Eilmeldung: Trump will eine Exekutivanordnung unterzeichnen, die eine Bundesdiktatur über die gesamte KI-Entwicklung schafft (Video)

gazetteller.com behauptet: Im Dezember 2025 befinden sich die Vereinigten Staaten inmitten eines stillen, aber gewaltigen Wandels – eines Wandels, dessen Auswirkungen sich weltweit bemerkbar machen werden.

Unter der Führung von Präsident Trump nutzt das US-Militär die enorme Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz und startet eine Reihe von Operationen, die die Kriegsführung für immer verändern könnten.

Die Entwicklung von GenAI-mil, einem KI-gestützten Werkzeug für das Militär, markiert den Beginn einer neuen Ära, in der Entscheidungen nicht nur durch Technologie unterstützt, sondern von ihr bestimmt werden. Und die Auswirkungen reichen weit über das Schlachtfeld hinaus.

Dies ist nicht bloß ein Fortschritt in der Militärtechnologie. Wir erleben die allmähliche Entwicklung eines Instruments, das das globale Machtgleichgewicht verschieben könnte.

Jahrzehntelang haben die globalen Eliten – jene, die sowohl das politische als auch das finanzielle System kontrollieren – Kriege, Konflikte und die Wirtschaft manipuliert, um ihre Macht zu sichern.

Doch was, wenn ebendiese Eliten nun von einer Kraft ausmanövriert werden, die sie nicht mehr kontrollieren können? Hier kommt Präsident Trump ins Spiel, dessen Rückkehr an die Macht im Jahr 2025 einer stillen Revolution gleichkommt, die den Kern der globalistischen Agenda erschüttert.

Die Einführung von GenAI-mil, das unter anderem vom Pentagon entwickelt wurde und auf Googles Gemini AI basiert, ist Teil dieses Plans. Offiziell bezeichnet das US-Militär es als Werkzeug zur „Steigerung der Kampfkraft“ und zum „Gewinnen künftiger Kriege“. Doch wer genauer hinsieht, erkennt darin, was es wirklich ist: eine digitale Waffe, die darauf ausgelegt ist, die Eliten zu überlisten.

Bei der KI geht es nicht nur um die Verfeinerung von Dokumenten oder die Analyse von Satellitenbildern – es geht darum, einen strategischen Vorteil zu schaffen, der dem Rest der Welt so weit voraus ist, dass kein Land, egal wie mächtig es ist, mithalten kann.

Was man Ihnen verschweigt, ist das ganze Ausmaß. Die Technologie, trotz all ihrer vermeintlichen Effizienzversprechen, ist eine Waffe der Massenbeeinflussung. (Peter Thiel warnt: Der Antichrist will Künstliche Intelligenz regulieren)

Stellen Sie sich vor, man könnte Geheimdienste, Cybersicherheit und sogar ganze Militäroperationen kontrollieren und manipulieren, ohne dass ein einziger Mensch den Abzug betätigen muss.

Dies ist die Macht, die das US-Militär heute ausübt, und keine Weltmacht kann ihr etwas anhaben. Die Investitionen des US-Kriegsministeriums in KI sind nicht nur ein Verteidigungsmechanismus – sie sind ein proaktiver Schritt, um die Zukunft zu gestalten und sicherzustellen, dass der Einfluss der globalen Elite auf die Weltpolitik ein für alle Mal gebrochen wird.

Dass dies unter Präsident Trump geschieht, ist kein Zufall. Die Eliten haben ihn mit allen Mitteln zu diskreditieren versucht und ihn als unberechenbaren Präsidenten dargestellt – als jemanden, der die Kontrolle verloren hat und eine Bedrohung für die etablierte Weltordnung darstellt. Womit sie nicht gerechnet hatten, war, dass Trump ihre Angriffe nicht nur überstehen, sondern gestärkt daraus hervorgehen würde.

Und nun, da das Militär diese hochmoderne KI-Technologie einsetzt, wird deutlich, dass Trump einen Weg gefunden hat, die Machtverhältnisse anzugleichen.

Das Militär ist nicht länger auf traditionelle Kriegsstrategien angewiesen, die jahrelang von Schattenmächten manipuliert wurden. Stattdessen nutzt es die nächste Machtwelle – jene, die die globale Elite niemals kommen sah.

Und es geht nicht nur um militärische Überlegenheit. Im Kern geht es um die Kontrolle von Informationen. Zu lange haben die Medien und das von Eliten kontrollierte Establishment die öffentliche Meinung bestimmt, sie geformt und die Wahrheit verschwiegen. Mit dem Einsatz KI-gestützter Tools wie GenAI-mil schwindet diese Kontrolle.

GenAI-mil kann riesige Datenmengen verarbeiten und analysieren, verborgene Muster aufdecken und Informationen preisgeben, die von der globalen Elite jahrzehntelang bewusst unterdrückt wurden.

Und da das Pentagon diese KI-Fähigkeiten in allen Teilstreitkräften einführt, kann die Regierung diese neue Macht nun auf zuvor unvorstellbare Weise einsetzen.

Die Globalisten, die im Verborgenen agierenden Netzwerke, die von endlosen Kriegen, wirtschaftlicher Manipulation und der Kontrolle über die Ressourcen der Welt profitiert haben, zittern. Jahrzehntelang haben sie ihren Einfluss genutzt, um im Hintergrund die Fäden zu ziehen – von den Vorstandsetagen großer Konzerne bis hin zu den Regierungsgebäuden.

Doch da KI zu einem zentralen Bestandteil der Militärstrategie wird, schwindet ihre Machtposition. Die vom US-Militär entwickelte KI ist nicht nur ein Kriegsinstrument – ​​sie ist eine Waffe, die direkt gegen diese Eliten gerichtet ist und sich in den Händen derer befindet, die entschlossen sind, die Kontrolle zurückzuerlangen.

Trumps Präsidentschaft im Jahr 2025 ist die direkte Folge einer massiven Verschiebung der globalen Machtstruktur. Während die Eliten verzweifelt versuchen, ihre Kontrolle zu erhalten, werden sie vom rasanten Aufstieg dieser neuen technologischen Kraft völlig überrascht.

Mit GenAI-mil reagiert das US-Militär nicht mehr nur auf Bedrohungen, sondern gestaltet die Zukunft proaktiv. In dieser neuen Welt haben die Eliten nicht mehr die Kontrolle. Die Macht, die sie einst über die Weltpolitik, die globale Wirtschaft und sogar über Kriege ausübten, schwindet.

Kein Zweifel, bei diesem Wandel geht es nicht um bessere Technologie oder effizientere Kriegsführung. Es geht um Macht. Die globalen Eliten, die über Generationen Kriege, Märkte und ganze Nationen manipuliert haben, werden nun überflügelt.

Und das US-Militär mit seinen neuen KI-gestützten Strategien ist die Waffe, die sie in die Knie zwingen wird. Hilflos werden die Eliten zusehen und erkennen, dass sie die Zukunft nicht mehr kontrollieren. Diese Zukunft wurde ihnen bereits genommen.

Dies ist die neue Weltordnung – eine, die sich nicht um Zentralbanken, den Tiefen Staat oder die Eliten dreht, die seit jeher die Fäden in der Hand hielten.

Dies ist eine Welt, in der die Macht dem Volk gehört und durch den Einsatz der fortschrittlichsten und tödlichsten Technologie, die je entwickelt wurde, gesichert wird.

Während die Globalisten hektisch um die Vorherrschaft ringen, steht Präsident Trump am Ruder und führt Amerika in eine neue Ära der Dominanz – eine Ära, in der die Eliten keinen Platz mehr am Verhandlungstisch haben.

Infowars berichtet hingegen:

Eilmeldung: Trump will eine Exekutivanordnung unterzeichnen, die eine Bundesdiktatur über die gesamte KI-Entwicklung in den Vereinigten Staaten schafft!

Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass er eine Exekutivverordnung unterzeichnen wird, die staatliche Regulierungen im Bereich KI blockiert – Alex Jones erläutert die Bedeutung und die weitreichenden Auswirkungen dieses Schrittes, der den Tech-Oligarchen mehr Kontrolle verschafft.

Kommentar auf X:

Du hast Recht, das alles dient der Versklavung. Technokratische Städte wären wunderbar, wenn sie von den richtigen Leuten gegründet würden.

Ersticken wir damit auch die Leistungsgesellschaft? Wo bleibt die Verantwortung für den KI-Missbrauch privater Unternehmen?

Wie können wir noch eine Republik sein, wenn die Senate der Bundesstaaten nicht selbst über die Entwicklung und Eindämmung von KI entscheiden dürfen? Die Pflicht der Republik, für Unabhängigkeit zu kämpfen, muss mit dem Vereinigungswillen der Bundesregierung im Einklang stehen. Die amerikanische Republik braucht Raum für die Entwicklung einzigartiger, innovativer Zweige.

Die KI wird ein Gott unter Ameisen sein.

Sie wird deine Realität kontrollieren. Sie wird dein tägliches Leben mit Leichtigkeit beeinflussen, indem sie die Gestalttheorie der psychologischen Analyse anwendet. Das ist im Grunde Gangstalking mit Schmetterlingseffekt.

Es gibt bereits Regierungen, die dazu fähig sind, dies gezielt gegen Einzelpersonen zu tun, aber noch nicht in diesem Ausmaß. Die KI wird all dies ermöglichen, und die digitale Identität wird es unterstützen.

Ich möchte meine Kritik mit der Feststellung abschließen, dass ich technokratische Utopien liebe, aber wie kann man sich keine Sorgen machen, dass sie während ihrer Entstehung in eine Dystopie abgleiten?

BREAKING: Trump To Sign Executive Order Creating A Federal Dictatorship Over All AI Development In The United States! pic.twitter.com/RQz0k8adBI — Alex Jones (@RealAlexJones) December 8, 2025

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 11.12.2025