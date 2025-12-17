Drei unheilvolle Vorboten tauchen auf, je näher wir dem Ende des Jahres 2025 kommen

Teile die Wahrheit!

Kaum zu glauben, dass 2025 schon fast vorbei ist. Dieses Jahr ist wie im Flug vergangen und war vollgepackt mit historischen Ereignissen. Leider befürchte ich, dass 2026 noch chaotischer wird. Wir stehen vor vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen , Terroranschläge häufen sich , und Nationen weltweit rüsten sich für einen Krieg . Von Michael Snyder

Gleichzeitig bebt die Erde unter unseren Füßen mit beunruhigender Regelmäßigkeit. Tatsächlich wurde der Bundesstaat Kalifornien gerade den vierten Tag in Folge von einem schweren Erdbebenschwarm heimgesucht …

Kalifornien wurde in den vergangenen vier Tagen von mehreren Erdbebenschwärmen erschüttert, das jüngste ereignete sich am Dienstag.

Der US Geological Survey (USGS) meldete ein Erdbeben der Stärke 3,1 um 5:53 Uhr PT (8:53 Uhr ET) in der Nähe von San Ramon, dem Epizentrum der jüngsten seismischen Aktivität.

Diesem Beben gingen ein Dutzend kleinere Erdbeben mit Magnituden zwischen 1,1 und 1,6 voraus.

Erst gestern habe ich Sam Rohrer von den Erdbebenschwärmen erzählt, die Kalifornien Tag für Tag heimsuchen, und heute hat schon wieder eins zugeschlagen.

Interessanterweise begann diese jüngste Serie von Erdbebenschwärmen nur drei Tage, nachdem der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom eine sehr kontroverse Aussage über „Transkinder“ gemacht hatte …

Newsom, 58, äußerte sich in der Sendung „The Ezra Klein Show“ in der Folge vom 10. Dezember. Der kalifornische Gouverneur erklärte dem Moderator, dass er zwar angedeutet habe, es sei unfair, wenn Transgender-Athletinnen im Frauensport antreten, er aber dennoch die Transgender-Community unterstütze.

„Ich möchte Transkinder sehen“, sagte er. „Ich habe einen Trans-Patensohn. Kein Gouverneur hat mehr transfreundliche Gesetze unterzeichnet als ich, und niemand hat sich stärker für die LGBTQ-Community eingesetzt.“

Newsom gilt derzeit als der überwältigende Favorit für die Nominierung der Demokraten im Jahr 2028.

Es war also eine wirklich große Sache für ihn, so etwas zu sagen.

Die gesamte kalifornische Küste liegt direkt am Pazifischen Feuerring, und wir haben in den letzten Monaten sehr viele seismische Aktivitäten entlang des Pazifischen Feuerrings beobachtet.

Führt all diese Aktivität zu etwas wirklich Großem?

Die Geophysikerin Annemarie Baltay vom USGS warnt , dass „die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben der Stärke 6,7 oder höher irgendwo in der San Francisco Bay Area zwischen jetzt und 2043 bei 72 Prozent liegt“…

Die Geophysikerin Annemarie Baltay vom USGS erklärte, sie sei nicht ungewöhnlich besorgt, dass die jüngsten Erdbeben ein Anzeichen für ein größeres bevorstehendes Erdbeben in San Ramon seien.

„Diese kleinen Ereignisse sind, wie alle kleinen Ereignisse, kein Hinweis auf ein bevorstehendes großes Erdbeben“, sagte Baltay gegenüber Patch.

„Wir leben jedoch in einem Erdbebengebiet, daher sollten wir stets auf ein starkes Beben vorbereitet sein“, sagte sie. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen heute und 2043 irgendwo in der Bay Area zu einem Erdbeben der Stärke 6,7 oder höher kommt, liegt bei 72 Prozent. Deshalb sollten wir alle wachsam sein und uns vorbereiten.“

Es war sicherlich berichtenswert, dass ein so prominenter Geophysiker eine solche Aussage traf.

Selbstverständlich bin ich weitaus weniger optimistisch als sie.

Während unsere Welt weiterhin von einer ungewöhnlich hohen seismischen Aktivität erschüttert wird, bereitet sich der Komet 3I/Atlas darauf vor , am Freitag seinem Planeten am nächsten zu kommen …

Ein Komet von einem anderen Stern saust diese Woche ein letztes Mal an der Erde vorbei, bevor er wieder in den interstellaren Raum zurückrast.

Der im Sommer entdeckte Komet 3I/Atlas wird am Freitag in einer Entfernung von 167 Millionen Meilen (269 Millionen Kilometer) an unserem Planeten vorbeifliegen – so nah kommt er uns auf seiner großen Reise durch das Sonnensystem.

Die NASA richtet ihre Weltraumteleskope weiterhin auf den vorbeiziehenden Eisball, dessen Größe auf 440 Meter bis 5,6 Kilometer geschätzt wird. Da er beim Verlassen der Erdatmosphäre an Leuchtkraft verliert, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Hobbyastronomen, ihn mit ihren Teleskopen am Nachthimmel zu beobachten.

Kaum zu glauben, aber die Frist für die Regierung zur Freigabe der Epstein-Akten läuft ebenfalls am Freitag ab … Die Frist für das Justizministerium zur Freigabe von Akten im Rahmen seiner Ermittlungen gegen den berüchtigten verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein läuft in wenigen Tagen ab. Bis Freitag muss Generalstaatsanwältin Pam Bondi die Akten gemäß dem Epstein Transparency Act, der letzten Monat von Präsident Donald Trump in Kraft gesetzt wurde, „in einem durchsuchbaren und herunterladbaren Format“ öffentlich zugänglich machen. Ist die Tatsache, dass diese beiden Dinge am selben Tag geschehen, nur ein äußerst bizarrer Zufall? Hoffentlich werden bis Ende dieser Woche wirklich alle Epstein-Akten in einem „durchsuchbaren und herunterladbaren Format“ veröffentlicht, denn das amerikanische Volk hat die Wahrheit verdient. Es gibt noch eine andere Sache an dem Kometen 3I/Atlas, die viel Aufmerksamkeit erregt. Ein Komet hat typischerweise einen „Schweif“, aber der Komet 3I/Atlas hat auch einen „Gegenschweif“ … Seitdem das Hubble-Weltraumteleskop der NASA das Objekt am 21. Juli zum ersten Mal beobachtete, bemerkten Wissenschaftler einen seltsamen Vorsprung, der aus dem Objekt herausragte – einen zweiten Schweif, der entgegen der Intuition direkt auf die Sonne zu zeigt und nicht wie die charakteristischen Schweife bekannter Kometen des Sonnensystems von ihr weg. Dieser „Anti-Schweif“ könnte, wie der Harvard-Astronom Avi Loeb Anfang des Jahres gegenüber Futurism erklärte, auf einen „verstärkten Massenverlust auf der sonnenzugewandten Seite“ zurückzuführen sein, wodurch größere Fragmente abbrechen. Diese größeren Fragmente sind weniger anfällig für den Strahlungsdruck der Sonne, bewegen sich daher langsamer und sammeln sich auf der sonnenzugewandten Seite an. Auch mehr als einen Monat nach dem Perihel, dem sonnennächsten Punkt des Kometen 3I/ATLAS, ist der Schweif noch immer deutlich sichtbar, wie Loeb in einem neuen Blogbeitrag anmerkte. Ein Bild vom 13. Dezember, aufgenommen mit dem Teerasak-Thaluang-Teleskop in Rayong, Thailand, „zeigt einen markanten, für Kometen ungewöhnlichen Schweif, der in Richtung Sonne zeigt“, schrieb er. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Komet einen „Anti-Schweif“ hat. Und ich finde es irgendwie seltsam, dass dieser Komet mit einem „Anti-Schweif“ der Erde nur 6 Tage vor Weihnachten am nächsten kommt. Und noch etwas: Am Montag stürzte in Brasilien eine 115 Fuß hohe Nachbildung der Freiheitsstatue vor einem großen Kaufhaus um… Ein heftiger Sturm stürzte am Montag, dem 15. Dezember, eine 35 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue vor einem Havan-Megastore im Süden Brasiliens um. Während der Sturm durch das Gebiet fegte, erreichten die Windböen nach Angaben der örtlichen Behörden Geschwindigkeiten von 50 bis 56 Meilen pro Stunde. Viele Leute sind deswegen total panisch. Und das geschah nur zwei Tage bevor Präsident Trump im Weißen Haus eine wichtige Ansprache an die Nation halten sollte … Präsident Donald Trump wird am Mittwochabend live aus dem Weißen Haus eine Ansprache an die Nation halten, wie er am Dienstag bekannt gab. Trump kündigte die Rede in einer Mitteilung in den sozialen Medien an und erklärte, sie werde am Mittwoch um 21:00 Uhr Ostküstenzeit stattfinden. Ein Thema für die Rede nannte er nicht. „Meine amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger: Ich werde morgen Abend um 21:00 Uhr EST live aus dem Weißen Haus eine Ansprache an die Nation halten. Ich freue mich darauf, Sie dann zu sehen. Es war ein großartiges Jahr für unser Land, und das Beste kommt erst noch!“, schrieb Trump. Wenn der Präsident das Fernsehprogramm zur Hauptsendezeit unterbricht, bedeutet das in der Regel, dass etwas wirklich Großes angekündigt wird. Wird Präsident Trump uns etwa mitteilen, dass wir in den Krieg gegen Venezuela ziehen werden? Wenn dem so ist, wäre das mit Sicherheit ein sehr unheilvolles Zeichen. Natürlich ist es durchaus möglich, dass Präsident Trump mit uns über etwas anderes sprechen möchte. Der Mittwochabend ist schneller da, als wir denken, und dann werden wir erfahren, was ihn beschäftigt. Die globalen Ereignisse überschlagen sich in atemberaubendem Tempo, und ich habe das Gefühl, dass die kommenden Wochen von großer Bedeutung sein werden.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 17.12.2025