Dies ist eines der wichtigsten Werkzeuge, die die Elite benutzt, um die Geburtenraten weltweit zu senken

Die Geburtenraten sind weltweit rapide gesunken. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Weltbevölkerung in den kommenden Jahren dramatisch zurückgehen, selbst wenn wir keine großen Kriege, weltweiten Pandemien, alptraumhaften Hungersnöte und historischen Naturkatastrophen erleben. Von Michael Snyder

Natürlich ist dies genau das, was viele der globalen Elite seit sehr langer Zeit anstreben. Sie haben uns immer wieder gewarnt, dass die „Bevölkerungsbombe“ eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellt, und sie haben sehr hart daran gearbeitet, die Geburtenraten zu senken.

Leider waren ihre Bemühungen weitgehend erfolgreich. In mehr als 50 Prozent der Länder weltweit liegt die Geburtenrate mittlerweile unter dem Bestandserhaltungsniveau .

Die Gesamtfruchtbarkeitsrate (TFR) wird als einzelne Zahl angegeben, um die Anzahl der Kinder pro gebärender Person in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, meist einem Land, widerzuspiegeln.

Bei der Beurteilung von Bevölkerungswachstum oder -rückgang verwenden Experten eine „Ersatz“- oder „Erhaltungs“-Geburtenrate (TFR) von 2,1. Dies bedeutet, dass jede Person durch eine andere ersetzt wird, sodass es kein Bevölkerungswachstum oder -rückgang gibt, andere Faktoren wie Migration ausgenommen.

Seit den 1950er Jahren ist die weltweite Geburtenrate jedoch drastisch gesunken. Studien legen nahe, dass mehr als 50 % der Länder weltweit unter der Erhaltungsrate von 2,1 liegen, und Experten prognostizieren, dass bis zum Jahr 2100 93 % der Länder diese Rate unterschreiten werden.

Das ist äußerst beunruhigend, aber die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass es passiert.

Hier in den Vereinigten Staaten sank die Geburtenrate im vergangenen Jahr auf einen neuen Tiefststand …

Die Geburtenrate in den USA ist im Jahr 2024 auf einen historischen Tiefstand gesunken; laut am Donnerstag veröffentlichten Daten der US-Regierung werden pro Frau weniger als 1,6 Kinder geboren. (Droht eine Bevölkerungskrise? Weltweite Geburtenrate erreicht 60-Jahres-Tief)

Die USA gehörten einst zu den wenigen Industrieländern mit einer Geburtenrate, die sicherstellte, dass jede Generation genügend Kinder hatte, um sich selbst zu ersetzen – etwa 2,1 Kinder pro Frau. Doch in Amerika sinkt diese Rate seit fast zwei Jahrzehnten, da immer mehr Frauen länger mit dem Kinderkriegen warten oder diesen Schritt gar nicht erst wagen.

Wir sind noch weit davon entfernt, uns selbst zu ersetzen.

Dies hat weitreichende und schwerwiegende Folgen für die Zukunft von Bundesprogrammen wie der Sozialversicherung.

In weiten Teilen Europas ist die Lage noch schlimmer …

Die Geburtenrate ist in der gesamten westlichen Welt unter das Bestandserhaltungsniveau gesunken und zeigt keine Anzeichen einer Erholung. In Italien liegt sie bei 1,24 Kindern pro Frau, in Spanien bei 1,23, in Deutschland bei 1,36, in Polen bei 1,26, in Kanada bei 1,33 und in Australien bei 1,58.

Der einzige Grund, warum die Bevölkerungen im Westen immer noch wachsen, ist die Zuwanderung.

Ohne Zuwanderung würde die Zahl der Einwohner in den meisten westlichen Ländern rapide sinken.

Dasselbe gilt für China. Obwohl die Ein-Kind-Politik vor fast einem Jahrzehnt abgeschafft wurde, ist die Geburtenrate in China weiterhin stark gesunken.

Tatsächlich ist der Wert mittlerweile auf eins gefallen …

Trotz des Endes der Ein-Kind-Politik im Jahr 2016 und der staatlichen Förderung größerer Familien ist die Geburtenrate in den letzten Jahren auf eins gesunken.

Warum geschieht das?

Zweifellos hat jahrzehntelange Propaganda Frauen auf der ganzen Welt erfolgreich davon überzeugt, weniger Kinder zu bekommen.

Diese Konditionierung lässt sich nicht leicht rückgängig machen.

Darüber hinaus hat die globale Elite unsere Luft, unser Wasser, unseren Boden und unsere Nahrungsmittel vergiftet, und wir sind ständig gefährlichen Mengen elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt.

Infolgedessen ist die Anzahl der männlichen Spermien seit den 1970er Jahren drastisch zurückgegangen …

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2017, die auf Daten aus Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland basierte, ergab beispielsweise, dass die Spermienzahl zwischen 1973 und 2011 um 52 Prozent zurückgegangen war. Eine Folgestudie aus dem Jahr 2022, die von einigen der gleichen Autoren durchgeführt wurde, zeigte einen ähnlichen Rückgang in einem noch größeren Spektrum von Ländern.

Eine der Arten, wie wir vergiftet werden, ist die Verwendung von Phthalaten.

Die Elite wusste schon vor über 40 Jahren, dass die Aufnahme von Phthalaten das Fortpflanzungssystem schwer schädigen kann …

Earl Gray war entsetzt über das, was er beim Aufschneiden der Laborratten vorfand. Einige hatten missgebildete Hoden, die mit Flüssigkeit gefüllt waren, fehlten oder an der falschen Stelle lagen. Bei anderen waren die Samenleiter verkümmert und blockierten den Spermienfluss, während wieder anderen die Drüsen fehlten, die bei der Samenproduktion helfen.

Monatelang fütterten Gray und sein Team Ratten mit Maisöl, das mit Phthalaten versetzt war – einer Chemikaliengruppe, die häufig verwendet wird, um Kunststoffe weich und biegsam zu machen. Anfang der 1980er-Jahre arbeitete Gray für die Umweltschutzbehörde EPA und untersuchte die Auswirkungen toxischer Substanzen auf das Fortpflanzungssystem. Dabei testete er Dibutylphthalat, nachdem er einige frühe Studien gelesen hatte, die auf ein Gesundheitsrisiko für den Menschen hindeuteten.

Mehr als 40 Jahre später saß Gray an einem schwülen Sommertag auf einer überdachten Veranda und erinnerte sich an die Studie und die grausamen Geburtsfehler. „Es trat bei genügend Tieren auf, daher wussten wir, dass es sich nicht um zufällige Fehlbildungen handelte“, sagte der 80-jährige Gray, der nach fast 50 Jahren bei der Behörde in den Ruhestand ging.

Obwohl die Gefahr sehr deutlich war, wurde Phthalate weiterhin weit verbreitet eingesetzt.

Schätzungen zufolge belaufen sich die Gesundheitsschäden durch Phthalate in den Vereinigten Staaten mittlerweile auf über 66 Milliarden Dollar pro Jahr …

Die Kosten für die Gesellschaft sind enorm. Eine 2024 von der NYU geleitete Studie, die die gesundheitlichen Auswirkungen von Phthalaten in den USA – darunter Beiträge zu Diabetes und Unfruchtbarkeit – erfasste, schätzte die Kosten für die Behandlung phthalatbedingter Krankheiten auf 66,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Das ist das Dreifache der wirtschaftlichen Auswirkungen von „Ewigkeitschemikalien“, einer anderen Chemikaliengruppe, die häufig mit Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Zum Vergleich: Die Behandlung aller Krebserkrankungen kostet die USA laut einer Schätzung des staatlichen National Cancer Institute jährlich 209 Milliarden US-Dollar.

Dies ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Und dennoch werden Phthalate bis heute in Lebensmittelproduktionsstätten in ganz Amerika weiterhin verwendet …

„Da sind Schläuche, die mit Phthalaten belastet sind, da sind Kunststofftanks, in denen das Zeug gelagert wird, da sind Pumpen aus Kunststoff – daher stammen viele Phthalate“, sagte Tom Neltner, ein langjähriger Chemieaktivist und Chemieingenieur, der in der Lebensmittelherstellung gearbeitet hat.

Der American Chemistry Council erklärte, die FDA habe die Verwendung bestimmter Phthalate in Lebensmittelkontaktmaterialien wie Schläuchen, Förderbändern und Vinylhandschuhen genehmigt und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Aufnahme über die Nahrung die zulässigen Grenzwerte nicht überschreite.

„Die Führungsriege der FDA, sowohl die politische als auch die höhere Führungsebene, war jahrzehntelang der Ansicht, dass Chemikalien im Bereich der Lebensmittelsicherheit nicht viel Aufmerksamkeit verdienten“, sagte Jim Jones, der 2023 nach einer Karriere bei der EPA als stellvertretender Kommissar eingestellt wurde, um die Lebensmittelsicherheit in der Behörde zu reformieren.

Indem wir ihnen das erlauben, begehen wir im wahrsten Sinne des Wortes gesellschaftlichen Selbstmord.

Die meisten Leser dieses Artikels werden ihn aber nächste Woche schon wieder vergessen haben.

Natürlich vergiften und töten sie uns auch auf dutzende andere Arten.

Was muss noch geschehen, damit die breite Bevölkerung endlich aufwacht?

Sie zerstören die Menschheit und alles um uns herum, und eines Tages werden sie zur Rechenschaft gezogen werden .

Doch im Moment tut der Großteil der Bevölkerung weiterhin so, als sei alles in Ordnung.

Unterdessen schreitet die Agenda der globalen Elite weiter voran, und sie ist absolut begeistert davon, dass die Geburtenraten auf der ganzen Welt weiter sinken.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 04.12.2025