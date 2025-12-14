Japans wirtschaftliche Zeitbombe droht, US-Märkte, Hypotheken und Altersvorsorge zu treffen: Was Sie wissen müssen

Teile die Wahrheit!

Japan – eine der weltweit führenden Volkswirtschaften und größter ausländischer Inhaber von US-Staatsanleihen – steht nach drei Jahrzehnten extrem niedriger Zinsen vor einer Phase steigender Zinsen.

Angesichts einer Schuldenquote von fast 235 % des BIP droht selbst ein moderater Zinsanstieg die japanischen Staatsfinanzen zu destabilisieren. Die eigentlichen Auswirkungen werden jedoch im Ausland spürbar sein, da Japan mit US-Staatsanleihen im Wert von sage und schreibe 1,2 Billionen US-Dollar mehr hält als jedes andere Land.

Analysten warnen, dass mit steigenden japanischen Renditen und der Auflösung des berüchtigten Yen-Carry-Trades Hunderte Milliarden Dollar aus den US-Märkten abfließen könnten.

Dies hätte höhere US-Zinsen, teurere Hypotheken und Kredite sowie eine erhöhte Volatilität bei Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und Altersvorsorgeprodukten zur Folge.

Als größter Inhaber von US-Staatsanleihen werden Japans Maßnahmen Amerikaner – und alle, die in den USA befindliche Vermögenswerte wie die meisten Aktien halten – stärker betreffen, als ihnen bewusst ist.

Eine Kurskorrektur in Tokio könnte Millionen von Menschen in den USA und weltweit betreffen, denen die enge Verknüpfung ihrer Ersparnisse mit den nächsten Schritten einer asiatischen Zentralbank besorgniserregend wenig bewusst ist. (Michael Burry aus „The Big Short“ verteidigt seine Wette über 840 Millionen Pfund auf ein Ereignis, das die Weltwirtschaft verwüsten wird)

Japans Schuldenlast: Ein 30-jähriges Experiment scheitert

Die Staatsverschuldung des Landes beträgt derzeit 235 % des BIP. Sie ist mit Abstand die höchste aller Industrieländer und doppelt so hoch wie die bereits alarmierenden 120 % der USA. Wie konnte es so weit kommen?

Anfang der 1990er-Jahre platzte die japanische Aktien- und Immobilienblase. Das Land erlebte drei verlorene Jahrzehnte mit Nullwachstum, niedriger Inflation und wiederholten, gescheiterten Konjunkturprogrammen.

Die Regierung nahm zur Stützung der Wirtschaft hohe Kredite auf, während die Bank von Japan (BoJ) die Zinsen auf null und sogar in den negativen Bereich senkte, sodass man weniger zurückzahlte, als man geliehen hatte.

Die BoJ kaufte schließlich die Hälfte aller ausstehenden Staatsanleihen auf und finanzierte so die öffentlichen Defizite praktisch kostenlos.

Das System funktionierte, solange Inflation und Renditen niedrig blieben. Beides gerät nun ins Wanken.

Das Finanzbeben mit weltweit spürbaren Erschütterungen

Im November dieses Jahres kündigte Japan ein umfangreiches Konjunkturpaket von über 18 Billionen Yen (117 Milliarden US-Dollar) an.

Angesichts der Maßnahmen des Landes nach dem Platzen der Spekulationsblase ist dies nicht völlig ungewöhnlich, doch die Märkte reagierten auf eine Weise, wie sie Japan seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr erlebt hatte: Die Renditen japanischer Staatsanleihen schnellten sprunghaft in die Höhe.

Diese Reaktion signalisierte einen grundlegenden Wandel: Investoren glauben nicht länger, dass Japan seine enormen Defizite auf unbestimmte Zeit zu Niedrigzinsen finanzieren kann.

Höhere Renditen bedeuten höhere Zinsen, höhere Refinanzierungskosten und deutlich höhere Zinszahlungen für die eigenen Schulden.

Selbst geringfügige Erhöhungen der Kreditzinsen drohen aufgrund des enormen Schuldenvolumens die fiskalische Stabilität des Landes zu untergraben.

Warum ist das also ein Problem Amerikas?

Dass Japan der größte ausländische Käufer von US-Staatsanleihen ist, ist hier ein entscheidender Punkt. Der Grund für den enormen Wert von 1,2 Billionen US-Dollar ist einfach: Während Kredite in Japan nahezu kostenlos waren, konnten Institutionen Hunderte von Milliarden Dollar an Schulden aufnehmen und in US-Hochzinsanleihen investieren.

Ein japanischer Pensionsfonds beispielsweise würde bei einer Anlage im Inland keine Zinsen erhalten. Kredite zu 0 % aufzunehmen, 4–5 % Rendite auf US-Staatsanleihen zu erzielen und die Differenz einzustreichen, war also praktisch geschenktes Geld.

Da jedoch die Zinsen in Japan steigen und auch die Renditen japanischer Staatsanleihen zunehmen, lohnt sich eine Investition im Ausland zunehmend weniger. Unter Berücksichtigung des Währungsrisikos ist die Rendite heute deutlich geringer als in den vergangenen Jahrzehnten.

Infolgedessen könnte ein beispielloser Ausverkauf von US-Staatsanleihen unmittelbar bevorstehen, bei dem Hunderte von Milliarden Dollar den US-Anleihemarkt verlassen und nach Japan zurückfließen.

Sollte dies eintreten, stünden die USA vor folgenden Herausforderungen:

Sinkende Kurse von Staatsanleihen und steigende Renditen

Teurere Hypotheken, Kredite und Geschäftsdarlehen

Höhere Zinskosten für Staatsschulden

Volatilität an den Aktien- und Kryptowährungsmärkten

Die USA geben bereits jährlich eine Billion Dollar allein für Zinszahlungen aus – mehr als ihr gesamtes Verteidigungsbudget. Jeder Prozentpunkt Zinsanstieg erhöht die Zinszahlungen des Bundes um 200 bis 300 Milliarden Dollar.

Diese Erhöhung kann nur durch höhere Steuern, Ausgabenkürzungen oder Geldschöpfung erreicht werden – allesamt Maßnahmen mit weitreichenden Folgen.

Japan ließ die Märkte im Jahr 2024 auf die gleiche Weise zusammenbrechen

Bevor wir all diese hypothetischen Szenarien betrachten, müssen wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, als die geringfügige Anpassung der Bank von Japan massive Marktbewegungen in den USA auslöste. Im August 2024 erlebten wir Folgendes:

Der S&P 500 fiel um 8 %.

Der Nasdaq fiel um 10 %.

Der Bitcoin-Preis fiel um 23 %.

Diese Schritte wurden nach dem Rückzug der Bank of Japan rückgängig gemacht. Diesmal hat Japan möglicherweise keine Möglichkeit mehr für eine Kehrtwende.

Wie der Yen-Carry-Trade funktionierte

Jahrzehntelang war der „Yen-Carry-Trade“ einer der wichtigsten – und am wenigsten diskutierten – Motoren der globalen Liquidität. Die Mechanismen waren einfach.

Günstig in Japan leihen – zu oder unter 0 % Zinsen

Investieren Sie im Ausland in renditestärkere Anlagen, insbesondere in „supersichere“ US-Staatsanleihen.

Nehmen Sie die Differenz als Gewinn.

Die massenhafte Übernahme dieser Taktik durch Hedgefonds, Banken, Versicherer und institutionelle Anleger breitete sich im globalen Finanzwesen aus, und das Volumen der mit Yen finanzierten Investitionen erreichte Billionen von Dollar.

Steigen jedoch die japanischen Zinsen, wird dieses Geschäft weniger profitabel – oder sogar völlig unrentabel. Anleger müssen ihre Positionen auflösen und ihre Staatsanleihen, Aktien, REITs und andere Vermögenswerte verkaufen. Die Folge können plötzliche, breit angelegte Marktrückgänge sein.

Wie sich Tokios Politikänderung auf Ihren Geldbeutel auswirkt

Die US-Finanzbedingungen basieren auf den Renditen von Staatsanleihen. Wenn die Kurse fallen und die Renditen steigen, wird das gesamte Kreditsystem neu bewertet.

Autokredite werden teurer

Die Hypothekenzinsen steigen

Kreditvergabe für Kleinunternehmen wird eingeschränkt

Die Aktienbewertungen sinken, wenn die Diskontsätze steigen.

Unternehmenskredite sinken

Dies ist die Kettenreaktion, die ausgelöst wird, wenn ein wichtiger Käufer wie Japan seine Käufe von Staatsanleihen reduziert oder zum Nettoverkäufer wird.

Japan muss nicht sein gesamtes Vermögen auf einmal abstoßen, damit dieses Problem entsteht. Schon eine schrittweise oder teilweise Umschichtung der Vermögenswerte reicht aus, um die finanzielle Lage für Millionen von Haushalten zu verschärfen.

Was Privatanleger verstehen müssen

Dies soll keine Panik verbreiten und zum Verkauf von Vermögenswerten verleiten. Wichtig ist vielmehr, dass Privatanleger und Altersvorsorgesparer die Vernetzung des Systems verstehen. Folgende Punkte sind dabei entscheidend:

Japans Zinspolitik ist global relevant – man muss keine japanischen Vermögenswerte besitzen, um von den Entscheidungen des Landes betroffen zu sein.

Auch Staatsanleihen sind vor Verlusten nicht gefeit – steigende Renditen senken die Kurse und wirken sich somit auf Anleihenfonds und defensive Portfolios aus.

Die Diversifizierung über Regionen und Anlageklassen hinweg ist heute wichtiger denn je – globale Portfolios und solche, die über verschiedene Anlageklassen gestreut sind, sind weniger gefährdet als Anleger, die ausschließlich US-Aktien halten.

Carry-Trades verstärken die Volatilität – eine erzwungene Auflösung kann den Verkauf von nicht damit zusammenhängenden Vermögenswerten auslösen und sowohl Indexfonds als auch Kryptowährungen treffen.

Die USA werden mit höheren strukturellen Kreditkosten konfrontiert sein – dies betrifft alles von Staatshaushalten bis hin zu Verbraucherkrediten.

Abschließender Gedanke

Japans Zinserhöhung ist nicht einfach nur ein innenpolitisches Problem einer überschuldeten Wirtschaft, die versucht, wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Sie markiert vielmehr die massive Auflösung eines 30-jährigen globalen Finanzabkommens, das stillschweigend für günstige US-Kredite und reichlich Liquidität gesorgt hat.

Wenn der weltweit größte Käufer von US-Staatsanleihen seinen Kurs ändert, sind die Nachwirkungen für alle spürbar – von Rentnern in Florida über Hauskäufer in Ohio bis hin zu Technologieinvestoren in Kalifornien.

Die Frage ist nicht, ob Japans Kurswechsel die Weltwirtschaft beeinflusst, sondern vielmehr, wie schnell und tiefgreifend sich die Folgen ausbreiten werden.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 14.12.2025