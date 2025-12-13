Epsteins gerahmtes Trophäenfoto eines hilflosen jungen Mädchens enthüllt das „offene Geheimnis“ des Missbrauchs in der Elite

„Was für ein kranker Typ. Ein offenbar bewusstloses junges Mädchen liegt ohnmächtig auf einer Couch. Man muss schon ziemlich sicher sein, dass man nicht verhaftet wird, um so ein widerliches Bild auf seinem Schreibtisch zu haben“, schrieb die Social-Media-Nutzerin Leasha Knight auf X.

Auf Epsteins Schreibtisch sind zwei weitere Fotos zu sehen, beide mit schwarzen Kästchen versehen, um die Identität der darauf abgebildeten Personen zu schützen.

Das erste Bild, in einem Bilderrahmen in der linken Ecke des Schreibtisches, zeigt eine Person – vielleicht ein Kind –, die den Arm um Epstein gelegt und den Kopf an seine Schulter gelehnt hat.

1 2 11 12 13

Das dritte Bild liegt auf einem Teller nahe der linken Hand des Pädophilen. Man kann nicht erkennen, was das Foto zeigt, aber der schwarze Rahmen darüber deutet darauf hin, dass es mindestens eine Person enthält, deren Identität geschützt wird.

Das Foto war Teil einer neuen Tranche von Dokumenten der Demokraten im Repräsentantenhaus, da die Trump-Regierung weiterhin unter Druck steht, mehr Akten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Fotos zeigen auch Sexspielzeug, aber es ist unklar, wo und wann die Aufnahmen entstanden sind.

Der in Ungnade gefallene Globalist und Milliardär Bill Gates ist auf einem Foto mit dem ehemaligen Prinzen Andrew grinsend zu sehen. Ein unbekannter dritter Mann steht hinter den beiden mutmaßlichen Pädophilen.

Der ehemalige Präsident Bill Clinton, dessen schwarzer Sohn Anfang des Monats bestätigte, dass „Pizzagate real ist“ , ist auf einem Foto mit Epstein, Ghislaine Maxwell sowie einem weiteren Mann und einer weiteren Frau zu sehen. Das Foto trägt offenbar Clintons Unterschrift in Goldtinte.

Auch Präsident Trump ist in der Pressemitteilung bei drei verschiedenen Gelegenheiten abgebildet.

Auf einem Foto ist eine Schale mit Kondomen zu sehen, auf der eine Karikatur von Trumps Gesicht abgebildet ist, sowie ein Schild mit der Aufschrift „Trump-Kondom 4,50 $“. Auf jedem Kondom ist Trumps Gesicht abgebildet, zusammen mit dem Text „Ich bin RIESIG!“.

„Diese verstörenden Fotos werfen noch mehr Fragen über Epstein und seine Beziehungen zu einigen der mächtigsten Männer der Welt auf“, sagte der Abgeordnete Robert Garcia, ranghöchstes demokratisches Mitglied im Aufsichtsausschuss. „Wir werden nicht ruhen, bis das amerikanische Volk die Wahrheit erfährt.“

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Abigail Jackson, sagte am Freitag: „Wieder einmal veröffentlichen die Demokraten im Repräsentantenhaus selektiv ausgewählte Fotos mit willkürlichen Schwärzungen, um eine falsche Darstellung zu erzeugen.“

„Die Realität sieht so aus: Demokraten wie Stacey Plaskett und Hakeem Jeffries baten Epstein um Geld und Treffen, nachdem er bereits wegen Sexualverbrechen verurteilt worden war.“

„Der Schwindel der Demokraten gegen Präsident Trump wurde wiederholt widerlegt, und die Trump-Regierung hat mehr für Epsteins Opfer getan als die Demokraten jemals getan haben, indem sie wiederholt Transparenz forderte, Tausende von Seiten an Dokumenten veröffentlichte und weitere Untersuchungen gegen Epsteins demokratische Freunde forderte.“

„Es ist an der Zeit, dass die Medien aufhören, die Parolen der Demokraten zu wiederholen, und stattdessen die Demokraten fragen, warum sie nach Epsteins Verurteilung weiterhin in seiner Nähe bleiben wollten.“

Epsteins Privatinsel wurde ebenfalls in nie zuvor gesehenen Fotos und Videos festgehalten .