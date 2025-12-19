Die nächste globale Krise wird größer, blutiger und unmöglich den Fledermäusen anzulasten sein

Teile die Wahrheit!

In Teil 1 und 2 skizzierte ich die übergeordneten Möglichkeiten, die die meisten Menschen immer noch nicht laut aussprechen wollen, nämlich dass COVID-19 ursprünglich so gedacht war:

Eine gezielte planetare Ausmerzungsaktion. Das trojanische Pferd für einen globalen digitalen ID-/Sozialkredit-Gefängnisplaneten. Eine Genveränderungskampagne, die entweder das biblische „Malzeichen des Tieres“ ist oder es durch eine generationsübergreifende Fixierung probt. Ein globaler Stresstest, der aufzeigt, wie vollständig die herrschende Klasse die gesamte Welt dazu bringen kann, offensichtlich absurde und widersprüchliche Befehle auf Kommando zu befolgen. (Diese vierte Theorie ist meines Wissens nach relativ einzigartig für mich.)

Diese Motive schließen sich nicht gegenseitig aus; sie nähren einander wie konzentrische Kreise derselben höllischen Maschine.

Die Theorien 1–3 wurden in abweichenden Kreisen des Internets bis ins kleinste Detail analysiert – übermäßige Todesfälle, Spike-Protein-Fabriken, Lipid-Nanopartikel-Beladungen, Parallelen zu Offenbarung 13, das ganze düstere Spektakel. Ich werde sie hier nicht wiederholen. Von Dr. Mathew Maavak

Theorie 2 – die Erklärung durch die „Einführung digitaler Ausweise“ – erschien mir immer am schwächsten. Impfpässe, QR-Codes und „Gesundheitszertifikate“ wurden zwar wie die Ziellinie präsentiert, doch jeder fähige Drehbuchautor hätte dasselbe Ergebnis mit weitaus weniger Aufwand erreichen können durch:

Ein kontinentweiter Cyberangriff (Afrika oder Südamerika, suchen Sie sich einen aus), der „zufällig“ Bankkonten löscht, nachdem sechs Wochen lang die Versorgung mit Strom und Wasser sowie das Internet ausgefallen sind.

Ein „verlorener“ taktischer Atombombenangriff über einer mittelgroßen Hauptstadt.

Ein Fall von massenhafter Lebensmittel-/Wasservergiftung durch sogenannte terroristische Elemente.

Jeder dieser inszenierten Angriffe hätte dieselbe Forderung nach biometrischen Anmeldeverfahren und „sicherem, verifiziertem Zugang“ zu Geld, Reisen und Meinungsäußerung mit weitaus weniger Widerstand hervorgerufen.

Es wäre wirksamer gewesen, als den Menschen zu sagen, sie dürften ihre sterbende Großmutter nicht besuchen, es sei denn, sie erlauben Pfizer oder Moderna, ihnen einen nicht offengelegten genetischen Code in den Deltamuskel zu injizieren.

Digitale Identitäten benötigen weder öffentliche Zustimmung noch eine dramatische Krise. Sie setzen sich einfach durch. Malaysias MyKad, Indiens Aadhaar und Chinas umfassende Systeme – die Grundlagen dafür waren bereits vorhanden. Gesichtserkennung, Ganganalyse, Zehnfingerabdruckscanner an Grenzen (Russland, VAE und zunehmend überall), digitale Zentralbankwährungen in Pilotprojekten – all das brauchte keine Corona-Pandemie als Rechtfertigung. Die Infrastruktur war vorhanden; COVID-19 war lediglich der theatralische Vorwand des Tages.

Damit bleibt Theorie 4 – der Stresstest – die einzige Erklärung, die perfekt zu dem passt, was tatsächlich geschehen ist.

Man muss sich das mal vorstellen: Sie brauchten keine 80-90%ige Zustimmung, um ein Virus zu „stoppen“. Sie mussten herausfinden, wie viel Unsinn die Bevölkerung schlucken würde, wie schnell und über welche Kanäle.

Könnte man gesunde Menschen dazu bringen, sich im Freien, allein in Autos oder an Stränden, ein Tuch über das Gesicht zu ziehen? Ja.

Könnte man das Singen in der Kirche, Spaziergänge in Parks und die Teilnahme an Beerdigungen verbieten, während Spirituosenläden und Stripclubs geöffnet bleiben? Machbar.

Könnten sie Nachbarn zum Denunziieren bewegen, Fluggesellschaften dazu bringen, experimentelle Impfungen durchzusetzen und Ärzte massenhaft den hippokratischen Eid zu brechen? Alles möglich.

Es ging nie um die öffentliche Gesundheit. Es war die größte Gehorsamsübung in der Geschichte der Menschheit – eine Übung mit scharfer Munition, um Widerstandszentren zu kartieren, die Propagandadosis zu kalibrieren und die Akteure auszusortieren, die ihren Text verpatzten.

Doch der Zauber lässt bereits nach, das Vertrauen in Institutionen schwindet rapide, und die Formulierung „sicher und effektiv“ löst mittlerweile Gelächter oder Wut aus. Deshalb muss das nächste auslösende Ereignis um ein Vielfaches spektakulärer (und vermutlich gewalttätiger) sein.

Ich werde in späteren Kommentaren detailliert darlegen, warum all diese globalistischen False-Flag-Operationen letztendlich scheitern werden. Tatsächlich werden sie in meinem Roman „ Die elektrische Abrechnung“ bereits angedeutet .

Ich musste die Handlung fiktionalisieren, um die wahren Absichten und Mechanismen offenzulegen. Im Zentrum des Romans steht „Projekt Domino“ – die letzte und verzweifeltste Karte der Globalisten. Es handelt sich um einen koordinierten globalen Cyberangriff, der weltweit die Versorgungs- und Kommunikationsnetze lahmlegt, gefolgt von kontinentalen Bevölkerungsvernichtungen durch regionale Atomkriege, den Einsatz diverser Massenvernichtungswaffen und gezielt herbeigeführtes Chaos.

Ein uralter satanischer Zirkel, bekannt als die Aufseher, führt diesen Plan über eine hochkarätige philanthropische Tarnorganisation aus, die Allianz für die Zukunft, die von einem zwölfköpfigen Rat geleitet wird.

Hier einige Auszüge:

***

In Gerhard Voss’ Chalet brannte nur gedämpftes Licht, das Feuer warf unruhige Schatten, die an den getäfelten Wänden hin und her wanderten. Hinter den Fensterläden war die Alpennacht sternenlos, die Luft so dünn und trocken, dass sie einem in die Haut zu schneiden schien. Das alte Chalet knarrte im Bergwind, doch drinnen herrschte Stille. Auf dem Schreibtisch lag ein dicker, ledergebundener Ordner mit dem Aufdruck „PROJEKT DOMINOES“ in goldenen Großbuchstaben.

***

Die Überlebenden (des Projekts Dominoes) sollten in von der Allianz verwaltete Enklaven gebracht werden. Der Öffentlichkeit würden diese als Hilfslager präsentiert werden. In Wirklichkeit dienten sie als Arbeitslager und Reservoir für Menschenversuche. Voss wusste, dass eine zukünftige Gesellschaft nicht ohne das Ausloten der Grenzen von Biologie und Transhumanismus aufgebaut werden konnte.

Sein Blick wanderte zum Feuer, dessen Knistern Erinnerungen an einen älteren Plan weckte. Offiziell trug er den Namen Projekt Vespertilio , doch seine Untergebenen hatten ihn „Projekt Fledermaus“ getauft – ein respektloser Name, den er angesichts seiner ambitionierten Ziele als trivial und vulgär verachtete.

Er hatte nur widerwillig dem Pandemie-Plan zugestimmt. Dieser sah vor, ein Virus gentechnisch zu entwickeln, die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen und die Bevölkerung anschließend auf vielfältige Weise zu schwächen. Mobile Fahrzeuge sollten elektromagnetische Impulse in der Nähe von Krankenhäusern aussenden; Telekommunikationstürme sollten ferngesteuert gekapert werden, um gefährliche Strahlung abzugeben; der Himmel sollte mit Chemtrails besprüht und das Trinkwasser mit Nanotoxinen versetzt werden. Dieser kollektive Angriff auf das menschliche Immunsystem sollte dann bequemerweise dem Virus angelastet werden.

Vorgefertigte Impfstoffe würden den Schaden noch verschlimmern. Sie würden zwar anfänglich Linderung verschaffen, doch der Körper würde von den kombinierten Giftstoffen in den Ampullen erschüttert werden. Die Nebenwirkungen würden neuen Virusvarianten zugeschrieben, was Auffrischungsimpfungen erforderlich machen würde. Ein schleichender Völkermord, der sich immer wiederholte. Das war der Plan.

Es hätte zehn bis fünfzehn Jahre gedauert, den angestrebten Bevölkerungsrückgang zu erreichen. In der Zwischenzeit, inmitten globaler Lähmung, wäre die Allianz als einzige supranationale Regierung in Erscheinung getreten, scheinbar unter dem Deckmantel der Vereinten Nationen. Die von der Allianz über Strohmänner geförderten jungen Nachwuchsführungskräfte hätten die Regierungen aus dem Chaos in eine neue Weltordnung geführt.

Auf dem Papier wirkte es elegant. Doch die Wissenschaftler der Allianz hatten von Anfang an gewarnt, dass jedes im Labor entwickelte tödliche Virus in der realen Welt wirkungslos bleiben könnte. Die Evolution begünstigt natürliche Überlebensstrategien in Umgebungen, die künstliche Simulationen nicht vollständig nachbilden können.

Die erste Pandemie stürzte die Welt in einen Nebel des Schreckens. Straßen waren wie ausgestorben, Wirtschaften brachen zusammen, und Familien verschanzten sich in ihren Häusern, gefangen in den Anweisungen des Fernsehens. Medienteams zogen los, um inszenierte Szenen überlasteter Krankenhäuser einzufangen. Selbst nachdem sich viele der Aufnahmen als Fälschungen erwiesen hatten, widersetzte sich kein Land der offiziellen Version.

Der Rat schlug vor, die Pandemie als Deckmantel zu nutzen, um prominente Dissidenten und Impfgegner, die in der Bedrohungsmatrix von Ariburg AI erfasst waren, zu eliminieren. Der überhebliche Voss setzte sich jedoch über sie hinweg. Später bereute er diese günstige Gelegenheit.

Auch die Pandemiezahlen entlarvten das Theaterstück. Hunderte Millionen Menschen wurden mit von der Allianz entwickelten Tests positiv getestet, doch die meisten zeigten keine Symptome. Präsidenten, Premierminister und Monarchen wurden angewiesen, sich vor laufender Kamera Placebo-Injektionen verabreichen zu lassen. Einige von ihnen begaben sich nach einem „positiven Test“ sogar in selbstauferlegte Quarantäne, um die Glaubwürdigkeit des Dramas zu erhöhen.

Dann folgte die ultimative Demütigung. Ein afrikanischer Präsident inszenierte einen PR-Gag, indem er unter falschem Namen Proben von Papayamark, Wachtelblut und sogar Motoröl an renommierte Labore schickte, nur um die lächerlichen „positiven“ Ergebnisse live im Fernsehen zu verkünden.

Voss war über das Vorgehen des Mannes empört und ordnete dessen Absetzung an. Der Tod des Präsidenten – ein angeblicher Herzinfarkt, ausgelöst durch ein nicht nachweisbares Gift – beendete die Episode, doch der Schaden blieb bestehen. Die größte psychologische Operation der Geschichte war jäh gescheitert.

Das zweite Virus war tödlicher gewesen und hatte weltweit sechzehn Millionen Tote gefordert. Diesmal waren echte Überträger beteiligt: ​​genmanipulierte Mücken, Zecken, Fliegen und Fledermäuse. Doch selbst dieser Erfolg hatte einen Schatten auf dem anderen. Milliarden Menschen verweigerten die Impfungen kategorisch; ihr Misstrauen wurde durch die vorherige Verschwörung und die rasante Entwicklung der neuen Impfstoffe genährt.

Auch Regierungsbehörden und Sicherheitskräfte weigerten sich, die Impfvorschriften durchzusetzen und zerstörten damit die vorab geplante Erzählung von einhelliger Zustimmung. Impfzertifikate wurden massenhaft gefälscht, um Reisen über Grenzen hinweg zu ermöglichen. Und wie eine Zugabe im Film tauchten Videos von Leichenbergen in Leichenhallen der Dritten Welt auf, nur um die Leichen in geleakten, längeren Versionen der Clips wieder zum Leben zu erwecken.

Das Feuer spie Glut auf den Herd, sein kurzes, scharfes Knistern war das einzige Geräusch, das seine Träumerei durchbrach. Voss griff nach der Akte; das abgenutzte Leder fühlte sich kühl und geschmeidig in seiner Handfläche an. Er fühlte sich triumphierend.

Der Plan wird diesmal gelingen.

Beide Pandemien hatten eine unschätzbare Lektion gelehrt. Die Massen mochten sich zwar nicht fügen, aber sie waren dennoch machtlos, Wiedergutmachung zu fordern. Keiner der Drahtzieher der Pandemien wurde jemals zur Rechenschaft gezogen. Die Medien sorgten für massenhafte Ablenkung, indem sie eine globale Krise nach der anderen aufbauten – Krisen, die die Allianz selbst angefacht hatte.

Das Beste daran war das Kompromat über die globale politische Klasse. Sie waren der aktiven Kollusion schuldig und trugen die Verantwortung für den Tod von Bürgern.

Sie gehörten nun buchstäblich der Allianz.

***

„Wir schreiben Geschichte. Wir bestimmen die Schurken und die Helden, was in Erinnerung bleibt und was vergessen wird. Der Pöbel hat das kollektive Gedächtnis eines Goldfisches. Und muss ich Sie daran erinnern? Wir haben den Widerstand der sogenannten Schafeklasse mit verschiedenen provokanten Mitteln auf die Probe gestellt. Wir haben sogar unseren Masterplan für eine Weltbevölkerung von 500 Millionen in die Georgia Guidestones eingraviert. Diese Steinplatten standen über 40 Jahre, bevor wir sie abrissen. Und wer erinnert sich heute noch an sie? Niemand.“ – Lord Alaric Ainsworth (Vereinigtes Königreich), hochrangiges Mitglied der Overseers.

***

Ashfaq nickte unverbindlich. Sein Gesicht war ausdruckslos, doch in seinem Kopf tobte es. „ Ihr Amerikaner haltet uns für naive Werkzeuge eures Imperiums. Aber einige von uns glauben noch immer an eine andere Abrechnung. Es wird eine elektrische Abrechnung von einer Milliarde Volt sein; von einer Million Sonnen. Das versichere ich euch, mein Freund.“ – Generalleutnant Siraj Ashfaq (Pakistan), Spielfigur im Komplott zum nuklearen Weltuntergang.

Summe

In „The Electric Reckoning“ habe ich alle wichtigen Stränge des kommenden globalistischen Albtraums zusammengeführt : die inszenierte Pandemie, die Gehorsamsübung, die Übernahme auf Genebene, den digitalen Käfig und den Massenverrat durch eben jene Institutionen, die uns eigentlich schützen sollen.

Vor allem habe ich genau gezeigt, warum ihr verpatzter Pandemie-Einsatz Dutzende von Nationen, die sich von der globalistischen Leine gelöst hatten, in die Krise stürzte – und warum, um diese Länder wieder auf Kurs zu bringen, die nächste Welle von „Krisen“ um Größenordnungen spektakulärer, gewalttätiger und bewusst nicht zuzuordnen sein muss, bis es zu spät ist.

Ich habe es als Technothriller geschrieben, weil Fiktion die Zensur umgeht und viel stärker wirkt als jeder Stapel „faktischer“ Fußnoten. Die Wahrheit, verpackt in eine Geschichte, ist die letzte Form von Schmuggelware, die sie nicht vollständig beschlagnahmen können. Das Buch wird tatsächlich im Schatten verbannt – insbesondere von Googles Suchalgorithmen –, aber es ist mir egal, ob es sich ein- oder millionenfach verkauft. Schreiben ist meine Therapie, und je mehr sie mich daran hindern, desto mehr werde ich schreiben.

Die Warnung ist jetzt da draußen, verschlüsselt in einer Form, die sich nicht dauerhaft aus dem Gedächtnis löschen lässt. Besorg dir das Buch. Lies es, bevor die Dinge darin aufhören, wie Fiktion zu wirken.

