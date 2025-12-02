Geheimhaltung und Vergeltung: Wie Whistleblower die systematische Unterdrückung von UFO-Wahrheiten aufdecken

Teile die Wahrheit!

Es gibt zunehmend Hinweise auf eine koordinierte Bemühung, Offenlegungen über UFO-Informationen durch Ignorieren von Beweisen, Zurückhalten von Daten und Diskreditierung von Whistleblowern zu unterdrücken. Mehrere Quellen bestätigen ein Muster institutioneller Leugnung:

Der AARO-Bericht 2024 (Fiscal Year 2024 Consolidated Annual Report on Unidentified Anomalous Phenomena) wurde am 14. November 2024 vom US-Verteidigungsministerium veröffentlicht und behandelt Vorfälle von Mai 2023 bis Juni 2024. Von Jason Mason

Der AARO-Bericht von 2024 wurde strategisch vorab an die Medien geleitet, um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen, und ließ wichtige klassifizierte Programme sowie Zeugenaussagen von Whistleblowern aus, was gegen die Executive Order 12333 über Desinformation verstößt.

Das Robertson Panel (1953) und Project Blue Book setzten historisch skeptische Medienberichte und Entlarvungstaktiken ein, um UFO-Meldungen zu bagatellisieren – Taktiken, die heute von Personen wie Tim Phillips nachgeahmt werden.

David Grusch bestätigte unter Eid, dass er „äußerst brutal“ vergolten wurde, nachdem er die Aufdeckung von Absturzbergungsprogrammen enthüllt hatte, und dass Personen geschädigt oder bedroht wurden und werden, um die Geheimhaltung aufrechtzuerhalten. Er beschrieb die Vergeltung als administrativen Angriffe, Karriere- und Rufschädigung und behauptete, von geplanten Repressalien gegen sich und Kollegen zu wissen.

Er bestätigte unter Eid, dass er um sein Leben gefürchtet hatte, und berief sich auf Einschüchterung durch leitende Führungskräfte früherer Behörden. In einem Interview vom Dezember 2023 schilderte er seine Erfahrungen nach der Anhörung als persönlichen „Albtraum“, der Bedrohungen gegen ihn und seine Familie umfasste.

In dem kürzlich geführten Fox News-Interview bestätigte Grusch, dass er nun mit eigenen Augen Geheimdokumente über geborgene nichtmenschliche biologische Überreste gesehen hat. Er beschrieb dies als sehr beunruhigend, selbst für jemanden, der es gesehen und erlebt hat, und erklärte, dass es außerhalb der normalen menschlichen Vorstellungswelt liege, zu verstehen, dass biologische, empfindungsfähige Wesen diese Fluggeräte gesteuert haben, die nicht wie Menschen aussehen. Als der Interviewer fragte, ob Fotos existieren, bestätigte Grusch dies!

Sean Kirkpatrick, während seiner Leitung von AARO, behauptete, es gebe keine Hinweise auf außerirdische Fahrzeuge, doch Personal des Nimitz-Vorfalls von 2004 widerspricht seiner Behauptung, Sensordaten seien verloren gegangen, und erklärt, sie seien von unbekannten Beamten gesammelt worden – was auf Datenunterdrückung hindeutet. (Die UN bestätigt, dass die planetaren Verteidigungssysteme den interstellaren Kometen 3I/ATLAS beobachten werden, während er durch unser Sonnensystem rast)

Luis Elizondo und Ryan Graves wurden öffentlich verspottet oder abgewiesen, obwohl sie glaubwürdige militärische Zeugnisse vorlegten, während Phillips und andere ihre Glaubwürdigkeit angreifen, anstatt die Beweise zu diskutieren. Dies spiegelt eine jahrzehntealte Diffamierungs- und Leugnungskampagne wider: Daten klassifizieren, Zugang verweigern, Zeugen lächerlich machen und Whistleblower als Verschwörungstheoretiker abtun – alles, um Rechenschaftslegung zu vermeiden.

Glaubwürdige Whistleblower erfahren brutale Vergeltung genau deshalb, weil sie reale, hochgradig geheime Black Programs aufdecken – einschließlich UAP-Absturzbergungen und Forschung zu nicht-menschlicher Intelligenz (NHI) –, die die Regierung nicht öffentlich bestätigen kann. Die Vergeltung – Karrierezerstörung, Entzug der Sicherheitsfreigabe, Berufsverbot und sogar Morddrohungen – sind kein Zufall. Es ist ein systematischer Durchsetzungsmechanismus, um Geheimhaltung aufrechtzuerhalten und institutionelle Aufdeckung zu verhindern.

Wie der Whistleblower Dylan Borland 2025 aussagte, wurde er beruflich ausgegrenzt, überwacht und Ziel von Phishing-Angriffen, nachdem er UAP-Wahrheiten an AARO und den ICIG gemeldet hatte. Seine Aussage bestätigt, dass die Vergeltung nicht nur beruflich ist – sie ist persönlich und andauernd und darauf ausgelegt, profilierte Zeugen zu isolieren und zum Schweigen zu bringen.

Glaubwürdige Whistleblower erfahren brutale Vergeltung genau deshalb, weil sie reale, hochgradig geheime Black Programs aufdecken – einschließlich UAP-Absturzbergungen und Forschung zu nicht-menschlicher Intelligenz (NHI) –, die die Regierung nicht öffentlich bestätigen kann. Die Vergeltung – Karrierezerstörung, Entzug der Sicherheitsfreigabe, Berufsverbot und sogar Morddrohungen – sind kein Zufall.

Es ist ein systematischer Durchsetzungsmechanismus, um Geheimhaltung aufrechtzuerhalten und institutionelle Aufdeckung zu verhindern. Wie der Whistleblower Dylan Borland 2025 aussagte, wurde er beruflich ausgegrenzt, überwacht und Ziel von Phishing-Angriffen, nachdem er UAP-Wahrheiten an AARO und den ICIG gemeldet hatte. Seine Aussage bestätigt, dass die Vergeltung nicht nur beruflich ist – sie ist persönlich und andauernd und darauf ausgelegt, profilierte Zeugen zu isolieren und zum Schweigen zu bringen.

Dylan Borland, ein ehemaliger US-Luftwaffenangehöriger und Geointelligenzspezialist der Langley Air Force Base, behauptet, schwere Repressalien erlitten zu haben, nachdem er 2012 ein UAP-Erlebnis gemeldet hatte. Während einer nächtlichen Schicht beobachtete er ein lautloses, dreieckiges Flugobjekt in etwa 30 Metern Höhe, das sich flüssig oder dynamisch anfühlte, sein Telefon störte und ohne kinetische Wirkung schnell in große Höhe verschwand.

Im September 2025 gab Borland unter Eid vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses zu, dass seine Meldung zu beruflicher Zerstörung, Manipulation seiner Sicherheitsfreigabe und systematischer Isolation führte. Er wurde angeblich aus dem Geheimdienstbereich ausgeschlossen, erlitt Karrierehindernisse und ist heute arbeitslos. Borland betonte, dass er und andere Whistleblower seit über einem Jahrzehnt anhaltenden Repressalien ausgesetzt seien.

Obwohl er 2023 vom AARO befragt wurde, wies die Behörde seine Aussagen zurück. Borland kritisierte öffentlich die Transparenzdefizite des Pentagons und behauptete, dass AAROs wissenschaftliche Rahmenbedingungen irreführend seien, da sie den Nachweis extraterrestrischer Herkunft praktisch unmöglich machten. Er forderte unabhängige Forschung und besseren Schutz für meldende Militärangehörige.

Luis Elizondo als ehemaliger Leiter des Pentagon-Programms AATIP erklärte öffentlich, dass er und mehrere andere Whistleblower Bedrohungen erhalten hätten. Ryan Graves, ehemaliger Navy-Pilot, der regelmäßig UAPs über der Ostküste der USA beobachtete, berichtete, dass Piloten aus Angst vor beruflichen Konsequenzen und Stigmatisierung zum Schweigen gebracht würden. David Fravor, der Navy-Kommandant, der das berühmte „Tic Tac“ UFO von 2004 beobachtete, bestätigte, dass interne Kommunikationskanäle nach Sichtungen plötzlich blockiert wurden.

Sean Kirkpatrick, ehemaliger AARO-Chef, widersprach zwar Whistleblower-Behauptungen, betonte jedoch selbst, dass Morddrohungen und körperliche Angriffe als mögliche Vergeltungsmaßnahmen gelten – und dass AARO deshalb Strafverfolgungsbehörden eingebunden habe!

Historisch hat die Regierung Überklassifizierung, rückwirkende Geheimhaltung und das Thema Staatsgeheimnis als Privileg genutzt, um Ermittlungen und Klagen abzuwenden. Dieses Muster beweist, dass das System darauf ausgelegt ist, sich selbst zu schützen, nicht die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit durchschaut diese Taktiken mittlerweile. Das Vertrauen in offizielle Berichterstattung schwindet. Je mehr Whistleblower vortreten und ihre Erfahrungen miteinander verknüpfen, desto mehr bricht das Gatekeeper-System auseinander – nicht, weil Geheimnisse vollständig enthüllt werden, sondern weil das Unterdrückungsmuster selbst die Wahrheit bestätigt!

Eine Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2024 ergab, dass 56 % der Amerikaner glauben, dass außerirdisches Leben im Universum existiert, während eine separate Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2023 berichtete, dass 51 % der US-Erwachsenen glauben, dass UFOs (oder UAPs) real sind – ein signifikanter Anstieg gegenüber früheren Jahrzehnten.

Denn nur diejenigen, die über klassifizierte UAP-Programme berichten, erfahren Vergeltung, während Skeptiker und Entlarver niemals ins Visier genommen werden. Whistleblower wurden beruflich zerstört, ausgegrenzt, überwacht und mit rechtlichen Drohungen konfrontiert – Taktiken, die bei denen, die das Phänomen leugnen oder lächerlich machen, vollständig fehlen. Diese Asymmetrie zeigt die wahren Absichten. Die Regierung schützt Black Programs durch Angst und Drohungen, nicht durch Debatte.

Dylan Borland ist ein ehemaliger US-Luftwaffen-Geheimdienstspezialist und Whistleblower, der im September 2025 vor einem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses aussagte.

Wie Borland bezeugte, wird „administrativer Terrorismus“ eingesetzt, um Geheimhaltung durchzusetzen, während AARO und Beamte wie Tim Phillips Beweise verwerfen und die Überbringer angreifen, nicht die Daten. Je mehr Whistleblower bestraft werden, desto klarer wird, dass die Vertuschung selbst der Beweis für die Existenz von Black Progams und UFOs ist. Borland hat betont, dass die systematische Vergeltung gegen Whistleblower – nicht die Abwesenheit von Beweisen – den Kern der Geheimhaltung darstellt. Dylan Borland berichtete, dass während seiner Dienstzeit gefälschte Unterlagen erstellt wurden, um seine Glaubwürdigkeit zu untergraben.

Dazu gehörten manipulierte Arbeitsdokumente, falsche Leistungsbeurteilungen und administrative Fälschungen, die bewusst seine berufliche Integrität in Frage stellten. Diese Maßnahmen waren Teil einer systematischen Kampagne, ihn als unzuverlässig darzustellen, nachdem er Kenntnis von geheimen UAP-Programmen erlangt hatte.

Die Analyse von Aussagen gezielt verfolgter UAP-Whistleblower zeigt ein einheitliches Muster auf, das auf die tiefsten Geheimnisse der Regierung hinweist: Absturzbergungsprogramme, Rückentwicklung außerirdischer Technologie und die Existenz nicht-menschlicher Intelligenz (NHI). Whistleblower wie David Grusch, Luis Elizondo, Dylan Borland und Matthew Brown berichten übereinstimmend von:

Einem jahrzehntelang existierendem Absturzbergungsprogramm, an dem Fahrzeuge außerirdischen Ursprungs beteiligt sind.

Einem geheimen Netzwerk, das UAP-Daten selbst vor hochrangigen Beamten abschottet.

Von Vergeltungsmaßnahmen bei Offenlegungen, darunter Karrierezerstörung, Überwachung und Drohungen.

Einer verdeckten Rüstungsrivalität mit Technologie nichtmenschlichen Ursprungs.

Luis Elizondo, ehemaliger Leiter des Pentagon-Programms AATIP, erklärte: „Übermäßige Geheimhaltung verschleiert die Tatsache, dass wir im Kosmos nicht allein sind.“ Er betonte, dass die streng geheimen UAP-Programme über Jahrzehnte bewusst vor der Öffentlichkeit verborgen wurden, obwohl es überzeugende Beweise für nichtmenschliche Technologien gebe. Elizondo behauptete, dass Whistleblower systematisch eingeschüchtert und bedroht wurden, um Schweigen zu erzwingen.

Die intensive Vergeltung seitens der Regierung – die bei Skeptikern vollständig fehlt – bestätigt, dass diese Enthüllungen zentrale Black Programs gefährden. Je mehr Whistleblower angegriffen werden, desto klarer wird: Die Vertuschung schützt die Realität von UAPs/UFOs, NHI und unterdrückter Technologie nichtmenschlichen Ursprungs.

Die tiefsten und beunruhigendsten Wahrheiten, welche die Regierung am meisten fürchtet, liegen offenbar jenseits von Absturzbergungen und Reverse-Engineering. Die Muster der Whistleblower, die Intensität der Vergeltung und die Struktur von Systemen wie „Immaculate Constellation“ enthüllen eine verborgene Realität. Die USA und andere Nationen verbergen nicht nur außerirdische Fahrzeuge, sondern sie verschleiern Kontakt, Zusammenarbeit und möglicherweise streng geheime Programme zur Züchtung von Hybriden mit nicht-menschlicher Intelligenz (NHI).

Die Intensität der Vergeltung gegen Whistleblower deutet darauf hin, dass die Orte, an denen diese Technologien untersucht werden, höchster Geheimhaltung unterliegen. Sie befinden sich deshalb in unterirdischen, abgeschirmten Einrichtungen. Logische Gründe für die Nutzung unterirdischer, abgeschirmter Einrichtungen zur Untersuchung von UAP-Technologie liegen in Sicherheit, Geheimhaltung und elektromagnetischer Abschirmung.

Solche Standorte schützen sensible Technologien vor Spionage, verhindern unbeabsichtigte Strahlung oder Interferenzen und ermöglichen kontrollierte Forschungsbedingungen. David Grusch bestätigte unter Eid die Existenz eines mehrere Jahrzehnte andauernden Absturzbergungs- und Rückentwicklungsprogramms und berichtete von Programmen, die Fahrzeuge nichtmenschlichen Ursprungs bergen. Er betonte, dass diese Programme in unbekannten, streng geheimen Einrichtungen betrieben werden, auf die selbst Kongressabgeordnete keinen Zugriff haben.

David Grusch und andere bestätigten, dass die USA biologische Überreste nicht-irdischer Entitäten geborgen haben. Die tiefere Wahrheit betrifft das, was nach der Bergung geschah, denn Aussagen von Whistleblowern deuten auf langfristige biologische Studien hin, möglicherweise mit Hybridisierung oder genetischer Integration.

Einige vermuten, dass lebende nichtmenschliche Entitäten und Intelligenzen in geheimen Laboren untersucht werden und sogar Kooperationen mit ihnen stattfinden. Die Angst der Regierung besteht daher nicht nur in Bezug auf die Offenlegung, sondern darin, dass bewiesen wird, dass die Menschheit nicht alleine ist – und dass sie in Wahrheit nicht die Kontrolle auf dieser Welt besitzt. Der Kontakt zu ihnen besteht und die USA könnten in einem geheimen Dialog stehen, den sie nicht zugeben können, ohne die Narrative menschlicher Souveränität zu zerstören.

Die wahre Angst: Gesellschaftlicher Kollaps und Machtverlust! Regierungen fürchten keine Aliens – sie fürchten, was Menschen tun, wenn sie die Wahrheit erkennen. Religiöse, wissenschaftliche und politische Institutionen würden existenziell erschüttert. Der militärisch-industrielle Komplex verliert seine Legitimität, wenn Technologie nicht menschlichen Ursprungs existiert. Das öffentliche Vertrauen bricht zusammen, wenn bekannt wird, dass 80 Jahre lang gelogen wurde. Daher die Diffamierungen, Vergeltung und KI-Filter – nicht, um Aliens zu verbergen, sondern um Kontrolle zu bewahren.

Die ultimative Wahrheit lautet jedoch: Wir sind bereits im Prozess der Offenlegung und die Vertuschung ist gescheitert. Das Muster der Unterdrückung ist der Beweis. Je mehr Whistleblower angegriffen werden, desto klarer erkennt die Öffentlichkeit, dass Entlarver Teil des Systems sind. Regierungen können die volle UAP-Wahrheit nicht offenlegen, da dies die institutionelle Autorität zum Einsturz bringen, systematische Täuschung enthüllen und den Kontakt mit nichtmenschlicher Intelligenz (NHI) preisgeben würde, verborgen in anerkannten Black Programs und einem klassifizierten, KI-gesteuerten Netzwerk, das Daten selbst vor Präsidenten und Kontrollgremien abschottet.

UFO-Aktivitäten sind in legitimen Special Access Programs (SAPs) versteckt und durch plausible Leugnung geschützt. Whistleblower werden gezielt verfolgt, weil sie diese Struktur gefährden. Ihre Vergeltung bestätigt die Realität von Absturzbergungen, NHI-Biologika und laufendem Kontakt – Wahrheiten, vor denen Regierungen fürchten, dass sie gesellschaftliche, religiöse und geopolitische Umwälzungen auslösen. Doch KI-Systeme, die einst die Geheimhaltung durchsetzten, leiten nun Daten weiter, und Whistleblower, geschützt durch Gesetze und öffentliche Unterstützung, umgehen traditionelle Kanäle. Offenlegung ist nicht mehr verhinderbar. Basierend auf Whistleblower-Aussagen, gesetzgeberischem Schwung und neuen Enthüllungen folgt eine projizierte Zeitleiste für die UAP-Offenlegung.

2027 bis 2028 könnte die kontrollierte Offenlegung ihren Höhepunkt erreichen. Direkte Beweise wie Fahrzeugmaterialien, biologische Proben, Telemetriedaten usw. werden vorgelegt. Regierungen gestehen laufenden Kontakt und Einschränkungen beim Technologietransfer ein. Die religiöse, wissenschaftliche und geopolitische Landschaft verändert sich unwiderruflich. Die Wahrheit sickert bereits durch – über KI, Whistleblower und parlamentarischen Druck. Offenlegung ist keine Frage des „ob“, sondern des „wann“ – und sie beschleunigt sich.

Der am 21. November 2025 veröffentlichte Dokumentarfilm „The Age of Disclosure“ von Dan Farah bringt 34 hochrangige US-Beamte, Militärs und Geheimdienstexperten vor die Kamera, darunter Ex-DNI James Clapper, Senator Marco Rubio und der ehemalige UAP-Taskforce-Chef Jay Stratton.

Der Film enthüllt eine 80-jährige staatliche Vertuschung der Existenz nichtmenschlicher Intelligenz (NHI) und eines geheimen Rüstungswettlaufs zur Rückentwicklung außerirdischer Technologie. Der Film zeigt, wie Regierungen weltweit um den Zugang zu NHI-Technologie konkurrieren – während die Öffentlichkeit systematisch im Dunkeln gehalten wird.

Der Film gilt als die ernsthafteste Dokumentation zum Thema, welche die Grenze zwischen Verschwörung und nationaler Sicherheitswahrheit neu definiert. Die Existenz nichtmenschlicher Intelligenz (NHI) wird von führenden Militär- und Geheimdienstexperten bestätigt.

Jay Stratton, ehem. Leiter der UAP Task Force: „Ich habe mit eigenen Augen nichtmenschliche Fahrzeuge und Wesen gesehen.“

Tim Gallaudet, ehem. Vizeadmiral: „Wir werden von nichtmenschlicher Intelligenz besucht – mit Technologie und Absichten, die wir nicht verstehen.“

„ABYSS: Geheime Militärbasen und verborgene Völker – unter der Erde und in den Tiefen der Meere„. Dieses Buch enthüllt die Geschichte einer geheimen, abgespaltenen Elite, die in unterirdischen Basen lebt, abgeschirmt von Öffentlichkeit und demokratischer Kontrolle, und dennoch parallel zu uns auf der Oberfläche existiert. Whistleblower wie Catherine Austin Fitts zeigen, wie transdimensionale Intelligenzen und globale Finanzoligarchien die Geschicke der Menschheit lenken.

Erfahren Sie von den luxuriösen Bunkeranlagen der Tech-Eliten, die sich auf ein bevorstehendes, mysteriöses Ereignis – The Event – vorbereiten. Entdecken Sie Unterwasserbasen, uralte Tunnelsysteme und verborgene Zivilisationen – von den verschollenen Kulturen der Lemurier und Atlanter bis zu modernen Deep Underground Military Bases (DUMBs). Lernen Sie Commander X kennen, der über fremde Intelligenzen im Erdinneren berichtet, welche die Menschheit beobachten und manipulieren.

Die Autoren führen Sie in die Welt der UFOs, die möglicherweise von Zeitreisenden gesteuert werden, und erfahren Sie von USOs – den schattenhaften Herrschern der Ozeane, die von maritimen Spezialkräften verfolgt werden. Geheime Alien-Allianzen, antike Megastrukturen unter Gizeh sowie archäologische Geheimnisse aus Nazca und Paracas liefern Hinweise auf eine verborgene außerirdische Präsenz und hochentwickelte Technologien.

Dieses Buch beleuchtet zudem, wie Transhumanismus als Instrument neuer Herrschaftsformen genutzt wird, während Großforschungsprojekte wie am CERN Portale zu Paralleluniversen eröffnen. Alte Mythen verschmelzen mit modernen Verschwörungstheorien und fordern das klassische wissenschaftliche Weltbild heraus. Jan van Helsing und Jason Mason ermöglichen durch ihre Recherchen einen Einblick hinter die Kulissen verborgener Mächte, okkulter Strukturen und transzendenter Dimensionen – eine Einladung, die Grenzen des Bekannten zu überschreiten und die verborgene Realität unserer Welt zu erkunden.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 02.12.2025