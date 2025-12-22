Europol benennt den Zeitpunkt, an dem menschlicher Widerstand gegen KI ähnlich wie bei Skynet entstehen könnte

Teile die Wahrheit!

Die 2030er Jahre klingen nicht gerade vielversprechend.

Wenn die Schätzungen von Goldman Sachs, wonach durch die Verbreitung von künstlicher Intelligenz und Automatisierung bis zu 300 Millionen Arbeitsplätze in der westlichen Welt teilweise oder vollständig verloren gehen könnten, auch nur annähernd zutreffen, deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass die Gesellschaft bis 2035 mit weit verbreitetem öffentlichen Unmut, Protesten und sogar Sabotageakten gegen Robotersysteme konfrontiert sein könnte.

Ein neuer Bericht von Europol, dem zentralen Nachrichtendienst und Koordinierungszentrum der EU für schwere Kriminalität und Terrorismus, identifiziert das Jahr 2035 als einen potenziellen Wendepunkt, an dem eine menschliche Widerstandsbewegung gegen KI Gestalt annehmen könnte – ein Szenario, das an den Widerstand gegen Skynet in der Terminator -Filmreihe erinnert .

Europol warnte vor „Bot-Bashing“-Vorfällen und Sabotageakten gegen Robotersysteme Mitte des nächsten Jahrzehnts , da die Verbreitung von KI und Robotik eine populistische Gegenreaktion gegen Technologien auslösen könnte, die Teile der westlichen Wirtschaft ausgehöhlt und Millionen von Menschen arbeitslos gemacht haben.

Hier ein Auszug aus dem Bericht: Bis 2035 werden Serviceroboter in ganz Europa zum Alltag gehören : Sie gleiten lautlos durch Einkaufszentren, liefern Pakete in Wohnungen im fünften Stock und reinigen nachts Bahnsteige. Viele Bürger haben sich an ihre Anwesenheit gewöhnt, nicken höflich automatisierten Verkehrshelfern zu oder nehmen Rezepte von Apothekenrobotern entgegen. Doch unter der Oberfläche brodelt Frustration. (Klaus Schwab kehrt zurück: Neue Akademie und neues Buch über künstliche Intelligenz – „die jede Dimension unserer Existenz neu gestaltet“ (Videos)) In wirtschaftlich schwachen Regionen protestieren entlassene Arbeiter vor automatisierten Lagerhallen und skandieren Parolen gegen die unermüdlichen Maschinen hinter Sicherheitsglas. Eine Welle von Angriffen auf Roboter in Stadtzentren, von Graffiti bis hin zu gezielter Brandstiftung, hat Debatten über „Roboterrechte“ und die psychologischen Folgen der weitverbreiteten Automatisierung ausgelöst . In diesem angespannten Klima werden selbst kleinere Fehlfunktionen, wie die Verabreichung des falschen Medikaments durch einen Krankenhausroboter, zu nationalen Skandalen aufgebauscht und befeuern populistische Forderungen nach einem „Menschenwohl“. Die Strafverfolgungsbehörden befinden sich heute im Spannungsfeld zwischen technologischer Anpassung und gesellschaftlichen Spannungen. Polizeibeamte ermitteln sowohl bei Straftaten, die von Robotern begangen werden – etwa durch Drohnen, die als Diebstahlwerkzeuge eingesetzt werden, oder durch autonome Fahrzeuge, die Fußgänger verletzen – als auch bei Straftaten gegen Roboter, darunter Sabotage, Manipulation und Zerstörung aus Hassgründen. Da KI und Robotik Routineaufgaben der Polizei wie Streifendienst oder Verkehrsregelung übernehmen, sehen sich einige Behörden internem Widerstand von Beamten ausgesetzt, die eine Überflüssigkeit ihrer Arbeit oder einen Bedeutungsverlust befürchten. Gleichzeitig hat die durch die Automatisierung verursachte wirtschaftliche Verwerfung zu einem Anstieg von Cyberkriminalität, Vandalismus und organisiertem Diebstahl beigetragen, die sich häufig gegen die Roboterinfrastruktur richten . 1 2 11 12 13 Die Behörden stehen unter Druck, sich sowohl zu modernisieren als auch menschlicher zu gestalten – die Effizienz unbemannter Systeme mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit in Einklang zu bringen und die Beamten nicht nur mit neuen Werkzeugen, sondern auch mit neuen Rollen in einer Gesellschaft auszustatten, in der „Schützen und Dienen“ zunehmend für Menschen und Maschinen gleichermaßen gilt. Die zunehmende Verbreitung von Robotern in verschiedenen Branchen und Sektoren führt dazu, dass immer mehr Menschen mit dieser Technologie in Berührung kommen und interagieren . Zwar kann die häufigere Begegnung mit unterschiedlichen Robotertypen im Alltag zu größerer Vertrautheit und Akzeptanz führen, doch besteht auch die Gefahr gesellschaftlicher Entfremdung, Frustration und Ablehnung gegenüber Robotern. Diese Reaktionen können auf Fehlfunktionen von Robotern zurückzuführen sein, die unbeabsichtigte Schäden verursachen (z. B. Unfälle mit autonomen Taxis oder Servicerobotern in Krankenhäusern), oder schlicht auf die Ablehnung ihrer Existenz (z. B. Belästigungen durch Drohnenflüge oder Überwachungsbedenken im Zusammenhang mit Polizeirobotern). Wir sind der Ansicht, dass Europols Prognose für 2035, insbesondere für die zunehmende Verbreitung von Bot-Angriffen , bereits Realität geworden ist. Man könnte argumentieren, dass ein erster Vorfall auf X bereits 2023 stattfand, als Gruppen in San Francisco fahrerlose Autos angriffen . Und warum sollte man sich auf Angriffe auf automatisierte Systeme beschränken? Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt hat bereits vor den Risiken von Sabotageakten in Rechenzentren gewarnt . Im Interesse der Menschheit hoffen wir , dass sich Goldmans Prognose von 300 Millionen Entlassungen in der westlichen Welt aus dem Jahr 2023 nicht bewahrheitet. Andernfalls werden sich Widerstandsbewegungen gegen Roboter formieren. Um einen solchen populistischen Aufstand einzudämmen, würden Zentralbanken und Regierungen vermutlich mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens reagieren. Das ist wohl unvermeidlich.

Quellen: PublicDomain/modernity.news am 20.12.2025