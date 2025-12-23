Teile die Wahrheit!

Der britische Ufologe Richard Lawrence enthüllte gegenüber My London die „ganze Wahrheit“ über Weihnachten. Er behauptet, Jesus Christus sei in Wirklichkeit ein Außerirdischer gewesen.

Und der Stern von Bethlehem, ein mysteriöses Himmelsphänomen, in dem die Heiligen Drei Könige die Nachricht von der Geburt des „Königs der Juden“ sahen, sei in Wirklichkeit ein außerirdisches Raumschiff gewesen.

Ein Londoner UFO-Experte behauptet, die Bibel bestätige seine gewagte Theorie.

„ Laut Bibel wurde der Stern von Bethlehem von drei Weisen gesehen, die als sehr zuverlässige Zeugen gelten können. Er führte sie zu einem bestimmten Ort. Es konnte kein Stern sein, da sich diese nicht bewegen. Meteoriten können nicht am Himmel aufsteigen “, sagte er.

Der Autor von elf Büchern, der als „UFO-Guru“ gilt und das Amt des Exekutivsekretärs der religiösen Bewegung Etherean Society innehat, stellt klar, dass Jesus Christus weniger ein Außerirdischer (obwohl man ihn so bezeichnen könnte) als vielmehr ein „großes kosmisches Bewusstsein“ war. Laut Lawrence kam er von der Venus.

Richard Lawrence und seine Anhänger sind überzeugt, dass neben Jesus auch Buddha, Gandhi und Sophokles außerirdische Wesen waren. Sie alle wurden auf die Erde gesandt, um der Menschheit zu helfen.

Laut Lawrence sollte Weihnachten nicht im Winter, sondern am 15. März gefeiert werden. Diese Erkenntnis wurde dem Gründer der Gesellschaft, George King, in den 1950er Jahren zuteil. Auch die Bibel gibt darauf einen Hinweis.

„Die Hirten, von denen in der Bibel die Rede ist, dass sie ‚nachts ihre Herden hüteten‘, konnten das am 25. Dezember nicht tun. Es war Frühling “, sagte Lawrence .

Die Heiligen Drei Könige und der Stern von Bethlehem, ein Zeichen der Anunnaki?

Die Weisen aus dem Morgenland folgten dem Stern von Bethlehem, um einen neuen König von Israel zu finden, der auf babylonischen Tontafeln angekündigt worden war.

Verborgene Geschichte: Die Magier waren babylonische Astrologen , Sterndeuter, deren Aufgabe es war, den Willen der alten Götter zu deuten. Der Stern von Bethlehem wäre ein Zeichen der Anunnaki gewesen, das die Ankunft eines „Königs der Juden“ ankündigte, der für Babylon von Vorteil gewesen wäre .

Diese Magier waren gelehrte Priester des alten Orients , die an die Anunnaki glaubten. Das Wort „Magier“ stammt vom persischen ma-gu-u-sha . Sie werden im Matthäusevangelium erwähnt.

Die Heiligen Drei Könige von Babylon: Jupiter und Venus lesen

Nach Forschungen verwendeten die Magier das astrologische Handbuch Enuma Anu Enlil , eine Sammlung von Tafeln, die das Verhalten von Sternen und Planeten offenbaren und Omen und Prophezeiungen der Anunnaki enthalten .

Man hat gedeutet, dass der Stern von Bethlehem erschienen sei, um das Auftreten eines neuen Alexander des Großen in Israel , des neuen „Königs der Juden“, anzukündigen. Dies steht im Zusammenhang mit einer soziopolitischen Krise, die Babylon zu jener Zeit in den ersten Jahrhunderten vor Christus erlitt .

1 2 11 12 13

Babylon befand sich unter der Herrschaft des Königs von Partien im Niedergang. Laut Interpretationen im Enuma Anu Enlil verkündeten die Anunnaki einen positiven Regierungswechsel nach dem Tod dieses Königs von Partien.

Dies wurde astrologisch gedeutet, im Hinblick auf die Annäherung der Venus an Jupiter im Juni des Jahres 2 v. Chr. Der Akteur des politischen Wandels wäre ein „König von Amurru“ . Amurru war der antike Name des Gebiets, das Israel, Jordanien und Syrien umfasste und von Herodes beherrscht wurde.

Die Vorzeichen wurden gedeutet, als Jupiter im September des Jahres III v. Chr. am Stern Regulus im Sternbild Löwe vorbeizog . Rechnet man nach, so sind es von diesem September des Jahres III bis Juni des Jahres II neun Monate .

Diese neun Monate würden eine Schwangerschaft und eine schwierige Geburt darstellen , genau zu dem Zeitpunkt, als Jupiter Regulus am nächsten stand und Venus die Geburt ankündigte.

Der Stern von Bethlehem

Das Ziel der Magier war es, nach Jerusalem zu reisen und dem König von Amarru zu verkünden, dass die Götter Babylons ihn unterstützen würden . Tatsächlich scheint das Enuma Anu Enlil eine Reise in das feindliche Land zu Friedensverhandlungen zu empfehlen .

Die Zauberer fanden den Prinzen von Jerusalem nicht, aber sie erkannten die hebräische Legende vom Messias und gingen deshalb in der zweiten Hälfte des Dezembers des Jahres II v. Chr. nach Bethlehem. Früh am Morgen hätten sie Jupiter vor sich gesehen .

Dies würde vieles darauf hindeuten, dass Jupiter der Stern von Bethlehem gewesen sein könnte . Überraschenderweise stellten die Zauberer bei ihrer Ankunft in Bethlehem fest, dass Jupiter stillstand, vermutlich am 25. Dezember .

Jupiter hätte aufgehört, seine Richtung zu ändern , ein Phänomen, das im Enuma Anu Enlil beschrieben wird und als „Die Könige werden sich versöhnen“ interpretiert wird , eine neue Zeit des Friedens .

Ein altes UFO?

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass verschiedene Ufologen und Forscher auf dem Gebiet der alten Astronauten enthüllt haben, dass der Stern von Bethlehem ein UFO sei , das dort schweben gelassen wurde, um den jüdischen Messias anzukündigen.

Das macht Sinn, denn da die Anunnaki über eine hochentwickelte Weltraumtechnologie (oder eine „göttliche Macht“) verfügen, hätten sie dieses helle Schiff problemlos am Nachthimmel platzieren können , um die Magier zu leiten.

Viele dieser Informationen finden sich in dem Buch „Der Stern von Bethlehem und die babylonische Astrologie: Astronomie und Offenbarung 12 enthüllen , was die Magier sahen“ von Dag Kihlman.

Mehr über die Gefallenen Engel in der Antarktis lesen Sie in: „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Mehr über die gefälschte und kopierte Geschichte in „Die Schlammflut-Hypothese“

Die Wahrheit über die Anunnaki und falsche Übersetzung von Sitchin lesen Sie in „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 23.12.2025