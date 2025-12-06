Interstellare Objekte wie 3I/ATLAS wurden von fortgeschrittenen Zivilisationen entsandt, um Leben auf der Erde zu „säen“

Teile die Wahrheit!

Wir hatten wahrscheinlich schon mindestens eine Begegnung der 3I-Art.

Der Harvard-Wissenschaftler Avi Loeb behauptet, dass 3I/ATLAS nicht nur möglicherweise außerirdischen Ursprungs ist, sondern dass dies auch nicht das erste Mal wäre, dass Außerirdische unseren Planeten besuchen.

In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag auf Medium behauptet der Astrophysiker, es sei statistisch nahezu unmöglich, dass die Erde nicht potenziell hochentwickelten „Zivilisationen“ von außerhalb ausgesetzt gewesen sei – von denen einige möglicherweise intergalaktische Nachzügler auf unserem Felsen zurückgelassen hätten.

„Es gab viele Gelegenheiten für Bewohner vergangener Sterne, unseren Planeten zu besuchen“, sagte Loeb gegenüber der Post. „Es hängt ganz von ihren Absichten ab.

Aber wenn es einen interstellaren Gärtner gibt, dann hätte dieser natürlich eingreifen können … er hätte die verschiedenen Lebensformen auf der Erde absichtlich angesiedelt.“

Der Forscher schrieb in seinem Blog, dass es höchst unwahrscheinlich sei, dass wir in den 4,6 Millionen Jahren, seit es die Erde gibt, nicht mindestens einen kosmischen Eindringling empfangen hätten.

„Ich erklärte, dass metergroße Gesteinsbrocken aus dem interstellaren Raum etwa einmal pro Jahrzehnt auf die Erde treffen könnten, was sich im Laufe der Erdgeschichte auf eine halbe Milliarde solcher Kollisionen summiert“, schrieb er.

„Wenn einige dieser interstellaren Gesteine ​​widerstandsfähige Lebensformen enthielten, die die interstellare Reise überlebt haben, könnte die Erde außerirdischen Lebensformen ausgesetzt gewesen sein.“ (3I/ATLAS weist einen seltsamen, herzschlagähnlichen Puls auf, der auf außerirdische Technologie hindeuten könnte)

Und da die meisten Sterne eine Milliarde Jahre vor der Sonne entstanden sind, hätte ein „ehrgeiziger Gärtner von einem früheren Stern“ genügend Zeit gehabt, die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten zu beeinflussen, behauptete der Forscher.

„Wir betrachten die Geschichte der Erde oft als isoliert von ihrer galaktischen Umgebung, aber das ist möglicherweise nicht der Fall“, sagte Loeb.

Leider gäbe es vermutlich keine dokumentierten Beweise für diesen kosmischen Eingriff, da die aufgezeichnete Menschheitsgeschichte laut Loeb erst etwa 6.000 Jahre alt ist. Er fügte hinzu, dass wir den Himmel erst seit einem Bruchteil dieser Zeit effektiv beobachten.

„Was interstellare Objekte betrifft, so haben wir erst im letzten Jahrzehnt damit begonnen, sie zu entdecken“, sagte Loeb gegenüber der Post und merkte an, dass wir durch die Technologie, die nicht in der Lage ist, extrem weit entfernte interstellare Objekte zu sehen, etwas eingeschränkt sind.

Bislang wurden in unserem Sonnensystem nur drei interstellare Objekte entdeckt: 1I/ʻOumuamua im Jahr 2017, 2I/Borisov im Jahr 2019 und 3I/ATLAS im Jahr 2025.

Im Gegensatz zur NASA, die ATLAS als Kometen einstuft, spekulierte Loeb mehrfach, dass er aufgrund einer Reihe angeblicher nicht-kometenartiger Merkmale künstlichen Ursprungs sein könnte.

Kürzlich behauptete der Weltraumexperte, dass 3I/ATLAS einen „herzschlagartigen“ Puls aufweise, der Beweise für seinen künstlichen Ursprung liefern könnte – und möglicherweise sogar auf die inneren Abläufe eines Raumschiffs hinweisen könnte.

Doch wer waren die interplanetaren Vorgänger von ATLAS? Loeb glaubt, dass es sich um „fortgeschrittene Geschwister unserer Familie intelligenter Zivilisationen“ handelte, die möglicherweise seit Milliarden von Jahren unser Sonnensystem dokumentieren.

„Möglicherweise gibt es eine ganze Familie von technologischen Zivilisationen, die unserer ähneln, oder intelligente Zivilisationen, von denen wir nichts wissen“, sagte er der Post. „Das sind Geschwister von uns, und die fortschrittlichsten unter ihnen sind diejenigen, die es geschafft haben, ihren Heimatplaneten frühzeitig zu verlassen und sich zu verbreiten.“

Loeb erklärte, es liege im besten Interesse der Menschheit, diesem Beispiel zu folgen und interplanetare Reisen zu unternehmen, um herauszufinden, welche außerirdischen Wesen den Kosmos mit uns teilen. Er warnte davor, dass wir andernfalls, wie andere außerirdische Zivilisationen auch, dem Untergang geweiht sein könnten.

„Salvador Dalí soll gesagt haben: ‚Intelligenz ohne Ehrgeiz ist wie ein Vogel ohne Flügel‘“, schrieb Loeb. „Das trifft sicherlich auf intelligente Zivilisationen in der Milchstraße zu.“

Er fügte hinzu: „Viele von ihnen könnten auf ihrem felsigen Planeten in geopolitische Konflikte verwickelt gewesen und inzwischen umgekommen sein.“

Daher argumentierte der Forscher, dass es im Interesse unserer Regierung läge, einen Teil unseres Militärbudgets – das seiner Ansicht nach die für die Weltraumforschung aufgewendeten Gelder bei weitem übersteigt – für Expeditionen ins Weltall umzuverteilen.

„Wenn wir diesen Weg weitergehen, wird man sich nicht an uns erinnern“, sagte Loeb der Post.

„Eine Möglichkeit, unsere Prioritäten zu ändern, besteht darin, zu erkennen, dass es schon jemand anderes getan hat (interplanetare Reisen unternommen zu haben). Wenn wir Besuch bekommen, wird uns das vielleicht dazu inspirieren, es ihm gleichzutun.“

Bild von 3I/ATLAS von der Juice-Navigationskamera

Als der interstellare Besucher 3I/ATLAS am 29. Oktober 2025 in einer Entfernung von 202,9 Millionen Kilometern von der Sonne seinen sonnennächsten Punkt (Perihel) erreichte, war er für Observatorien auf der Erde hinter der Sonne verborgen. Dennoch näherte sich 3I/ATLAS eine Woche später dem Jupiter-Icy-Moons-Explorer ( JUICE ) der ESA, der fünf seiner wissenschaftlichen Instrumente zur Beobachtung des interstellaren Besuchers einsetzte. Die Instrumente sammelten Daten über die Zusammensetzung und Form der Gas- und Staubwolke um 3I/ATLAS.

Die Daten werden erst im Februar zur Erde übertragen, da Juice derzeit seine Hauptantenne mit hoher Verstärkung als Hitzeschild nutzt, um sich vor der Sonne zu schützen, wodurch die kleinere Antenne mit mittlerer Verstärkung die Daten mit einer viel geringeren Rate sendet.

Zusätzlich zur Verwendung dieser Instrumente hat Juice 3I/ATLAS mit seiner bordeigenen Navigationskamera (NavCam) abgebildet, die Juice nach seiner Ankunft in der Nähe der Jupitermonde im Juli 2031 bei der Navigation durch diese helfen soll. Heute veröffentlichte die ESA hier ein vorläufiges Bild , nachdem ein Viertel eines einzelnen NavCam-Bildes heruntergeladen worden war.

Das Bild zeigt einen leuchtenden Halo aus Gas und Staub (Koma), der 3I/ATLAS umgibt, mit einem Hauch von zwei Schweifen.

Das Bild entstand am 2. November 2025 während Juices erstem Beobachtungslauf von 3I/ATLAS. Es wurde zwei Tage vor Juices größter Annäherung an 3I/ATLAS aufgenommen, die am 4. November 2025 in einer Entfernung von etwa 66 Millionen km stattfand.

Die Daten der fünf wissenschaftlichen Instrumente von Juice werden am 18. und 20. Februar 2026 veröffentlicht. Sie umfassen Bilder von JANUS – der hochauflösenden optischen Kamera von Juice – sowie Spektrometriedaten von MAJIS und UVS, Zusammensetzungsdaten von SWI und Partikeldaten von PEP.

Wir alle warten gespannt auf die erwartete Ankunft dieser Daten, einen Monat vor der größten Annäherung von 3I/ATLAS an Jupiter am 16. März 2026.

Quellen: PublicDomain/nypost.com am 06.12.2025