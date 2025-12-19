Die Geschichte von 3I/ATLAS und sterilen Neutrinos

Teile die Wahrheit!

Es besteht kein Zweifel, dass wir vom interstellaren Objekt 3I/ATLAS etwas Neues lernen können , unabhängig davon, ob es sich um einen Eisbrocken oder eine Raumsonde handelt. Das einzige Hindernis für diese Erkenntnisse sind Kometenexperten, die mit der Arroganz ihres Fachwissens prahlen. Von Avi Loeb

Wie kann jemand behaupten, ein Experte für interstellare Objekte zu sein, wenn die Stichprobe nur zwei bisher bekannte Beispiele umfasst? 1I/`Oumuamua und 2I/Borisov und wann zeigt 3I/ATLAS 13 Anomalien relativ zu diesen beiden (wie hier aufgeführt )?

Der Gegenschweif von 3I/ATLAS ist auf unseren hochauflösendsten Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zu sehen, einer Aufnahme vor ( hier ) und einer zweiten nach ( hier ) dem Perihel.

Die Ausrichtung des Gegenschweifs hat sich im Perihel relativ zur Bewegungsrichtung umgekehrt und ist definitiv keine Frage der Perspektive, wie es bei manchen Kometen der Fall ist. Welche physikalischen Phänomene stecken hinter dem Gegenschweif von 3I/ATLAS?

Mikrometergroße, feuerfeste Staubpartikel wären durch die Sonnenstrahlung und den Sonnenwind von der Sonne weggetragen worden.

Der Anti-Schweif muss daher aus etwas anderem bestehen. Um seine Eigenschaften zu erklären, habe ich bisher drei Arbeiten verfasst, in denen ich ihn als aus Eisfragmenten bestehend beschreibe, die verdampfen, bevor sie sich umdrehen ( hier und hier ), oder aus großen Objekten, die von der Sonnenstrahlung oder dem Wind kaum beeinflusst werden ( hier ).

Warum zeigen Kometenexperten und NASA-Beamte so wenig Interesse an dem Anti-Schweif oder anderen Anomalien von 3I/ATLAS?

Um weitere Einblicke zu gewinnen, betrachten wir eine andere Nachricht, die in der vergangenen Woche Aufmerksamkeit erregt hat.

Zwei große Experimente wurden durch Anomalien in früheren Daten angeregt und suchten nach Geisterneutrinos, die nicht an Materie koppeln. Beide Experimente konnten diese sterilen Neutrinos nicht finden, wie in zwei Artikeln der Zeitschrift Nature berichtet wurde ( Hier und Hier ).

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt drei Neutrinoarten: Elektron, Myon und Tau. Quantenmechanische Oszillationen ermöglichen es, ein Neutrino einer bestimmten Art zu einem späteren Zeitpunkt als Neutrino einer anderen Art nachzuweisen. Anomalien, die in früheren Experimenten beobachtet wurden, standen im Widerspruch zu diesem Drei-Arten-Modell und führten zu der Hypothese, dass ein zusätzlicher Neutrinozustand existiert – ein steriles Neutrino, das nicht mit Materie wechselwirkt.

Eine Aufnahme von 3I/Atlas vom 9. Dezember 2025 (linkes Bildfeld) zeigt einen sonnenwärts gerichteten Jet (rechtes Bildfeld, Larson-Sekanina-Gradientenfilter), der auch auf der Hubble-Weltraumteleskop-Aufnahme vom 30. November 2025 zu sehen war.

Zu den anomalen Daten gehörten Oszillationen, die vom Flüssigszintillations-Neutrinodetektor (LSND) und dem Mini-Booster-Neutrinoexperiment (MiniBooNE) beobachtet wurden.

Die erste Veröffentlichung ( hier ) des MicroBooNE-Experiments nutzte Oszillationsdaten zweier Neutrinostrahlen, um die Interpretation der LSND- und MiniBooNE-Anomalien durch ein einzelnes steriles Neutrino mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % auszuschließen.

Die zweite Veröffentlichung ( hier ) nutzte den Beta-Zerfall (Elektronenemission) von Tritium im Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiment (KATRIN), um nach sterilen Neutrinos zu suchen. Ein Signal eines sterilen Neutrinos würde sich als Verzerrung im Energiespektrum des Beta-Zerfalls äußern, charakterisiert durch eine Diskontinuität, die mit der Masse des sterilen Neutrinos zusammenhängt.

Die Analyse des Energiespektrums von 36 Millionen Tritium-Beta-Zerfallselektronen, die über 259 Messtage aufgezeichnet wurden, schloss den größten Teil des Parameterraums aus, der zuvor für ein steriles Neutrino vorgeschlagen worden war.

Diese Experimente kosteten insgesamt (20 + 70) = 90 Millionen Dollar. Doch ihr Ziel, vergangene Anomalien zu erklären, war nicht vergebens.

Die Überprüfung potenzieller Erklärungen für Anomalien, hier anhand eines neuen Geisterteilchens, bildet die Grundlage für wissenschaftliche Grenzgebiete, die unser Wissen erweitern sollen.

Dennoch beharren selbsternannte Experten darauf, dass Anomalien interstellarer Objekte wie 1I/`Oumuamua oder 3I/ATLAS ausschließlich im Kontext unseres bisherigen Wissens über Asteroiden und Kometen betrachtet werden sollten.

Jede Diskussion, die über diese Kategorien hinausgeht, sei „völliger Unsinn“, wie der Dogmatiker Chris Lintott es hier formulierte – nur wenige Wochen nach der Entdeckung des interstellaren Objekts 3I/ATLAS und lange bevor uns detaillierte Daten über seine Eigenschaften vorlagen.

Inzwischen hatte ich elf Artikel über 3I/ATLAS verfasst ( hier verfügbar ). Am Ende meines ersten Artikels ( hier veröffentlicht ) fügte ich folgenden Schlusssatz ein:

„Wenn 3I/ATLAS ein fester Körper mit einem Radius von mehr als 10 Kilometern ist, deutet das begrenzte interstellare Reservoir an Gesteinsmaterial darauf hin, dass seine Flugbahn eine steile Umlaufbahn in Richtung des inneren Sonnensystems begünstigt, möglicherweise aufgrund einer technischen Konstruktion.“ Lintott, der Herausgeber der Zeitschrift, bei der mein Artikel eingereicht wurde, bestand darauf, dass ich diesen Satz vor der Veröffentlichung streiche.

Sein Drängen motivierte mich, einen ausführlichen Artikel zur technologischen Interpretation mitzuverfassen ( hier verfügbar ), der von Fachkollegen begutachtet und in einer anderen Zeitschrift zur Veröffentlichung angenommen wurde.

Kein Dogmatiker bezeichnete die Anomalien, die zur Theorie steriler Neutrinos führten, als „völligen Unsinn“, selbst nachdem der Versuch, diese Theorie zu bestätigen, gescheitert war.

Warum ist die Idee eines technologischen Ursprungs interstellarer Objekte weitaus kontroverser als die gescheiterte Theorie steriler Neutrinos? Im Hinblick auf das Risikomanagement ist die Suche nach sterilen Neutrinos angesichts der neuesten experimentellen Daten eindeutig nicht vielversprechender. Darüber hinaus ist außerirdische Technologie für die Zukunft der Menschheit relevanter und verdient daher wissenschaftliche Aufmerksamkeit.

Diese Frage habe ich heute mit dem Präsidenten der Templeton Foundation, Tim Dalrymple, und seiner Tochter bei ihrem Besuch in meinem Haus erörtert, als wir über die neuesten Entwicklungen in der Wissenschaft nachdachten.

Echtes Interesse an Anomalien ist unter Wissenschaftsbegeisterten außerhalb der akademischen Welt weit verbreitet. Im Laufe des gestrigen Tages erhielt ich zwei Nachrichten, die diesen Sachverhalt näher beleuchten.

Bild. Auf diesem Foto aus der ägyptischen Schwarzen Wüste zieht 3I/ATLAS als Leuchtspur über den Himmel. „In dieser stillen, wunderschönen Szene erschien 3I/ATLAS im Bildfeld: ein schwacher Besucher aus einem anderen Sternensystem, der nur einmal im Leben unseren Himmel überquert, während die Wüste schlief“, rief Fathi begeistert aus.

Sehen Sie atemberaubende Aufnahmen des smaragdgrünen Satelliten 3I/ATLAS über Ägypten, während die interstellare Anomalie auf die Erde zurast

Es war der Smaragd des Nils.

Da 3I/ATLAS in etwas mehr als einer Woche an der Erde vorbeifliegen soll, bemühen sich Hightech-Weltraumteleskope und Astronomen gleichermaßen, unseren interstellaren Besucher mit der Kamera einzufangen.

Zum Glück ist es einem Amateurfotografen gelungen, eine Nahaufnahme zu machen – ein wunderschönes Bild der interstellaren Anomalie, die über der ägyptischen Wüste grün leuchtet.

„Aus dem Herzen der ägyptischen Schwarzen Wüste, wo sich vulkanische Hügel wie stumme Wächter erheben und Akazienbäume einsam gegen die Nacht stehen, treibt ein Objekt aus einem anderen Sternensystem durch unseren Himmel: der interstellare Komet 3I/ATLAS“, sagte der Fotograf Osama Fathi der BBC.

Das Foto, das in der Nacht des 29. November aufgenommen wurde, zeigt den Kometen, der über den Wüstenhimmel rast; im Vordergrund sind Bäume zu sehen.

Es weist einen strahlenden Cyan-Ton auf, den Fathi auf „schwache Cyanidradikal-Gasemissionen in seiner Koma“ zurückführte – dem Halo aus Gas und Staub, der sich um den festen Kern bildet, wenn sich der Komet der Sonne nähert.

Die Ursache für den smaragdgrünen Schimmer des leuchtenden Objekts ist noch unklar. Experten führten das ungewöhnliche Pigment zuvor auf Moleküle von zweiatomigem Kohlenstoff ( C₂ ) zurück, die ultraviolettes Sonnenlicht absorbieren.

Forscher stellten jedoch fest, dass das Objekt nahezu frei von diesem Gas war, was darauf hindeutet, dass die Reaktion das Ergebnis eines anderen chemischen Prozesses sein könnte. (Interstellare Objekte wie 3I/ATLAS wurden von fortgeschrittenen Zivilisationen entsandt, um Leben auf der Erde zu „säen„)

Fathi sagte, er habe das atemberaubende Schauspiel mit einer „astro-modifizierten Nikon Z6-Kamera in Kombination mit einem RedCat-Teleskopobjektiv“ einfangen können.

Berichten zufolge zoomte er genau im richtigen Winkel heran, um den interplanetaren Pilger vor dem Wüstenhintergrund freizustellen.

„Um die Struktur des Kometen und seinen schwachen Gashalo sichtbar zu machen, wurde die Szene aus 60 Einzelaufnahmen à 60 Sekunden bei ISO 1500 und anschließend aus 60 Einzelaufnahmen à 30 Sekunden zusammengesetzt“, erklärte er.

„Diese langen Belichtungszeiten ermöglichten es, die feine Koma des Kometen und seine Bewegung vor dem Sternenhintergrund selbst unter dem extrem dunklen Himmel der Sahara deutlich zu erkennen.“

Die Abgeschiedenheit des Ortes und die Abwesenheit städtischer Lichtverschmutzung trugen Berichten zufolge zur Schärfe des Fotos bei. „In dieser stillen, wunderschönen Szene erschien 3I/ATLAS im Bildfeld: ein schwacher Besucher aus einem anderen Sternensystem, der nur einmal im Leben unseren Himmel überquerte, während die Wüste schlief“, rief Fathi aus.

Der Kometenfotograf war nicht der Einzige, der in letzter Zeit Aufnahmen des Himmelskörpers gemacht hat. Am 30. November lieferte das Hubble-Weltraumteleskop der NASA mit seiner Weitfeldkamera 3 (WFC3) detailliertere Bilder des interstellaren Kometen 3I/ATLAS , während dieser durch das Sonnensystem raste.

Das kosmische Foto-Shooting zeigte ATLAS in leuchtendem Blau, als es in einem Abstand von 178 Millionen Meilen an der Erde vorbeiflog.

Astronomen hoffen, weitere (relative) Nahaufnahmen des Objekts zu erhalten, wenn es am 19. Dezember seinen erdnächsten Punkt erreicht und in einem Abstand von weniger als 170 Millionen Meilen an der Erde vorbeifliegt, bevor es seine Reise in den Kosmos fortsetzt.

