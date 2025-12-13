DMSO: Die Wahrheit hinter dem Mythos der „unheilbaren“ Darmerkrankung

Teile die Wahrheit!

Wenn Sie unter Magen-Darm-Problemen leiden, gibt es ein preiswertes Heilmittel, das Ihre volle Aufmerksamkeit verdient.

Ein medizinischer Wirkstoff, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben, wird zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, Nervenverletzungen und sogar von Erkrankungen eingesetzt, die laut Ärzten „unheilbar“ sind.

Besser noch, es ist „sehr sicher“.

Bei dieser Substanz handelt es sich um DMSO.

Dr. James Miller sagt, es funktioniere bei so vielen Dingen so gut, dass es „unglaublich erscheint“.

Hier ist, wovon es Patienten bei der Genesung hilft:

• Autoimmunerkrankungen

• Chronische Nervenentzündung

• Diabetische Neuropathie

• Behinderung infolge eines Schlaganfalls

• Schwächende Arthritis

• Impfschäden

• Chronische Schmerzen

• Krebs

• Und sogar Magen-Darm-Erkrankungen, von denen über 20 Millionen Amerikaner betroffen sind.

Das Schockierende ist, wie zuverlässig DMSO geschädigtes Darmgewebe bei Erkrankungen wiederherstellt, die die meisten Ärzte als lebenslang betrachten.

Und falls Magen-Darm-Probleme zu Ihrem Leben gehören, verdient das, was DMSO zur Linderung beitragen kann, Ihre volle Aufmerksamkeit.

Mit einer Magen-Darm-Erkrankung zu leben, ist nicht nur eine Unannehmlichkeit – es ist ein ständiger Kampf.

Krankheitsschübe treten ohne Vorwarnung auf. Pläne werden abgesagt. Schmerzen, Dringlichkeit, Erschöpfung und Angst beherrschen den Alltag von einem Moment auf den anderen.

Krankenhausaufenthalte werden zur Routine. Giftige Medikamente und die damit verbundenen Kosten häufen sich. Eine schlechte Nährstoffaufnahme führt mit der Zeit zu weiteren Problemen. (Gesundheit: Der skrupellose Kampf für das Verbot und die Auslöschung von DMSO (Video))

Es ist eine versteckte Last, die Millionen von Menschen tragen, aber das Gesundheitssystem nimmt sie kaum wahr. Man behandelt die Symptome einfach mit Medikamenten und kümmert sich nie darum, die Ursache zu finden.

Obwohl die Fälle von entzündlichen Darmerkrankungen (CED) weiter zunehmen, wiederholt die Medizin immer wieder die gleiche Aussage: „Wir wissen nicht, was die Ursache ist.“

Dieses andauernde „Rätsel“ erweist sich als äußerst profitabel.

Ist die Ursache von IBD wirklich so ein Rätsel, oder ist es profitabler, das Problem aufzuschieben, anstatt die wahre Ursache und dann die Heilung zu finden?

Die Antwort ist so einfach wie tragisch. Solange die Ursache unbekannt bleibt, müssen Patienten teure Medikamente einnehmen – ein Leben lang. Die Pharmakonzerne profitieren. Wir verlieren. Diese Geschichte kennen wir schon.

Unterdessen werden Forschungsergebnisse, die IBD mit Faktoren wie Pestiziden, hochverarbeiteten Lebensmitteln, Lebensmittelallergien und sogar impfstoffbedingten Immunreaktionen in Verbindung bringen, vernachlässigt.

Die Forschungsergebnisse existieren, aber sie wollen den Zusammenhang nicht herstellen.

Warum? Es gibt keinen Anreiz, Menschen zu heilen.

Immer wenn jemand auf einen möglichen immunologischen Zusammenhang zwischen Impfungen und Darmerkrankungen hinweist, erfolgt umgehend eine Gegenreaktion.

Eine Impfung könnte eine unbeabsichtigte Nebenwirkung haben? Unmöglich! Du spinnst wohl!

Es stellte sich heraus, dass die Idee gar nicht so abwegig war. Doch leider führte Andrew Wakefields Veröffentlichung zu einer Art dauerhaftem Redeverbot zu diesem Thema – obwohl frühere Studien ähnliche Ergebnisse gezeigt hatten.

Wir haben Fälle von Morbus Crohn nach Meningokokken-Impfungen bei Studenten beobachtet.

Und während der COVID-Pandemie kam es bei Autoimmunpatienten wiederholt nach der Impfung zu Symptomverschlimmerungen.

Die Daten aus Israel zeigten sogar, dass bei 24,2 % der Empfänger der Auffrischungsimpfung eine Verschlimmerung der Autoimmunerkrankung auftrat.

Ich wette, das werden Sie nie in einer medizinischen Werbung im Fernsehen hören.

Etwa 1,17 % der Erwachsenen in den USA leiden an entzündlichen Darmerkrankungen. Chronische Darmentzündungen (Reizdarmsyndrom) sind jedoch weitaus häufiger – sie betreffen 6,1 % der Amerikaner.

Leider werden solche Dinge oft übersehen, weil die von Gastroenterologen verwendeten Endoskope nicht genügend Teile des Dünndarms erreichen.

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Rheumamedikamente die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen verschlimmern – dennoch werden die Patienten nicht vorher auf Morbus Crohn untersucht.

Das ist keine Präzisionsmedizin. Das ist Roulette. Und das muss es nicht sein.

Hat man das Muster hinter der Zunahme von Darmerkrankungen einmal erkannt, kann man es nicht mehr ignorieren.

Zum Glück gibt es Hoffnung. Ein unglaubliches Molekül namens DMSO führt immer wieder zu einigen der dramatischsten Genesungen im Magen-Darm-Trakt, die jemals dokumentiert wurden.

Dinge wie:

• Symptome von Morbus Crohn verschwinden

• Schübe von Colitis ulcerosa klingen innerhalb von Tagen ab

• Schmerzen bei Divertikulitis lassen innerhalb von Stunden nach

• Abszesse lösen sich auf

• Blutende Geschwüre heilen, wenn Medikamente versagt haben

Und das ist nichts Neues. Dutzende Studien haben gezeigt, dass DMSO die Magensäure normalisiert, Blutungen stoppt, Geschwüre heilt und das Darmgewebe vor Verbrennungen, Ischämie und Entzündungen schützt.

Seine Verwendung wurde uns dank der FDA einfach vorenthalten.

DMSO wird von Forschern als eine Art Dachtherapie bezeichnet.

Es wirkt nicht durch die gezielte Beeinflussung eines einzelnen Signalwegs, sondern durch die Behebung der zugrunde liegenden biologischen Defekte , die die meisten Krankheiten verursachen.

Es befasst sich mit Problemen wie oxidativem Stress, Entzündungen, gestörter Mikrozirkulation, Zellschädigung und Immunfehlregulation.

Deshalb hilft es bei allem, von Schlaganfällen über Arthritis bis hin zu Autoimmunerkrankungen.

DMSO stellt die Umgebung wieder her, die der Körper zur Heilung benötigt – etwas, was nur sehr wenige Arzneimittel jemals schaffen.

Fangen wir mit dem Magen an.

Es hat sich gezeigt, dass DMSO blutende Magengeschwüre stoppen, die Magensäureproduktion bei zu hohem Spiegel reduzieren, die enzymatische Verdauung verbessern, erosive Gastritis verhindern und vor Schäden durch NSAIDs und Alkohol schützen kann.

In mehreren Studien erwies sich DMSO als wirksamer als Cimetidin, das Standardmedikament gegen Magengeschwüre. Das ist ein enormer Erfolg!

Bei Patienten, deren Geschwüre monatelang therapieresistent waren, heilten sie innerhalb von nur vier Wochen.

Das allein hätte die Medizin verändern müssen. Stattdessen wurde es ignoriert.

Warum? Es heilt tatsächlich und niemand profitiert davon.

Im Darm sind die Ergebnisse noch erstaunlicher.

DMSO schützt das Darmgewebe selbst nach vollständiger Unterbrechung der Blutversorgung. Normalerweise wäre dies ein Todesurteil für die Darmzellen.

Es beugt Verklebungen vor.

Unterbricht Entzündungskaskaden.

Stabilisiert Immunreaktionen.

Beschleunigt die Gewebereparatur.

Schützt Stammzellen.

Warum ist ein unterdrücktes Lösungsmittel bei der Behandlung von Magengeschwüren und Morbus Crohn wirksamer als Krankenhausmedikamente? Die Antwort wird Sie unser gesamtes modernes Gesundheitssystem überdenken lassen.

Eine der verblüffendsten Erkenntnisse betrifft die Amyloidose, Proteinablagerungen, die Organe verstopfen.

Diese Fälle sind bekanntermaßen schwer zu behandeln. Doch DMSO löst die Ablagerungen auf!

Es stellt außerdem die Darmfunktion wieder her und kann sogar die durch Morbus Crohn bedingte Amyloidose rückgängig machen. All dies ist dokumentiert.

Ärzte verbringen Jahre damit, Komplikationen zu behandeln, die DMSO durch die Reduzierung von Entzündungen, die Wiederherstellung der Durchblutung und die Stabilisierung von Proteinen behebt.

Es klingt wie ein Wunder, ist aber keins. Es ist das Ergebnis davon, wenn man die Ursache des Problems behebt, anstatt nur die Symptome zu kaschieren.

Die Peritonitis zählt zu den lebensbedrohlichsten Notfällen im Bauchraum. Sie spricht zudem außerordentlich gut auf DMSO an.

Bei alleiniger Antibiotikagabe ist die Sterblichkeitsrate hoch. Doch mit DMSO ändert sich die Situation dramatisch.

DMSO steigert die Wirksamkeit von Antibiotika, erhöht das Eindringen in das Peritoneum, reduziert Entzündungen, stellt die Durchblutung wieder her und verbessert das Überleben dramatisch.

Man muss sich das einmal vorstellen. Eine der tödlichsten Krankheiten, die die Medizin kennt, kann mit einer Therapie geheilt werden, von der die meisten Ärzte und Krankenhäuser nichts wissen – oder die sie schlichtweg ignorieren.

Die positiven Auswirkungen auf die Leber sind ebenso verblüffend.

DMSO schützt die Leber vor Tylenol-Toxizität, Alkoholschäden, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Ischämie und Entzündungskaskaden.

Haben Sie schon einmal von etwas gehört, das all das kann?

DMSO stellt den Glutathionspiegel wieder her, reduziert Fibrose, beugt Nekrose vor und verbessert die Mitochondrienfunktion.

In Gewebekulturen konnte sogar gezeigt werden, dass es Stammzellen dazu anregt, sich in gesunde Leberzellen zu differenzieren!

Bei Patienten mit terminaler Leberzirrhose besserte sich der Zustand , wenn sie DMSO sachgemäß anwendeten und auf Alkohol verzichteten.

Das sollte eigentlich nicht möglich sein – und doch ist es passiert.

Die Geschichte mit der Gallenblase ist genauso fesselnd.

Leser berichten, dass die Schmerzen bei Gallenblasenentzündung innerhalb weniger Tage nach Beginn der DMSO-Behandlung nachließen!

Studien zeigen, dass DMSO Gallengangschäden vorbeugt, Entzündungen reduziert und in Kombination mit bestimmten Verbindungen sogar dazu beiträgt, hartnäckige Gallensteine ​​aufzulösen.

Und ja – DMSO wird vom Gallensystem in therapeutischen Dosen überraschend gut vertragen.

Für Menschen, die sich einer Operation unterziehen müssen, kann dies lebensverändernd sein.

Aber sie werden nie davon erfahren, es sei denn, sie wissen, wo sie suchen müssen.

Die Pankreatitis zählt wohl zu den qualvollsten Erkrankungen überhaupt. Und zum Glück für diejenigen, die das Pech haben, daran zu erkranken, gibt es für die Pankreatitis fast keine wirksame konventionelle Behandlung.

Doch wieder einmal eilt DMSO zur Hilfe.

Es hat sich gezeigt, dass DMSO Nekrosen reduziert, Entzündungsmarker senkt, die Durchblutung der Bauchspeicheldrüse wiederherstellt, die Gewebeheilung beschleunigt und Schmerzen schnell lindert.

In Studien wurden DMSO-Patienten innerhalb eines Bruchteils der Zeit schmerzfrei . Sie konnten auch schon nach drei Tagen entlassen werden , im Vergleich zu einer Woche oder mehr bei der Kontrollgruppe.

Das ist beachtlich. Bei chronischer Pankreatitis waren die Verbesserungen jedoch noch deutlich dramatischer!

Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, dass es so etwas gibt.

Die meisten Menschen mit Hämorrhoiden leiden jahrelang stillschweigend.

Erstaunlicherweise lässt sich DMSO zur äußerlichen Anwendung anwenden, um sie zu verkleinern. Injektionen können selbst langjährige Fälle beseitigen. Zäpfchen können sogar Linderung verschaffen, wenn nichts anderes hilft.

Berichte über Hämorrhoiden, die innerhalb von Stunden oder Tagen verschwinden, sind in der DMSO-Community häufig.

Das leuchtet ein. DMSO reduziert Entzündungen, verbessert die Mikrozirkulation und stabilisiert das Gewebe. Dadurch löst sich das Problem, anstatt fortzubestehen und wieder aufzutreten.

Noch einmal: Ursachenbehandlung versus Symptommanagement durch die Pharmaindustrie.

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 13.12.2025