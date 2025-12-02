Die Tore der Hölle wurden in Frankreich geöffnet: Macron finanziert Mega-Ritual mit Ba’al-Kindopfer und Nephilim-Dämonen (Video)

Teile die Wahrheit!

Am vergangenen Wochenende finanzierte die Regierung von Emmanuel Macron eine vom Steuerzahler finanzierte „Parade“ mit dem Namen „Tor der Finsternis“, bei der 15 Fuß große dämonische Hybridwesen, ein gehörntes Lilith-Idol auf einem schwimmenden Altar, eine Minotaurus/Ba’al-Huldigung mit inszenierter Kinderopferung, umgedrehte Kreuze, Pentagramme und unverhohlene Symbolik der Zahl 6 zu sehen waren – und das alles vor über einer Million Menschen, darunter auch Kinder.

Das war kein Straßenfest. Das war eine öffentliche okkulte Beschwörung im Gewand der Kunst – und Brigitte Macron saß im VIP-Bereich und trug ein maßgeschneidertes schwarz-karmesinrotes Kleid, das mit demselben schlangenartigen Lilith-Siegel bestickt war, das auch den Hauptwagen zierte.

Die turmhohen biomechanischen Hybriden wirkten wie direkt den Nephilim aus Genesis 6 entsprungen, während der Minotaurus-Wagen Opfergaben an den kinderfressenden Gott Baal/Moloch nachstellte.

Das Prunkstück: eine rotäugige „Lilith“-Figur, die von schwarz gekleideten Darstellern mit rückwärts gesungenen lateinischen Gesängen verehrt wurde.

Bibelkenner werden die Parallelen zu Genesis 6 sofort erkennen: „Die Nephilim lebten in jenen Tagen auf der Erde … als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen gingen und Kinder mit ihnen zeugten.“

Das Herzstück der Parade – gewaltige Mischwesen, halb Mensch, halb Tier, halb Maschine – wies eine unheimliche Ähnlichkeit mit antiken Beschreibungen von Riesen und chimärenhaften Gräueltaten nach der Sintflut auf. („HIM“: Ein dreister Film über die okkulte Elite, die ihre Hollywood-Stars pflegt – Adrenochrom, Rituale, Traumata…)

Der Minotaurus-Festwagen, komplett mit einer Opferlabyrinthbühne, auf der Darsteller mit Ziegenmasken symbolisch eine Kinderpuppe dem stierköpfigen Gott darbrachten, war eine direkte Anspielung auf den Baal- und Moloch-Kult, genau jene Gottheiten, die die alten Israeliten niemals dulden sollten.

Und wer führt den esoterischen Angriff an? Niemand Geringeres als eine gewaltige Darstellung von Lilith – Adams apokrypher erster Frau, die zur Mutter der Dämonen wurde – die als „befreite Göttin“ präsentiert wird, flankiert von Tänzern, die als transsexuell codiert sind und gehörnte Kopfbedeckungen im Baphomet-Stil tragen.

Und damit kommen wir zu den Macrons, die bei dem von Emmanuels Regierung finanzierten Mega-Ritual anwesend waren.

Brigitte Macron und der Lilith-Archetyp

In Pariser Okkultkreisen wird seit Jahren gemunkelt, dass Brigitte Macrons öffentliche Persona eine bewusste Verkörperung des Lilith-Archetyps sei – des „göttlichen Weiblichen“, das Unterwerfung ablehnt und Kinder verschlingt.

Der französische Investigativjournalist Xavier Poussard, der wegen seiner Dossiers über die Ehe von Macron mit mehreren Klagen konfrontiert war, behauptet nun, medizinische Unterlagen aus den 1990er Jahren von einer Privatklinik in Amiens erhalten zu haben, in denen ein Patient namens „Jean-Michel Trogneux“ – Brigittes Mädchenname und der Name ihres Bruders – aufgeführt ist, der sich einer Geschlechtsumwandlung unterzog, die durch Forschungsstipendien der Europäischen Union im Zusammenhang mit frühen transhumanistischen Programmen finanziert wurde.

Während französische Gerichte diese Informationen weiterhin unter drakonischen „Datenschutzgesetzen“ unterdrücken, zeigen Fotos von der Parade in Toulouse Brigitte Macron im VIP-Bereich in einem maßgeschneiderten schwarz-karmesinroten Kleid, das mit demselben schlangenartigen Lilith-Siegel bestickt ist, das auch den Hauptwagen schmückte.

Zufall? Entscheiden Sie selbst.

Video:

Macrons französische Regierung finanzierte die Entstehung eines nephilimartigen, dämonenähnlichen Hybridwesens, das mit satanischer und okkulter Symbolik durchsetzt war, und in den USA hat niemand davon mitbekommen.

Lilith und Baal werden hier direkt vor unseren Augen verehrt. Dies ist ein spiritueller Kampf, und sie zeigen uns ganz offen, wer sie sind und auf welcher Seite sie stehen.

Frankreich präsentierte dämonenähnliche Hybridwesen, darunter Lilith und den Minotaurus, der dem Gott der Kinderopfer, Baal, ähnelt, am helllichten Tag bei einer öffentlichen Veranstaltung voller okkulter Symbolik, hybrider Mythologie und düsterer spiritueller Themen.

Von Portalen, Kreuzen, Pentagrammen und der Zahl Drei-Sechs bis hin zu allen anderen ausgestellten Objekten – die okkulte Symbolik ist einfach nur lächerlich.

Sobald man versteht, wie ernst es diese Leute meinen und wie sehr sie diesen Religionen, falschen Göttern und Ritualen verschrieben sind, ergibt alles plötzlich viel mehr Sinn.

Hinter Lilith, dem Minotaurus und der „Tor der Finsternis“-Parade in Toulouse verbirgt sich eine tiefere Bedeutung. All dies lässt sich auf die Heilige Schrift und biblische Warnungen wie Genesis 6 zurückführen. Dies ist nur eine Art, wie sie ihren Göttern huldigen und sie verehren.

Glauben Sie, sie würden so etwas jemals für Christen oder „gute“ spirituelle Wesen tun? Wohl kaum.

Dies war kein Film – dies war ein staatlich finanziertes Spektakel, das von über einer Million Menschen in Frankreich, darunter auch Kinder, besucht wurde.

Hinter diesen dämonenartigen Mischwesen, der okkulten Bedeutung Liliths in der Mystik und der Verbindung zur nephilimartigen Verderbnis, wie sie in der Bibel beschrieben wird, verbirgt sich eine tiefere spirituelle Bedeutung. Und genau das wird hier so offen zur Schau gestellt.

Wenn sie Ihnen zeigen, wer sie sind und welche Götter sie anbeten, glauben Sie ihnen.

Mehr über die Gefallenen Engel in der Antarktis lesen Sie in: „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Mehr über die gefälschte und kopierte Geschichte in „Die Schlammflut-Hypothese“

Die Wahrheit über die Reptiloiden lesen Sie in „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

MACRON’S French government funded a NEPHILIM DEMON-LIKE hybrid being event tainted in SATANIC and OCCULT symbolism and nobody in the U.S. even heard about it. Lilith and Ba’al worship right in front of your face. This is a spiritual battle and they are showing you exactly who… pic.twitter.com/MYLFt5D8Ou — The SCIF (@TheSCIF) November 27, 2025

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 01.12.2025