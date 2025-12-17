Experten sind sich einig: Es gibt keine „Supergrippe“

Derzeit sind die Schlagzeilen in ganz Großbritannien und einigen anderen Ländern voll von Hinweisen auf die „Supergrippe“.

Es gibt keine „Supergrippe“.

Es handelt sich um einen Begriff ohne wissenschaftliche Bedeutung oder gar eine eindeutige Definition. Um dies zu bestätigen, genügt ein Blick auf diesen Bericht von Channel 4 News:

Der englische Gesundheitsdienst NHS bezeichnet es als „Supergrippe“, was in Wirklichkeit eine eigene Redewendung ist und nichts Wissenschaftliches.

Oder, noch vielsagender, ist Devi Shridhar – die Hohepriesterin der Covid-Hysterie selbst –, deren Kolumne im Guardian die Überschrift „Nennt es nicht die Supergrippe“ trägt und folgendermaßen beginnt:

Ich möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass „Supergrippe“ kein wissenschaftlicher Begriff ist und auch von keinem der Akademiker oder Ärzte, mit denen ich zusammenarbeite, verwendet wird. Es handelt sich um eine umgangssprachliche Redewendung, die von verschiedenen Verantwortlichen des englischen Gesundheitsdienstes NHS verwendet und von Gesundheitsminister Wes Streeting und Keir Starmer aufgegriffen wurde.

Damit wäre das geklärt. Die Experten haben gesprochen: „Supergrippe“ ist eine umgangssprachliche Redewendung ohne wirkliche Bedeutung.

Warum also beschreiben alle die beginnende Grippesaison immer wieder mit diesen Worten?

Um Shridar erneut zu zitieren:

Inmitten all des Lärms ist es schwer zu erkennen, wie schlimm diese Grippe wirklich ist – und wie viel davon politische Propaganda ist.

Ist das nicht gerecht?

Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir herausfinden, wie schlimm diese Grippe wirklich ist und was daran (wenn überhaupt etwas) „super“ ist. (Die Büchse der Pandora in der Pandemie: Was passiert, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt?)

Zunächst sollten wir uns fragen: Hat diese Grippe andere Symptome? Oder sind die Symptome schwerwiegender?

Das ist nicht der Fall, und sie sind es auch nicht, wie Dr. Giuseppe Aragona gegenüber dem Independent erklärt [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die Symptome und der Schweregrad der H3N2-Erkrankung ähneln denen der saisonalen Grippe , einschließlich Fieber, Husten, laufender Nase und möglicherweise anderer Symptome wie Gliederschmerzen, Erbrechen oder Durchfall.

Okay, die Symptome sind also häufig und nicht ungewöhnlich schwerwiegend. Dann ist es vielleicht ansteckender? Oder gar tödlicher?

Nein. Zumindest nicht laut den von Politico zitierten WHO-Experten [Hervorhebung hinzugefügt]:

Während die Krankenhauseinweisungen aufgrund des frühen Beginns der Grippesaison stark angestiegen sind, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass die diesjährige Variante tödlicher oder ansteckender ist , erklärten Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gegenüber POLITICO.

Okay, fassen wir zusammen, was wir bisher wissen:

Diese Grippe hat keine ungewöhnlichen Symptome.

Die Symptome sind nicht ungewöhnlich schwerwiegend.

Es ist nicht ansteckender als normal.

Es ist nicht tödlicher als normal.

An dieser Grippe scheint nichts Ungewöhnliches zu sein , geschweige denn eine „Supergrippe“.

Ein Großteil der Berichterstattung konzentriert sich auf die potenzielle Gefahr für den NHS, wobei Schlagzeilen warnen, dies sei „mehr als katastrophal“ und bringe den NHS an den Rand des Zusammenbruchs .

Aber jeder, der über ein halbwegs gutes Gedächtnis verfügt oder googeln kann, wird Ihnen bestätigen, dass Schlagzeilen, die vor überfüllten Krankenhäusern oder einer „Winterkrise“ warnen, in Großbritannien jährliche Tradition haben:

Die BBC-Erklärsendung „ Grippe in fünf Grafiken – wie sich der diesjährige Winterausbruch unterscheidet“ zitiert sogar Experten, die darauf hinweisen, und merkt an, dass der NHS noch lange nicht am Rande des Zusammenbruchs steht [Hervorhebung hinzugefügt]:

Experten des Thinktanks King’s Fund erklärten, die Rede von einer „anhaltenden Grippewelle“ sei in den letzten Jahren besorgniserregend häufig geworden . Chris Streather, medizinischer Direktor des NHS in London, sagte jedoch, die Situation liege „durchaus im Rahmen“ dessen, was der NHS bewältigen könne .

Es handelt sich also nicht um eine ungewöhnliche Grippe, das Gesundheitssystem ist nicht ungewöhnlich überlastet, und von Überfüllung kann (bisher) keine Rede sein.

Das Einzige, was auch nur annähernd ungewöhnlich erscheint, ist der Zeitpunkt. Das erste Diagramm der BBC zeigt Folgendes:

Anhand dieser Grafik (vorausgesetzt, sie basiert auf realen Daten) lässt sich erkennen, dass der Höhepunkt der Grippesaison etwa eine Woche früher als in den letzten Jahren beginnt. Einige Medien sprechen von einem beispiellosen Anstieg, vergleichen dies aber lediglich mit den letzten drei oder vier Jahren, sodass wir nicht wissen, ob diese Aussage zutrifft. Die Anstiegsrate entspricht den bisherigen Werten und scheint ihren Höhepunkt bereits erreicht zu haben.

Die Regierungszahlen zeigen, dass die Zahl der Menschen, die wegen „grippeähnlicher Symptome“ ihren Hausarzt aufsuchen, im Grunde normal ist, wenngleich sie etwas früher als im Durchschnitt ansteigt:

Eine kurze Recherche in einer Suchmaschine liefert ähnliche Zahlen, die bis ins Jahr 1999/2000 zurückreichen und alle um die 49. Kalenderwoche herum einen Höchstwert erreichen .

Ebenso ist die Zahl der Menschen, die wegen Grippe ins Krankenhaus eingeliefert werden, für diese Jahreszeit normal:

Fassen wir es ein letztes Mal zusammen. Die Supergrippe:

Weist häufige Symptome auf. Von normaler Schwere. Es ist nicht ungewöhnlich ansteckend. Oder besonders tödlich. Der NHS ist nicht überfüllter als normal Und liegt deutlich innerhalb der Grenzwerte. Eine normale Anzahl von Menschen geht zum Hausarzt. Dies führt zu einer vorhersehbaren Hospitalisierungsrate.

Das ist ja wohl kaum „super“, oder?

Das ist alles kein Geschworenenkram, sondern basiert auf allgemein anerkannten Daten. Das sind die „Experten“, denen wir zuhören sollen, und die „Wissenschaft“, der wir folgen sollen.

Und dennoch stehen wir vor dieser bizarren Situation: Die Nachrichten im Allgemeinen fordern Angst ein, während die konkreten Meldungen ausdrücklich betonen, dass es bisher überhaupt nichts gibt, wovor man sich fürchten müsste .

Es fühlt sich alles seltsam vertraut an, nicht wahr?

Quellen: PublicDomain/off-guardian.org am 17.12.2025