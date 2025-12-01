Die nächste Pandemie? Ganz anders als du denkst 🤯 Dr. Nehls warnt (Video)

Teile die Wahrheit!

Corona hat die Gesellschaft nachhaltig verändert. Was steckte wirklich hinter der sogenannten Pandemie und wird es in Zukunft weitere ähnliche gravierende Angriffe auf die Menschen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Molekulargenetiker und Autor Dr. Michael Nehls im Gespräch mit Simo Azzaoui vom YouTube-Kanal Meet Your Mentor. Von Frank Schwede

Corona ist nach Meinung zahlreicher Experten und Kritikern eines der schlimmsten, wenn nicht sogar das schlimmste Verbrechen in der modernen Geschichte der Menschheit.

In der gesamten Welt wurde die Bevölkerung aufgrund eines Virus in Angst und Schrecken versetzt. Die Infektionszahlen wurden täglich wie die Wasserstandsmeldung verkündet, die Menschen wurden eingesperrt, unter Masken gezwängt und zur Impfung gezwungen.

Was steckt wirklich hinter Corona, wer war der Kopf der sogenannten Pandemie und warum tut sich die Politik bis heute so schwer mit der Aufarbeitung, obwohl die Gesellschaft nach dieser schweren Zeit ein Recht auf die Wahrheit hat?

Der Molekulargenetiker und Autor Dr. Michael Nehls sagt in einem Gespräch mit Simo Azzaoui vom YouTube-Kanal Meet Your Mentor, dass Corona als internationales Militärmanöver organisiert wurde, das in Europa unter der Führung der NATO stand – und das offenbar aus einem ganz bestimmten Grund.

Es herrschte so etwas wie Kriegsrecht, was den Regierungen das Recht gab, Ausgangssperren und Kontaktverbote zu verhängen, die Meinungsfreiheit einzuschränken und Demonstrationen zu verbieten – Maßnahmen, die das Grundgesetz und die Verfassung verbieten.

Der Grund, warum Schweden in der Corona-Politik einen anderen Weg ging und gehen konnte, war dem Umstand geschuldet, dass das Land kein NATO-Mitglied ist, so Nehls.

Bis heute tun sich Politiker in nahezu allen westlichen Ländern schwer mit der Aufarbeitung der Corona-Politik. (Eine Pandemie-Vorübung, um alle auf das neue Plandemie-Virus und Lockdowns vorzubereiten)

Untersuchungsausschüsse werden verhindert, selbst knallharte Fakten aus den RKI-Files werden offiziell nicht oder nur halbherzig von Seiten der Politik zugegeben – aber noch immer weitgehend von den öffentlich-rechtlichen Medien so gut wie verschwiegen. Dr. Michael Nehls kennt den Grund dafür. Er sagt:

„Das Corona-Narrativ muss nach außen aufrecht gehalten werden, weil sonst das gesamte Lügen-Kartenhaus zusammenfällt und die Menschen auch den Klimaschwindel und die Kriege in Frage stellen würden. Deshalb machen sie einfach weiter so und treiben die Angst in der Bevölkerung immer weiter nach oben.“

Corona war keine Eintagsfliege

Wer glaubt, dass Corona eine Eintagsfliege war, irrt nach Einschätzung des Mediziners. Für Nehls steht schon heute fest, dass die Mächtigen und ihre Untertanen aus der Politik an ihren Kurs festhalten werden, dass weitere Ereignisse dieser Art in den kommenden Jahren folgen werden. Nehls sagt:

„Jedes Jahr liefert das WEF einen Bericht, was alles auf die Menschen zukommt, wo überall Krisenherde auf der Erde sind. Und die konstanten Krisen, die so massiv und lebensverändernd sind, vom Blackout hin zur nächsten Infektionswelle, KI, die uns alle Jobs raubt, bis hin zu Wasserknappheit und Klimakatastrophe – das soll die Menschen so in Atem halten, dass sie keine Zeit haben, das Ganze aufzuarbeiten. Das heißt, man spielt einfach auf Zeit.“

Seit Jahrzehnten schon arbeitet das Weltwirtschaftsforum mit großem Erfolg daran, die Gesellschaft samt ihrer Wirtschaft komplett umzukrempeln. „Ziel ist es, die Macht und den Einfluss einer globalen wirtschaftlichen Elite auszuweiten“, schreibt Miryam Muhm in dem Buch Die Krake von Davos.

Das wird sich nicht eher ändern, bis die Gesellschaft bereit ist, radikal umzudenken. Sollte das nicht auf absehbare Zeit geschehen, ist die drohende Dystopie nicht mehr abzuwenden, weil die nötigen Gesetze dazu bereits formuliert sind, betont. Dr. Michael Nehls und nennt den Grund:

„Es ist im Rahmen eines Posthumanismus eine Dystopie für die Menschheit geplant, weil Menschen durch KI ersetzt und nicht mehr gebraucht werden. Die Menschen können dagegen steuern, indem sie sich untereinander vernetzen.

Aber das ist nur möglich, wenn die Menschen jetzt ganz schnell aufwachen und sich entscheiden, in was für einer Welt sie leben wollen und Regierungen wählen, die sich gegen diese dystopische Entwicklung stellen. Nur zu hoffen und zu sagen, meinen Geist kriegen sie nicht, reicht allein nicht aus.“

Längst schon ist eine zielgerichtete Überwachung der Bevölkerung möglich, so können nach Worten Nehls Gehirnwellen über Wearebless, etwa Fitness-Uhren, gelesen und registriert werden. Auf diese Weise ist es sogar möglich, ein psychologisches Profil eines Menschen zu erstellen. Das ist ein direkter Eingriff in unser Gehirn, betont der Mediziner.

Die Gesellschaft verändert sich seit den letzten Jahren nahezu im Zeitraffertempo, was nicht ohne Folgen für die Menschen bleibt. Nahezu 70 Prozent der Deutschen fühlen sich mattet und leiden am Brainfog-Syndrom, einen Hirnnebel.

Nicht nur das ständige Starren aufs Handy und die täglich Flut an Informationen, die unser Gehirn kaum verarbeiten kann, sind Schuld an diesem Zustand, auch die vielen Giftstoffe in unserem Körper sorgen für Unbehagen – genau die gilt es nach Worten Nehls aus dem Körper auszuleiten. Der Mediziner erläutert, wie das funktioniert:

„Wichtig ist zunächst den Stoffwechsel anzuregen, der dafür sorgt, dass die Giftstoffe besser ausgeleitet werden. Die Zauberformel lautet Autophagie. Das ist ein zellulärer Prozess, bei dem eine Zelle ihre eigenen beschädigten oder nicht mehr benötigten Bestandteile wie fehlgefaltete Proteine oder alte Organellen abbaut und recycelt.

Das ist also nichts anderes als ein zellulärer Hausputz. Angekurbelt werden kann dieser Prozess durch Fasten und Bewegung. Jedes Lebewesen, sogar jede Pflanze und auch Bakterien haben dieses System.

Es sorgt dafür, dass alles, was im Körper nicht mehr funktioniert, recycelt wird. Allerdings darf man Autophagie nicht übertreiben, weil sonst auch gesunde Zellen abgebaut werden. Es ist ein regulierender Mechanismus, der unter anderem durch Lithium reguliert wird.“

Lithium wird in der Medizin noch immer unterschätzt

Bis heute aber wird Lithium in der Medizin unterschätzt, kritisiert Dr. Michael Nehls, der auch ein Buch dazu verfasst hat: Das Lithium Komplott. Nehls :

„Vor allem in Europa herrscht ein Lithiummangel mit enormen Konsequenzen, unter anderem was Alzheimer betrifft. Der Grund ist, Nervenzellen müssen lebenslang durchhalten und erhalten bleiben, weil sie nicht ausgetauscht werden können. Wenn die Synapsen zerstört sind, über die sämtliche Nervenzellen miteinander verbunden sind, verliert der Mensch sein Ich – und genau das ist Alzheimer.

Aus diesem Grund müssen unsere Nervenzellen sehr gut recyceln können. Das geschieht bei der Autophagie, die auch für den Abbau des Spikeproteins sorgt.“

Eine weitere wichtige Komponente ist nach Worten Nehls das GSK-3 (Glykogensynthase-Kinase 3) Dieses Enzym ist der wichtigste Regulator aller biologischen Prozesse in unserem Körper, erläutert der Mediziner:

„Einen sehr wichtigen Prozess den er vermittelt, ist die Entzündungsreaktion, die durch Lithium gehemmt wird. Eine Problematik, die wir subsumieren unter Brainfog, ist eben diese Entzündungsreaktion, die Menschen mit diesem Symptom durchleben. Ein Symptom, das praktisch bei jeder Erkrankung auftritt. Diese chronische Neuroinflamation kann durch Lithium unterbrochen werden.“

Es gibt eine Reihe von Menschen, die an verschiedenen Symptomen leiden, die oft keiner bestimmten Erkrankung zugeordnet werden können. Vor allem seit Corona ist die Zahl gestiegen. Das steht nach Aussage von Dr. Michael Nehls einerseits mit den Maßnahmen im Zusammenhang, andererseits mit der Impfung.

Die P(l)andemie wurde nach Meinung verschiedener Experten, darunter auch Professor Dr. Sucharit Bhakdi, sehr clever durchgeführt, dass es selbst für Ärzte oft schwer ist, die Mechanismen und Hintergründe von Corona zu verstehen. Dr. Michael Nehls glaubt, dass dies mit Absicht geschah:

„Dass genetisch veränderte neurotoxische Corona-Virus ist wahnsinnig schnell mutiert und hat dadurch rasch seine Gefährlichkeit verloren. Die künstlich eingebauten Sequenzen, die das Virus erst zur Biowaffe gemacht haben, waren so unnatürlich für das Virus und für seine Vermehrung, dass es zu Beginn der ersten Welle, die in Wuhan ausbrach, zwar ein paar schwere Krankheitsverläufe und auch Todesfälle erzeugt hat – aber alles, was zu uns nach Europa kam, war schon mutiert und somit weniger gefährlich.

Die eigentliche Biowaffe ist die mRNA in der Impfung, die dort unverändert blieb. Der mRNA wurde nämlich genau die Sequenz eingebaut, die das ursprüngliche biowaffenfähige Virus hatte. Das heißt, das ursprüngliche Virus wurde relativ schnell harmlos, während die mRNA in unveränderter Form gespritzt wurde.“

Was wissen Politiker über die Gefährlichkeit des Covid-Impfstoffs?

Nehls kündigte in dem Interview an, dass er in der Enquete-Kommission die Frage stellen wird, ob die Impfbefürworte auch die Impfung dann empfohlen hätten, wenn sie gewusst hätten, dass hier eine Biowaffe gespritzt wird.

Der Bundesnachrichtendienst hatte schon zu Beginn der Pandemie Kenntnis darüber, dass mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit das Virus aus einem Biowaffenlabor stammt.

Außerdem war bereits Ende Januar 2020 bekannt, welche Sequenzen eingebaut wurden, nämlich Sequenzen vom HIV-Virus, die speziell unsere T-Zellen, die der Krebsabwehr dienen, und unser Immunsystem lahmlegen. Das war alles bekannt, kritisiert der Mediziner. Er sagt:

„Gleichzeitig wurde das Narrativ geschaffen, dass das Virus von einem Fledermaus-Markt in Wuhan kommt. Dieses Narrativ wurde von denen geschaffen, die das Virus geschaffen haben.

Dieses Narrativ hat schließlich dafür gesorgt, dass die Menschen gedacht haben, dass es sich um irgendein Virus handelt, dass von einem Tier stammt und dass sie sich jetzt dagegen impfen lassen müssen.

Es ist davon auszugehen, dass die Reduktion der Menschheit Teil dieser Waffe ist, Teil dieser Impfung. Das Virus selbst war nicht die Waffe, das hat die Veränderung relativ schnell abgeworfen, also war die Impfung von Anfang ihr Plan.

Woher wusste Moderna 2019, dass es 2020 zu keiner Pandemie kommt, dass die Produktion um Faktor 10.000 gesteigert werden musste. In illustrer Runde erzählt der Chef von Moderna mit WEF-Logo im Hintergrund 2019, dass es eine Pandemie geben wird. In Davos wusste man also bereits 2019, dass es 2020 eine Pandemie geben wird und dass Moderne Milliarden Dosen an Impfstoffen herstellen muss.“

Fakt ist, dass die Menschen das Toxin nicht über das Virus, sondern über die Impfung erhalten haben. Jetzt müssen die Betroffenen einen Weg finden, um dieses Toxin wieder loszuwerden.

Dr. Michael Nehls vermutet aber, dass 90 Prozent der Impfung „Platzpatronen“ waren, weil sich sogar Bill Gates später beschwert hat, dass die Impfung nicht die erhoffte Wirkung erzielt hat. Nehls erklärt:

„Die hatten nicht die nötige stabile mRNA in der Menge, die nötig gewesen wäre, um Probleme im Körper zu schaffen, weil, wenn es so wäre, hätte wir weit mehr Todesfälle und Geburtenrückgänge.“

Der Mediziner weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die mRNA grundsätzlich ein toxisches System ist, weil die gebildeten Spikeproteine das Immunsystem angreifen. Egal, gegen was geimpft wird.

Es ist für die Zukunft geplant, sämtliche Impfungen, auch für Kinder, auf mRNA-Basis umzustellen. Das wird zu einer massiven Bevölkerungsreduktion führen, fürchtet Nehls, der bereits fürchtet, dass die Menschen von der WHO mit immer weiteren Gesundheitskrisen und Impfzwängen konfrontiert werden, weil die WHO nicht die Interessen der Bevölkerung vertritt, sondern die ihrer Investoren, die auf eine Reduktion der Weltbevölkerung drängen.

Nehls erinnert an dieser Stelle an die neuen Gesundheitsvorschriften der WHO, denen der Deutsche Bundestag bereits zugestimmt hat, die der Organisation künftig die Möglichkeit geben werden, bei der nächsten Pandemie in Deutschland das Ruder zu übernehmen, um sämtliche alternativen Informationen und Heilmethoden zu verbieten.

Es liegt jetzt an den Menschen sich zu entscheiden, ob sie das wirklich wollen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Weichen zu stellen: in eine humane oder in eine dystope Zukunft.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 28.11.2025