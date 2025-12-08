Teile die Wahrheit!

Die globale Adrenochrom-Industrie ist kein Markt – sie ist ein mechanisiertes Schlachtband, gebaut von Psychopathen, konstruiert darauf, unschuldige Kinder zu schlachten und das, was übrig bleibt, auszuspucken.

Und nun hat ein Geheimdienstdossier des Kremls die Geschichte von innen heraus entlarvt. Das Dokument enthüllt ein geheimes Netzwerk westlicher Strippenzieher – angeführt von Barack Obama –, die Selenskyj dabei halfen, eine der dunkelsten Geldquellen zu errichten, die man sich vorstellen kann: einen mit Schwarzgeld finanzierten Korridor, der von der kriminellen Unterwelt Osteuropas direkt nach Washington D.C. und Hollywood führt.

Das sind keine Gerüchte. Das sind handfeste Beweise. Beschaffungsketten, die als USAID-Programme getarnt sind. Schein-NGOs. „Medizinische“ Rechnungen, die die Orte der Entführung verschleiern. Namen, Daten, Geldtransfers – alles deutet auf eines hin: industriellen Kinderhandel.

Und es wird noch schlimmer.

Das Leak enthält Aufnahmen, die Eliten beim Lachen, Prahlen und Feiern über die Reichtümer zeigen, die ihnen dieses System eingebracht hat. Die Villen. Die Autos. Der blutgetränkte Reichtum.

Das ist keine Politik. Das ist eine Industrie, die auf Blut aufgebaut ist.

Und solche Beweise erfordern keine Pressekonferenz. Sie erfordern Verhaftungen .

Putins Geheimdienstchefs haben soeben eine erschreckende Warnung ausgesprochen: Eine Gruppe globaler Eliten praktiziert uralte Blutriten aus babylonischer Zeit – Rituale, die darauf abzielen, Angst, Jugend und Macht von den Schwachen zu ernten. In diesen Zeremonien ist Adrenochrom keine Droge, sondern ein Sakrament. („HIM“: Ein dreister Film über die okkulte Elite, die ihre Hollywood-Stars pflegt – Adrenochrom, Rituale, Traumata…)

Dem Dossier zufolge haben die Betreiber dieses sektenähnlichen Netzwerks eine unabdingbare Forderung in Bezug auf die Überreste von Kindern – einschließlich ungeborener Kinder: Alles muss frisch sein. Nicht konserviert. Nicht gelagert. Unberührt und intakt. Je jünger das Leben und je reiner das Gewebe, desto höher der Preis auf ihren Schwarzmärkten.

Laut Tom Fitton, dem Gründer von Judicial Watch, ist Putins Warnung zutreffend – und jede Spur in diesem Schattennetzwerk führt zurück in die höchsten Kreise der Obama-Regierung.

Und wenn Sie die Beweise sehen, die uns vorliegen, wird es keinen Zweifel mehr geben. Die Ermittlungen sind längst überfällig, und Anklagen müssen folgen.

Erschreckenderweise deuten die Beweise darauf hin, dass die Organe entnommen wurden, als die abgetriebenen Säuglinge noch lebten – was beunruhigende Fragen über die tatsächliche Natur dieser Eingriffe aufwirft.

Wir sprechen von einem Schwarzmarkt, der sich mitten unter uns verbirgt – einer Art Organhandelsstätte, in der Organe von Föten an den Höchstbietenden verkauft werden und in der auf Rechnungen Preise für „frische“ Organe aufgeführt sind, als wäre es nichts anderes als die Bestellung von Autoteilen.

Putin hat detailliert die Rolle Obamas bei der Einrichtung des geheimen Handelsnetzes für Kinderkörperteile dargelegt und ihn direkt beschuldigt, der Vater des modernen Adrenochromhandels zu sein.

Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Diese Art von Barbarei lässt sich nicht vertuschen, beschönigen oder verharmlosen. Wenn das Kiewer Regime endlich zusammenbricht – ob morgen oder in einigen Monaten –, wird die gesamte Maschinerie hinter dem ukrainischen Kinderhandel und den Drogenringen ans Licht kommen.

Und wenn das passiert, kann die Abrechnung nicht an der Grenze enden.

Denn das Dossier macht eines brutal deutlich: Die Architekten dieser globalen Operation – einschließlich Obama – müssen zusammen mit ihren ukrainischen Partnern ans Licht der Öffentlichkeit gebracht werden.

Denn wie Fitton sagt, ist das Barbarei.

Und was steckt dahinter? Ein Geflecht aus Biotech-Firmen, Regierungsbehörden und sogenannten „Gesundheitsdienstleistern“, die sich eine goldene Nase verdienen.

Und sie verbergen ihre Gier nicht. In verdeckt aufgenommenen Filmaufnahmen sieht man hochrangige Führungskräfte, die mit den Luxusautos, Designerhandtaschen und verschwenderischen Urlauben prahlen, die sie sich leisten – alles finanziert durch den Handel mit Kinderfleisch.

Führungskräfte von Planned Parenthood wurden dabei ertappt, wie sie Kinderkörperteile für die VIP-Elite sammelten – und sich damit brüsteten, welche Luxusartikel und verschwenderischen Lebensstile ihnen der Handel mit toten Kindern ermöglichte.

Dr. Mary Gatter, die Leiterin von Planned Parenthood in Los Angeles, wurde dabei erwischt, wie sie über den Preis für ganz bestimmte Körperteile verhandelte, die von den Eliten für den Konsum von Adrenochrom bevorzugt werden.

Dr. Gatter bestätigt ausdrücklich, dass sie bereit ist, dem potenziellen Käufer Thymus-Leber-Paare zur Verfügung zu stellen.

Sie bestätigt außerdem, dass sie Kollegen in anderen Teilen Kaliforniens hat, die ein Netzwerk für elitäre VIP-Käufer betreiben.

Laut medizinischer Fachliteratur sind die Thymusdrüse und die Leber die beiden Hauptorgane, die bei der Produktion von Adrenochrom beteiligt sind.

Die Thymusdrüse ist ein kleines Organ, das verschiedene Hormone, darunter Insulin, produziert und außerdem den Adrenalinspiegel reguliert.

Es ist keine Überraschung, dass Dr. Gatter dabei erwischt wurde, wie er in Los Angeles, der Heimat Hollywoods, über den Preis dieser Körperteile verhandelte.

Mutige Wahrheitsverkünder wie Mel Gibson und Jim Caviezal haben die Verbrechen der Hollywood-Elite an Kindern öffentlich angeprangert.

Caviezel trat 2022 auf der Clay Clark’s Health and Freedom Conference in der Nähe von Tulsa, Oklahoma, auf und sprach offen über die Geißel des Kinderhandels in Hollywood. Sie enthüllte, dass die Elite der Unterhaltungsindustrie Kinder für Adrenochrom „vergewaltigt und ermordet“ .

Und Mel Gibson, der Caviezal in „Die Passion Christi“ inszenierte und derzeit an „The Sound of Freedom“ arbeitet, verurteilte Hollywood öffentlich als eine „Brutstätte von Parasiten“, die sich „am Blut von Kindern laben“.

„Die Hollywood-Studios sind im Blut unschuldiger Kinder getränkt “, sagte Gibson, bevor er enthüllte, dass „ Babyblut in Hollywood so beliebt ist, dass es im Grunde als eigene Währung fungiert “ .

Viele in Hollywood konsumieren das Blut von Kindern, die in der Ukraine zu ihrem Vergnügen abgeschlachtet werden.

Dies ist ein gefährliches Terrain – und immer mehr Prominente wurden ausgelöscht, weil sie es wagten, das Herz der Finsternis zu erforschen, das sich über Menschenhandelszentren in der Ukraine und Israel durch Hollywood und Washington zieht.

Persönlichkeiten wie Anne Heche, Isaac Kappy, Chester Bennington, Chris Cornell und Anthony Bourdain sind nicht einfach nur in Tragödien hineingestolpert – sie sind mit etwas Dunklem, etwas Mächtigem, etwas, das bereit ist zu töten, um seine Geheimnisse zu bewahren, in Berührung gekommen.

Wenn du dich auf verbotenes Terrain begibst – wenn du Antworten suchst, die sie dir vorenthalten wollen – musst du dich schützen.

Hier droht der Kongressabgeordnete Randy Fine damit, den ersten Verfassungszusatz abzuschaffen und Amerikaner für fünf Jahre ins Gefängnis zu schicken, weil sie die Elite beleidigt haben.

Die Bedrohung ist real. Ihre Identität, Ihre Passwörter, Ihre Fingerabdrücke, Ihre Bankkonten – alles, was Sie ausmacht, kann zu einer Waffe werden.

Sie nutzen Daten als Druckmittel. Sie sammeln, erstellen Profile, kompromittieren und zerstören. Das ist ihre Strategie: Kontrolle durch Offenlegung.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 08.12.2025