Geheime Gedankenkontrolleinheit der US-Armee veröffentlicht erschreckendes neues Rekrutierungsvideo: „Wir sind überall.“

Eine geheimnisumwitterte US-Militäreinheit hat ein neues Rekrutierungsvideo veröffentlicht, das mit kryptischen Botschaften und verstörenden Bildern gespickt ist.

Die 4. Psychologische Operations-Luftlandeeinheit (4. PSYOP), stationiert in Fort Bragg in North Carolina , ist auf Einflusskampagnen spezialisiert, die darauf abzielen, das Denken, Reagieren und Kommunizieren von Feinden zu beeinflussen.

Der Clip beginnt mit einem brennenden Röhrenfernseher aus den 1980er Jahren , der flackert und mit dem tanzenden Geist aus dem Fleischer-Studios-Cartoon „Swing You Sinners!“ von 1930 zum Leben erwacht.

Innerhalb weniger Sekunden springt das Bild zu einem dunklen Wald, in dem Blätter durch die Bäume fallen, gefolgt von Aufnahmen von Soldaten, die inmitten von Zivilisten stehen, während die Worte „Wir sind überall“ über das Bild flimmern.

Anschließend scheint das Video zu einem Bombenangriff aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückzuspulen, bei dem ein Flugzeug Flugblätter über einer Menschenmenge abwirft.

Ein Sprecher sagt: „Es gibt noch eine andere Kraft im Kampf, die wir im Allgemeinen nicht als Kriegswaffe betrachten. Diese Waffe sind Worte.“

Seine raue Stimme wiederholt die Warnung: „Wir sind überall. Worte sind unsere Waffe.“

Der Film endet mit dem Blitzsymbol der Einheit und einem pulsierenden QR-Code, der die Zuschauer zu goarmy.com/PSYOP weiterleitet. (SNOWDEN DARPA-DOKUMENTE: NSA-Whistleblower Edward Snowden enthüllt HAARPs finstere globale Agenda der Morde und Gedankenkontrolle)

Das Video wird als bisher stärkste Werbung der Armee für ihre Einheit zur Einflusskriegsführung gefeiert, die Rekruten anziehen soll, die ebenso selbstbewusst virale Memes erstellen können wie sie aus Flugzeugen springen können.

Es beginnt mit einer körnigen Aufnahme eines alten Zenith-Fernsehers in dunkler Leere, VHS-Zeilen huschen über den Bildschirm, während eine geisterhafte Version von Koko dem Clown flackert.

Die Kanten des Schranks leuchten in animierten Flammen, und leiser Jazz der 1930er Jahre erklingt unter einem modernen Beat.

Die Spannung steigt schlagartig an. Flugblätter mit arabischer Schrift fallen aus einem Flugzeug. Ein Soldat fährt in einem Panzer, der mit einem riesigen Lautsprecher ausgestattet ist, aus dem verzerrte Botschaften dröhnen.

Und es gibt eine kurze animierte Sequenz, die anscheinend zeigt, wie sich eine Feder in einen Dolch verwandelt.

In einem düsteren Kommandozelt tippen PSYOP-Spezialisten auf mehrsprachigen Dashboards, die Stimmung und Moral erfassen.

Das Video steckt voller unerwarteter Anspielungen: Verweise auf Verschwörungstheorien, die „Geisterarmee“ des Zweiten Weltkriegs, die Nazi-Generäle täuschte, und sogar ein GIF von Pepe dem Frosch im Clownskostüm. Pepe ist ein Hasssymbol der Alt-Right-Bewegung.

Die „Geisterarmee“ des Zweiten Weltkriegs war eine geheime Einheit der US-Armee mit der offiziellen Bezeichnung 23rd Headquarters Special Troops.

Ihre Mission bestand darin, die deutschen Streitkräfte über den Standort, die Stärke und die Bewegungen der alliierten Truppen zu täuschen.

Sie verwendeten aufblasbare Panzer, Lastwagen und Artillerie, um die Illusion großer Streitkräfte zu erzeugen, wo keine waren.

Die Soldaten spielten außerdem über Lautsprecher vorab aufgenommene Geräusche von Truppen und Fahrzeugen ab, um Armeebewegungen zu simulieren.

Sie sendeten gefälschten Funkverkehr, um den deutschen Geheimdienst in die Irre zu führen und ihn glauben zu lassen, dass Einheiten vor Ort seien. Manchmal wurden lebende Schauspieler und Requisiten eingesetzt, um ein gefälschtes Hauptquartier zu inszenieren.

Durch ihre Täuschungsmanöver wurden Tausende von Menschenleben gerettet, indem deutsche Truppen von echten Operationen abgelenkt wurden.

Die Arbeit der Einheit blieb jahrzehntelang geheim und wird erst seit kurzem allgemein anerkannt.

Die 4. PSYOP ist dafür bekannt, „Einflussaktivitäten durchzuführen, um psychologische Schwachstellen auszunutzen und Spaltungen, Verwirrung und Zweifel in gegnerischen Organisationen zu erzeugen oder zu verstärken“.

„Wir nutzen alle verfügbaren Verbreitungsmittel – von sensiblen und hochtechnologischen bis hin zu einfachen und gar keinen – und Methoden, die von offen über geheim bis hin zu Täuschung reichen“, heißt es auf der offiziellen Website der Organisation.

Soldaten, die sich der PSYOP anschließen möchten, müssen ein physisch und psychisch anspruchsvolles Ausbildungsprogramm durchlaufen, das mit einer kräftezehrenden Beurteilung und Auswahl beginnt und 10 Tage dauert.

Stabsfeldwebel Mathews, der für den PSYOP-Bewertungs- und Auswahlkurs zuständige Unteroffizier, sagte gegenüber Task and Purpose: „Wir suchen Soldaten, die in der Lage sind, Recherchen durchzuführen, um Zielgruppen zu verstehen.“

„Und nutzen Sie kritisches Denken, um die besten Methoden und Argumente zu ermitteln, um mündlich und schriftlich mithilfe von Multimedia effektiv zu kommunizieren und Einfluss zu nehmen.“

Ein weiterer Teil des Videos vermittelt die Idee, Botschaften an die Öffentlichkeit zu senden, während Soldaten durch zerstörte Städte marschieren.

Die ersten 10 Tage des PYSOP konzentrieren sich auf die körperliche Fitness, die mentale Belastbarkeit, das kritische Denken, die Kommunikationsfähigkeiten und die Nachhaltigkeit der Kandidaten.

Die Kandidaten absolvieren nicht nur körperliche Herausforderungen, sondern verfassen auch Berichte, entwerfen Erzählungen oder präsentieren Argumente und simulieren damit realweltliche PSYOP-Aufgaben.

Diese Personen werden außerdem psychologischen Gutachten unterzogen, um ihre Eignung für die anspruchsvollen Aufgaben im Rahmen des Einsatzes festzustellen.

Ein Erzähler sagt: „Es gibt noch eine andere Kraft, die im Kampf eingesetzt wird und die wir im Allgemeinen nicht als Kriegswaffe betrachten. Diese Waffe sind Worte.“

Kandidaten, die die Anforderungen erfüllen, werden eingeladen, mit dem Qualifizierungskurs für psychologische Operationen fortzufahren.

Dies umfasst das Studium der menschlichen Psychologie, Soziologie und kulturellen Dynamik, um effektive Einflussstrategien zu entwickeln, die Identifizierung und Analyse von Gruppen für maßgeschneiderte Botschaften sowie die Gestaltung von Botschaften, die mit den Missionszielen übereinstimmen und bei den Zielgruppen Anklang finden.

Während dieser Zeit werden die Soldaten ihre Fähigkeiten in dynamischen Umgebungen testen und dabei Taktiken anwenden, um sich gegenseitig zu verwirren und Schwachstellen aufzudecken.

Sie werden auch in den ethischen Aspekten von PSYOP-Missionen geschult, einschließlich der Vermeidung von Manipulationen, die gegen internationales Recht oder militärische Ethik verstoßen.

Nach der 10-tägigen Beurteilung durchlaufen die Soldaten ein 41-wöchiges, körperlich und geistig anspruchsvolles Training, den sogenannten PSYOP-Qualifikationskurs.

In den letzten Monaten haben Soldaten gelernt, wie man Propaganda und andere Methoden einsetzt, um die Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen einer Zielgruppe zu beeinflussen, oft in feindlichem Gebiet.

Quellen: PublicDomain/dailymail.co.uk am 29.11.2025