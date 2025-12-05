Durchgesickerte Bilder von Epsteins Insel deuten auf perversen Sex, Erpressung und Machtspiele hin

Teile die Wahrheit!

Durchgesickerte Bilder von Epsteins Insel deuten auf perverse sexuelle Handlungen, Erpressung und Machtspiele hin.

Nie zuvor gesehene Fotos und Videos von Jeffrey Epsteins Pädophileninsel sind im Internet aufgetaucht.

Was sagt man über den verstorbenen Sexualstraftäter und seine Gäste?

Ein Raum, der einem zahnärztlichen Behandlungszimmer ähnelt, ist mit Masken dekoriert, die berüchtigte historische Persönlichkeiten darstellen.

Ein weiteres Bild zeigt einen Duschraum, dessen Wände hoch mit Kissen und Handtüchern bedeckt sind.

Das Foto eines Festnetztelefons zeigt Kurzwahltasten für folgende Personen: Darren, Rich, Mike, Patrick, Larry und ein New Yorker Büro. Vier weitere Namen wurden zensiert.

Weiteres Filmmaterial zeigt das luxuriöse Anwesen, auf dem Epstein Berichten zufolge Teenager-Mädchen sexuell missbrauchte und manipulierte, während er einflussreiche Gäste empfing. (Die Queen wusste, dass Prinz Andrew Prostituierte in den Buckingham Palace brachte – Dokumente behaupten, dass die Queen eine Klientin von Epstein war)

Tafel mit kryptischer Nachricht

Ein Foto zeigt eine Tafel in Epsteins Arbeitszimmer, auf der einzelne Wörter mit weißer Kreide handschriftlich festgehalten sind, von denen einige zensiert sind.

Unter den sichtbaren Wörtern befinden sich „politisch“, „Intrigen“, „Täuschung“, „Macht“, „Wahrheit“ und „Musik“, wobei einige unterstrichen und andere durch Linien verbunden sind.

Das Arbeitszimmer ist außerdem mit einem Tisch und vier scheinbar bequemen Sesseln mit Kissen ausgestattet.

Laut der New York Post könnte die kryptische Nachricht in Verbindung mit Epsteins Sexhandelsring stehen. Die Sitzordnung lässt vermuten, dass mehrere Personen an der Planung beteiligt waren.

Viel Politik, null Substanz – es ging um Epsteins reiche Klienten.

Der demokratische Kongressabgeordnete Robert Garcia (D-Kalifornien) bezeichnete die neu veröffentlichten Bilder als einen verstörenden Einblick in Epsteins Welt und seine berüchtigte Insel Little St. James. Er sagte, die Akten seien veröffentlicht worden, um ein umfassenderes Bild von Epsteins Verbrechen zu vermitteln.

Die Republikaner kritisierten den Schritt als politisches Theater und wiesen darauf hin, dass das US-amerikanische politische Aktivistenmedium O’Keefe Media bereits Anfang des Jahres ähnliche Bilder veröffentlicht hatte.

Was in all dem Gezänk unterging: Demokraten und Republikaner halten die Namen von Epsteins einflussreichen Klienten geheim.

Sprecher Johnson behauptet, Trump sei Jahre vor seiner Kandidatur für das Amt ein geheimer FBI-Informant über Epstein gewesen

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-LA), schien die lange geflüsterten Gerüchte zu bestätigen, dass Donald Trump vor seiner politischen Karriere nicht nur ein Immobilienmogul war, sondern auch ein Regierungsagent, der dem FBI Informationen zuspielte.

Johnson äußerte sich am Donnerstag gegenüber Reportern im US-Kapitol zu den Bemühungen des Abgeordneten Thomas Massie (Republikaner aus Kentucky), eine Abstimmung über die Freigabe der restlichen Beweismittel des Justizministeriums im Fall des verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein zu erzwingen.

Als der CNN-Kongresskorrespondent Manu Raju Johnson zu Trumps Aussage befragte, die laufende Kontroverse um Epstein sei ein „Schwindel“, beharrte der Sprecher darauf, dass Trumps Aussage von den Medien falsch interpretiert werde.

„Ich habe schon oft mit ihm darüber gesprochen“, sagte Johnson. „Es wurde falsch dargestellt. Er behauptet nicht, dass Epsteins Taten ein Schwindel waren. Es war ein entsetzliches, unaussprechliches Übel. Das glaubt er selbst. Als er das Gerücht zum ersten Mal hörte, warf er Epstein aus Mar-a-Lago. Er war FBI-Informant und versuchte, diese Sache zu vertuschen.“

Laut einem Bericht von Alternet ist Trumps Status als FBI-Informant weiterhin unbestätigt. Er hat jedoch in der Vergangenheit bereits Kooperationsbereitschaft gegenüber dem FBI gezeigt.

BuzzFeed News berichtete 2017 über ein FBI-Memo aus dem Jahr 1981, in dem er seine „volle Kooperation“ mit dem FBI zusicherte . Trump soll zugestimmt haben, verdeckte FBI-Agenten in seinem Casino in Atlantic City, New Jersey, zu empfangen, die gegen das organisierte Verbrechen ermittelten.

Im Jahr 2016 berichtete die Washington Post, dass Trump Agenten in seinem Büro in Manhattan „willkommen hieß“ und dass das Treffen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in Trumps Karriere stattfand, als er versuchte, sich als Immobilienmogul in New York zu etablieren.

Der Bericht schilderte detailliert, wie Trump enge Freundschaften sowohl mit einem FBI-Informanten schloss, der für Trump als Arbeitsmarktberater tätig war, als auch mit dem Ermittler Walt Stowe, der zu dieser Zeit einer der Führungsoffiziere des Informanten war.

Sollte Trump tatsächlich als FBI-Informant gearbeitet haben, um Epstein zu Fall zu bringen, so könnte dies irgendwann zwischen 2004 und 2005 geschehen sein, als die beiden ihren berühmten Streit über eine 41 Millionen Dollar teure Villa in Palm Beach, Florida, hatten.

Die New York Post berichtete letztes Jahr, dass die Villa zum „Zentralpunkt einer erbitterten Rivalität“ zwischen den beiden ehemals engen Freunden geworden sei. Die ersten Ermittlungen gegen Epstein wegen des Missbrauchs minderjähriger Mädchen begannen laut der Palm Beach Post im März 2005 .

Trump sagte zuvor, er habe seine Freundschaft mit Epstein beendet, nachdem dieser Virginia Giuffre – eine von Epsteins prominentesten Anklägerinnen, die Anfang dieses Jahres Selbstmord beging – im Jahr 2000 aus dem Mar-a-Lago-Spa „ gestohlen“ hatte.

Der Journalist und Autor Barry Levine sagte jedoch, dass Epstein seine zahlende Mitgliedschaft in Mar-a-Lago noch im Jahr 2007 aufrechterhielt, also lange nach seiner ersten Verhaftung und der darauffolgenden Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Teenager-Mädchen.

