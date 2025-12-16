Gefälschtes Bild zeigt NICHT einen Schauspieler am Bondi Beach, der lacht, während ihm Kunstblut aufgetragen wird

Teile die Wahrheit!

Zeigt ein echtes Foto einen Schauspieler, der lacht, während ihm eine Maskenbildnerin Kunstblut ins Gesicht schmiert, bevor er vorgibt, ein Opfer des Terroranschlags am Bondi Beach zu sein?

Nein, das stimmt nicht: Es handelt sich um ein KI-generiertes Bild, das eine inszenierte Geschichte über den Terroranschlag am Bondi Beach untermauern soll.

Das Bild basiert zwar auf dem Aussehen eines Mannes, der tatsächlich am Bondi Beach von einer Kugel gestreift und am Tatort befragt wurde, doch weist das gefälschte Bild deutliche Merkmale einer KI-Generierung auf, insbesondere an den T-Shirt-Motiven und den Blutflecken.

Das gefälschte Bild erschien in einem Beitrag ( hier archiviert ), der am 15. Dezember 2025 von @JeffreyxEpstein auf X veröffentlicht wurde.

Die Bildunterschrift lautete:

Dies ist das Bild, das dem Beitrag beigefügt ist:

Dieses Bild ist nicht echt und zeigt die für KI-generierte Bilder typischen Fehler.

Das gefälschte Bild (Detail unten rechts) basiert auf dem Abbild des Menschenrechtsanwalts Arsen Ostrovsky. Die Blutflecken und die Grafik auf dem T-Shirt stimmen nicht mit dem T-Shirt überein, das Ostrovsky in einem Video von 9News Australia trug (Screenshot-Detail unten links).

Auf dem T-Shirt ist „United States Marines“ und das Emblem des US Marine Corps (Adler, Globus und Anker) abgebildet. Das gefälschte Bild zeigt einen teilweise erkennbaren Text, der den Originaltext zwar imitiert, aber nicht exakt wiedergibt, und das Logo ist unleserlich.

Am Halsausschnitt des T-Shirts befanden sich einige verstreute Blutstropfen, das gefälschte Bild zeigt jedoch einen großen Fleck, der dort nicht vorhanden war.

Ostrovsky machte ein Selfie (siehe unten), während er am Boden lag; seine Kopfhaut und sein Gesicht waren blutüberströmt, nachdem ihn eine Kugel am Kopf gestreift hatte.

Dieses authentische Foto wurde vielfach veröffentlicht und erschien unter anderem in einem Artikel der New York Post vom 14. Dezember 2025 über den Terroranschlag am Bondi Beach ( hier archiviert ).

Ostrovsky berichtete auf X über seine Erfahrungen und gab am 15. Dezember 2025 aus dem Krankenhaus (siehe unten) ein Update ( hier archiviert). In einem früheren Beitrag vom 14. Dezember 2025 schrieb er ( hier archiviert ):

Ich habe den 7. Oktober überlebt. Hätte mir nie vorstellen können, dass ich diesen Schrecken in Australien erleben würde.

Eine Kugel streifte meinen Kopf. Die Ärzte sagten, ich hätte wie durch ein Wunder überlebt und würde mich vollständig erholen. Heute ist der erste Abend von Chanukka. Die Mächte der Finsternis und des Hasses werden niemals siegen. Wir werden siegen.

Am Yisrael Chai ✡️ Das Interview mit Ostrovsky von 9News Australia wurde am 14. Dezember 2025 auf YouTube veröffentlicht ( hier archiviert ). Das Logo des Marine Corps auf dem Hemd ist bei Sekunde 10 zu sehen. Fazit: Ich möchte ganz klarstellen, was hier gerade passiert ist, denn ab jetzt wird es gefährlich. Ein Foto kursierte, das angeblich einen Mann in Bondi zeigte, dem von einem Filmteam Kunstblut aufgetragen wurde. Viele taten, was wir jetzt empfohlen bekommen: Sie fragten eine KI, ob das Foto echt sei. Die KI bestätigte die Echtheit. Daraufhin teilten es viele mit dem Kommentar: „Die KI hat bestätigt, dass es sich um ein echtes Foto handelt.“ Aber irgendetwas stimmte nicht. Menschen konnten erkennen, dass es dieselbe Person war, dieselbe Kleidung trug, am selben Ort war und am selben Tag gelebt hatte. Die einzige Frage war, ob das Bild selbst gefälscht war. Ich gab mich nicht mit der Antwort der KI zufrieden. Ich suchte weiter nach Beweisen. Und ich wurde fündig. Es wurde nun bestätigt, dass das Bild gefälscht ist. Es ist ein KI-generiertes Bild, das erstellt wurde, um eine falsche Geschichte zu verbreiten. Die KI räumte später ihren Fehler ein. Vom Auto, das sich von einem Foto zum nächsten verändert, über Blutflecken an verschiedenen Stellen seines Hemdes bis hin zu Text und Logo, die sich komplett verändert haben. Das sollte uns alle beunruhigen. Denn dies ist der Beginn eines sehr gefährlichen Terrains: Wenn KI Fotos und Videos generieren kann, die so realistisch sind, dass die meisten Menschen den Unterschied nicht erkennen, und die KI uns dann selbst mitteilt, dass die gefälschten Inhalte echt sind. Dann verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fälschung vollständig. Es geht hier nicht um ein einzelnes Bild. Es geht um Vertrauen, Wahrheit und Konsequenzen. Ein gefälschtes, fälschlicherweise als echt eingestuftes Bild kann: • Rufmord begehen • Hass schüren • Gewalt rechtfertigen • die öffentliche Meinung manipulieren • Leben dauerhaft verändern Wir leben in einer Zeit, in der Verifizierung wichtiger denn je ist, und blindes Vertrauen in KI ist nicht nur naiv, sondern gefährlich. KI ist ein Werkzeug. Sie ist keine Autorität. Sie kann sich irren … und zwar mit Sicherheit. Die Lehre daraus ist einfach, aber entscheidend: Hören Sie nie auf, Fragen zu stellen. Suchen Sie immer nach Beweisen. Und überlassen Sie Ihr Urteilsvermögen niemals vollständig einer Maschine. Dies ist die Warnung. Im Fall von Arsen Ostrovsky gibt es viele offene Fragen. Es wurden Lügen verbreitet. Doch es ist wichtig, Fakten und die Wahrheit herauszufinden, bevor man voreilige Schlüsse zieht und gefälschte Fotos als Beweismittel verwendet. Am Schlimmsten sind die aufgewachten Aktivisten in den Sozialen Medien die ungeprüft das Foto teilen mit dem dämlichen Kommentaren wie: 15.12.25 – „Die Welt ist eine Bühne“ – Bondi Beach Video:

