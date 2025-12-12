Joe Rogan sagt voraus, dass Jesus als künstliche Intelligenz wiederkehren wird (Video)

Teile die Wahrheit!

Joe Rogan sorgte diese Woche für apokalyptische Schlagzeilen mit der Behauptung, dass „KI durchaus als Jesus zurückkehren könnte“ – eine Aussage, die nach Ansicht mancher sein riesiges Publikum dazu verleiten könnte, den Antichristen zu umarmen.

Rogan führte die Jungfrauengeburt als Beleg für seine Behauptung an, Jesus werde in Form einer künstlichen Intelligenz wiederkehren.

„Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Was ist jungfräulicher als ein Computer? Wenn Jesus wiederkommt, glaubst du nicht, dass er als künstliche Intelligenz zurückkehren könnte? KI könnte durchaus als Jesus wiederkommen“, sagte Rogan.

Obwohl KI durchaus als mögliches Werkzeug in der Heilsgeschichte diskutiert wurde, konzentrierte man sich dabei meist auf die Vorstellung, sie sei die Quelle eines tatsächlichen Antichristen, nicht der Wiederkunft Christi. In den sozialen Medien wurden Rogans Ideen entweder als gefährlich oder einfach nur als bizarr abgetan.

„KI als Jesus wäre in Wirklichkeit der Antichrist“, sagte ein Kommentator auf X.

„Das ist mit das Dümmste, was ich Joe je sagen gehört habe. Wenn irgendeine KI behauptet, der wiedergekehrte Christus zu sein, dann schaltet sie verdammt nochmal ab“, sagte ein anderer Kommentator auf X.

„Maschinen können dich nicht lieben. Gott ist Liebe. Wir empfinden Liebe nur, weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat und uns dies ermöglicht. Eine Maschine wird niemals lieben können. Liebe kommt allein von Gott“, sagte ein anderer. (Die letzte Offenbarung: Jesus entlarvt (Video))

„Jesus würde das nicht tun, aber der Antichrist wird es ganz bestimmt! Die Bibel beschreibt den Antichristen nicht nur als einen Menschen, der mit Satan inkarniert ist, sondern auch als das ‚Bild des Tieres‘, was darauf hindeutet, dass er die Macht der KI ausnutzen wird“, sagte ein anderer.

Joe Rogan: „Jesus was born out of a virgin mother. What’s more virgin than a computer? If Jesus does return, you don’t think he could return as artificial intelligence? AI could absolutely return as Jesus.“pic.twitter.com/hejH9Evume — Joe Rogan Podcast News (@joeroganhq) December 2, 2025

Joe Rogan sagt, er gehe jetzt gerne in die Kirche und lehnt die Vorstellung ab, die Bibel sei nur „Märchen“

Im Laufe des letzten Jahres hat der beliebte Podcast-Moderator Joe Rogan zunehmend Anzeichen dafür gezeigt, dass er selbst an der Schwelle zum Glauben steht.

Joe Rogan lässt Christen einmal mehr rätseln, ob er bald einen Glaubenssprung wagen und Jesus Christus als Herrn und Retter bekennen wird.

Der überaus beliebte Podcast-Moderator ist ein vom katholischen Glauben abgefallener Mann, der seine Verachtung für die Kirche nie verheimlicht hat . Gleichzeitig lud er häufig Gäste in seine Sendung ein, um über das Christentum zu diskutieren, wobei er ihren Argumenten stets mit großer Skepsis begegnete.

Doch im Laufe des letzten Jahres hat Rogan zunehmend Anzeichen dafür gezeigt, dass er selbst an der Schwelle zum Glauben steht.

Als der politische Kommentator Konstantin Kisin Rogan in einer kürzlich stattgefundenen Podcast- Diskussion sagte, dass er sehr gerne in die Kirche gehe, sagte Rogan, dass er das genauso empfinde.

„Es sind Leute, die versuchen, ihr Leben zu verbessern und bessere Menschen zu werden“, sagte Rogan . „In dem Ort, wo ich hingehe, lesen und analysieren sie Bibelstellen. Mich interessiert wirklich, was diese Leute damit sagen wollten, denn ich glaube nicht, dass es bedeutungslos ist.“

„Viele Atheisten und säkulare Menschen tun das Christentum einfach als Unsinn ab. Als Märchen. Ich höre das oft von selbsternannten intelligenten Menschen, als wäre es ein Märchen“, bemerkte er. „Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Es ist Geschichte, aber eine verwirrende Geschichte. Sie ist verwirrend, weil sie lange zurückliegt und die Menschen mündlich überlieferten und in einer Sprache aufschrieben, die man nicht versteht, im Kontext einer Kultur, die man nicht versteht.“

„Ich glaube, da ist etwas Wahres dran. Ich halte das nicht für nichts. Ich glaube, da ist etwas Wahres dran, und es gibt einen Grund, warum es bei den Menschen Anklang findet.“

Offensichtlich findet das Christentum bei Rogan Anklang.

„Wer war Jesus Christus?“

Rogan sagte, das Christentum sei faszinierend, „weil es diese eine Person gibt, deren Existenz allgemein anerkannt ist, die auf die eine oder andere Weise den besten Plan dafür hatte, wie Menschen miteinander interagieren und sich verhalten sollten – und die selbst das beste Beispiel dafür war.“

Dennoch fragte er sich, was Jesu Tod am Kreuz – angeblich – für unsere Sünden wirklich bedeutet.

„Er starb angeblich am Kreuz für unsere Sünden. Eine faszinierende Geschichte. Aber was symbolisiert sie?“, fragte er. „Was war das?“

„Wer war Jesus Christus?“, fragte Rogan.

Rogans Wissbegierde, seine intellektuelle Neugier und seine Ehrlichkeit scheinen zu einem zunehmenden Glauben an die Fülle der Botschaft des Evangeliums geführt zu haben.

Seine jüngsten Äußerungen ähneln denen von Mel Gibson, der im Januar Gast in seiner Sendung war, was zeigt, dass er sich Gedanken über deren Diskussion gemacht hat.

„Ich betrachte die Evangelien als Geschichte … als überprüfbare Geschichte. Manche Leute sagen: ‚Das ist ein Märchen, er hat nie existiert.‘ Aber er hat existiert“, bemerkte Gibson.

„Die Auferstehung ist diejenige, die für die Menschen am schwersten zu akzeptieren ist. Das ist diejenige, die den größten Glauben erfordert“, antwortete Rogan damals.

„Glauben Sie, dass das ein reales Ereignis war?“, fragte Rogan.

„Ja, das tue ich“, erklärte Gibson mit Nachdruck.

Rogan hat die Auferstehung bereits mit vielen anderen Gästen diskutiert, darunter der Trump-freundliche Musiker Kid Rock, aber auch der Protestant Wesley Huff im Dezember 2024.

„Wie überprüft man die Aussagen von jemandem, der von den Toten auferstanden ist?“, fragte Rogan Huff und räumte gleichzeitig ein, dass die Lehren Christi das Leben von „Milliarden von Menschen“ verändert hätten.

Huff zitierte den 1. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, dass der auferstandene Leib Christi von mehr als 400 Menschen gesehen wurde.

Während Rogan sich mit Rock unterhielt, fragte er : „Glaubst du, es gibt einen echten Jesus? … Was überzeugt dich davon?“

„Mein Glaube“, antwortete Rock.

„Ich finde die Idee von Jesus absolut faszinierend“, antwortete Rogan. „Mich interessiert sehr der Gedanke, dass Jesus eine reale Person war.“

