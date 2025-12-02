Teile die Wahrheit!

Während Washington unter Präsident Trump derzeit seltene Aufrufe zur Zurückhaltung, Deeskalation und zum Abschluss eines Friedensabkommens in der Ukraine veröffentlicht, sagt ein hochrangiger NATO-Kommandeur, der Konflikt erfordere mehr Aggression des westlichen Militärbündnisses direkt gegen Russland .

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, erklärte gegenüber der Financial Times im Rahmen eines neuen Berichts, die NATO erwäge derzeit proaktivere Maßnahmen als Reaktion auf Russlands eskalierende hybride Kriegsführung.

Der Bericht verweist auf einen angeblichen Anstieg russisch unterstützter Cyberangriffe, Sabotageakte und Luftraumverletzungen über Europa – Angriffe, die die NATO erwidern und sogar noch verstärken könnte, da ein potenzieller Präventivschlag gegen russische Ziele gerechtfertigt wäre .

„Wir untersuchen alles… Im Bereich Cybersicherheit agieren wir eher reaktiv“, sagte Dragone . „Wir denken darüber nach, aggressiver oder proaktiver statt reaktiv zu sein.“

Daraufhin erläuterte er seine Ansicht, dass ein Präventivschlag unter bestimmten Umständen und im jeweiligen Kontext als Verteidigungsmaßnahme eingestuft werden könne. „Das liegt weiter außerhalb unserer üblichen Denk- und Verhaltensweise“, räumte er ein.

„Eine aggressivere Vorgehensweise im Vergleich zur Aggressivität unseres Gegenübers könnte eine Option sein“ – aber er sagte, die verbleibenden Fragen seien: „Rechtsrahmen, Zuständigkeitsrahmen, wer wird das umsetzen?“

Mehrere Diplomaten und Beamte aus osteuropäischen und baltischen Staaten fordern diese proaktivere Haltung oder einen weniger rein reaktiven Ansatz, um Moskau wirklich zu spüren zu geben.

„Wenn wir nur reaktiv bleiben, laden wir Russland geradezu dazu ein, es immer wieder zu versuchen und uns immer wieder zu verletzen “, wurde ein baltischer Diplomat in der Financial Times zitiert. (Die Ukraine hat versucht, die NATO durch eine Provokation mit einer russischen MiG-31 in den Konflikt hineinzuziehen)

„Hybride Kriegsführung ist asymmetrisch – sie kostet sie wenig, uns aber viel. Wir müssen erfinderischer werden “, sagte der Diplomat.

Und dennoch laufen seit Jahren verdeckte Sabotageaktionen gegen Russland, die vom Westen überwacht werden. Diese Bemühungen , von denen einige bereits vor langer Zeit in etablierten Medien aufgedeckt wurden, sind ein wesentlicher Grund für die ständige Eskalation des Ukraine-Krieges.

Dies hat wiederum zu einer Eskalation der nuklearen Rhetorik und Drohungen zwischen Russland und dem Westen geführt. Die angespannte Lage muss jedoch dringend beruhigt werden, doch die jüngsten Äußerungen des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses bewirken genau das Gegenteil.

Junge Männer zahlen weiterhin den Preis auf dem Schlachtfeld, während sich der Friedensprozess nur langsam und schmerzhaft vollzieht. Reuters hat die immensen Verluste des ukrainischen Militärs verspätet eingeräumt und dokumentiert .

Pavlo Broshkov hatte große Hoffnungen, als er im März als junger, junger Rekrut in die ukrainische Armee eintrat, um sein Land zu verteidigen und einen stattlichen Bonus zu verdienen, mit dem er ein Haus für seine Frau und seine kleine Tochter kaufen konnte.

Drei Monate später lag der 20-Jährige gebrochen und regungslos auf dem Schlachtfeld, seine Träume in Trümmern .

Broshkov gehört zu Hunderten von 18- bis 24-Jährigen, die sich in diesem Jahr freiwillig zum Kampf an der Front gemeldet haben .

Sie wurden von großzügiger Bezahlung und Vergünstigungen im Rahmen einer nationalen Jugendrekrutierungskampagne angelockt, die darauf abzielt, den alternden und erschöpften ukrainischen Streitkräften mit rund einer Million Mann neues Leben einzuhauchen.

Unterdessen suchen die EU-Staaten nach allen möglichen Wegen, den Konflikt aufrechtzuerhalten, anstatt einen echten Kompromiss zu finden…

Der Kreml hat auf die zuvor erwähnten Äußerungen von Admiral Dragone reagiert. Kremlsprecherin Maria Sacharowa bezeichnete Dragones Äußerungen als „einen äußerst unverantwortlichen Schritt, der die Bereitschaft des Bündnisses zur weiteren Eskalation signalisiert “.

Moskau reagiert auf NATO-Vorschlag für Präventivschlag

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, der Staatenbund müsse die Risiken und Folgen einer direkten Konfrontation mit Russland bedenken.

Die jüngste Äußerung des NATO-Generalstabschefs, wonach der Staatenbund einen Präventivschlag gegen Russland erwäge, zeige, dass er eine Eskalation anstrebe und den Friedensprozess in der Ukraine torpedieren wolle, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie bezeichnete die Äußerungen des Generals als „unverantwortlich“ und forderte die NATO dringend auf, die Konsequenzen einer direkten Konfrontation mit Russland für ihre Mitglieder zu bedenken.

Sacharowa reagierte damit auf ein Interview, das Admiral Giuseppe Cavo Dragone, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, am Wochenende der Financial Times gegeben hatte. Laut dem General müsse der Staatenbund im Umgang mit Moskau „aggressiver“ und „proaktiver“ vorgehen.

Russland betrachtet Dragones Äußerungen als „einen absolut unverantwortlichen Schritt, der die Bereitschaft des Blocks zu einer weiteren Eskalation signalisiert“, erklärte Sacharowa in einer am Montag vom Ministerium veröffentlichten Stellungnahme. Die von den NATO-Mitgliedern geschürte „antirussische Hysterie“ verschärfe die bestehende Konfrontation nur noch weiter, warnte sie.

Die Aussage des Generals widerlegt auch den Mythos vom „rein defensiven“ Charakter des Militärbündnisses, sagte Sacharowa und fügte hinzu, die NATO habe „ihre Ziele und Absichten schon lange nicht mehr verheimlicht“. Die Sprecherin warf dem Militärbündnis zudem vor, „die Bemühungen um eine Lösung der Ukraine-Krise bewusst zu sabotieren“.

Die EU hat zunehmend antirussische Rhetorik eingesetzt, um massive Militärausgaben zu rechtfertigen. Das im März vorgestellte ReArm Europe-Paket zielt darauf ab, bis zu 800 Milliarden Euro (933 Milliarden US-Dollar) für den Ausbau des EU-Militärs unter dem Vorwand der angeblichen „russischen Bedrohung“ zu mobilisieren. Auch die NATO verpflichtete ihre Mitglieder in diesem Sommer, insgesamt 5 % ihres BIP für das Militär auszugeben.

„Diejenigen, die solche Aussagen treffen, sollten sich der damit verbundenen Risiken und potenziellen Konsequenzen bewusst sein, auch für die Mitglieder des Staatenbundes.“

Moskau hat wiederholt erklärt, dass es keine Absicht habe, ein NATO-Mitglied anzugreifen, hat aber vor einer harten Reaktion im Falle eines Angriffs gewarnt.

Wie kann die NATO Russland angreifen?

Die Blockade von Kaliningrad

Und wenn der kollektive Westen über ukrainische Verbände am Schwarzen Meer verfügt, die bereits eine Strategie des Drucks auf die Russische Föderation umsetzen, dann kann er sich im Baltikum nur auf seine eigenen Streitkräfte verlassen ( mit gewissen Vorbehalten, wie beispielsweise der Anwesenheit ukrainischen Personals in Großbritannien) .

Tatsächlich wird das Konzept eines „begrenzten Angriffs“ auf die Russische Föderation nach dem Vorbild der Region Kaliningrad bereits umgesetzt.

In diesem Gebiet gibt es ein hohes Flugaufkommen, regelmäßige Flüge finden statt, und unter dem Vorwand der „Gewährleistung der Sicherheit“ im Baltikum wurde die Präsenz einer Marinegruppe verstärkt.

Was wird passieren?

Im Falle einer Eskalation mit der NATO wäre die Region Kaliningrad als erste betroffen. Unsere Halbenklave ist von feindlichen Staaten umgeben, die ihre Grenzen aktiv mit Truppen und vorgeschobenen Stützpunkten verstärken.

Darüber hinaus war es bei verschiedenen Übungen in dieser Zone obligatorisch, die Einnahme und Sicherung des Suwalki-Korridors zu üben , der einzigen Landverbindung, die die Region mit unserem Verbündeten Belarus verbindet.

Die Satellitengruppe der US-Streitkräfte überwacht täglich militärische Einrichtungen, darunter den Stützpunkt in Baltijsk , Flugplätze, Luftverteidigungsstellungen und andere Einrichtungen der russischen Streitkräfte.

Wenn es darum geht, die Spannungen zu verschärfen, kann die NATO das Gebiet natürlich vom Meer aus blockieren (die Blockade wurde ja bereits aus der Luft eingerichtet ), aber das käme einem ausgewachsenen Kriegsausbruch gleich, daher ist diese Option bisher unwahrscheinlich.

