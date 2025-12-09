Die Geheimwaffe des Establishments!

Teile die Wahrheit!

Schlechte Nachrichten, Herr Elite! Die Öffentlichkeit scheint schlauer zu werden! Wissen Sie, diese ganze Sache mit der globalen Erwärmung?

Sagen wir mal so: Ihre Agenda läuft nicht ganz so, wie Sie es sich vorgestellt haben. Selbst unsere treuen Spötter von der New York Times fangen an zuzugeben, dass dieses Märchen langsam bröckelt.

Und erinnert ihr euch noch an den „Großen Neustart“ ? Ich fürchte, auch unserem guten Freund Klaus geht es in letzter Zeit nicht so gut. Und erinnert ihr euch noch an unsere „Besser wiederaufbauen“ -Kampagne?

Falls ihr euch an diesen gescheiterten Versuch, einen Slogan zu kreieren, erinnert, gehört ihr wahrscheinlich zu den wenigen, die das tun.

Aber keine Sorge, mein verehrter Meister ! Wir haben eine Geheimwaffe in unserem Arsenal, mit der wir die Massen weiterhin manipulieren und die Gesellschaft in jede gewünschte Richtung lenken werden. Was ist das? Kennt Ihr unsere Geheimwaffe etwa nicht? Lasst es mich erklären.

Zuerst die schlechte Nachricht.

Seitdem das Internet seinen Siegeszug angetreten hat und die breite Masse ihre Nachrichten nicht mehr von unseren Mediensprechern, sondern voneinander bezieht, ist es deutlich schwieriger geworden, unsere Ziele durchzusetzen.

Erinnern Sie sich noch, als wir, um einen jahrzehntelangen Kalten Krieg gegen den kommunistischen Feind anzuzetteln, lediglich Schulkinder mit „Rennen, Ducken, Deckung suchen“-Übungen und wöchentlichen Fernsehfilmen traumatisieren mussten? (Whistleblower-Dateien enthüllen das Davos-WEF-Kontrollsystem der „Tech-Ehefrauen-Mafia“ – Google, Blackrock, Pfizer, Gates)

Und erinnert ihr euch noch, als wir uns einfach Geschichten ausdenken konnten? Und erinnert ihr euch noch, als wir uns einfach Geschichten ausdenken konnten, in denen Babys aus Brutkästen geworfen wurden, um einen Krieg im Ausland zu rechtfertigen?

Und es dauerte zwei Jahre, bis die Mainstream-Medien überhaupt anfingen, den Schwindel zu hinterfragen? Und erinnert ihr euch noch, als wir die Macht hatten, eine weltweite Panik über die „menschengemachte globale Erwärmung“ zu schüren, indem wir die Heizung in einem Anhörungssaal aufdrehten, den „Tag der Erde“ ausriefen und ein paar Schauspieler für eine wirklich grauenhafte Fernsehsendung engagierten?

Man bedenke: Es ist noch gar nicht so lange her, da war die einzige Opposition gegen unsere Agenda, die die Öffentlichkeit je zu hören bekam, die „Opposition“, die wir in unseren eigenen Medien zuließen. Überbevölkerung. Das Ozonloch.

Es gab keine künstlich erzeugte Panik, die wir der Öffentlichkeit nicht mit einer koordinierten Medienkampagne hätten verkaufen können.

Die wohl umstrittenste wissenschaftliche Geschichte der letzten Jahrzehnte: Al Gores „Unbequeme Wahrheit“. Stimmt sie oder ist sie falsch, wenn Gore seine Angst schürende Geschichte erzählt?

Und was ist mit dem Golf von Tonkin? MK Ultra? 9/11? Den Anthrax-Anschlägen?

Es gab keine False-Flag-Operation oder psychologische Operation, die wir nicht hätten durchführen (oder vertuschen) können, wenn es nötig war. Heutzutage ist die Lage allerdings etwas problematischer.

Ich meine, ja, wir können immer noch falsche Vorwände erfinden, um Libyen zu überfallen, wenn es nötig ist. Und wir haben es geschafft, Assad nach einem Jahrzehnt konzertierter Bemühungen zu stürzen.

Aber unsere Fähigkeit, neue Realitäten zu schaffen, ist nicht mehr so ​​wie früher. Wir haben den Einmarsch in den Iran immer noch nicht geschafft.

Es scheint, als würden Menschen weltweit beginnen, die Erzählung zu hinterfragen, die wir ihnen seit Generationen kollektiv aufgezwungen haben: „Israel ist der tapfere, demokratische Außenseiter im Nahen Osten, und jeder, der anderer Meinung ist, ist ein verabscheuungswürdiger Antisemit.“

Zudem prüfen heutzutage Millionen von Menschen online jedes verfügbare Beweisstück, sobald etwas passiert. Sie ziehen sogar immer häufiger ihre eigenen Schlüsse, ungeachtet dessen, was ihnen die scheinheiligen Medien einreden wollen.

Ich weiß, was Sie denken: „Aber wir haben die Massen immer noch unter Kontrolle. Sehen Sie sich doch an, was wir in den letzten Jahren erreicht haben!“

Zugegeben, von außen betrachtet mag die inszenierte Pandemie wie unser größter Erfolg erscheinen. Milliarden von Menschen haben sich in ihren Häusern eingeschlossen, Masken getragen und sich bereitwillig mit genetisch verseuchtem Material infiziert – alles nur, weil Gesundheitsexperten und Medien das behaupten.

Doch in Wirklichkeit haben wir unser gesamtes politisches Kapital dafür verschwendet, und was bringt uns das jetzt noch?

Heute sind die Menschen gegenüber Gesundheitsbehörden und wissenschaftlichen Institutionen skeptischer denn je. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass irgendjemand die Weltgesundheitsorganisation oder ihre Empfehlungen infrage stellen würde?

Jetzt demonstrieren die Menschen massenhaft, um die WHO aus ihren Ländern zu vertreiben! Kurz gesagt: Es ist schwieriger denn je, die Bevölkerung dazu zu bringen, unseren Anweisungen blind zu folgen.

Ja, Rockefeller hatte recht: Es wäre besser gewesen, das Internet wäre nie erfunden worden. Das sind wahrlich finstere Zeiten für uns, die wir die Gesellschaft manipulieren wollen.

Aber keine Sorge, mein finsterer Herr. Wir haben eine Geheimwaffe in unserem Arsenal. Unsere Geheimwaffe ist so teuflisch einfach, dass der Durchschnittsbürger sie nicht einmal als Waffe erkennt. Und wenn niemand merkt, dass es unsere größte Waffe ist, wie sollen sie sich jemals dagegen verteidigen?

Unsere Geheimwaffe ist ganz einfach: Wenn die Leute unsere Lügen durchschauen, unsere Pläne entlarven und unsere böswilligen Absichten erkennen, geben wir nicht auf.

Wir formulieren unseren Plan einfach neu und versuchen es wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Bis wir endlich genau das bekommen, was wir von Anfang an wollten. Es ist wie mit der globalen Erwärmung. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Schließlich erwärmt sich die Welt seit der Kleinen Eiszeit, also wer könnte dieses Konzept schon infrage stellen?

Als wir es aber für bequem hielten, die Kälte dem Klimawandel zuzuschreiben (und auch Dürren, Überschwemmungen, mehr oder weniger Hurrikane, kürzere oder härtere Winter, mehr oder weniger Nebel, schmelzende oder gefrorene Polkappen und alle anderen denkbaren Klimaveränderungen), begannen die Menschen, die Erklärung zu hinterfragen.

Was haben wir also getan? Wir haben einfach unsere Geheimwaffe eingesetzt und den Namen geändert! „Globale Erwärmung? Nein, es ist nicht die globale Erwärmung! Es ist der Klimawandel! So, das erklärt alles!“

Oder nehmen wir die Idee der „15-Minuten-Städte“

Aus irgendeinem Grund waren viele Leute nicht begeistert von der Vorstellung, in einer Kapsel zu leben, Insekten zu essen und uns um Erlaubnis zu bitten, die Grenzen ihrer 15-Minuten-Stadt zu überschreiten.

Unglaublich! Also haben wir die Idee umbenannt. Plötzlich waren es „intelligente Städte“. Wer könnte schon etwas gegen intelligente Städte haben? Nur Dummköpfe natürlich! Und Sie sind doch nicht dumm, oder, Herr Otto Normalverbraucher?

Und für diejenigen, die verstehen, dass Smart Cities ein Überwachungsalptraum sind, der Menschen in unserem digitalen Panoptikum gefangen hält, können wir die Idee umbenennen.

Sie hassen 15-Minuten-Städte, aber Sie werden „Freiheitsstädte“ lieben. Freiheitsstädte wurden von den coolen Tech-Bros mit ihren MAGA-Kappen abgesegnet, also wissen Sie, dass sie großartig sind! Natürlich gibt es einige Themen, die sich nicht so einfach umbenennen oder neu verpacken lassen.

Doch unsere Geheimwaffe – Durchhaltevermögen – wird sich wieder als nützlich erweisen

Manchmal müssen wir einfach gegen den Widerstand bestehen und abwarten, bis sich die Menschen an die neue Normalität gewöhnen, denn wir wissen, dass sie es irgendwann tun werden.

Wir spielen Schach. Sie spielen Dame. Und sie wundern sich, warum wir sie immer wieder schlagen. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass das Proletariat unsere eigene Geheimwaffe gegen uns einsetzt. Gut, dass unsere Gegner uns niemals kopieren!

Ja, es ist möglich, dass unsere Steuerzahler diese Waffe gegen uns einsetzen. Sie müssen nur das tun, was wir tun: ihre Differenzen in Nebensächlichkeiten beiseitelegen, sich auf ihre Kernprinzipien und Ziele einigen und immer weiter Druck machen, bis sie bekommen, was sie wollen. Aber ich würde mir wegen dieser unwahrscheinlichen Möglichkeit keine Sorgen machen, mein Herr.

Unsere Geheimwaffe ist ganz einfach: Wenn die Leute unsere Lügen durchschauen, unsere Pläne entlarven und unsere böswilligen Absichten erkennen, geben wir nicht auf. Wir überarbeiten unseren Plan und versuchen es immer und immer wieder.

Bis wir endlich genau das bekommen, was wir ursprünglich wollten. Es ist wie mit der globalen Erwärmung; die Geschichte hat eine Zeit lang gut funktioniert. Schließlich erwärmt sich die Welt seit der Kleinen Eiszeit, also wer könnte dieses Konzept schon in Frage stellen? Oder?

Meinen Beobachtungen zufolge ist es äußerst unwahrscheinlich, dass „normale Menschen“ jemals unsere Geheimwaffe gegen uns einsetzen können. Ja, ich denke, wir können getrost sagen, dass wir uns angesichts der heutigen „Wahrheitsbewegung“ wenig Sorgen machen müssen.

Gespalten und besiegt, gegeneinander ausgespielt, geben sie auf, bevor sie überhaupt angefangen haben … sie sind noch weit davon entfernt, unsere Geheimwaffe – Beharrlichkeit – zu entdecken.

Es stimmt, dass die Beeinflussung der öffentlichen Meinung mehr Aufwand erfordert als je zuvor. Aber… der Punkt ist: Wir sind bereit, diesen Aufwand zu betreiben.

Wir werden weiterhin nach Wegen suchen, jeglichen Widerstand gegen unsere Agenda zu untergraben, zu unterwandern und zu manipulieren, bis er vollständig beseitigt ist. Ein Hoch also, mein böser Herrscher!

Auf unsere unvermeidliche Neue Weltordnung! Unser Sieg ist gewiss, weil wir unermüdlich kämpfen, während sie es nicht einmal versuchen.

