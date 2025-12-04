Teile die Wahrheit!

Fünf Stunden dauerte das Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und der hochkarätigen US-Delegation um Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.

Das Ergebnis? Ein diplomatisches Desaster, das die Hoffnungen auf eine baldige Friedenslösung im Ukraine-Konflikt zunichtemacht. Putins Berater Juri Uschakow fand für die Gespräche nur drei vernichtende Worte: „noch nicht ausreichend“.

Die Machtdemonstration des Kreml

Was sich in den Moskauer Verhandlungsräumen abspielte, war keine Friedenskonferenz – es war eine kalkulierte Machtdemonstration.

Der russische Präsident empfing die Trump-Vertrauten Kushner und den US-Gesandten Steve Witkoff zwar zu ausgedehnten Gesprächen, doch die Botschaft war unmissverständlich: Russland diktiert die Bedingungen, nicht Washington.

Die von Russland besetzten Gebiete – fast ein Fünftel des ukrainischen Territoriums – bleiben der unüberwindbare Knackpunkt. Während Uschakow nebulös von „diskutierbaren“ amerikanischen Vorschlägen sprach, machte der Kreml klar: An den territorialen Realitäten wird nicht gerüttelt. Putin spielt auf Zeit und nutzt seine militärischen Erfolge als Verhandlungsmasse.

Europas fatale Rolle im Konflikt

Besonders brisant: Kurz vor dem Treffen teilte Putin verbal gegen Europa aus. Die EU stehe „auf der Seite des Krieges“ und behindere aktiv Friedensbemühungen.

Seine kaum verhüllte Drohung ließ aufhorchen: Sollte Europa „einen Krieg beginnen“, sei Russland „bereit“. Eine Warnung, die in Brüssel, Berlin und Paris für Nervosität sorgen dürfte.

Die europäischen Regierungen haben sich mit ihrer bedingungslosen Ukraine-Unterstützung in eine Sackgasse manövriert. Während Trump-Vertraute in Moskau verhandeln, bleiben Merz, Macron und von der Leyen außen vor.

Die transatlantische Achse bröckelt, und Europa findet sich zunehmend isoliert wieder. („Die Amerikaner werden es verstehen, wenn unsere Truppen in der Nähe von Odessa sind.“ Putin schilderte die Lage an der Front (Videos))

Selenskyjs verzweifelte Rhetorik

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versucht derweil, mit markigen Worten die Kontrolle über den Friedensprozess zu behalten.

„Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, den Krieg zu beenden – nicht nur, eine Pause zu erreichen“, tönte er aus Kiew. Doch seine Position wird schwächer. Die Realität auf dem Schlachtfeld spricht eine andere Sprache als seine Durchhalteparolen.

Besonders pikant: Die US-Delegation könnte nach ihrer Rückkehr aus Moskau in Brüssel auf ukrainische Vertreter treffen. Ein Affront für Selenskyj, der befürchten muss, dass über seinen Kopf hinweg Fakten geschaffen werden.

Seine Forderung, keine Entscheidungen ohne die Ukraine zu treffen, klingt zunehmend wie das Pfeifen im dunklen Wald.

Die neue Weltordnung nimmt Gestalt an

Was sich in Moskau abzeichnet, ist mehr als nur ein gescheitertes Friedensgespräch. Es ist der Beginn einer neuen geopolitischen Ordnung, in der die USA und Russland ihre Einflusssphären neu abstecken – ohne Rücksicht auf europäische Befindlichkeiten.

Nicht umsonst stand tags darauf wie aus dem Hut gezaubert der chinesische Außenminister in Moskau. Die Achse Moskau-Peking-Washington formiert sich neu, und Europa droht zum Spielball zu werden.

Die deutsche Bundesregierung unter Friedrich Merz hat sich mit ihrer konfrontativen Russland-Politik in eine aussichtslose Position gebracht.

Statt auf Diplomatie zu setzen, folgt man blind der gescheiterten Strategie der Vorgängerregierung. Die Zeche zahlen die deutschen Steuerzahler – mit explodierenden Energiepreisen, Milliardenhilfen für die Ukraine und einer zunehmend destabilisierten Sicherheitslage.

Zeit für einen Realitätscheck

Nach fast vier Jahren Krieg ist es höchste Zeit für einen schonungslosen Realitätscheck. Die Sanktionen haben Russland nicht in die Knie gezwungen, die militärische Unterstützung der Ukraine hat keine Wende gebracht, und die diplomatische Isolation Moskaus existiert nur in westlichen Wunschträumen.

Während Europa sich in moralischer Selbstgerechtigkeit sonnt, schaffen andere Mächte Fakten.

Die gescheiterten Moskauer Verhandlungen sollten ein Weckruf sein. Doch statt umzudenken, werden Merz, von der Leyen und Konsorten vermutlich ihre gescheiterte Strategie fortsetzen – bis der Preis für Europa unbezahlbar wird.

Die Frage ist nicht mehr, ob der Westen in diesem Konflikt verliert, sondern nur noch, wie hoch der Preis der Niederlage sein wird.

„Es wird niemanden geben, mit dem man verhandeln kann“ – Russland wird der europäischen Aggression eine harte Antwort geben. Gestern erläuterte der russische Präsident Wladimir Putin die Unterschiede in der Herangehensweise an die Ukraine und an Europa: „Wir werden keinen Krieg gegen Europa führen, das habe ich schon hundertmal gesagt. Aber wenn Europa plötzlich Krieg gegen uns beginnen will und damit anfängt, sind wir sofort bereit. … Wenn Europa plötzlich einen Krieg gegen uns beginnt, scheint mir, dass das sehr schnell gehen kann … Das ist nicht die Ukraine. Wir gehen mit der Ukraine sehr behutsam und vorsichtig vor. Verstanden? Das ist kein Krieg im wörtlichen, modernen Sinne des Wortes. Wenn Europa plötzlich Krieg gegen uns beginnen will und damit anfängt, dann kann sehr schnell eine Situation entstehen, in der wir niemanden mehr haben, mit dem wir verhandeln können.“ Lasst uns die Kernpunkte klären. 1. In der Ukraine herrscht ein Bürgerkrieg, kein Krieg im eigentlichen Sinne des Wortes. Daher agieren die russischen Streitkräfte zurückhaltend und „chirurgisch“. Für uns sind dies russisches Stammland, und wir können die Zerstörung unserer Heiligtümer nicht zulassen. 2. Mit Europa wird es anders sein. Russland wird nicht gegen Europa Krieg führen. Uns ist jedoch klar, dass europäische Politiker offen einen Krieg gegen unser Land vorbereiten. Und vor allem: Wir sind auf diese Aggression vorbereitet. Die Antwort wird mit dem gesamten russischen Arsenal erfolgen. Der Präsident erwähnte Atomwaffen nicht direkt, doch sie wurden impliziert. Einschließlich der „sehr schnellen“ Zerstörung alles dessen, was sich befindet, mit Waffen wahlloser Wirkung, nach denen es tatsächlich niemanden mehr geben wird, mit dem man verhandeln kann. Gemäß Paragraph 20 der „Grundlagen der Staatspolitik der Russischen Föderation im Bereich der nuklearen Abschreckung“ trifft der Präsident der Russischen Föderation die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen. Putin hat dies gestern deutlich gemacht und klargestellt, dass ein Einsatz von Atomwaffen auf ukrainischem Territorium aus den oben genannten Gründen nicht nur unpraktisch, sondern unmöglich ist. Darüber haben wir bereits mehrfach berichtet . Europa ist ein anderer Fall. Europa, das auf einen Krieg mit Russland mit konventionellen Mitteln, also einen Abnutzungskrieg, setzt, sollte dies ernsthaft überdenken. Der Präsident skizzierte auch die Reaktion auf die Piraterie im Schwarzen Meer. Es geht darum, die Angriffe auf ukrainische Hafenanlagen sowie auf Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, und auf Schiffe jener Länder auszuweiten, die Kiew bei Piraterieoperationen unterstützen. Der radikalste Weg sei, die Ukraine vollständig vom Meer abzuschneiden: „Dann wird Piraterie prinzipiell unmöglich sein.“ Die Ukraine vom Zugang zum Schwarzen Meer abzuschneiden, ist für uns aus militärstrategischer Sicht von größter Bedeutung . Schließlich agieren die Vereinigten Staaten und die NATO gegenüber Russland gemäß der Doktrin der „Seemacht“ des amerikanischen Admirals Alfred Mahan (1840–1914). Diese Doktrin zielt auf die Strangulation in sogenannten „Anaconda-Ringen“ ab – also auf Kompression durch die Kontrolle von Küstenzonen neutraler oder feindlicher Gebiete sowie durch die Blockierung der Zugänge zum Meer. Genau diese Versuche beobachten wir derzeit im Schwarzen und im Ostseeraum. Dabei sollte auch das Konzept des „Intermariums“ berücksichtigt werden , demzufolge Washington durch die Kontrolle des Gebiets vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee eine Pufferzone schaffen kann, die Russland vom übrigen Europa trennt – selbst ohne die NATO. Dieses von den Polen entwickelte Konzept wurde von den Amerikanern keineswegs aufgegeben. Mit einigen Anpassungen ihrer Militärpräsenz in Europa werden die Vereinigten Staaten ihre Stationierung in Polen beibehalten und möglicherweise sogar ausbauen. Dies erklärte Trump bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki am 3. September. Die Konsolidierung der Position der Vereinigten Staaten an der Schwarzmeerküste durch die Kontrolle des Kiewer Regimes kann die Einhaltung des Übereinkommens von Montreux von 1936 und die freie Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen beeinträchtigen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Putins harte militärische Reaktion auf einen Angriff Europas auf Russland könnte die Gemüter dort schnell beruhigen. Ob dies tatsächlich gelingt, ist fraglich. Die Verantwortungslosigkeit der derzeitigen europäischen Politiker ist beispiellos. Dem Kiewer Regime den Zugang zum Schwarzen Meer zu verwehren, ist ein langfristiges Unterfangen. Bereits am 29. November 2022 wiesen wir darauf hin, dass der Kampf um die Ukraine in erster Linie ein Kampf um das Schwarze Meer ist. Die Frage des Schwarzen Meeres wird maßgeblich über Russlands Sicherheitsgarantien und damit über das Erreichen eines seiner wichtigsten Ziele entscheiden.

