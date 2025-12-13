Epsteins gerahmtes Trophäenfoto eines hilflosen jungen Mädchens enthüllt das „offene Geheimnis“ des Missbrauchs in der Elite

Ein neues Foto aus Jeffrey Epsteins Nachlass hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst: Epstein sitzt an seinem Schreibtisch gegenüber von Steve Bannon, und auf diesem Schreibtisch steht ein gut sichtbares, gerahmtes Bild, das eine scheinbar schlaffe, hilflose und teilweise nackte junge Frau zeigt, die bewusstlos auf einer Couch liegt – ihr Gesicht ist auf dem veröffentlichten Bild geschwärzt.
Das Bild gehörte zu 19 Fotos, die am Freitag von demokratischen Abgeordneten aus dem Nachlass des in Ungnade gefallenen Finanziers veröffentlicht wurden, darunter Fotos, die Donald Trump, Bill Clinton und Andrew Mountbatten-Windsor zeigen.
Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte eine Auswahl der Bilder aus einer Sammlung von 95.000 Bildern aus dem Nachlass.
Auf einem der undatierten Fotos sitzt Epstein in seinem New Yorker Stadthaus an seinem Schreibtisch gegenüber von Steve Bannon. (Durchgesickerte Bilder von Epsteins Insel deuten auf perversen Sex, Erpressung und Machtspiele hin)
Die beiden pflegten 2018 und 2019 eine berufliche Beziehung, in der Bannon den verurteilten Pädophilen in den Bereichen Medientraining und Imagepflege beriet.
Ein gerahmtes Foto in der rechten Ecke des Schreibtisches, das Epstein zugewandt ist, zeigt offenbar ein junges Mädchen, das liegt. Ihr Gesicht ist mit einem schwarzen Kasten unkenntlich gemacht, um ihre Identität zu schützen.
Laut Daily Mail lässt sich der Inhalt des Bildes nicht eindeutig bestimmen, doch in den sozialen Medien kursieren reißerische Behauptungen. Kommentatoren bezeichnen es als „sehr verstörend“ sowie als „widerlich und ekelhaft“.
„Was für ein kranker Typ. Ein offenbar bewusstloses junges Mädchen liegt ohnmächtig auf einer Couch. Man muss schon ziemlich sicher sein, dass man nicht verhaftet wird, um so ein widerliches Bild auf seinem Schreibtisch zu haben“, schrieb die Social-Media-Nutzerin Leasha Knight auf X.
Auf Epsteins Schreibtisch sind zwei weitere Fotos zu sehen, beide mit schwarzen Kästchen versehen, um die Identität der darauf abgebildeten Personen zu schützen.
Das erste Bild, in einem Bilderrahmen in der linken Ecke des Schreibtisches, zeigt eine Person – vielleicht ein Kind –, die den Arm um Epstein gelegt und den Kopf an seine Schulter gelehnt hat.
Das dritte Bild liegt auf einem Teller nahe der linken Hand des Pädophilen. Man kann nicht erkennen, was das Foto zeigt, aber der schwarze Rahmen darüber deutet darauf hin, dass es mindestens eine Person enthält, deren Identität geschützt wird.
Das Foto war Teil einer neuen Tranche von Dokumenten der Demokraten im Repräsentantenhaus, da die Trump-Regierung weiterhin unter Druck steht, mehr Akten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die Fotos zeigen auch Sexspielzeug, aber es ist unklar, wo und wann die Aufnahmen entstanden sind.
Der in Ungnade gefallene Globalist und Milliardär Bill Gates ist auf einem Foto mit dem ehemaligen Prinzen Andrew grinsend zu sehen. Ein unbekannter dritter Mann steht hinter den beiden mutmaßlichen Pädophilen.
Der ehemalige Präsident Bill Clinton, dessen schwarzer Sohn Anfang des Monats bestätigte, dass „Pizzagate real ist“ , ist auf einem Foto mit Epstein, Ghislaine Maxwell sowie einem weiteren Mann und einer weiteren Frau zu sehen. Das Foto trägt offenbar Clintons Unterschrift in Goldtinte.
Auch Präsident Trump ist in der Pressemitteilung bei drei verschiedenen Gelegenheiten abgebildet.
Auf einem Foto ist eine Schale mit Kondomen zu sehen, auf der eine Karikatur von Trumps Gesicht abgebildet ist, sowie ein Schild mit der Aufschrift „Trump-Kondom 4,50 $“. Auf jedem Kondom ist Trumps Gesicht abgebildet, zusammen mit dem Text „Ich bin RIESIG!“.
„Diese verstörenden Fotos werfen noch mehr Fragen über Epstein und seine Beziehungen zu einigen der mächtigsten Männer der Welt auf“, sagte der Abgeordnete Robert Garcia, ranghöchstes demokratisches Mitglied im Aufsichtsausschuss. „Wir werden nicht ruhen, bis das amerikanische Volk die Wahrheit erfährt.“
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Abigail Jackson, sagte am Freitag: „Wieder einmal veröffentlichen die Demokraten im Repräsentantenhaus selektiv ausgewählte Fotos mit willkürlichen Schwärzungen, um eine falsche Darstellung zu erzeugen.“
„Die Realität sieht so aus: Demokraten wie Stacey Plaskett und Hakeem Jeffries baten Epstein um Geld und Treffen, nachdem er bereits wegen Sexualverbrechen verurteilt worden war.“
„Der Schwindel der Demokraten gegen Präsident Trump wurde wiederholt widerlegt, und die Trump-Regierung hat mehr für Epsteins Opfer getan als die Demokraten jemals getan haben, indem sie wiederholt Transparenz forderte, Tausende von Seiten an Dokumenten veröffentlichte und weitere Untersuchungen gegen Epsteins demokratische Freunde forderte.“
„Es ist an der Zeit, dass die Medien aufhören, die Parolen der Demokraten zu wiederholen, und stattdessen die Demokraten fragen, warum sie nach Epsteins Verurteilung weiterhin in seiner Nähe bleiben wollten.“
Epsteins Privatinsel wurde ebenfalls in nie zuvor gesehenen Fotos und Videos festgehalten .
Auf einem anderen Bild ist Trump mit sechs Frauen zu sehen, deren Gesichter vom Komitee zensiert wurden; Datum und Ort sind unbekannt.
Ein zweites Bild zeigt Trump mit einer Frau, die in einem Flugzeug sitzt. Das Gesicht der Frau wurde von den Demokraten im Repräsentantenhaus zensiert.
Das ORIGINAL-Foto ist seit Jahren öffentlich zugänglich. Es ist NICHT neu. Die Demokraten haben die Gesichter der erwachsenen Frauen (20+) mit einer gefälschten Zensur versehen, um Ihnen vorzugaukeln, dass es sich um Minderjährige handelt.
Es handelt sich um Models, die bei einer Veranstaltung in Mar-a-Lago für die bekannte amerikanische Sonnencrememarke Hawaiian Tropic geworben haben.
Eine der Frauen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme 22 Jahre alt war, sagte heute gegenüber The Telegraph, dass Donald Trump ein „Gentleman” gewesen sei und sich „große Mühe gegeben” habe, um sicherzustellen, dass ihre gesamte Gruppe die Zeit in Mar-a-Lago genießen konnte.
„Ich war 22 Jahre alt und erinnere mich, dass er sehr nett war. Er war sehr gentlemanlike, das ist das Wort, das ihn am besten beschreibt”, sagte sie.
Nicht eine einzige von ihnen hat PräsidentTrump eines Fehlverhaltens beschuldigt.💯👍
Es ist absolut beschämend, wie die Demokraten beschlossen haben, die tatsächlichen Opfer von Jeffrey Epstein zu ignorieren, um Präsident Trump fälschlicherweise zu diffamieren.🫵🥱
Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 13.12.2025