden mit ziemlicher Sicherheit vernichtet, vergraben oder verbrannt. Sollte dies nicht möglich sein, könnte die Trump-Regierung den potenziell aufsehenerregenden Skandal durch die Veröffentlichung der COVID-19-Akten ablenken.

Ein Skandal, der das Regime stürzen könnte – in Form ungeschwärzter und vollständig offengelegter Epstein-Akten –, erfordert eine weltweite Empörung, um die Folgen des Skandals abzumildern. Und wie ginge das besser, als die COVID-„Trumpkarte“ auszuspielen? (Die nächste Pandemie? Ganz anders als du denkst 🤯 Dr. Nehls warnt (Video))

In Teil 1 haben wir gesehen, wie die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) stillschweigend einräumten, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen Kinderimpfungen und Autismus geben könnte . Noch vor einem Monat war dies undenkbar, doch der Zeitpunkt war perfekt auf die Veröffentlichung der Epstein-Akten abgestimmt. Zufall?

Und das führt uns zu einem weiteren Elefanten im Raum der Globalisierung: Es gibt schlichtweg zu viele einflussreiche Politiker, Geheimdienstmitarbeiter, Finanziers und Milliardärsoligarchen, die – direkt oder indirekt – in die transnationale „Plandemie“-Erzählung verwickelt sind.

Man muss nur die Zahl der Staatsoberhäupter zählen, die bereitwillig die apokalyptische COVID-19-„Neue Normalität“-Agenda des Weltwirtschaftsforums übernommen haben, um zu erkennen, dass es sich hierbei nicht um einen spontanen globalen Chor handelte, sondern um ein erzwungenes und synchronisiertes Drehbuch.

Durchsickereffekte und Unwägbarkeiten

Sollte es jemals zu einer nennenswerten Enthüllung der COVID-19-„Plandemie“ kommen – sei es absichtlich, versehentlich oder durch strategische Indiskretion –, wären die Folgen verheerend. Die Schockwellen würden nicht vor den Toren der politischen und wirtschaftlichen Elite Halt machen, sondern sich durch alle Institutionen weltweit ausbreiten .

Regierungsbeamte, Unternehmenschefs und Personalverantwortliche, die Impfungen unter Androhung von Kündigung vorschrieben, gerieten plötzlich ins Visier der Kritik. Schulen und Universitäten stünden vor rechtlicher und moralischer Prüfung, weil sie Kinder und Jugendliche unter Druck setzten.

Und das medizinische Establishment, lange geschützt durch seinen Nimbus der Seriosität, würde als williger Kollaborateur in dem dargestellt, was Kritiker als globalen „medizinischen Autoritarismus“ oder, schlimmer noch, als koordiniertes Bevölkerungsdepressionsprojekt bezeichnen.

Nach ihrer massenhaften Mitschuld an der inszenierten COVID-19-Hysterie sträubt sich mir der Gedanke, jemanden aus dem medizinischen Establishment als „Arzt“ anzusprechen – ein Begriff, der im Lateinischen ursprünglich „Lehrer“ bedeutet. Ich betrachte sie vielmehr als „lizenzierte Verschreiber“ der Pharmaindustrie und nichts weiter.

Politisch wären die Folgen beispiellos. Nationen könnten von Unruhen erschüttert werden, Proteste würden zum Alltag gehören, bis einige Sündenböcke dem Altar der Rechenschaftspflicht geopfert würden. Da wir am Rande einer neuen Großen Depression stehen, könnte eine solche Enthüllung auch eine willkommene Nebenfunktion erfüllen: ein Ventil für den Unmut.

Eine aufgebrachte Öffentlichkeit, die „Gerechtigkeit“ fordert, ist eine abgelenkte Öffentlichkeit. Sie wird zu sehr mit symbolischer Rechenschaftspflicht beschäftigt sein, um die sich in Echtzeit abspielende finanzielle Plünderung wahrzunehmen. Die Massen würden toben, die Eliten würden sich neu formieren, und die wahren Architekten der Krise kämen womöglich mit kaum mehr als einer symbolischen Rüge davon.

Paradoxerweise könnte dieser Umbruch die Position der Superelite sogar stärken. Wie der russisch-amerikanische Wissenschaftler Peter Turchin feststellt, befinden wir uns in einer Ära massiver „Elitenüberproduktion“, in der zu viele Eliten um zu wenige einflussreiche Positionen konkurrieren.

Historisch gesehen führen solche Bedingungen zu internen Konflikten, sofern nicht ein Teil der Elite geopfert wird. Die 0,01 % müssen zwangsweise auf 0,00001 % reduziert werden, um konkurrierende Machtstrukturen zu verhindern. Und was geschieht, wenn es keine konkurrierenden Machtstrukturen mehr gibt? Nun, dann wird es weit weniger Hindernisse für umfassende Entvölkerungskampagnen weltweit geben.

Eine gezielte Säuberung von Oligarchen, Diktatoren, hochrangigen Politikern und bürokratischen Strippenziehern könnte den Blutdurst einer aufgebrachten Bevölkerung vorübergehend stillen. Die nationalen Sicherheitsbehörden mögen in Ungnade fallen, weil sie den von vielen als „größten geplanten Völkermord der Geschichte“ bezeichneten Anschlag nicht verhindern konnten, doch solche Säuberungen würden den Baum nur beschneiden, nicht entwurzeln.

Und hier liegt die tiefere, beunruhigendere Möglichkeit: dass die bevorstehende „Enthüllung“, sollte sie jemals erfolgen, selbst Teil des Drehbuchs ist. Moderne Machtstrukturen antizipieren öffentliche Empörung nicht nur; sie inszenieren sie oft im Voraus. Angesichts der explodierenden Inflation (teilweise bedingt durch die Lockdowns während der Pandemie) ist die Bevölkerung ohnehin zum Aufstand bereit. Warum also nicht diese Wut gegen die dafür vorgesehenen Opfer richten?

Kontrollierte Dissidenten, ausgewählte Whistleblower und algorithmisch privilegierte „Wahrheitsverkünder“ erzeugen die Illusion von Rebellion, während diese sich innerhalb sicherer, vorhersehbarer Grenzen vollzieht.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum bestimmte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Candace Owens, Nick Fuentes und Tucker Carlson sowie ihre ultraliberalen Gegenstücke weiterhin riesige Plattformen und Millionenumsätze erzielen, während der Rest von uns in Schattenbanns oder digitaler Vergessenheit versinkt?

Hier ist der Beweis: Geben Sie meinen Namen bei Google ein, und der erste Link ist tot – und das schon seit Jahren. Solche Schattenbanns sind kein Zufall, sondern ein fester Bestandteil der globalen digitalen Architektur.

Die Aufgabe designierter Dissidenten und ihresgleichen besteht nicht darin, vollständige Transparenz herzustellen. Zwar mögen sie die Öffentlichkeit über gezielte Informationen über die Korruption der Eliten aufklären, doch ihr eigentliches Ziel könnte darin bestehen, eine kontrollierte Ausmerzung der Elite und der einfachen Bevölkerung herbeizuführen .

Wenn Teile der herrschenden Klasse fallen, wird die Öffentlichkeit jubeln, ohne zu erkennen, dass sie lediglich die Geburtshelfer einer neuen Machtstruktur sind, die bereits im Hintergrund wartet, während die sogenannten Retter bereitstehen, um den „Augenstall zu reinigen“.

Während die Welt über Laborlecks, Ursprünge und Schuldfragen streitet, gerät der eigentliche Gewinn stillschweigend in Vergessenheit: der riesige Fundus an biometrischen, genomischen und Verhaltensdaten, der während der Pandemie gesammelt wurde.

Dieser Datenschatz – kartiert, sortiert und algorithmisch instrumentalisiert – eröffnet ein neues Feld der Bevölkerungssteuerung, das die traditionelle Politik beinahe antiquiert erscheinen lässt. Wer die Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Das Virus mag lediglich das Überträgermedium oder das trojanische Pferd gewesen sein, je nachdem, wie man es betrachtet.

Aus dieser Perspektive betrachtet, wirken die Epstein-Enthüllungen weniger wie ein Akt der Rechenschaftspflicht, sondern eher wie der letzte Schritt in einem stillen Krieg rivalisierender Eliten. Die alten Machtblöcke, bedroht von technologiegetriebenen Newcomern, Geheimdienstnetzwerken und dem Zusammenbruch globaler Erpressungsnetzwerke, bereiten möglicherweise einen strategischen Neuanfang vor.

Das Epstein-Netzwerk – lange Zeit das Rückgrat transnationaler Einflussnahme – brach im denkbar ungünstigsten Moment für die gegenwärtige globale Machtstruktur zusammen und drohte, nicht nur Namen, sondern die gesamte Architektur des elitären Zusammenhalts offenzulegen. COVID-19 war daher nicht bloß eine Krise; es war ein Notfallplan, eine Krise, die so gewaltig war, dass sie den Zerfall eines zutiefst korrupten globalen Apparats in den Schatten stellte.

Und während sich diese Architektur neu formiert, wird der Öffentlichkeit möglicherweise eine sorgfältig bearbeitete „Wahrheit“ präsentiert, die nicht der Befreiung dient, sondern die nächste Ära der Herrschaft einläuten soll – eine zentralisiertere, algorithmischere und ungleich schwerer zu widerstehende.

Pass auf, was du dir wünschst.

