Gesundheit: Melatonin hat nachweislich eine Wirkung gegen Fettleibigkeit

Melatonin hat als natürliches Schlafmittel viel Aufmerksamkeit erregt, doch Forscher mehrerer Universitäten zeigen nun, dass es auch bei der Gewichtszunahme helfen kann .

In einer Studie an Ratten wiesen sie nach, dass die langfristige Gabe von Melatonin die Fähigkeit des Körpers, Kalorien zu verbrauchen, steigern und so beim Abbau unerwünschter Pfunde helfen kann.

Die Forscher der Universität Granada , des Universitätsklinikums La Paz und der Universität von Texas führten ihre Studie an einer Gruppe diabetischer Ratten durch, denen sie Melatonin verabreichten. Sie entdeckten zwei Mechanismen, die Melatonin bei der Gewichtsabnahme wirksam machen.

Zunächst erhöhte Melatonin die Masse des braunen Fettgewebes (BAT) bei den Ratten. BAT ist eine Art „gutes Fett“, das Energie verbrennt, anstatt sie zu speichern. Die Zunahme an BAT „bräunte“ das schädliche weiße viszerale Fett im Bauchraum und wandelte es in beiges Fett um, das – wie braunes Fett – Energie verbrennt und nicht speichert.

Zweitens erhöhte Melatonin den Spiegel von UCP1, dem Protein, das die Kalorienverbrennung ankurbelt. Dies steigerte die Größe und Funktion der Mitochondrien, der Kraftwerke der Zellen, und erhöhte somit die Fähigkeit des Körpers zur Thermogenese, also zur Umwandlung von Kalorien in Wärme und nutzbare Energie.

Ahmad Agil Abdalla, Professor am Institut für Pharmakologie der Universität Granada und Hauptautor der Studie, zeigte sich überrascht von den Ergebnissen. Er erklärte, dass die Ratten unabhängig von Ernährung und körperlicher Anstrengung an Gewicht verloren.

Er räumte jedoch ein, dass die Ergebnisse beim Menschen möglicherweise nicht dieselben seien. Er empfahl die Anwendung von Melatonin als Ergänzung zu einer angepassten Ernährung und regelmäßiger Bewegung.

Er fügte hinzu, dass das Training idealerweise in kalter Umgebung durchgeführt werde, da dies die Thermogenese verstärke. Dies wiederum trage dazu bei, den Kalorienverbrauch während des Trainings zu erhöhen. (Gesundheit: Melatonin, mehr Schlafqualität und Maximierung der natürlichen Wachstumshormonausschüttung und bessere Erholung von Verletzungen)

Die Studienergebnisse könnten nicht aktueller sein, da mindestens jeder dritte Amerikaner als fettleibig gilt . Professor Agil hofft auf Fördermittel aus dem öffentlichen und privaten Sektor, um die Wirksamkeit von Melatonin als Behandlungsmethode für Fettleibigkeit weiter zu erforschen.

Die Studie wurde im Journal of Pineal Research veröffentlicht .

Wichtige Melatoninquellen

Melatonin ist ein natürlich im menschlichen Körper vorkommendes Hormon. Es wird in der Zirbeldrüse produziert, einer kleinen Drüse in der Nähe des Gehirnzentrums.

Neben seinen kürzlich entdeckten Vorteilen bei der Gewichtsabnahme ist Melatonin dafür bekannt, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu regulieren.

Die Zirbeldrüse bleibt den größten Teil des Tages inaktiv, wird aber mit Einbruch der Dunkelheit aktiv und beginnt Melatonin zu produzieren. Deshalb werden die meisten Menschen abends müde.

Eine erhöhte Melatoninzufuhr kann bei Schlaflosigkeit und anderen Schlafstörungen helfen und die Schlafqualität verbessern. Zu den besten natürlichen Melatoninquellen gehören:

Sauerkirschen – Diese kleinen Beeren stecken nicht nur voller Antioxidantien, sondern fördern auch einen besseren Schlaf. Sauerkirschen können pur verzehrt oder zu nährstoffreichen Säften und Smoothies verarbeitet werden.



Bananen – Diese Früchte enthalten Kalium und Magnesium, die zur Entspannung von Körper und Geist beitragen. Sie sind außerdem reich an der Aminosäure L-Tryptophan, die im Gehirn in Serotonin und Melatonin umgewandelt wird.



Hafer – Dieses Getreide enthält Kohlenhydrate, die dem Körper Energie liefern, sowie Ballaststoffe, die helfen, den Cholesterinspiegel zu senken. Außerdem enthält es Vitamin B3 und Magnesium, die den Schlaf fördern und zur Entspannung beitragen.



Tomaten – Ähnlich wie Bananen und Haferflocken enthalten Tomaten B-Vitamine und das muskelentspannende Kalium. Sie gehören zu den besten Quellen für Vitamin C und Antioxidantien und leisten daher mehr als nur einen guten Schlaf.



Ananas – Diese Frucht ist reich an entzündungshemmenden Bromelainen. Sie enthält außerdem Antioxidantien, die sie zu einem wirksamen Lebensmittel zur Stärkung des Immunsystems machen. Zudem ist sie reich an B-Vitaminen, die die Melatoninproduktion im Körper unterstützen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 14.12.2025