Die geheime Impfagenda, die genmanipulierte Menschen hervorbringt

Sie schützen nicht euren Körper. Sie verändern, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das ist der wahre Grund, warum sie die Schüsse niemals einstellen werden.

Eine geheime Krebswaffe. Ein CIA-Komplott. Und ein toter Präsident.

Dr. Suzanne Humphries behauptet, US-Wissenschaftler hätten injizierbare Krebszellen entwickelt, um Fidel Castro zu ermorden – mithilfe mutierter Affenviren aus Polioimpfstoffen.

Sie behauptet, Lee Harvey Oswald sei der Kurier gewesen, habe zu viel gewusst und sei beseitigt worden, um das Geheimnis zu wahren.

Und wenn sie Recht hat, war der Mord an JFK kein Einzeltäterakt – er war die Folge eines geheimen Programms für biologische Waffen.

Wir werden nicht aufhören, über Impfstoffe zu sprechen, bis die Öffentlichkeit erkennt, dass die einzige Lösung darin besteht, sich für immer von ihnen fernzuhalten. Denn je mehr wir entdecken, desto fester wird unsere Überzeugung.

Eine kürzlich gemachte Entdeckung ergab, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer für Kinder die doppelte Konzentration des krebsauslösenden SV40-Promotors im Vergleich zur Version für Erwachsene aufwies.

Dr. Suzanne Humphries hielt kürzlich einen wichtigen Vortrag bei Children’s Health Defense. Sie sagte, dass verschwiegen werde, dass kranke Tiere bei der Entwicklung dieser Impfstoffe eingesetzt werden.

Man erfahre auch nicht, dass unsere eigenen Regierungsbehörden Projekte mit krebserregenden Inhaltsstoffen in Impfstoffen geheim gehalten hätten. (EILMELDUNG: Anomale Amyloid-Mikrogerinnsel bei 100 % der gegen COVID-19 Geimpften gefunden)

Und warum spricht niemand darüber, wie all das mit zukünftigen Pandemien und der Forschung an Biowaffen zusammenhängt? Suzanne ist Ärztin, Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologin. Sie arbeitet in eigener Praxis und räumt weiterhin mit den Mythen rund um das Thema Impfungen auf.

Sie stößt jetzt zu uns.

Dr. Humphries begann mit einer Geschichte, die eigentlich ein Erfolg hätte sein sollen. Sie hatte ihren Traumjob als Nephrologin. Doch das änderte sich 2009, als ihr ein Patient erzählte, er sei kerngesund gewesen – bis er sich gegen Grippe impfen ließ. Sie hörte ihm aufmerksam zu und nahm ihn, anders als die meisten Ärzte, ernst.

„ Ich habe ihm geglaubt “, sagte sie. „Oh, das war mein erster Fehler – einem Patienten zu glauben, der behauptete, eine Impfschädigung erlitten zu haben.“

Ihre Entscheidung, Nachforschungen anzustellen, löste eine Welle der Empörung aus. Sie stieß auf mehrere Fallstudien, die einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Nierenversagen herstellten . Als sie begann, die Impfprotokolle der Krankenhäuser infrage zu stellen, eskalierte die Situation rasch.

„Ich wurde zur Persona non grata erklärt“, sagte sie. Weil sie lediglich Anordnungen erlassen hatte, um zu verhindern, dass ihre Patienten Impfstoffe erhielten, wurde sie verfolgt, überwacht und verunglimpft.

Was folgte, war nicht nur ein beruflicher Wechsel – es war ein Erwachen.

Das vollständige Interview können Sie hier ansehen .

Als Maria darauf hinwies, dass es offenbar keinen Plan gibt, die COVID-Impfungen – nirgendwo auf der Welt – einzustellen , stimmte Dr. Humphries ihr zu. Sie bestätigte, dass das Virus nicht verschwinden wird, und ging in ihrer Warnung noch einen Schritt weiter.

Sie sagte, dass sich COVID-Impfungen „ in unser eigenes Genom integrieren “ und Menschen „ genetisch verändern “.

Ist das Teil der transhumanistischen Agenda? Sie traf keine eindeutige Aussage, wies die Möglichkeit aber auch nicht zurück. Stattdessen warnte sie eindringlich.

„ Das Potenzial, Böses an der Menschheit zu verüben, übersteigt oft unsere Vorstellungskraft “, sagte sie.

„Die Menschen sehen es nicht kommen“, fügte sie hinzu, „weil die Menschen von Natur aus gut sind und sich die wilden, verrückten Dinge, die sich diese Ghule ausdenken und uns antun, gar nicht vorstellen können, bis es zu spät ist.“

Dr. Humphries erinnerte sich an die Gegenreaktionen, die sie erfuhr – sogar von Leuten aus den eigenen Reihen –, als sie versuchte zu untersuchen, was wirklich in den COVID-Impfstoffen enthalten ist.

„Wenn du das Wort Graphen erwähnst, wirst du von allen Seiten angegriffen werden…“

Sie beschrieb, was sie persönlich unter dem Mikroskop sah: geometrische Strukturen, die unheimlich an „ elektronische Leiterplatten “ erinnerten. Ihre Reaktion war eindeutig: „ Das ist nicht mit Leben vereinbar “, sagte sie.

Obwohl sie das Material nicht überprüfen konnte, wies sie auf eine Sache hin: „Da ist eine riesige Menge Kohlenstoff drin.“

Und dann brachte sie einen weitreichenderen Punkt zur Sprache – einen, der tief traf. Sie sagte, die Unterwanderung der Wissenschaftswelt reiche so tief, dass selbst die Impfskeptiker nicht mehr sicher seien.

„ Jeder könnte im Moment ein CIA-Agent sein .“

Sie weiß, wie das klingt.

„Man kann schnell wie ein paranoider Schizophrener klingen, wenn man darüber spricht. Aber ich bin kein Verrückter.“

Dann kam die Geschichte, mit der niemand gerechnet hatte.

Dr. Humphries schilderte detailliert, wie das mit Krebs in Verbindung stehende SV40-Virus in Polio-Impfstoffen mit einem CIA-Komplott zur Ermordung von Fidel Castro mithilfe von als Waffe eingesetzten Krebszellen zusammenhängt.

Sie sagte, Dr. Alton Ochsner, ein mit der CIA verbundener Chirurg, habe mit einem jugendlichen Wunderkind namens Judith Baker zusammengearbeitet, um mithilfe von Teilchenbeschleunigern Krebszellen zu mutieren. Ihr Plan war es, diese schnell wachsenden Tumore in Castro zu injizieren.

Wer war mit der Übergabe der Zellen beauftragt? „ Lee Harvey Oswald “, sagte sie. Und er war nicht einfach nur ein verwirrter Einzelgänger. Laut Humphries war er ein „hochintelligenter Agent“, der „als Sündenbock benutzt wurde“, weil er zu viel wusste.

Sie enthüllte eine erschreckende Vertuschung: CIA-Biolabore, Affenviren, Krebsforschung und eine lange Spur von Leichen.

„Etwa 160 Menschen… alle tot.“

SV40 kam erneut zur Sprache – diesmal jedoch im Zusammenhang mit Pfizers COVID-Impfstoff für Kinder.

Dr. Humphries behauptete, die pädiatrische Version enthalte die doppelte Konzentration des SV40-Promotors im Vergleich zur Erwachsenenformel. Aufgrund verwirrender Dosierungsanweisungen und Farbcodes auf den Kapseln warnte sie davor, dass einigen Kindern das Präparat ohne korrekte Verdünnung injiziert werden könnte .

Auch ohne das vollständige Genom seien Fragmente von SV40 gefährlich, sagte sie.

„Kevin [McKernan] hat außerdem gezeigt, dass der Promotor und der Enhancer von SV40… nicht den gesamten Viruscode benötigen, um eine signifikante DNA-Modulation zu bewirken“, erklärte sie.

Diese Fragmente stören die Funktion von P53 – einem entscheidenden Protein, das potenziell krebsartige Zellen buchstäblich eliminiert.

Dann kam das Finale – der Teil, in dem alles zusammenlief.

Dr. Humphries warnte davor, dass KI still und leise in alle Bereiche des Gesundheitswesens Einzug hält: von der Impfstoffentwicklung über die Funktionsgewinnforschung bis hin zur Diagnose und Patientenversorgung.

Sie verwies auf jüngste Gerichtsurteile, die sogenannte „Compliance-Chips“ in Medikamenten zulassen, und warnte vor Wearables und digitalen ID-Systemen.

Was noch schlimmer ist? Patienten wenden sich bereits der KI zu – und finden sie gut.

„ KI-Ärzte hören besser zu, haben mehr Mitgefühl und sind intelligenter “, bemerkte sie.

Doch der Preis für Bequemlichkeit ist hoch. Dr. Humphries warnte vor einer Zukunft, in der die medizinische Freiheit verschwunden ist, Autonomie eine Illusion ist und das System genau weiß, was sich in Ihrem Körper befindet – weil es es dort hineingebracht hat.

„ Der einzige Ausweg besteht darin, dass die Menschen massiv – im großen Stil – die Annahme verweigern “, sagte sie.

Selbst dann, räumte sie ein, reiche es möglicherweise nicht aus.

„ Ohne meinen Glauben wäre ich wohl nicht mehr bei Verstand .“

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 02.12.2025