In einem umstrittenen Schritt, der darauf abzielt, die Gefängnisbudgets zu kürzen und die chronische Überbelegung zu verringern, hat die kanadische Regierung damit begonnen, Häftlingen, die wegen Hassverbrechen verurteilt wurden, im Rahmen ihres erweiterten Programms für medizinische Sterbehilfe (MAiD) Sterbehilfe anzubieten.

Neue, beunruhigende Daten zeigen, dass seit 2018 mindestens 15 Insassen von Bundesgefängnissen im Rahmen des kanadischen Programms für medizinische Sterbehilfe (MAiD) euthanasiert wurden.

Newstarget.com berichtet: Die Daten, die durch eine Antwort auf eine Anordnung zur Sterbehilfe (Order Paper) erhoben wurden, zeigen, dass 67 Häftlinge Sterbehilfe beantragt haben, wobei die Zahl in den letzten Jahren stark angestiegen ist.

Obwohl die Akten weder das Geschlecht der Gefangenen noch deren Aufenthaltsort oder die Gründe für ihren Antrag auf Sterbehilfe offenlegen, verdeutlicht dieser Trend eine beunruhigende Realität:

Kanadas marodes Gesundheitssystem und die zunehmende Praxis der Sterbehilfe treiben gefährdete Bevölkerungsgruppen – darunter Menschen mit Behinderungen, psychisch Kranke und Inhaftierte – in den vorzeitigen Tod.

Ein System, das den Tod der Fürsorge vorzieht

Das kanadische Programm zur Sterbehilfe wurde ursprünglich als humanitäre Option für unheilbar Kranke beworben. Doch seine rasante Ausweitung – es umfasst mittlerweile chronische Krankheiten, psychische Erkrankungen und sogar durch Armut bedingte Verzweiflung – hat es zu einer düsteren Alternative für diejenigen gemacht, die vom maroden sozialen Sicherheitsnetz des Landes im Stich gelassen wurden. (Deutschland: Wenn die Polizei klingelt – und keiner da ist, oder nicht aufmachen will)

Laut Enoch von BrightU.AI machte die Sterbehilfe im Jahr 2021 3,1 % aller Todesfälle in Kanada aus (10.064 Fälle). Bis 2022 stieg diese Zahl sprunghaft auf 13.241 – ein Anstieg um 31,2 % innerhalb nur eines Jahres.

Heute ist Sterbehilfe die sechst häufigste Todesursache in Kanada, obwohl Statistics Canada sie kontroverserweise aus der offiziellen Sterblichkeitsstatistik ausklammert und zugrunde liegende Erkrankungen anstelle der tödlichen Injektion selbst als Haupttodesursache angibt.

„Die Regierung verschleiert im Grunde das wahre Ausmaß dieser Krise“, sagte Alex Schadenberg, Geschäftsführer der Euthanasia Prevention Coalition. „Die Menschen entscheiden sich nicht für Sterbehilfe, weil sie sterben wollen – sie entscheiden sich dafür, weil sie vom System im Stich gelassen wurden.“

Gefangene sterben hinter Gittern

Die Enthüllung, dass Häftlinge Zugang zu Sterbehilfe erhalten, verschärft die Euthanasiekrise in Kanada zusätzlich. Mindestens 15 Bundesgefangene starben seit 2018 durch assistierten Suizid, allein vier davon im Jahr 2024.

Die kanadische Strafvollzugsbehörde (CSC) hat nicht offengelegt, ob diese Fälle unter Kategorie 1 (unheilbare Krankheit) oder Kategorie 2 (nicht unheilbares Leiden) fallen. Aktivisten warnen jedoch, dass Inhaftierte – die ohnehin schon anfällig für mangelhafte Gesundheitsversorgung und psychische Probleme sind – unter Druck geraten könnten, den Tod der Rehabilitation vorzuziehen.

„Gefängnisse sollen der Resozialisierung dienen, nicht dem Suizid“, sagte die konservative Abgeordnete Marilyn Gladu, deren Gesetzesinitiative ein Verbot der Sterbehilfe bei psychischen Erkrankungen vorsieht.

„Wenn Häftlinge keine Hoffnung auf Behandlung oder Entlassung sehen, wird die Sterbehilfe zum Ausweg aus systematischer Vernachlässigung.“

Die Trudeau-Regierung hatte geplant, die Berechtigung für medizinische Sterbehilfe im Jahr 2023 auf diejenigen auszuweiten, die ausschließlich an einer psychischen Erkrankung leiden, aber der öffentliche Widerstand erzwang eine Verzögerung bis 2027. Unter der Regierung von Premierminister Mark Carney bleibt Kanadas Sterbehilfe-Regime jedoch unverändert – und wird sogar ausgebaut.

Eine Kultur des Zwangs?

Ärzte in ganz Kanada berichten von Druck, Sterbehilfe als „Behandlungsoption“ vorzuschlagen, selbst wenn dies ihren ethischen Grundsätzen widerspricht.

Die Richtlinien von Health Canada aus dem Jahr 2023 verpflichten Ärzte, Sterbehilfe als Standardbehandlungsoption anzubieten. Dies nährt die Befürchtung, dass Patienten – insbesondere solche in finanziellen Notlagen oder mit langen Wartezeiten auf medizinische Versorgung – in den Tod gedrängt werden.

Bei durchschnittlichen Wartezeiten im Gesundheitswesen von 27,7 Wochen sehen manche Patienten die Sterbehilfe als einzigen Ausweg aus ihrem Leid.

Es gibt zahlreiche Berichte über Menschen mit Behinderung, denen Wohnraum verweigert wird, über Veteranen, denen Sterbehilfe anstelle einer Behandlung ihrer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) angeboten wird, und über Kanadier mit niedrigem Einkommen, die den Tod dem unerschwinglichen Lebensunterhalt vorziehen.

„Das System ist kaputt, und die Sterbehilfe ist zur Notlösung der Regierung geworden“, sagte Dr. Ramona Coelho, eine Ärztin, die sich für Schutzmaßnahmen einsetzt. „Anstatt das Gesundheitssystem zu reformieren, bieten sie den Tod als Heilmittel gegen Verzweiflung an.“

Kanadas Sterbehilfe-Experiment hat sich weit über seine ursprüngliche Absicht hinaus entwickelt und ist von einer letzten Option für unheilbar Kranke zu einem rasant wachsenden Sterbehilfeprogramm geworden, das auch Gefangene, psychisch Kranke und Menschen betrifft, die von sozialen Diensten im Stich gelassen werden.

Da die Zahl der Todesfälle durch medizinische Sterbehilfe seit 2016 mittlerweile 90.000 überschritten hat – und Lobbyisten sich für eine Ausweitung auf Minderjährige einsetzen – steht das Land vor einer moralischen Auseinandersetzung.

Angesichts der weiter steigenden Todeszahlen warnen Kritiker davor, dass Kanada die Sterbehilfe als Ersatz für medizinische Versorgung normalisiert, wodurch den Schwächsten weniger Wahlmöglichkeiten – und weniger Gründe zum Leben – bleiben.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 17.12.2025