Unsere guten Freunde bei der CIA sind bekannt für ihre zahlreichen internationalen Abenteuer. Es gibt jedoch eine bestimmte Intervention von ihnen, die etwas unter dem Radar geblieben ist (sozusagen), und zwar ihre Beteiligung in Tibet.

Bevor wir darauf eingehen, müssen wir jedoch ein wenig historischen Kontext hinzufügen, also bitte ich um etwas Geduld.

Für diejenigen, die sich mit Geografie weniger gut auskennen: Tibet liegt hier, mehr oder weniger in der Mitte Asiens. Es ist ein riesiges Land mit zahlreichen Bergen, aber nur wenigen Einwohnern, denen es dennoch gelang, ein Reich zu errichten, das sich von Bangladesch bis zur Mongolei erstreckte.

Die Macht Tibets wuchs und schwand im Laufe der Jahrhunderte, mehr oder weniger im Einklang mit den Höhen und Tiefen im benachbarten China – dieser Status quo hielt bis zum 13. Jahrhundert an.

China gefiel den Mongolen so gut, dass sie eine Reise quer durch das Land planten … oder war es eine Invasion?

Wie auch immer … Im Laufe von 70 Jahren verwüsteten Dschingis Khan und seine Nachkommen China und töteten dabei etwa die Hälfte der Bevölkerung.

Tibet war für die Mongolen eigentlich nur ein kurzer Abstecher: Sie tauchten auf, drohten, alle brutal zu ermorden, und als Tibet sich bereit erklärte, sich friedlich zu ergeben, zogen sie fröhlich weiter ins Landesinnere Chinas.

So wurde Tibet zu einem Vasallenstaat des Mongolischen Reiches, das 1271 eigentlich nur noch aus China bestand, aber von einer mongolischen Herrscherdynastie regiert wurde. Dies war der Beginn des Kampfes Tibets gegen China:

Es erlangte seine Unabhängigkeit, als die mongolische Dynastie gestürzt wurde, verlor sie jedoch einige Jahrhunderte später wieder. Als das chinesische Reich zusammenbrach, erklärte Tibet erneut seine Unabhängigkeit, und in den nächsten 50 Jahren war China etwas zu sehr damit beschäftigt, um sein Überleben zu kämpfen, um etwas anderes zu behaupten.

Während dieser Zeit war Tibet eine Theokratie. Es wurde vom Dalai Lama regiert, dessen Titel – eine interessante Randnotiz – eine kuriose sprachliche Mischung ist: Dalai bedeutet auf Mongolisch „Ozean“, während Lama auf Tibetisch „Guru“ bedeutet. Die metaphorische Bedeutung hier ist „universeller Lehrer“. (Masken: Unglaublich hochwertige CIA-Verkleidung! „Wir waren Q“ (Videos))

Wie auch immer, 1949 kam und China war wieder vereint … aber diesmal unter der Flagge des Kommunismus, und die erste Amtshandlung von Mao war es, Tibet wieder unter seine Kontrolle zu bringen.

Auf der anderen Seite des Pazifiks beobachtete die CIA nervös, wie die Volksbefreiungsarmee auf Lhasa marschierte. Die Amerikaner wandten sich an den Dalai Lama und sagten ihm, dass sie bereit seien, Geld, Waffen und politische Unterstützung für ein unabhängiges Tibet anzubieten, unter der Bedingung, dass er sofort nach Indien, Sri Lanka oder Thailand fliehe.

Es ist übrigens erwähnenswert, dass der Dalai Lama zum Zeitpunkt dieser Verhandlungen erst 15 Jahre alt war. Interessanterweise lehnte er die Unterstützung der CIA ab.

In der Hoffnung, Blutvergießen zu vermeiden, blieb er in Lhasa und ergab sich. Tibet wurde „friedlich” wieder in China integriert, und für einen kurzen Moment schien es, als würde die Lage stabil bleiben.

Tatsächlich begann diese neue Ära fast freundschaftlich: Der Dalai Lama wurde zum Vizevorsitzenden des Nationalen Volkskongresses ernannt und behauptet bis heute, Mao habe ihn wie einen Sohn behandelt. Die beiden haben sogar herzerwärmende Fotos wie dieses, das 1955 in Peking aufgenommen wurde.

Die Lage verschlechterte sich jedoch rapide. Die versprochene Autonomie Tibets wurde nie verwirklicht, und – welch Überraschung – es stellte sich heraus, dass die kommunistische Herrschaft nicht nur Sonnenschein und Regenbogen war. Zum Glück des Dalai Lamas hielt sein älterer Bruder den Kontakt zur CIA aufrecht.

Tatsächlich hatte er 1951 Amerika besucht und seitdem die CIA dabei unterstützt, Tibeter für eine Kommandoausbildung in die Rocky Mountains zu bringen. Diese von der CIA finanzierten und ausgebildeten Widerstandskämpfer führten in den 1950er Jahren mehrere Aufstände in ganz Tibet durch.

Die Bemühungen der CIA gipfelten 1959 in einer massiven Rebellion, bei der 2000 chinesische Soldaten getötet wurden. Die Kommunisten schlugen die Rebellen brutal nieder, und diesmal nahm der Dalai Lama die Hilfe der CIA an und floh nach Indien.

Die CIA finanzierte den Dalai Lama in den 1960er Jahren mit etwa 1,7 Millionen Dollar pro Jahr und half ihm, seine internationalen Lobbybemühungen durch die Einrichtung tibetischer Botschaften in New York und Genf anzukurbeln.

Die Unterstützung der CIA dauerte bis 1972, als Präsident Nixon plötzlich beschloss, dass es in Ordnung sei, mit den Kommunisten befreundet zu sein. Er nahm die Beziehungen zu China wieder auf und strich alle Finanzmittel für Tibet.

Letztendlich erzielte das Programm der CIA nur wenig Erfolg, was angesichts der Erfolgsbilanz der Behörde an anderen, bekannteren Orten vielleicht nicht allzu überraschend ist.

Kommentar von Jan Walter: Vor diesem Hintergrund ist es kaum überraschend, dass ausgerechnet die US-Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley China heute dabei unterstützen, die KI-Überwachung in Tibet einzuführen.

Zudem kann ich mich daran erinnern, wie sich der Dalai Lama in der Corona-Zeit medienwirksam impfen liess und sich sogar von einem kleinen jungen die Zunge lutschen liess. Igitt …

