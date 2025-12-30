Die Seher und die drei Tage der Finsternis

➀ »Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie. (Wirtschaftswunder, 1955)
➁ Dann folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor. (Niedergang kath. Religion, Zweites Vatikanum, 1965)
➂ Darauf eine noch nie da gewesene Sittenverderbnis (68er-Bewegung)
➃ Alsdann kommt eine große Zahl fremder Leute ins Land. (Flüchtlingskrise, 2015)
➄ Es herrscht eine hohe Inflation. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert (Inflation, seit 2022)
➅ Bald darauf folgt die Revolution.
➆ Dann überfallen die Russen über Nacht den Westen.«
Das hat der Bayer Alois Irlmaier vor rund 70 Jahren prophezeit. Im Krieg hat er den Leuten sagen können, ob die Verwandten gefallen sind, oder ob und wann sie heim kämen. Ein Gastartikel von Die Parusie.de
Er warnte Leute vor Bombentreffern und vieles, vieles mehr. Das hat sich rumgesprochen und vor seinem Haus sammelten sich die Leute, um Rat zu suchen.
Das blieb nicht unbemerkt, so wurde er in Bayern der Gaukelei bezichtigt (der Pfarrer hat ihn angezeigt) und er wurde vor Gericht gestellt. (Krieg noch vor Weihnachten: Hatte Alois Irlmaier mit seinen Prophezeiungen recht? (Video))
Der Richter wollte einen Beweis für seine seherischen Gaben und da hat Irlmaier geantwortet, dass die Frau des Richters in diesem Moment mit einem fremden Mann daheim Kaffee trinke und sie ein rotes Kleid anhabe. Der Gerichtsdiener wurde losgeschickt, um das zu überprüfen. Es stimmte (!) und Irlmaier wurde frei gesprochen.
Welch bleibenden Eindruck er bei der Justiz hinterließ, kann man der Urteilsbegründung entnehmen (Screenshot auf der Website):
„[…] Der Angeklagte ist nach wie vor seiner Berufsarbeit nachgegangen, nur am Wochenende hat er sich den Auskunftsuchenden gewidmet, ist dann aber dem Ansturm förmlich erlegen. Demnach gibt auch das Auftreten des Angeklagten keinen Hinweis dafür, dass er Gaukler sei.
Er hat im Gegenteil vielen Menschen während des Krieges geholfen die Nervenbelastung des Luftkrieges durchzustehen. Er hat ihnen uneigennützig in schwersten Stunden seelische Beruhigung verschafft, indem er zutreffend vorhersagte, welche Zeit besondere Gefahren mit sich bringe, welche Gegenden, ja welche Häuser besonders gefährdet seien und wie sich die Ratsuchenden verhalten sollten.
Die Vernehmung der Zeugen hat so verblüffende, mit den bisher bekannten Naturkräften kaum noch zu erklärende Zeugnisse für die Sehergabe des Angeklagten erbracht, dass dieser nicht als Gaukler ( = betrügerischer Hellseher) bezeichnet werden kann.[…]“
Prophezeit er oben einen großen Krieg, so sagt er auch, wie er beendet würde, und bestätigt die christliche Prophetie bezüglich der Wiederkunft Christi:
DREI TAGE FINSTERNIS ALS STRAFGERICHT
Alois Irlmaier (1894-1959)
»Finster wird es werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde.
Dann geh nicht hinaus aus dem Haus. Die Lichter brennen nicht, außer Kerzenlicht, der Strom hört auf. Wer den Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Mach die Fenster nicht auf, häng sie zu. Draußen geht der Staubtod um, es sterben sehr viele Menschen. Nach 72 Stunden ist alles vorbei.
Aber noch einmal sage ich es: Geh‘ nicht hinaus, schau nicht beim Fenster hinaus, laß die geweihte Kerze oder den Wachsstock brennen. Und bete. Über Nacht sterben mehr Menschen als in den zwei Weltkriegen. Mach während der 72 Stunden kein Fenster auf.«
Josef Stockert (1947)
»So sah ich Todesengel ausziehen und ihre Giftschalen über die gesamte Menschheit ausleeren. Ganze Völker werden sterben. Die große Katastrophe wird natürlich beginnen und übernatürlich enden. Denkt daran, was das heißt, NATÜRLICH und ÜBERNATÜRLICH! Gott wird selbst eingreifen.
Die Erde wird aus ihrer Bahn geworfen und die Sonne wird ihr keinen Schein mehr geben. Finsternis wird sein auf dem ganzen Erdball 72 Stunden lang. In dieser Finsternis wird kein Licht brennen, außer dem Licht des Glaubens und geweihter Kerzen, das jedem erhalten bleibt, der die Bitte der Gottesmutter treu erfüllt hat.
Die wahren Christen werden in dieser Zeit Fenster und Türen schließen und verhängen und sich um das Kreuz und das Bild der seligsten Jungfrau im Gebet versammeln. Schauet nicht hinaus und seid nicht neugierig, was draußen vorgeht, sonst müßt ihr sterben!
Zwei Drittel der Menschheit wird von der Erde genommen sein … Es wird nun eine fruchtbare Friedenszeit sein.« Das Nachwort des Sehers lautet: »Als ich das furchtbare Strafgericht Gottes geschaut hatte, war ich innerlich gebrochen. Es vergingen Tage, Wochen und Jahre, und so oft ich an jene furchtbare Nacht dachte, war ich aufs neue gebrochen.«
Anna Maria Taigi (1769-1837)
»Das andere Strafgericht geht vom Himmel aus. Es wird über die ganze Erde eine dichte Finsternis kommen, die drei Tage und drei Nächte dauern wird. Diese Finsternis wird es ganz unmöglich machen, etwas zu sehen. Ferner wird die Finsternis mit Verpestung der Luft verbunden sein, die zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich die Feinde der Religion ( ! ) hinwegrafft.
Solange die Finsternis dauert, wird es unmöglich sein, Licht zu machen. Nur geweihte Kerzen werden sich entzünden lassen und ihr Licht spenden. Wer während dieser Finsternis aus Neugierde das Fenster öffnen und hinausschauen oder aus dem Hause gehen wird, wird auf der Stelle tot hinfallen.
In diesen drei Tagen sollen die Leute vielmehr in ihren Häusern bleiben, den Rosenkranz beten und Gott um Barmherzigkeit anflehen.«
Pater Pio (1887-1968)
»Aus den Wolken werden Orkane von Feuerströmen sich auf die Erde verbreiten. Sturm und Unwetter, Donnerschläge und Erdbeben werden einander folgen, unaufhörlich wird der Feuerregen niedergehen.
Es wird in einer sehr kalten Nacht beginnen. Donner und Erdbeben werden zwei Tage lang die Erde erschüttern. Dies wird beweisen, daß Gott über allem steht. Sie, die auf Mich (Jesus) hoffen, und an Mich glauben, haben nichts zu befürchten, weil ich sie nicht verlassen werde… Die Nacht ist sehr kalt, der Wind braust und nach einiger Zeit wird der Donner einsetzen. Verschließt alle Türen und Fenster und sprecht mit niemandem außerhalb des Hauses.
Kniet euch nieder im Geiste vor dem Kreuz und bereut alle eure Sünden. Bittet Gott und Mich (Jesus) um meinen Schutz. Während die Erde bebt, schaut nicht hinaus, denn der Zorn Gottes muß mit Furcht und Zittern betrachtet werden. Wer diesem Ratschlag nicht nachkommt, wird augenblicklich zugrunde gehen…
In der dritten Nacht wird Erdbeben und Feuer aufhören und am folgenden Tag wird die Sonne wieder scheinen. Ein Drittel der Menschheit wird umkommen.«
Insgesamt wurde die Finsternis über 50-mal durch alle Jahrhunderte vorausgesagt, Irlmaier bestätigt sehr viele andere Propheten und er sah die Wiederkunft des HERRN:
„Während oder am Ende des Krieges sehe ich am Himmel das Zeichen, der Gekreuzigte mit den Wundmalen, und alle werden es sehen. Ich hab es schon dreimal gesehen, es kommt ganz gewiß.“
„…Bei diesem Geschehen sehe ich ein großes Kreuz am Himmel stehen und ein Erdbeben wird unter Blitz und Donner sein, daß alles erschrickt und die ganze Welt aufschreit:
„ES GIBT EINEN GOTT!“
Quellen: PublicDomain/Die Parusie.de am 30.12.2025
DIe Simpsons hatten in der Vergangenheit auch einige Vorhersagen bzw. Prophezeihungen gemacht, die nicht in Erfüllung gegange sind.
Zum Beispiel sagten die Simpsons voraus, dass entweder Hillary Clinton oder Kamala Harris schon längst die ersten weiblichen US-PräsidententInnen hätten werden müssen. Das ist aber nicht eingetreten. Wie wir alle wissen, haben beide jeweils die US-Präsidentschaftswahlen verloren. H.Clinton 2016 gg. Trump und Kamal Harris 2024 auch gg. Trump!
ABer es gibt noch viele andere Prophezeihungen der Simpsons, wo die Simpsons daneben gelegen haben!
https://www.pravda-tv.com/2024/01/so-heftig-sind-die-simpsons-vorhersagen-fuer-2024-video/
https://www.pravda-tv.com/2024/07/die-simpsons-ueberraschen-erneut-mit-ihrer-prophezeiung-der-amerikanischen-politik/
https://anti-matrix.com/2024/05/19/atomkrieg-im-jahr-2024-koennte-eine-weitere-simpsons-vorhersage-wahr-werden/
https://www.pravda-tv.com/2022/09/internetnutzer-in-panik-am-24-september-geht-die-welt-unter-die-simpsons-sagten-es-voraus-video/
Russland mit dem Anti-Christen Putin wird völlig vernichtet, selbst Prophezeiungen sprechen davon. Und wir gewinnen und wir haben sogar Jesus Christus auf unserer Seite, noch jemand weitere Fragen?
„Es herrscht eine hohe Inflation. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert (Inflation, seit 2022)“
Naja, der Autor schein hier sehr schlecht informiert zu sein.
In europäischen Ländern wie beispielsweise Italien gab es die extrem hohe Inflation auch schon lange vor der Euro-einführung. Die italienische Lira wurde ja bekanntlich ständig abgewertet. Italien hatte schon viel früher mit ähnlichen Problemen mit der eigenen Landeswährung (Werteverlust der Währung, Abwertung der Währung, Verlust der Kaufkjraft, sehr hohe Inflationsraten) zu kämpfen wie derzeit die Türkei.
ALso für einige europäische Länder ist das nicht wirklich neu. Zumal die Inflationsrate damlas in Italien mit der eigenen Landeswährung Lira sogar sehr viel höher war als jetzt mit der neuen Währung mit dem EUro im eigenen Land!
Die Inflation fing eigentlich an oder hatte schon ihre Spitze erreicht als Lehmann Brother im Sep. 2008 crash gingen. Unzählige Immobilienkredite die in den USA nicht getigt werden konnten führten dazu. Der Normal-Amerikaner kaufte Immobilien und glaubten durch Spekulationen an der Börse die Kredite zurück zahlen zu können. Das klappte auch einige Jahre, eben bis zu diesem Sep. 2008. Die ganze Kette brach in sich zusammen. Leider pumpte man zu viel virtuelles Geld in die Börse um die Börsen stabil zu halten. Die Folge war eine extreme Verschlimmerung der Inflation. Seit dem haben sich die Preise – in allen Bereichen – vervielfacht. Ein guter Indikator ist immer der Goldpreis, der die Blase ganz gut anzeigt. Der Goldpreis lag 2008 bei rund 847 USD, kurz vor dem Lehmann Crash lag er bei 1000 USD, sackte nach dem crash kurz wieder auf 700, fing sich dann aber durch das ganze Geld was man in die Börse pumpte und stieg, Bis heute auf 4300 USD, also rund 5x so hoch wie vor Lehmanns. Ein 5facher Preisansteig. Und alle die in Gold, Akien oder Botcoins invesiert haben werden bitter aufwachen, wenn diese übergroße Blase platzen wird und ihr Vermögen sich in Luft auflöst. Die Folgen werden dann katastrophal sein, Massenarbeitslosigkeit, Hunger, Plünderungen, Mord und Verbrechen in die Städten. Und alles weil die Banker seit 2008 unbedingt weiter ihre Champus Partys feiern wollten anstatt sauber Konkurs zu machen.
Interessante Kommentare…Die Tatsache, das wir uns in einer phys.Raumzeitkuppelanlage mit eigens künstlich geschaffener ‚Betriebsstoffe‘ zum sicheren Betrieb für genetisch autonomer Handlungseinheiten befinden, lässt doch alles in einem anderen Licht erscheinen.
Klingt natürlich wieder mal negativ zum letzten Tag des Jahres, aber ich möchte diese Tatsache gerne noch mal ansprechen..
also Uwe, wir befinden uns nach deiner Meinung in einem künstlichen Gebilde, einer Art Holowelt, ob jetzt Kuppel oder rund lassen wir mal weg. Erklär mir doch mal bitte, wie dann die reale Welt aussieht, also der ort wie diese künstliche Kuppel oder Holowelt steht. Ist das auf der Erde, vielleicht in der Zukunft? Ist dann dort in der realen welt die Erde rund, eine Scheibe oder eine Kuppel? Oder gibts da gar keine Planeten, was dann?
@Reisender..da gibt es meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten.
Erstens: Ein organisches Universum existiert tatsächlich laut schamanischer Reiseberichte, in welchen allerdings auch Kriegshandlungen ablaufen.
Zweites: Es gibt nur vereinte Gedankenformen in einen kausalen Feld, ausserhalb von Raum und Zeit, welche hier für kurze Zeit eine grobstoffliche elektromagnetische Erfahrung machen können. Ob die Bühne rund oder flach ist. ist unwichtig.
Kohlenstoff Genetik ist mit abertausenden Sensoren ausgestattet, um Gefühle und Emotionen spührbar und erfahrbar zu machen. Davon kann man auch High werden, was ohne Genetik nicht möglich ist. Aber auch diese Erlebnisse weden wieder von uns abgemolken! Am kräftigsten durch den Verlust geliebter Menschen und Tiere.
Beide Möglichkeiten tragen was grauseliges in sich. Stimmts?