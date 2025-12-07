Irgendwas stimmt nicht: Militärschiffe in der Antarktis, Weltwirtschaftskrise, leere Regale…

Teile die Wahrheit!

Militärschiffe bilden Kreisformation nahe der Drake-Passage.

Etwas Seltsames geschieht nahe der Drake-Passage … und nun wurden Militärschiffe gesichtet, die dort eine perfekte Kreisformation bilden. Keine offizielle Erklärung.

Keine Notfallwarnungen. Nur ruhige, koordinierte Bewegungen in einem der abgelegensten und unruhigsten Gebiete des Ozeans. Von Dennis Donathan

Als Drakestraße oder Meer Hoces (engl. Drake Passage) wird die Meeresstraße zwischen der Südspitze Südamerikas (Kap Hoorn) und der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel (Prime Head, nördlichster Punkt der Trinity-Halbinsel) bezeichnet. Sie verbindet den Atlantischen Ozean, speziell die Scotiasee, mit dem Pazifischen Ozean und gehört zum Südlichen Ozean.

Manche sprechen bereits von einem beispiellosen Ereignis. Andere glauben, etwas unter der Wasseroberfläche zu beobachten – nach wochenlangen seismischen Ausschlägen, Unterwasserstörungen und ungewöhnlichen Messwerten, die sich von der Antarktis bis nach Südamerika erstrecken. (Krisenvorsorgeexperten: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Crashs der Lebensmittelmarken im November?)

Die Kreisformationen dienen nicht der Verteidigung. Sie dienen der Eindämmung.

Was auch immer sie beobachten … es ist nicht klein.

Und es hört nicht auf.

Die altbekannte Sonnenfleckenregion 4299 (ehemals 4274) erzeugte am 6. Dezember um 20:39 UTC einen Sonnenausbruch der Stärke M8.1. Dabei wurde eine Radioemission vom Typ II mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 1143 km/s registriert. Ein schwacher Halo-CME wird nun sichtbar und weist wahrscheinlich eine auf die Erde gerichtete Komponente auf.

Etwas Gewaltiges ist gerade von der Sonne ausgebrochen … und jeder Experte, der das beobachtet, weiß, dass dies kein gewöhnlicher Sonnensturm ist.

Ein starker Sonnensturm der Klasse X hat einen rasend schnellen koronalen Massenauswurf (CME) direkt auf die Erde zugeschleudert. Wenn dieser auf unsere Magnetosphäre trifft, könnte der Himmel in leuchtenden Farben erstrahlen – Polarlichter, die weit über die üblichen Grenzen hinaus sichtbar sind, sogar an Orten, wo sie sonst nie zu sehen sind.

Aber jetzt kommt der Teil, der vielen einen Schauer über den Rücken jagt … Bei früheren Sonnenstürmen berichteten Beobachter von seltsamen Formen, sich bewegenden Lichtern und unerklärlichen Gestalten innerhalb der Polarlichter.

Wissenschaftler führen dies auf Verzerrungen in der Magnetosphäre zurück – doch nicht alle teilen diese Meinung. Ob man es nun als wissenschaftliche Erklärung oder als Vorzeichen sieht, eines ist sicher: Die Erde wird bald ein spektakuläres Schauspiel bieten.

Ein starkes Erdbeben der Stärke 7,0 erschütterte am Samstag ein abgelegenes Gebiet nahe der Grenze zwischen Alaska und dem kanadischen Territorium Yukon. Es wurde keine Tsunamiwarnung ausgegeben, und Behördenangaben zufolge lagen zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte vor.

Nach Angaben des US Geological Survey ereignete sich das Beben etwa 370 km nordwestlich von Juneau, Alaska, und 250 km westlich von Whitehorse, Yukon.

In Whitehorse sagte Sergeant Calista MacLeod von der Royal Canadian Mounted Police, dass die Dienststelle zwei Notrufe wegen des Erdbebens erhalten habe.

„Man hat es definitiv gespürt“, sagte MacLeod. „Viele Leute in den sozialen Medien haben es gespürt.“

Alison Bird, eine Seismologin bei Natural Resources Canada , sagte, der am stärksten von dem Beben betroffene Teil von Yukon sei gebirgig und dünn besiedelt.

„Die meisten Leute haben berichtet, dass Gegenstände von Regalen und Wänden gefallen sind“, sagte Bird. „An strukturellen Schäden haben wir bisher nichts festgestellt.“

Irgendwas stimmt nicht mit der Weltwirtschaft… Die Arbeitsmarktzahlen sind erneut niedrig… Große Unternehmen bauen stillschweigend Stellen ab… Die Inflation schwächt sich mancherorts ab, schlägt aber anderswo heftig zu… und die globalen Märkte reagieren zunehmend nervös.

Es fühlt sich an, als hielte die Weltwirtschaft den Atem an. Man spürt es an den Preisen. Man spürt es an der Stimmung der Menschen. Man spürt es an der Verlangsamung des Geschäftsbetriebs.

Noch spricht es niemand laut aus, aber unter der Oberfläche bahnt sich etwas an. Merkt sonst noch jemand, dass sich die Lage bei euch verschärft?

Die Regale sehen noch voll aus… bis man genauer hinsieht 👀

• Die Verpackungen werden kleiner

• Die Preise steigen

• Zutaten, die man nicht mal aussprechen kann

• Leere Stellen, die als „Regalauffüllung“ verkauft werden

Gleichzeitig gibt es:

– Schließung von Bauernhöfen

– seltsame Brände in Verarbeitungsbetrieben

– Millionen getötete Tiere

– Fleischersatzprodukte und Labornahrung werden als Zukunftstechnologie angepriesen

Niemand im Fernsehen sagt: „Leute, vielleicht solltet ihr mal genauer hinschauen.“

Sie sagen nur: „Alles ist gut, kauft weiter ein.“

Ich will keine Panik verbreiten.

Ich will euch nur aufrütteln:

– lernt, Etiketten zu lesen

– legt euch einen kleinen Vorrat an unverarbeiteten Lebensmitteln zu Hause an

– hört auf, über „Prepper“ zu lachen und fangt an, euch selbst ein bisschen vorzubereiten.

Quellen: PublicDomain/ am 07.12.2025