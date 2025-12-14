Michael Burry aus „The Big Short“ verteidigt seine Wette über 840 Millionen Pfund auf ein Ereignis, das die Weltwirtschaft verwüsten wird

Teile die Wahrheit!

Der Investor ist berühmt dafür, die Finanzkrise von 2008 vorhergesagt zu haben.

Michael Burry hat seine Wette in Höhe von 840 Millionen Pfund (1,1 Milliarden Dollar) gegen die wachsende Blase der künstlichen Intelligenz verteidigt.

Burry, ein Investor, der Berühmtheit erlangte, nachdem er vor der US-Subprime-Hypothekenkrise im Vorfeld des Crashs von 2007 gewarnt hatte – ein Ereignis, das zur globalen Rezession von 2008 führte –, dessen Vorhersagen zum Gegenstand der biografischen Komödie The Big Short mit Christian Bale, Steve Carell und Ryan Gosling in den Hauptrollen wurden.

Er sorgte Anfang des Jahres erneut für Schlagzeilen, als er eine gigantische Wette gegen die wachsende KI-Blase abschloss – ein Ereignis, das, sollte es eintreten, die Wirtschaft weltweit ruinieren würde.

Burrys Kritik an der künstlichen Intelligenzindustrie stieß wiederholt auf Ablehnung, was den 54-Jährigen dazu veranlasste, seine Überzeugungen in den sozialen Medien zu verteidigen .

Auf X setzte Burry seine Tirade gegen den KI-Boom fort und verglich OpenAI mit Netscape, einem in den 1990er Jahren beliebten Webbrowser, der später gegenüber Microsoft an Bedeutung verlor.

„Das weiß jeder, der sich auskennt“, schrieb er. „OpenAI ist das nächste Netscape, dem Untergang geweiht und mit enormen Geldverlusten. Microsoft versucht, es über Wasser zu halten, indem es es aus der Bilanz heraushält und die geistigen Eigentumsrechte ausbeutet.“

„Warum erhalten sie also immer wieder Finanzmittel? Die gesamte Branche BRAUCHT SOFORT einen Börsengang im Wert von 500 Milliarden Dollar.“

Später fügte er hinzu, dass die Beschaffung von 60 Milliarden Dollar (45,1 Milliarden Pfund) in bar bei weitem nicht ausreichen würde, um das Unternehmen über Wasser zu halten. (Auf dem Weg zu einem Derivate-Crash – Goldfieber der Zentralbanken)

Warum spekuliert Michael Burry auf fallende Kurse von KI-Aktien?

Aus makroökonomischer Sicht liegt Burrys Hauptsorge bei Aktien von Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in den überhöhten Bewertungen. Die Geschichte legt nahe, dass Burrys Vermutung zutrifft.

Ein nützlicher Indikator für die Aktienmarktbewertung ist das Shiller-CAPE-Verhältnis des S&P 500. Wie Anleger erkennen können, nähert sich der aktuelle Wert von 40 den Niveaus kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase Ende der 1990er-Jahre an.

Unter den überbewerteten KI-Aktien sticht Palantir deutlich hervor. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) des Unternehmens von 113 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 403 sind nicht nachhaltig hoch.

Was Nvidia betrifft, kritisiert Burry einige Details – insbesondere die Buchhaltungspraktiken der großen Technologiekonzerne. Der Produktlebenszyklus einer durchschnittlichen Nvidia-GPU liegt zwischen 18 und 24 Monaten; danach bringt der Chiphersteller in der Regel neue Hardware auf den Markt.

Beim Durchsehen der Notizen in den Unternehmensunterlagen entdeckte Burry, dass Nvidias größte Kunden – nämlich die Hyperscaler – ihre KI-Infrastruktur über einen Zeitraum von fünf oder sechs Jahren abschreiben. Da dies deutlich länger ist als die tatsächliche Nutzungsdauer von GPUs und Servern, glaubt Burry, dass es bei großen Technologiekonzernen zu weit verbreiteten Bilanzmanipulationen kommt – wobei Nvidia besonders anfällig ist. Burry argumentiert im Grunde, dass die Gewinn- und Ertragskennzahlen großer Technologiekonzerne künstlich aufgebläht werden könnten, wenn diese ihre KI-Hardware über einen längeren Zeitraum abschreiben als nötig. In einem Szenario mit rückläufigen Umsätzen und sinkenden Bruttomargen könnten Unternehmen ihre KI-Investitionen reduzieren, um einen wesentlichen Gewinnrückgang zu vermeiden.

Diese Bedenken sind zwar teilweise berechtigt, doch ich denke, Burry verliert sich etwas in Details der Buchhaltungsunterlagen. Nvidia und seine Kunden werden von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft, und jedes Unternehmen verfügt über hochqualifizierte Finanzführung in der Führungsetage. Da Nvidia zudem alle paar Jahre neue Chips auf den Markt bringt, könnte man argumentieren, dass diese Strategie die Nachfrage nach ihrer Hardware sogar noch steigert – und damit jegliche Bedenken ausräumt, dass das Geschäft gefährdet sei.

Burrys jüngste Warnung vor einem möglichen Platzen der KI- Blase kommt nur einen Monat, nachdem er eine Wette gegen das Softwareunternehmen Palantir und den Chiphersteller Nvidia abgeschlossen hat, die beide Unternehmen sind, die künstliche Intelligenz entwickeln.

Bereits im Oktober deutete er mit einem Bild von Bale, der ihn in „The Big Short“ spielte, eine ominöse Anspielung auf eine KI-Blase an und schrieb dazu: „Manchmal sehen wir Blasen. Manchmal kann man etwas dagegen tun. Manchmal ist der einzige Gewinn, nicht mitzuspielen.“

Er verteidigte auch einige seiner früheren Marktprognosen aus den vergangenen Jahren und teilte Screenshots und Links zu Behauptungen, die sich im Nachhinein als richtig erwiesen hatten.

„In der ersten Hälfte des Jahres 2021 habe ich mit einer Reihe von pessimistischen Prognosen für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt – TSLA, GME, Bitcoin, Robinhood, Nasdaq 100“, twitterte er und fügte hinzu, dass zahlreiche Medien diese Prognose oft anführen, um ihn zu diskreditieren.

„Doch die Geschichte beweist das Gegenteil“, fuhr er fort.

„Das ist ungefähr das, was sie von Anfang 2021 bis Anfang 2023 getan haben, als ich mitten in der Bankenkrise sagte, dass ich keine wirkliche Gefahr sehe und dass sich die Sache schnell lösen könnte.“

„Es ist absurd, diese Call-Optionen 5, 10 oder 10 Jahre später zu betrachten – egal welche Short-Positionen. Glauben Sie wirklich, dass irgendein Leerverkäufer diese Positionen 5 oder 10 Jahre lang hält?“

am 10.12.2025