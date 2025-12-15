Etwas hat sich im tiefsten Punkt der Erde bewegt – und es war nicht lebendig (Video)

Teile die Wahrheit!

Die HMS Challenger, ein 1858 in England gebautes, hölzernes, dampfunterstütztes Korvetten- oder Kriegsschiff der Royal Navy, wurde zu einem wissenschaftlichen Forschungsschiff umgebaut, das es Wissenschaftlern ermöglichte, den tiefsten Teil des Ozeans zu entdecken.

Der Marianengraben in der Nähe von Guam, etwa 1.500 Meilen von den Philippinen entfernt, wurde 1875 entdeckt, nachdem die Challenger 1872 England verlassen hatte, nachdem 15 ihrer 17 Geschütze entfernt worden waren, um Platz für Laboratorien zu schaffen.

Die Reise begann nach Umbauarbeiten, die zur Bereitstellung von Lagermöglichkeiten für Meeresproben und ausreichenden Vorräten für die dreieinhalbjährige Reise abgeschlossen wurden, während der mehr als 4.600 Meeresproben gesammelt wurden, einige davon mit Tiefseenetzen.

Vierzig Jahre nach Charles Darwins fünfjähriger Weltumsegelung mit der HMS Beagle überzeugte Charles Wyville Thompson, Professor und Meeresbiologe an der Universität Edinburgh, die Royal Society of London davon, dass eine Reise zur Messung der Meerestiefen, zum Sammeln und Untersuchen von Meeresproben und zur Aufzeichnung der Wassertemperaturen eine lohnenswerte Expedition wäre.

Die 200-köpfige Besatzung mit ihrem Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Thompson ahnte höchstwahrscheinlich nicht, dass sie einen so tiefen Graben im Ozean entdecken würden, dass man, wenn es möglich wäre, den Mount Everest dorthin fliegen und ins Meer stürzen könnte, ohne dass dabei eine Insel entstünde, da seine Basis auf den Meeresgrund sinken und sein Gipfel eine Meile unter der Oberfläche außer Sichtweite wäre.

Die Tiefe des südlichsten Teils des Grabens wurde während der Reise im Jahr 1875 mit Hilfe eines beschwerten Seils ermittelt. Dabei wurde eine Tiefe von 4.475 Faden, also 26.850 Fuß, festgestellt.

Die Challenger II erreichte 1951 erneut den Marianengraben und fand dort die tiefste Stelle mit 10.934 Metern (35.876 Fuß), dem tiefsten Punkt der Erde. Dieser Bereich wurde als Challengertief bekannt. Die durchschnittliche Tiefe der Ozeane auf der Erde beträgt 3,7 Kilometer (2,3 Meilen).

Wissenschaftler sind vor Kurzem über ein metallisches Geräusch verblüfft worden, das tief im Marianengraben entdeckt wurde und sich von allen jemals gehörten oder aufgezeichneten Geräuschen unterscheidet.

Nachdem ein autonomes Fahrzeug tief im Marianengraben die 3,5 Sekunden des einzigartigen Geräusches aufgezeichnet hatte, kamen Meeresbiologen nach umfangreichen Untersuchungen zu dem Schluss, dass es sich bei dem Geräusch um ein tiefes Stöhnen einer neu entdeckten Bartenwalart handelt.

Eine Anomalie hinsichtlich der Wassertemperatur in Bodennähe besteht darin, dass sie zwischen 34 und 39 Grad Fahrenheit schwankt, aber aufgrund einiger geothermischer Austritte in der Tiefe heißes Wasser, das einen Menschen verbrühen könnte, aus dem Meeresboden austritt und zeitweise heiße Taschen bildet.

Im Marianengraben wurden mehrere ungewöhnliche Lebewesen entdeckt. Dort, wo Licht bestenfalls schwach oder gar nicht vorhanden ist, wurden unter anderem Fassaugenfische, Tiefseedrachenfische, Fangzahnfische, Tiefseebeilbauchfische, Marianenschneckenfische und Fächerflossen-Seeteufelfische gefunden und werden nun von Wissenschaftlern erforscht.

Zu den anderen Kreaturen, die in der Tiefe mit diesen Fischen zusammenleben, gehören der Kragenhai, der dafür bekannt ist, seine Beute oft lebendig zu verschlingen, Zombie-Würmer, Koboldhaie, Teleskop-Oktopusse und die Granrojo-Qualle, eine einzigartige Art, die einen Durchmesser von bis zu einem Meter erreichen kann.

Viele Museen in Irland und Großbritannien zeigen Exponate, die von der Besatzung der Challenger II gesammelt wurden, darunter das Natural History Museum in London und die Royal Albert Memorial & Art Gallery in Exeter, England.

Der Luftdruck in den Tiefen des Marianengrabens ist 1000 Mal höher als auf Meereshöhe, und wie der sichelförmige Graben entstanden ist, bleibt ein Rätsel.

Die amerikanische Raumfähre Challenger, die nach Challenger II benannt wurde, explodierte am 26. Januar 1986 aufgrund des Versagens der O-Ring-Dichtung in ihrem rechten Feststoffraketentriebwerk wegen Kälte und Windscherung, wobei alle sieben Besatzungsmitglieder nur 73 Sekunden nach dem Start ums Leben kamen.

Während viele Bergsteiger den Gipfel des Mount Everest, den höchsten Punkt der Erde, erreicht haben, sind nur zwei Menschen auf der Erde bis zum Grund des Marianengrabens vorgedrungen.

Jacques Piccard und Don Walsh bestiegen 1960 das von der US-Marine gebaute Bathyscaph Trieste, das den Meeresboden erforschte, wo der Luftdruck 1.000 Mal höher ist als an der Oberfläche.

Dieser Druck ist so groß, dass ein ungeschützter Mensch, der dem Meeresboden ausgesetzt wäre, sofort zerquetscht würde, einschließlich der Knochen des Opfers.

Marianengraben-Anomalien bezeichnen ungewöhnliche geologische Merkmale, mysteriöse magnetische Signale und extreme Lebensformen, die am tiefsten Punkt des Ozeans der Welt gefunden wurden.

Dazu gehören unerwartete Tiefseeströmungen, komplexe tektonische Wechselwirkungen, die topografische Variationen verursachen, rätselhafte magnetische Spitzen (möglicherweise geologischen oder künstlichen Ursprungs), die Entdeckung einzigartiger Viren und Plastikverschmutzung sowie bizarre Kreaturen, die an immensen Druck und Dunkelheit angepasst sind und unser Verständnis des Lebens und der Prozesse auf der Erde herausfordern.

Dezember 2025:

Etwas hat sich im tiefsten Punkt der Erde bewegt – und es war nicht lebendig. Kameras, die den Marianengraben erforschen, haben angeblich in fast 11 Kilometern Tiefe eine mechanisch wirkende Bewegung aufgezeichnet … eine Tiefe, in der herkömmliche Maschinen nicht lange, wenn überhaupt, funktionieren sollten. Zunächst vermuteten die Forscher Druckverzerrungen oder Trümmer.

Doch die Einzelbildanalyse zeigte angeblich eine sich wiederholende, gezielte Bewegung.

Nicht biologisch.

Nicht zufällig.

Und nicht dort, wo etwas von Menschenhand Geschaffenes sein sollte.

Wenn diese Aufnahmen echt sind, werfen sie eine beunruhigende Frage auf:

👉 Haben wir etwas zurückgelassen … oder hat uns etwas dort unten zuerst bemerkt? Wir haben weniger als 5 % der Ozeane erforscht – und behaupten trotzdem selbstsicher, zu wissen, was sich dort unten befindet?

👀 Was denkst DU, was das ist?

Video:

